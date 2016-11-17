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قبل و بعد : تحول أسطوري ل 5 غرف نوم

Mohammed Awad Mohammed Awad
마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 مطبخ
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التناغم في غرف النوم هو أهم مكون في تصميمها، و عندما يغيب التناغم تكون الفوضى هي بطل المشهد بلا منازع و يغيب من جانبها الذوق و الجمال، لذا نحتاج دوماً لتجديد غرف نومنا و أثاثها بما يتماشى مع الجمال و الذوق الذي نرغب بتحقيقه، و اليوم سنقدم لكم دليلاً حياً على اهمية التناغم في إحياء 5 غرف نوم بذاتها و كذلك إعادة الجمال إليها في خطوات بسيطة و مؤثرة أيضاً ستلهمك للبدء في تجديد غرفة نومك في أقرب فرصة ممكنة 

1- قبل : غرفة نوم لا معنى لها

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

في الماضي كانت الغرفة تحتاج لتدخل سريع لما بها من حالة مزرية ، حيث لا يوجد معنى لأي شيء، حالة من الفوضى الشديدة في كل الجوانب ، لا يظهر أي نمط سوى مجموعة من العبثية في كل ما له علاقة بالجمال

2- بعد : غرفة متلألأه

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

الأمور بعد التدخل و التنسيق أصبحت رائعة للغاية، التناغم ظهر بين الالوان البيضاء الناصعة و بين السرير المريح و النوافذ الواسعة الجميلة، كل شيء في الغرفة أصبح يؤدي وظيفة جميلة ، حتى الستائر بدرجة ميلها أصبحت تشع رومانسية و شاعرية 

3- قبل: حجرة يغيب عنها الحب

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

في تلك الغرفة لا جديد ينم على أنها مكان للراحة، كل شيء فيها حالته أشبه بحياة متعثرة، شيء يبعث على النفور و لا يساعد على الإلهام أو الاسترخاء بأي حال من الأحوال

4- بعد : حلم مبهج تحقق

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

بمجرد دهان النافذة بلون مقبل على الحياة بعث الجمال في الغرفة كلها، المصابيح الجانبية و اللون الأبيض في ضوء الشمس الطبيعي النهاري يزيد من شعورنا بالاسترخاء في غرفتنا الجديدة و كذلك قابلية النافذة للغلق التام تساعد على مزيد من الخصوصية

5- قبل: غرفة نوم أم مطبخ

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

لا ندري كيف تم تصميم غرفة نوم كهذه ، السرير المفرد لا يمثل أي شيء يدعو ان تلك غرفة نوم، و حتى لو كان المنزل كله صغيراً فهناك حلول يمكن أن تجعل من ذلك الركن المخصص للنوم في حالة أفضل

6- بعد : متعددة الوظائف و متباينة

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 مطبخ
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

هنا بعد التجديد الأمور اتضحت بشكل كبير، الثلاجة الصغيرة التي كانت تشبه المطبخ في الصورة الأولى أصبحت تحت رف أصبح مكتب أنيق ، و اللون الأبيض و الأرض الخشبية تصنعان الفارق دائماً هذا بالإضافة لفرش نظيف على السرير ليكتمل المشهد بالاناقة حتى لو كان صغيراً

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7- قبل: غرفة نوم بدون خزانات

BEFORE Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

BEFORE

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

تخيل غرفة نوم تعوم على بحر اللانظام ، عالم من الفوضى، الملابس في كل مكان، بلا خزانة، بلا ترتيب أو شكل أو حتى لمسة جمالية، المسالة أكبر من مجرد غرفة تعاني، الموضوع حول نفسية تدمر دون ان نشعر كلما ترى هذا المشهد العبثي

8- بعد: أصبحت كجناح في فندق

Virginia Water Apartment - Surrey Bhavin Taylor Design غرفة نوم Bedroom,bed,rococo style,bedside tables,wallapaper,feature wall,animals,blue,yellow,mustard,grey,bedding
Bhavin Taylor Design

Virginia Water Apartment – Surrey

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

من يتخيل أن الغرفة التي كانت تحتاج خزانة أصبحت كالجناح في فندق بمجرد لمسة نظافة و لمعان ، الجدران تم استخدام  ورق الحائط بها و المصباح المتوسط للغرفة تم تغليفه بلون أزرق استلهم منه ألوان فرش السرير و مخداته، تغيير شامل و جميل 

9- قبل: آفاق قاتمة

BEFORE Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

BEFORE

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

الشكل القاتم يطل برأسه من هذا المكان، دون أي تنسيق أو ترتيب للأغراض، حالة من انعدام التصميم في كل الجوانب، تلك الغرفة تحتاج عمل كبير و لكنها يوجد بها المقومات الرئيسية للجمال كالمشهد المحيط و المساحة الجيدة

10- بعد : تناغم و اشراق

Gloucester Road Penthouse Bhavin Taylor Design غرفة نوم Bedroom,master bedroom,bed,cushions,bedding,bedside tables,bedside lamps,art,wallpaper,curtains,midcentury design,pattern
Bhavin Taylor Design

Gloucester Road Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

بالفعل تم استغلال المشهد الخارجي في فتح نوافذ كبيرة لتظهر فيها الجمال للداخل، و تم توسعة السرير ليتناسب مع المساحة ، و كذلك تم تصميم ستائر من نوعية مزركشة لتجذب الانتباه للنوافذ ، تصميم غاية في الروعة

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