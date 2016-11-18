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9 صورمن وحي عجائب التصميم الريفي الحديث

Heba khlili Heba khlili
Trulli 66, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop غرفة المعيشة
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مقالنا لهذا اليوم معاصر برائحة ريفية منعشة. سنتعرف في هذا المقال على بعض التصاميم الريفية الداخلية والخارجية من عدة مشاريع سكنية  والتي سوف تلهمك في تصميم منزلك. سأترككم مع تلك العجائب الريفية المليئة بالسحر والتألق.

1. هيكل ريفي مع ديكور معاصر

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

تمازج خلاب بين التصميم الريفي للجدران الحجرية والاثاث الخشبي المعاصر، تمازج مريح بين الدفء والإضاءة الطبيعية… استمتع ببساطة الريف. 

2. الأسلوب والابداع

casa in campagna, marco bonucci fotografo marco bonucci fotografo راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
marco bonucci fotografo

marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo

عندما يجتمع الأسلوب والإبداع، يولد لديك أفكار قيَمة ذات مناظر خلابة. طاولة قهوة مصنوعة من المرجل القديم، صورة عن الريف الجميل ممزوجة بالمتعة.

3. في الهواء الطلق

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor بلكونة أو شرفة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

البرجولا المصنوعة من الخيزران البني، الأرضية المحجرة غير المستوية، طاولة الطعام بفراشها الأبيض وكراسيها الحديدية ستجعلك تنتظر المساء لتجلس خارجا وتستمتع بالهواء الريفي المنعش.

4. الريفي الأقل

Casa Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

في غرفة المعيشة هذه نلاحظ الحداثة والتصميم المعاصر واضح المعالم للأثاث والألوان، لكن تجذبك طاولة القهوة تلك بتصميمها الريفي المدهش المصنوع من جذع شجرة… الطبيعة تتحدث.

5- غرفة في المحراب

Trulli 66, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop غرفة المعيشة
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

ذلك التصميم المعماري بقوسه الحجري الذي يعكس الكثير من الفخامة، لما لا تجعلها غرفة مستوحاة من التصميم الريفي؟ فكرة مناسبة للاستفادة من المساحة كما أنها مميزة من الناحية الجمالية.

6. الخشب والحجر

MASSERIA D'ESTIA, BB Architettura del Paesaggio BB Architettura del Paesaggio غرفة السفرة
BB Architettura del Paesaggio

BB Architettura del Paesaggio
BB Architettura del Paesaggio
BB Architettura del Paesaggio

لا يوجد شيء أفضل من شرفة على الطراز الريفي وتحيط بها حديقة، خاصة اذا استطعت الجمع بين الخشب والحجر، عناصر لا مفر منها في التصميم الريفي لإظهار جمال البناء الريفي.

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7. بين الحاضر والماضي

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto منازل
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

فيلا بتصميم قديم أدخلت عليها الحداثة لتعطيها الشكل المريح وتبقي بها دفء الريف. فتصميم تلك الفيلا غير مألوف لفيلا معاصرة، فالنوافذ الكبيرة والسطح القرميدي المدرج اعطى تميز وجمالية منفردة.

8. الخارج الريفي..الداخل الحديث

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

ستظن نفسك انك في مكانين مختلفين عندما تقف في المنتصف بين الداخل الحديث والخارج الريفي. الحجر الرمادي والخشب مع الإضاءة ستشعر بالتألق وجمال وسحر أخاذ.

9. مع القليل من التصميم الصناعي

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة السفرة
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

دائما نرى التصميم الريفي مع المعاصر ولكن قلما نرى الريفي مع الصناعي مما يعني الكثير من المتعة والتمييز والاختلاف، فسنرى الدمج هنا بين الخشب والمعدن، بين البني الدافئ والرمادي البارد أي تناقض في الأحاسيس والألوان، ولكن بالنتيجة ستحصل على تصميم ريفي صناعي يتحدث عنه الجميع.

التصميم الريفي هو التصميم الأكثر راحة ودفء لذا اجعله جزء من تصميم منزلك.

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