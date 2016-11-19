10 أفكار متميزة للرفوف فى منزلك

التفاصيل هى ما تصنع الجمال الواضح فى الديكور، ومن التفاصيل المهمة فى الديكور هى تصميم الأرفف فى منزلك، لذلك يجب أختيار التفاصيل وتصميمات الأرفف بعناية واضحة ومتميزة، فهى بجانب لمستها المتميزة فى الديكور، هى توفر لك أماكن متخصصة لتخزين الأشياء الصغيرة فى منزلك والأستعانة بها فى الديكور.
من الأفكار المتميزة فى تصميم الأرفف هى تصميمها على شكل صناديق صغيرة ملونة، مثل هذا التصميم فى المطبخ كما نرى، تلك الفكرة تعطيك القدرة على تخزين الأشياء البسيطة فى مطبخك وفى نفس الوقت تضفى جمالاً واضحاً على شكل المطبخ بالكامل، لذلك فهى فكرة عملية للتخزين ولمسة مميزة للديكور فى مطبخك.
هذا التصميم على شكل مكعبات خشبية مميزة ستساعدك على التخزين وأضافة لمسات الديكور الخاصة بك، لمسة بسيطة فى منزلك لن تكلفك الكثير فقط بعض القطع الخشبية وسيصبح لديك أفضل أرفف غير تقليدية فى منزلك.
على شكل خلية النحل كان تصميم تلك الأرفف المتميزة، التى تشعرك عندما تنظر إليها للوهلة الأولى أنك أما خلية نحل حقيقية فى منزلك، يمكنك استغلالها فى تخزين الكتب الخاصة بك.
تصميماً للأرفف التى ربما تبدو تقليدية بعض الشئ لكنها أنيقة ومميزة، جدار من الطوب تم تقسيمه بطريقة مبتكرة جداً، ليصبح لدينا رفين داخل الجدار لأستغلاله في تخزيين أشيائك الهامة وفي نفس الوقت تزيينه ببعض الديكورات، وللمسة جمالية أكثر تم الاستعانة بتلك السبوتات من الاضاءة لتعطي مزيداً من الأناقة كما نري.
الحصول على تصميم متميز للأرفف فى منزلك لا يحتاج إلى مصاريف باهظة حتى تحصل على تصميماً مميزاً فى منزلك فقط، بعض اللمسات البسيطة وسيصبح لديك أرفف مثل تلك التى تراها، أرفف مصممة من لوح خشبى مقسم بطريقة مميزة وبسيطة جداً.
وهنا فكرة أخرى للأرفف وتصميمها مميزة بالبساطة والجمال الواضح الأرفف خشبية ومقسمة بطريقة متميزة وعشوايئة فى الطول والمساحة جعلت من الأرفف وتصميمها تميزاً واضحاً.
للون الأزرق جمال وتميز فى أى تصميم، وهنا تلك الأرفف بلونها الأزرق الجميل والمميز أضافت لمسة متميزة على الغرفة بالكامل، الأرفف بتصميمها تشبه لعبة المكعبات.
وهنا تصميماً للأرفف متميز بالبساطة والجمال بشكل واضح، لعب اللون الأبيض الهادئ دوراً واضحاً فى أضافة مزيد من الجمال والجاذبية على التصميم مع لمسات من الألوان الزاهية التى أكملت جمال التصميم بالكامل.
وهنا نرى الأرفف بتصميم مبهج جداً، مجرد صناديق صغيرة ملونة ومبهجة أعطت لتصميم الحمام جمال واضح ومميز.
على غرار نفس التصميم المتميز للمكعبات جاء هذا التصميم، تصميم للأرفف على شكل مكعبات خشبية متميزة بالجمال والبساطة الواضحة مع تلك اللمسة المتميزة جداً للون الأزرق الجذاب.
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