10 أفكار متميزة للرفوف فى منزلك

تصميماً للأرفف التى ربما تبدو تقليدية بعض الشئ لكنها أنيقة ومميزة، جدار من الطوب تم تقسيمه بطريقة مبتكرة جداً، ليصبح لدينا رفين داخل الجدار لأستغلاله في تخزيين أشيائك الهامة وفي نفس الوقت تزيينه ببعض الديكورات، وللمسة جمالية أكثر تم الاستعانة بتلك السبوتات من الاضاءة لتعطي مزيداً من الأناقة كما نري.