تغير ديكور منزلك باستخدام الألوان

الالوان هي السحر المرئي الوحيد في العالم، و هي البهجة التي تدخل إلى النفوس في صمت، اليوم سنصحبكم في رحلة شيقة في أكثر من غرفة بالــمنزل التي من شأنها أن تمنحك الأفكار اللازمة لتنسيق غرف بيتك بألوان رائعة و ستغير تماماً من فكرتك حول تأثير الالوان القوي في إبراز جمال بيتك و كذلك لو تم استخدامها بطريقة غير سليمة ستؤثر بالسلب على كل الديكور ، لذا فينبغي التعامل معها بحرص و ذوق شديدين .
في المساحات الخاصة يفضل استخدام ألوان خاصة و لكن تلائم الجلسة و طبيعتها ، فهنا يمكن القول أن الجلسة لتناول الشاي والمشروبات في الضوء القوي صباحاً و في اضواء خافتة ليلاً ، فيفضل اضفاء الصحو و النشاط و البهجة على ألوان الأثاث و الديكور و الزخارف الخاصة بها ، و الالوان السماوية و الزرقاء و البني مع الأبيض اختيار مثالي هنا
استخدام الالوان المناسبة لكل غرفة هو فن و ذوق و موهبة قبل أن تكون علم و دراسة، فهناك قاعدة تقول أن لكل غرفة ديكورها الخاص، و هو ما ينطبق على الألوان كذلك، فلكل غرفة لونها المناسب، و في غرف النوم تحديداً يفضل استخدام الالوان الحالمة التي تعبر عن الرومانسية و الشاعرية و تبعث على الهدوء و التأمل، الالوان كالطوبي و البرتقالي تستخدم في غرف النوم مع الأضواء الملائمة لتقليل سخونتها و نقل اللون لمرحلة الجمال شيئاً فشيئاً و كذلك الألوان الحالمة الاخرى كالسماوي و الأزرق
الرسميات لها مدلول يمكن أن تعرفه بنفسك، و هذا عن طريق طرح سؤال على نفسك قبل اختيار اللون، هل يمكن في حفلة عشاء رسمي أن ارتدي بذلة حمراء أو خضراء؟ بالتأكيد لا، فالألوان الرسمية هي الأسود و درجاته و الرمادي و درجاته و الدرجات الداكنة في اللون البني و كذلك الأبيض و الكريمي ، كلها ألوان رسمية و تسمى أيضاً محايدة و هي التي ينصح بها في الغرف الرسمية كالسفرة و الاستقبال و الانترية
الألوان العملية التي تشجع على بذل الجهد و النشاط تنحصر في الأبيض و بعض الأخضر و لكن في المنزل يفضل أن نلجأ لمثل هذ النموذج بعبارات التحفيز و اللوحات البيضاء الجميلة في ديكور أبيض متدرج، كل ذلك حداثي بامتياز ، و ديكور الحروف في حد ذاته منبه قوي للذهن من الناحية النفسية
الهدوء في الألوان يكون مناسباً للمساحات الضيقة و اماكن الخصوصية مثل الحمامات، و اللبني و الأبيض من أجمل الألوان التي يمكن أن تستخدم في تلك الحالة، كما في تلك الصورة التداخل المثالي بين اللونين و تفاعلهما الملحوظ مع الضوء في سلاسة و جمال راقي .
الألوان الجديدة التي ما كانت تستخدم من قبل في الديكور كالأرجواني و الفسفوري لها تأثير متشابه في الغموض و الإثارة، و هذا المطبخ يحقق ذلك حتى الديكور المتبقي من الاثاث و العليقة في السقف يبرهنان على تلك الروح التي يقصد المصمم أن يبثها و حققها بنجاح تام
الشاعرية و الهدوء و الغموض في الوقت ذاته تحققت بمزيج هذه الالوان الرائعة بين البنفسجي و درجاته الرائعة و الخشب الطبيعي في الارضيات يجعل من الغرفة اختيار رائع لعشاق الطبيعة و البنفسج خصوصاً من بين كل الأزهار، سيصنع ذلك يومهم السعيد في كل نهار
هناك أساليب أكثر حداثة في نشر الالوان المناسبة في الغرف ، و لكن الالوان المنتشرة في الغرفة المكتبية بواسطة الكتب من أكثر تلك الأفكار عملية، فبمجرد نقل الكتب ستغير شكل و لون الغرفة بالكامل، فتخيل أنك قد اشتريت مجموعة من الكتب السوداء و وضعتها في رف منفصل اسفل الصفراء ، ستشعر أنك اضفت جديداً للديكور بالاضافة لما سوف تقرأه من علوم بتلك الكتب الرائعة