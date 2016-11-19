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10 أفكار متميزة للرفوف فى منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مكاتب العمل والدراسةStorage
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التفاصيل هى ما تصنع الجمال الواضح فى الديكور، ومن التفاصيل المهمة فى الديكور هى تصميم الأرفف فى منزلك، لذلك يجب أختيار التفاصيل وتصميمات الأرفف بعناية واضحة ومتميزة، فهى بجانب لمستها المتميزة فى الديكور، هى توفر لك أماكن متخصصة لتخزين الأشياء الصغيرة فى منزلك والأستعانة بها فى الديكور.

1- صناديق صغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من الأفكار المتميزة فى تصميم الأرفف هى تصميمها على شكل صناديق صغيرة ملونة، مثل هذا التصميم فى المطبخ كما نرى، تلك الفكرة تعطيك القدرة على تخزين الأشياء البسيطة فى مطبخك وفى نفس الوقت تضفى جمالاً واضحاً على شكل المطبخ بالكامل، لذلك فهى فكرة عملية للتخزين ولمسة مميزة للديكور فى مطبخك.

2- مكعبات خشبية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم على شكل مكعبات خشبية مميزة ستساعدك على التخزين وأضافة لمسات الديكور الخاصة بك، لمسة بسيطة فى منزلك لن تكلفك الكثير فقط بعض القطع الخشبية وسيصبح لديك أفضل أرفف غير تقليدية فى منزلك.

3- خلية نحل خشبية

Reforma de un piso de los años 80., Lavolta Lavolta غرفة السفرة خشب Wood effect
Lavolta

Lavolta
Lavolta
Lavolta

على شكل خلية النحل كان تصميم تلك الأرفف المتميزة، التى تشعرك عندما تنظر إليها للوهلة الأولى أنك أما خلية نحل حقيقية فى منزلك، يمكنك استغلالها فى تخزين الكتب الخاصة بك.

4- بسيط ومميز

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

تصميماً للأرفف التى  ربما تبدو تقليدية بعض الشئ لكنها أنيقة ومميزة، جدار من الطوب تم تقسيمه بطريقة مبتكرة جداً، ليصبح لدينا رفين داخل الجدار لأستغلاله في تخزيين أشيائك الهامة وفي نفس الوقت تزيينه ببعض الديكورات، وللمسة جمالية أكثر تم الاستعانة بتلك السبوتات من الاضاءة لتعطي مزيداً من الأناقة كما نري.

5- بسيط وهادئ

homify مكاتب العمل والدراسةStorage
homify

homify
homify
homify

الحصول على تصميم متميز للأرفف فى منزلك لا يحتاج إلى مصاريف باهظة حتى تحصل على تصميماً مميزاً فى منزلك فقط، بعض اللمسات البسيطة وسيصبح لديك أرفف مثل تلك التى تراها، أرفف مصممة من لوح خشبى مقسم بطريقة مميزة وبسيطة جداً.

6- أرفف من الجمال والبساطة

Apartamento Pompéia (SP), verso arquitetura verso arquitetura غرفة المعيشة
verso arquitetura

verso arquitetura
verso arquitetura
verso arquitetura

وهنا فكرة أخرى للأرفف وتصميمها مميزة بالبساطة والجمال الواضح الأرفف خشبية ومقسمة بطريقة متميزة وعشوايئة فى الطول والمساحة جعلت من الأرفف وتصميمها تميزاً واضحاً.

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7- للأزرق جمالاً أخر

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

للون الأزرق جمال وتميز فى أى تصميم، وهنا تلك الأرفف بلونها الأزرق الجميل والمميز أضافت لمسة متميزة على الغرفة بالكامل، الأرفف بتصميمها تشبه لعبة المكعبات.

8- بساطة واضحة

Apartamento Bairro Vila da Serra - Nova Lima, Lage Caporali Arquitetas Associadas Lage Caporali Arquitetas Associadas غرفة الاطفال
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas

وهنا تصميماً للأرفف متميز بالبساطة والجمال بشكل واضح، لعب اللون الأبيض الهادئ دوراً واضحاً فى أضافة مزيد من الجمال والجاذبية على التصميم مع لمسات من الألوان الزاهية التى أكملت جمال التصميم بالكامل.

9- لمسة مبهجة

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

وهنا نرى الأرفف بتصميم مبهج جداً، مجرد صناديق صغيرة ملونة ومبهجة أعطت لتصميم الحمام جمال واضح ومميز.

10- مكعبات بتصميم جذاب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

على غرار نفس التصميم المتميز للمكعبات جاء هذا التصميم، تصميم للأرفف على شكل مكعبات خشبية متميزة بالجمال والبساطة الواضحة مع تلك اللمسة المتميزة جداً للون الأزرق الجذاب.

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