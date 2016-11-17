10 تصميمات مميزة للدرابزين المعدني

بعيدا عن الأهمية الوظيفية للدرابزين والذي بدونه سيكون الصعود على الدرج أمر خطير فإنه قد يكون الإضافة الجمالية الأفضل لدرج مميز بمنزلك.
تتنوع أشكال الدرابزين كثيرا باختلاف المواد المستخدمة في هيكله، لكننا اليوم سنخصص حديثنا عن جمال وروعة وتنوع أعمال الحداة في الدرابزين، والتي من شأنها أن تغير مظهر الدرج كليا.
الزخارف الدقيقة في الدرابزين تمنحه مظهر أنيق وراقي للغاية، وتدعو ضيوفك والمارة لتأمل جمال التفاصيل الصغيرة التي تم تشكيل كل واحدة منها على حدى. الزخارف هنا كانت اختيار مثاليا ليتلاءم مع الدرج الرخامي الأبيض هادئ التصميم، فكان بحاجة للمسة تحييه.
تصميم غاية في الرقة خاصة مع اللون الأبيض الذي يكسوه من البداية للنهاية ليكسر حدة اللون البني في الأرضيات، ويعطيك انطباعا أنك بمنزل إحدى الأميرات. المميز في هذا الدرج هو المزج السلس بين الخشب والحديد في تكوين الدرابزين، بالإضافة إلى امتداد أعمال الحدادة المزخرفة إلى الدرج نفسه.
مرونة وانسيابية التصميم هنا تجعلك تشك للحظة إذا كان الدرابزين مكون من معدني قوي كالحديد أو الأستيل، تتناسب هذه التصميمات وخاصة بلونها الذهبي مع المنازل التي يغلب عليها الطابع الكلاسيكي، كما ترى في الصورة، وبدون شك سيمنح الدرج مظهر جذاب وراقي.
ليس شرطا لأن يكون الدرابزين له مظهر جذاب أن تكون الزخارف متشابكة وشديدة التعقيد كما رأينا في الصور السابقة، فللبساطة جمال آخر تظهر من خلال النموذج بالصورة، حيث اكتفى المصمم بتداخل بعض الأهلة والدوائر لتشكيل الدرابزين، اللافت للانتباه هنا هو التشابك المعقد في تشكيل الدرج نفسه والذي تظهر ظلاله على الجدار بالأسفل وهو ما خلق تباينا أثري من مظهر الدرج.
هذا الدرج صنع بالكامل من الحديد المطوع، وهو اختيار مثالي للأماكن المفتوحة لأنه يوفر المتانة والآمان في كل الظروف ومع التغيرات الجوية كالعواصف مثلا.
تصميم آخر بسيط وأكثر سيمترية، المميز في هذا النموذج هو الدمج بين الخشب والحديد في تشكيل هيكل الدرابزين، وهو ما خلق مظهر أكثر تناغما مع الدرج.
نموذج آخر للدمج بين الخشب والمعدن في تشكيل الدرابزين، ربما لأن الخشب مع تنوع أشكاله وأنواعه يتلاءم مع العديد من خامات البناء الأخرى بسلاسة.
عادة ما يختار الكثير من المصممون أن يبقوا على لون الحديد كما هو، أو بطلاءه سواء بالأبيض او الأسود، لكن يمكنك الخروج عن المألوف وتمنح الدرابزين مزيد من الحيوية بلمسات ملونة كما بالصورة، لتكسر رتابة اللون المعدني.
حقق المصمم هنا مزيد من التناغم عن طريق تصميم انسيابي ولكن بشكل موحد ومتتالي.
تصميم تقليدي لكنه ينم على مهارة ودقة التشكيل، فليس من السهل أبدا تشكيل المعدن بهذه التجعيدات والالتواءات المعقدة.
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