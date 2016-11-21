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10 أشياء يجب عليك فعلها لتوفير المال في عملية بناء منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Corporativo INNOVA, Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño بلكونة أو شرفة
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عملية بناء منزلك هي أحد أقرب الأحلام إلى قلوبنا، ففي عملية البناء يمكننا أن نبني المنزل كما حلمنا به ونحضرعملية البناء كاملة و ربما يكون عيب هذه العملية الوحيد هو إنفاق الكثير من المال ولكنه له أبعاد كثيره مريحة لنا و للعائلة فهو يعطينا الراحة والاستقرار في النهاية.

ما يمكننا فعله هو أن نحاول حل مشكلة الأموال بحيث ندقق ونراجع كل التفاصيل  الخاصة بالمراحل المختلفة للحصول على إختيارات إقتصادية، ولتجنب أي إنفاق زائد. فيمكنك تخصيص ميزانية مع الوضع في الحسبان تحديد مبلغ زائد للطوارئ  قد تضطر إلى إنفاقه أيضاً قم بعمل خطة وقتية تكون أكبر من المتوقع لأي ظروف قد تسبب أن يتأخر الإنتهاء من البناء.

الآن أتينا لكم ببعض الأفكار والحيل والتي سوف توفر لكم الأموال في عملية البناء..

1.التخطيط على المدى البعيد

UNA CASA EN H REVESTIDA DE PIEDRA, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA منازل
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

إذا كنت تعيش بمفردك وكنت تخطط لأن يكون لديك عائلة في المستقبل. أو إذا كان لديك عائلة بالفعل  فلابد أن تخطط للمدى البعيد أن مهما كان عدد أفراد عائلتك وسنهم. فكل شئ سوف يتغير، من أول أحجامهم لإهتمامتهم.  ولذلك يفضل أن تبنى مطبخ أكبر كما هو الحال مع الغرف، كل هذه النقاط يجب وضعها في الإعتبار عند التخطيط لمنزلك.

2.قم بإختيار خامات إقتصادية ومتينة

Corporativo INNOVA, Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño بلكونة أو شرفة
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

Corporativo INNOVA

Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

لا تنخدع في شكل الخامات، ولا أسعارها ولا حتى شيوع استخدامها. قم بالتأكد من متانتها وقوة تحملها قبل أن تستخدمها. فهناك بعض الخامات الكلاسيكية، مثل بلاطات الاسمنت و الطوب الأحمر،والتي تعتبر خامات متينة وصلبة ولكن يجب عليك أن تطابقها مع الظروف الجوية في المكان الذي تعيش فيه. فمثلاً الطوب الأحمر موصل جيد للحرارة و ليس به عزل ولكنه إختيار اقتصادي.

وفي كل النواحي يوجد دائماً إختيارات إقتصادية فلا يجب أن تصمم مظلة خشبية لجراج سيارتك لكن الجريد أوالقش بديل جيد كما أنه إقتصادي

Puerto Roldán - Lote 390, Erb Santiago Erb Santiago منازل
Erb Santiago

Erb Santiago
Erb Santiago
Erb Santiago

3.استغلال وإعادة استخدام الخامات

Manantiales, ARQUITECTA CARINA BASSINO ARQUITECTA CARINA BASSINO جدران
ARQUITECTA CARINA BASSINO

ARQUITECTA CARINA BASSINO
ARQUITECTA CARINA BASSINO
ARQUITECTA CARINA BASSINO

بعض العناصر المساعدة في البناء يمكن استغلالها أكثر من مرة. فمثلاً يمكنك استخدام الأخشاب بعد تحريرها من صبة الأساسات لصب الكمرات في الأدوار العليا. كما يمكنك تأجير السقالات بدلاً من شرائها.

4.إصنع بعض الأشياء بنفسك

Taras drewniany. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

يمكن أن يكون بناء المنزل بيديك عملية صعبة ولكنها ليست مستحيلة، فإذا كان لديك المهارة الكافة لعمل بعض الأجزاء بنفسك  فلا تتردد.

5.قم بإختيار عزل دائم

Стройка, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

تجديد العزل يعتبر عملية مرهقة ومكلفة، ولذلك ننصحك باستثمار أموالك لعمل عازل دائم  في الأساسات وعلى الحوائط، لا سيما في وصلات الحوائط وحول الفتحات.

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6.قم بجمع الأنشطة وتنظيم الوقت بشكل جيد

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus كوخ
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

قم بتخطيط النشاطات المختلفة بشكل متسلسل مع ضمان العامل الزمني، فالمعدل المتوسط لبناء منزلك هو في خلال 6 شهور.

7.استثمر في الهيكل المبدئي

Стройка, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

بناء منزل ذو أساسات قوية هو ضمان لمستقبل المبنى، فهذا الاستثمار والذي يضمن بناء الهيكل المبدئي يمكن أن تكون تكلفته عالية ولكنه سيضمن لك مبنى صامد أمام عامل الزمن.

8.تجنب كثرة الحوائط

VIVIENDA RR, riverorolnyarquitectos riverorolnyarquitectos منازل
riverorolnyarquitectos

riverorolnyarquitectos
riverorolnyarquitectos
riverorolnyarquitectos

تجنب عمل حوائط كثيرة في المنزل، وتذكر أن المساحات الإجتماعية يمكنها أن تشترك في فراغ واحد كبير.

9.استغل المساحات المغلقة والمرافق

Corporativo INNOVA, Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

Corporativo INNOVA

Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño
Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

قم باستغلال هيكل المبنى لوضع نافذة، باب أو سماوي عد الحاجة. يمكنك أيضاً إظهار الوصلات الكهربية والمواسير كجزء من الطراز الصناعي إذا كنت تميل لهذا الطراز.

10.الجودة

Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl منازل
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

الخامات تأتي بدرجات في الجودة، فإذا أدركت هذه النقطة فسوف توفر الكثير من المال والخامات بحيث لا تلجأ للخامات العالية الجودة بدون داعي. فقم بتحديد نوع وجودة الخامات المراد استخدامها وبعد ذلك قم بتحديد الكمية المطلوبة.

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