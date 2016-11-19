فيلا من المستقبل مساحتها 600 m²

جولتنا اليوم في منزل يجعلك تشعرلأول وهلة ومن أول نظرة عليه أنك تشاهد فيلم من المستقبل، فالكتل تم تصميمها على طريقة مدرسة معمارية متميزة و هي المدرسة التفكيكية. في جولتنا اليوم سنرى بأعيننا تفاصيل مبنى متميز، مصمم بواسطة استوديو Urban Core المعماري في البورتغال

في منطقة سكنية مليئة بالمباني البيضاء هذا المنزل يظهر بقوة بطرازه المودرن وتصميمه الإبداعي. فتعالوا معنا في جولة لنتعرف على أجزاء هذا المنزل سوياً.