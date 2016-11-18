8 سلالم أنيقة للشياكة خلقت

السلالم داخل المنزل هى حلقة الوصل بين المنزل وباقى الغرف بداخله، وتحديداً هى حلقة الوصل بين الطابق العلوى والسفلى، بما أنها حلقة الوصل فهذا يعنى ان تصميمها يجب أن يكون متميزاً جداً بديكورات وتفاصيل أنيقة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أفكار متميزة جداً بالشياكة والأناقة لتصميم الدرج الخاص بمنزلك حتى تختار ما يناسبك ويناسب تصميم منزلك بالكامل وتصميم ديكوراته، إليك 7 سلالم أنيقة من الشياكة خلقت.
للخشب دائماً أناقة واضحة فى تفاصيل تصميمه،فدائماً ما يستطيع الخشب أضافة لمسات متميزة فى أى تصميم، وهنا نجد فى هذا السلم
بتصميمه المتميز من الخشب بشكل أضاف مزيد من الجمال على الغرفة بأضافة تصميم هذا السلم، الطوب الحجرى كان هو المهيمن على تصميم الجدران بالكامل مع مزجه بلمسة الخشب المتميزة.
التصميم الحلزونى للسلالم من أشهر التصميمات للسلالم، وليس أشهرها فقط بل أشهرها وأقدمها أيضاً فالتصميم الحلزونى يعتبر من
أقدم التصميمات العريقة فى تصميمات سلالم المعابد الرومانية القديمة، وكان تصميم الدرج يعتمد على عنصر الحجر والخشب حتى تطور الأمر وأصبح تصميم الدرج الحلزونى بعناصر وتصميمات أكثر عصرية.
تصميم لسلم بسيط ومتميز جداً، الأرضيات كما هو واضح من الباركيه الخشبى الأنيق والمتميز بلمعته الخاصة، ومزجه مع لمسات الخشب والحجر المهيمنة على تصميم الغرفة بالكامل، هذا المزيج أضاف على التصميم مزيد من التمييز والجمال.
فى تصميم الدرج الأضاءة تلعب دوراً مميزاً فى ديكور السلم وتصميمه، وفى تصميم هذا الدرج برزت الأضاءة اللمسة الخشبية الأنيقة
للدرج، الدرج مصمم بالكامل من الخشب وتصميم الدرابزين أيضاً غلب عليه اللمسة الخشبية.
من الأفكار الأنيقة والمتميزة جداً فى تصميمات الدرج، الدرج الزجاجى الشفاف، فكما نرى هنا هذا الدرج مصنوع من الزجاج الشفاف بدون درابزين ليخلق مساحة فى الفضاء مميزة، ولعبت الأضاءة دوراً كبيراً فى تزيين جمال هذا السلم الشفاف من خلال أضافة لمسات من الأضاءة على درجات السلم.
الديكور قد يضيف لمسات من الجمال على أى تصميم، وهنا نجد فى تصميم هذا الدرج تفاصيل الديكور قد صنعت فارقاً فى التصميم بشكل واضح،درجات الدرج مصممة من الرخام ، هيمن اللون الأزرق الهادئ على التصميم بطريقة واضحة مع لمسات من الجمال فى تفاصيل الديكور والتابلوهات فى تصميم
الخشب والحجر معاً فى تصميماً واحداً يشعرك بالفخامة والجمال ، درج خشبى بتصميم أنيق ومثالى جداً مع هذا الجدار الحجرى المتميز، تصميماً يشعرك بجمال التفاصيل واندماجها معاً بشكل مثالى.
درج كلاسيكى وأنيق جداً فى تفاصيله، يناسب المنازل ذات التصميمات الكلاسيكة الأنيقة، ومزيج من اللون البيج الهادئ مع البنى ولمسات من الأضاءة المميزة جداً.
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