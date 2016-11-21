10 أشياء يجب عليك فعلها لتوفير المال في عملية بناء منزلك

عملية بناء منزلك هي أحد أقرب الأحلام إلى قلوبنا، ففي عملية البناء يمكننا أن نبني المنزل كما حلمنا به ونحضرعملية البناء كاملة و ربما يكون عيب هذه العملية الوحيد هو إنفاق الكثير من المال ولكنه له أبعاد كثيره مريحة لنا و للعائلة فهو يعطينا الراحة والاستقرار في النهاية.

ما يمكننا فعله هو أن نحاول حل مشكلة الأموال بحيث ندقق ونراجع كل التفاصيل الخاصة بالمراحل المختلفة للحصول على إختيارات إقتصادية، ولتجنب أي إنفاق زائد. فيمكنك تخصيص ميزانية مع الوضع في الحسبان تحديد مبلغ زائد للطوارئ قد تضطر إلى إنفاقه أيضاً قم بعمل خطة وقتية تكون أكبر من المتوقع لأي ظروف قد تسبب أن يتأخر الإنتهاء من البناء.

الآن أتينا لكم ببعض الأفكار والحيل والتي سوف توفر لكم الأموال في عملية البناء..