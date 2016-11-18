9 صورمن وحي عجائب التصميم الريفي الحديث

مقالنا لهذا اليوم معاصر برائحة ريفية منعشة. سنتعرف في هذا المقال على بعض التصاميم الريفية الداخلية والخارجية من عدة مشاريع سكنية والتي سوف تلهمك في تصميم منزلك. سأترككم مع تلك العجائب الريفية المليئة بالسحر والتألق.
تمازج خلاب بين التصميم الريفي للجدران الحجرية والاثاث الخشبي المعاصر، تمازج مريح بين الدفء والإضاءة الطبيعية… استمتع ببساطة الريف.
عندما يجتمع الأسلوب والإبداع، يولد لديك أفكار قيَمة ذات مناظر خلابة. طاولة قهوة مصنوعة من المرجل القديم، صورة عن الريف الجميل ممزوجة بالمتعة.
البرجولا المصنوعة من الخيزران البني، الأرضية المحجرة غير المستوية، طاولة الطعام بفراشها الأبيض وكراسيها الحديدية ستجعلك تنتظر المساء لتجلس خارجا وتستمتع بالهواء الريفي المنعش.
في غرفة المعيشة هذه نلاحظ الحداثة والتصميم المعاصر واضح المعالم للأثاث والألوان، لكن تجذبك طاولة القهوة تلك بتصميمها الريفي المدهش المصنوع من جذع شجرة… الطبيعة تتحدث.
ذلك التصميم المعماري بقوسه الحجري الذي يعكس الكثير من الفخامة، لما لا تجعلها غرفة مستوحاة من التصميم الريفي؟ فكرة مناسبة للاستفادة من المساحة كما أنها مميزة من الناحية الجمالية.
لا يوجد شيء أفضل من شرفة على الطراز الريفي وتحيط بها حديقة، خاصة اذا استطعت الجمع بين الخشب والحجر، عناصر لا مفر منها في التصميم الريفي لإظهار جمال البناء الريفي.
فيلا بتصميم قديم أدخلت عليها الحداثة لتعطيها الشكل المريح وتبقي بها دفء الريف. فتصميم تلك الفيلا غير مألوف لفيلا معاصرة، فالنوافذ الكبيرة والسطح القرميدي المدرج اعطى تميز وجمالية منفردة.
ستظن نفسك انك في مكانين مختلفين عندما تقف في المنتصف بين الداخل الحديث والخارج الريفي. الحجر الرمادي والخشب مع الإضاءة ستشعر بالتألق وجمال وسحر أخاذ.
دائما نرى التصميم الريفي مع المعاصر ولكن قلما نرى الريفي مع الصناعي مما يعني الكثير من المتعة والتمييز والاختلاف، فسنرى الدمج هنا بين الخشب والمعدن، بين البني الدافئ والرمادي البارد أي تناقض في الأحاسيس والألوان، ولكن بالنتيجة ستحصل على تصميم ريفي صناعي يتحدث عنه الجميع.
التصميم الريفي هو التصميم الأكثر راحة ودفء لذا اجعله جزء من تصميم منزلك.
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