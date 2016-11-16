تغير ديكور منزلك باستخدام الألوان

الرسميات لها مدلول يمكن أن تعرفه بنفسك، و هذا عن طريق طرح سؤال على نفسك قبل اختيار اللون، هل يمكن في حفلة عشاء رسمي أن ارتدي بذلة حمراء أو خضراء؟ بالتأكيد لا، فالألوان الرسمية هي الأسود و درجاته و الرمادي و درجاته و الدرجات الداكنة في اللون البني و كذلك الأبيض و الكريمي ، كلها ألوان رسمية و تسمى أيضاً محايدة و هي التي ينصح بها في الغرف الرسمية كالسفرة و الاستقبال و الانترية