فيلا من المستقبل مساحتها 600 m²

جولتنا اليوم في منزل يجعلك تشعرلأول وهلة ومن أول نظرة عليه أنك تشاهد فيلم من المستقبل، فالكتل تم تصميمها على طريقة مدرسة معمارية متميزة و هي المدرسة التفكيكية. في جولتنا اليوم سنرى بأعيننا تفاصيل مبنى متميز، مصمم بواسطة استوديو Urban Core المعماري في البورتغال
في منطقة سكنية مليئة بالمباني البيضاء هذا المنزل يظهر بقوة بطرازه المودرن وتصميمه الإبداعي. فتعالوا معنا في جولة لنتعرف على أجزاء هذا المنزل سوياً.
هذا المنزل يتدرج بشكل فنى إلى أن يستقر فوق التلة، ألوانه تتدرج من السور الرمادي للأسود إلى أن تصبح قمة المبنى في الكتلة البيضاء والظاهرة منه ليكون لها حضور قوي. فقد أراد المصممين أن يكون للمنزل زهو وفخامة وقد كان.
فالمعمارين قاموا باستغلال البيئة الخضراء المحيطة والمشهد الجميل في صالحهم و بفضل المساحة المحيطة تم الحصول على نتيجة رائعة، فقد تم بناء المنزل على مساحة 600 قدم مربع. المنزل مكون من طابقين ودور بدورم والمستخدم كجراج.
في الكتل المتراصة و كما نرى في هذه اللقطة فنلاحظ أن كل مكونات المبنى تعطي إنطباع واضح وصريح بالطراز المودرن البسيط والمينمال. فتراص الكتل قد يبدو عشوائي ولكنه مدروس كما أن المنزل مقسم بالطول إلى قسمين.
الفناء الخلفي للمنزل يبدو مرحب بشكل أكبر من الفناء الأمامي، ونوافذ كتل المبني التي تمتد من الأرض للسقف تساهم في نقل مشهد الطبيعة الخلابة من خضرة الحديقة الرائعة و حمام السباحة الأنيق إلى داخل المنزل طوال الوقت.
من أولويات التصميم المينمال هي النظام والهدوء، فلا عجب أن الكثير يفضل هذا الطراز حيث أنه يساهم في الشعور بالسلام النفسي الخاص بهم و الذي يحتاجونه بعد يوم شاق من العمل و الفوضى في العالم الخارجي. فما أجمل أن يرجعوا إلى بيت مريح ليساعدهم على الاسترخاء والهدوء.
أحد غرف النوم معنا في هذه الصورة فقد تم إخلائها من كل الأثاث لتتبقى الأساسيات فقط ودعوونا لا ننسى المشهد الرائع للحديقة الخلفية من خلال النافذة الكبيرة والتي تؤدي بدورها لخلق الهدوء النفسي والاسترخاء المطلوب.
الطراز المينمال يستكمل ظهوره في المطبخ أيضاً فكل التفاصل من أول الموقد إلى الثلاجة والفرن كلها مدمحة بشكل جميل، كما أن الخزانات تأخذ اللون الأسود أما سطح العمل فهو من الرخام. والنتيجة مطبخ أنيق ومنمق وخالي من أي فوضى.
المطبخ في الدور السفلي ومرتبط بغرفة المعيشة وعلى الحديقة الخارجية.
الأرضية في المنزل يغلب عليها خامة الخشب وتَستكمل في السلالم أيضاً. أحد مميزات الخشب أنه خامة تبعث على الدفئ . فلتجنب أن تبدو السلالم كجزء من منزل ريفي ولاضافة لمسة المودرن على السلالم تم اضافة درابزين معدني أنيق و بسيط ليعطي السلم طراز مميز وبسيط.