10 أشياء يجب عليك فعلها لتوفير المال في عملية بناء منزلك

عملية بناء منزلك هي أحد أقرب الأحلام إلى قلوبنا، ففي عملية البناء يمكننا أن نبني المنزل كما حلمنا به ونحضرعملية البناء كاملة و ربما يكون عيب هذه العملية الوحيد هو إنفاق الكثير من المال ولكنه له أبعاد كثيره مريحة لنا و للعائلة فهو يعطينا الراحة والاستقرار في النهاية.
ما يمكننا فعله هو أن نحاول حل مشكلة الأموال بحيث ندقق ونراجع كل التفاصيل الخاصة بالمراحل المختلفة للحصول على إختيارات إقتصادية، ولتجنب أي إنفاق زائد. فيمكنك تخصيص ميزانية مع الوضع في الحسبان تحديد مبلغ زائد للطوارئ قد تضطر إلى إنفاقه أيضاً قم بعمل خطة وقتية تكون أكبر من المتوقع لأي ظروف قد تسبب أن يتأخر الإنتهاء من البناء.
الآن أتينا لكم ببعض الأفكار والحيل والتي سوف توفر لكم الأموال في عملية البناء..
إذا كنت تعيش بمفردك وكنت تخطط لأن يكون لديك عائلة في المستقبل. أو إذا كان لديك عائلة بالفعل فلابد أن تخطط للمدى البعيد أن مهما كان عدد أفراد عائلتك وسنهم. فكل شئ سوف يتغير، من أول أحجامهم لإهتمامتهم. ولذلك يفضل أن تبنى مطبخ أكبر كما هو الحال مع الغرف، كل هذه النقاط يجب وضعها في الإعتبار عند التخطيط لمنزلك.
لا تنخدع في شكل الخامات، ولا أسعارها ولا حتى شيوع استخدامها. قم بالتأكد من متانتها وقوة تحملها قبل أن تستخدمها. فهناك بعض الخامات الكلاسيكية، مثل بلاطات الاسمنت و الطوب الأحمر،والتي تعتبر خامات متينة وصلبة ولكن يجب عليك أن تطابقها مع الظروف الجوية في المكان الذي تعيش فيه. فمثلاً الطوب الأحمر موصل جيد للحرارة و ليس به عزل ولكنه إختيار اقتصادي.
بعض العناصر المساعدة في البناء يمكن استغلالها أكثر من مرة. فمثلاً يمكنك استخدام الأخشاب بعد تحريرها من صبة الأساسات لصب الكمرات في الأدوار العليا. كما يمكنك تأجير السقالات بدلاً من شرائها.
يمكن أن يكون بناء المنزل بيديك عملية صعبة ولكنها ليست مستحيلة، فإذا كان لديك المهارة الكافة لعمل بعض الأجزاء بنفسك فلا تتردد.
تجديد العزل يعتبر عملية مرهقة ومكلفة، ولذلك ننصحك باستثمار أموالك لعمل عازل دائم في الأساسات وعلى الحوائط، لا سيما في وصلات الحوائط وحول الفتحات.
قم بتخطيط النشاطات المختلفة بشكل متسلسل مع ضمان العامل الزمني، فالمعدل المتوسط لبناء منزلك هو في خلال 6 شهور.
بناء منزل ذو أساسات قوية هو ضمان لمستقبل المبنى، فهذا الاستثمار والذي يضمن بناء الهيكل المبدئي يمكن أن تكون تكلفته عالية ولكنه سيضمن لك مبنى صامد أمام عامل الزمن.
تجنب عمل حوائط كثيرة في المنزل، وتذكر أن المساحات الإجتماعية يمكنها أن تشترك في فراغ واحد كبير.
قم باستغلال هيكل المبنى لوضع نافذة، باب أو سماوي عد الحاجة. يمكنك أيضاً إظهار الوصلات الكهربية والمواسير كجزء من الطراز الصناعي إذا كنت تميل لهذا الطراز.
الخامات تأتي بدرجات في الجودة، فإذا أدركت هذه النقطة فسوف توفر الكثير من المال والخامات بحيث لا تلجأ للخامات العالية الجودة بدون داعي. فقم بتحديد نوع وجودة الخامات المراد استخدامها وبعد ذلك قم بتحديد الكمية المطلوبة.