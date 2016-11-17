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10 تصميمات مميزة للدرابزين المعدني

أميرة قاسم أميرة قاسم
Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
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بعيدا عن  الأهمية الوظيفية للدرابزين والذي بدونه سيكون الصعود على الدرج أمر خطير فإنه قد يكون الإضافة الجمالية الأفضل لدرج مميز بمنزلك.
تتنوع أشكال الدرابزين كثيرا باختلاف المواد المستخدمة في هيكله، لكننا اليوم سنخصص حديثنا عن جمال وروعة وتنوع أعمال الحداة في الدرابزين، والتي من شأنها أن تغير مظهر الدرج كليا.

1. زخارف دقيقة

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
homify

الزخارف الدقيقة في الدرابزين تمنحه مظهر أنيق وراقي للغاية، وتدعو ضيوفك والمارة لتأمل جمال التفاصيل الصغيرة التي تم تشكيل كل واحدة منها على حدى. الزخارف هنا كانت اختيار مثاليا ليتلاءم مع الدرج الرخامي الأبيض هادئ التصميم، فكان بحاجة للمسة تحييه.

2. تصميم رومانسي

Дом у воды, ODEL ODEL راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله حديد White
ODEL

ODEL
ODEL
ODEL

تصميم غاية في الرقة خاصة مع اللون الأبيض الذي يكسوه من البداية للنهاية ليكسر حدة اللون البني في الأرضيات، ويعطيك انطباعا أنك بمنزل إحدى الأميرات. المميز في هذا الدرج هو المزج السلس بين الخشب والحديد في تكوين الدرابزين، بالإضافة إلى امتداد أعمال الحدادة المزخرفة إلى الدرج نفسه.

3. تصميم راقي وأنيق

Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design سلالم وأروقة سلالم
Privilege Design

Privilege Design
Privilege Design
Privilege Design

مرونة وانسيابية التصميم هنا تجعلك تشك للحظة إذا كان الدرابزين مكون من معدني قوي كالحديد أو الأستيل، تتناسب هذه التصميمات وخاصة بلونها الذهبي مع المنازل التي يغلب عليها الطابع الكلاسيكي، كما ترى في الصورة، وبدون شك سيمنح الدرج مظهر جذاب وراقي.

4. للبساطة جمال آخر

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ليس شرطا لأن يكون الدرابزين له مظهر جذاب أن تكون الزخارف متشابكة وشديدة التعقيد كما رأينا في الصور السابقة، فللبساطة جمال آخر تظهر من خلال النموذج بالصورة، حيث اكتفى المصمم بتداخل بعض الأهلة والدوائر لتشكيل الدرابزين، اللافت للانتباه هنا هو التشابك المعقد في تشكيل الدرج نفسه والذي تظهر ظلاله على الجدار بالأسفل وهو ما خلق تباينا أثري من مظهر الدرج.

5. تصميم مثالي للمناطق المفتوحة

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño الممر الحديث، المدخل و الدرج
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

هذا الدرج صنع بالكامل من الحديد المطوع، وهو اختيار مثالي للأماكن المفتوحة لأنه يوفر المتانة والآمان في كل الظروف ومع التغيرات الجوية كالعواصف مثلا.

6. رقة وبساطة

Realizacja Balustrady 3, Armet Armet سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Armet

Armet
Armet
Armet

تصميم آخر بسيط وأكثر سيمترية، المميز في هذا النموذج هو الدمج بين الخشب والحديد في تشكيل هيكل الدرابزين، وهو ما خلق مظهر أكثر تناغما مع الدرج.

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7. مع الخشب

Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Klasik Ferforje

Klasik Ferforje
Klasik Ferforje
Klasik Ferforje

نموذج آخر للدمج بين الخشب والمعدن في تشكيل الدرابزين، ربما لأن الخشب مع تنوع أشكاله وأنواعه يتلاءم مع العديد من خامات البناء الأخرى بسلاسة.

8. لمسات ملونة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

عادة ما يختار الكثير من المصممون أن يبقوا على لون الحديد كما هو، أو بطلاءه سواء بالأبيض او الأسود، لكن يمكنك الخروج عن المألوف وتمنح الدرابزين مزيد من الحيوية بلمسات ملونة كما بالصورة، لتكسر رتابة اللون المعدني.

9. أشكال موحدة

Casa Cuayantla, Itech Kali Itech Kali ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Itech Kali

Itech Kali
Itech Kali
Itech Kali

حقق المصمم هنا مزيد من التناغم عن طريق تصميم انسيابي ولكن بشكل موحد ومتتالي.

10. تصميم تقليدي

Realizacja Balustrady 1, Armet Armet سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Armet

Armet
Armet
Armet

تصميم تقليدي لكنه ينم على مهارة ودقة التشكيل، فليس من السهل أبدا تشكيل المعدن بهذه التجعيدات والالتواءات المعقدة.

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