10 تصميمات مميزة للدرابزين المعدني

ليس شرطا لأن يكون الدرابزين له مظهر جذاب أن تكون الزخارف متشابكة وشديدة التعقيد كما رأينا في الصور السابقة، فللبساطة جمال آخر تظهر من خلال النموذج بالصورة، حيث اكتفى المصمم بتداخل بعض الأهلة والدوائر لتشكيل الدرابزين، اللافت للانتباه هنا هو التشابك المعقد في تشكيل الدرج نفسه والذي تظهر ظلاله على الجدار بالأسفل وهو ما خلق تباينا أثري من مظهر الدرج.