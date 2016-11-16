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تغير ديكور منزلك باستخدام الألوان

Mohammed Awad Mohammed Awad
Lago Alberto, LEMONBE LEMONBE غرفة نوم
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الالوان هي السحر المرئي الوحيد في العالم، و هي البهجة التي تدخل إلى النفوس في صمت، اليوم سنصحبكم في رحلة شيقة في أكثر من غرفة بالــمنزل التي من شأنها أن تمنحك الأفكار اللازمة لتنسيق غرف بيتك بألوان رائعة و ستغير تماماً من فكرتك حول تأثير الالوان القوي في إبراز جمال بيتك و كذلك لو تم استخدامها بطريقة غير سليمة ستؤثر بالسلب على كل الديكور ، لذا فينبغي التعامل معها بحرص و ذوق شديدين .

1- مساحة خاصة مبهجة

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

في المساحات الخاصة يفضل استخدام ألوان خاصة و لكن تلائم الجلسة و طبيعتها ، فهنا يمكن القول أن الجلسة لتناول الشاي والمشروبات في الضوء القوي صباحاً و في اضواء خافتة ليلاً ، فيفضل اضفاء الصحو و النشاط و البهجة على ألوان الأثاث و الديكور و الزخارف الخاصة بها ، و الالوان السماوية و الزرقاء و البني مع الأبيض اختيار مثالي هنا

2- ألوان حالمة

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

استخدام الالوان المناسبة لكل غرفة هو فن و ذوق و موهبة قبل أن تكون علم و دراسة، فهناك قاعدة تقول أن لكل غرفة ديكورها الخاص، و هو ما ينطبق على الألوان كذلك، فلكل غرفة لونها المناسب، و في غرف النوم تحديداً يفضل استخدام الالوان الحالمة التي تعبر عن الرومانسية و الشاعرية و تبعث على الهدوء و التأمل، الالوان كالطوبي و البرتقالي تستخدم في غرف النوم مع الأضواء الملائمة لتقليل سخونتها و نقل اللون لمرحلة الجمال شيئاً فشيئاً  و كذلك الألوان الحالمة الاخرى كالسماوي و الأزرق 

3- رسمي و أنيق

Casa country club Tehuacan , Helio interiores Tehuacan Helio interiores Tehuacan غرفة السفرة
Helio interiores Tehuacan

Helio interiores Tehuacan
Helio interiores Tehuacan
Helio interiores Tehuacan

الرسميات لها مدلول يمكن أن تعرفه بنفسك، و هذا عن طريق طرح سؤال على نفسك قبل اختيار اللون، هل يمكن في حفلة عشاء رسمي أن ارتدي بذلة حمراء أو خضراء؟ بالتأكيد لا، فالألوان الرسمية هي الأسود و درجاته و الرمادي و درجاته و الدرجات الداكنة في اللون البني و كذلك الأبيض و الكريمي ، كلها ألوان رسمية و تسمى أيضاً محايدة و هي التي ينصح بها في الغرف الرسمية كالسفرة و الاستقبال و الانترية 

4- عملي و بسيط

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

الألوان العملية التي تشجع على بذل الجهد و النشاط تنحصر في الأبيض و بعض الأخضر و لكن في المنزل يفضل أن نلجأ لمثل هذ النموذج بعبارات التحفيز و اللوحات البيضاء الجميلة في ديكور أبيض متدرج، كل ذلك حداثي بامتياز ، و ديكور الحروف في حد ذاته منبه قوي للذهن من الناحية النفسية

5- هاديء

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo حمام Turquoise
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

الهدوء في الألوان يكون مناسباً للمساحات الضيقة و اماكن الخصوصية مثل الحمامات، و اللبني و الأبيض من أجمل الألوان التي يمكن أن تستخدم في تلك الحالة، كما في تلك الصورة التداخل المثالي بين اللونين و تفاعلهما الملحوظ مع الضوء في سلاسة و جمال راقي .

6- غموض و إثارة

Cocina y pantry en Design House en DWM, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الألوان الجديدة التي ما كانت تستخدم من قبل في الديكور كالأرجواني و الفسفوري لها تأثير متشابه في الغموض و الإثارة، و هذا المطبخ يحقق ذلك حتى الديكور المتبقي من الاثاث و العليقة في السقف يبرهنان على تلك الروح التي يقصد المصمم أن يبثها و حققها بنجاح تام

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7- شاعرية

Lago Alberto, LEMONBE LEMONBE غرفة نوم
LEMONBE

LEMONBE
LEMONBE
LEMONBE

الشاعرية و الهدوء و الغموض في الوقت ذاته تحققت بمزيج هذه الالوان الرائعة بين البنفسجي و درجاته الرائعة و الخشب الطبيعي في الارضيات يجعل من الغرفة اختيار رائع لعشاق الطبيعة و البنفسج خصوصاً من بين كل الأزهار، سيصنع ذلك يومهم السعيد في كل نهار 

8- تداخل

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects مكتب عمل أو دراسة
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

هناك أساليب أكثر حداثة في نشر الالوان المناسبة في الغرف ، و لكن الالوان المنتشرة في الغرفة المكتبية بواسطة الكتب من أكثر تلك الأفكار عملية، فبمجرد نقل الكتب ستغير شكل و لون الغرفة بالكامل، فتخيل أنك قد اشتريت مجموعة من الكتب السوداء و وضعتها في رف منفصل اسفل الصفراء ، ستشعر أنك اضفت جديداً للديكور بالاضافة لما سوف تقرأه من علوم بتلك الكتب الرائعة 

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