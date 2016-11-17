قبل و بعد : تحول أسطوري ل 5 غرف نوم

التناغم في غرف النوم هو أهم مكون في تصميمها، و عندما يغيب التناغم تكون الفوضى هي بطل المشهد بلا منازع و يغيب من جانبها الذوق و الجمال، لذا نحتاج دوماً لتجديد غرف نومنا و أثاثها بما يتماشى مع الجمال و الذوق الذي نرغب بتحقيقه، و اليوم سنقدم لكم دليلاً حياً على اهمية التناغم في إحياء 5 غرف نوم بذاتها و كذلك إعادة الجمال إليها في خطوات بسيطة و مؤثرة أيضاً ستلهمك للبدء في تجديد غرفة نومك في أقرب فرصة ممكنة
في الماضي كانت الغرفة تحتاج لتدخل سريع لما بها من حالة مزرية ، حيث لا يوجد معنى لأي شيء، حالة من الفوضى الشديدة في كل الجوانب ، لا يظهر أي نمط سوى مجموعة من العبثية في كل ما له علاقة بالجمال
الأمور بعد التدخل و التنسيق أصبحت رائعة للغاية، التناغم ظهر بين الالوان البيضاء الناصعة و بين السرير المريح و النوافذ الواسعة الجميلة، كل شيء في الغرفة أصبح يؤدي وظيفة جميلة ، حتى الستائر بدرجة ميلها أصبحت تشع رومانسية و شاعرية
في تلك الغرفة لا جديد ينم على أنها مكان للراحة، كل شيء فيها حالته أشبه بحياة متعثرة، شيء يبعث على النفور و لا يساعد على الإلهام أو الاسترخاء بأي حال من الأحوال
بمجرد دهان النافذة بلون مقبل على الحياة بعث الجمال في الغرفة كلها، المصابيح الجانبية و اللون الأبيض في ضوء الشمس الطبيعي النهاري يزيد من شعورنا بالاسترخاء في غرفتنا الجديدة و كذلك قابلية النافذة للغلق التام تساعد على مزيد من الخصوصية
لا ندري كيف تم تصميم غرفة نوم كهذه ، السرير المفرد لا يمثل أي شيء يدعو ان تلك غرفة نوم، و حتى لو كان المنزل كله صغيراً فهناك حلول يمكن أن تجعل من ذلك الركن المخصص للنوم في حالة أفضل
هنا بعد التجديد الأمور اتضحت بشكل كبير، الثلاجة الصغيرة التي كانت تشبه المطبخ في الصورة الأولى أصبحت تحت رف أصبح مكتب أنيق ، و اللون الأبيض و الأرض الخشبية تصنعان الفارق دائماً هذا بالإضافة لفرش نظيف على السرير ليكتمل المشهد بالاناقة حتى لو كان صغيراً
تخيل غرفة نوم تعوم على بحر اللانظام ، عالم من الفوضى، الملابس في كل مكان، بلا خزانة، بلا ترتيب أو شكل أو حتى لمسة جمالية، المسالة أكبر من مجرد غرفة تعاني، الموضوع حول نفسية تدمر دون ان نشعر كلما ترى هذا المشهد العبثي
من يتخيل أن الغرفة التي كانت تحتاج خزانة أصبحت كالجناح في فندق بمجرد لمسة نظافة و لمعان ، الجدران تم استخدام ورق الحائط بها و المصباح المتوسط للغرفة تم تغليفه بلون أزرق استلهم منه ألوان فرش السرير و مخداته، تغيير شامل و جميل
الشكل القاتم يطل برأسه من هذا المكان، دون أي تنسيق أو ترتيب للأغراض، حالة من انعدام التصميم في كل الجوانب، تلك الغرفة تحتاج عمل كبير و لكنها يوجد بها المقومات الرئيسية للجمال كالمشهد المحيط و المساحة الجيدة
بالفعل تم استغلال المشهد الخارجي في فتح نوافذ كبيرة لتظهر فيها الجمال للداخل، و تم توسعة السرير ليتناسب مع المساحة ، و كذلك تم تصميم ستائر من نوعية مزركشة لتجذب الانتباه للنوافذ ، تصميم غاية في الروعة