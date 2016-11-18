الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 سلالم أنيقة للشياكة خلقت

منة اسماعيل منة اسماعيل
Innen-Und Aussenaufnahmen einer Villa im Privatgebrauch, SONJA SPECK FOTOGRAFIE SONJA SPECK FOTOGRAFIE الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loading admin actions …

السلالم داخل المنزل هى حلقة الوصل بين المنزل وباقى الغرف بداخله، وتحديداً هى حلقة الوصل بين الطابق العلوى والسفلى، بما أنها حلقة الوصل فهذا يعنى ان تصميمها يجب أن يكون متميزاً جداً بديكورات وتفاصيل أنيقة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أفكار متميزة جداً بالشياكة والأناقة لتصميم الدرج الخاص بمنزلك حتى تختار ما يناسبك ويناسب تصميم منزلك بالكامل وتصميم ديكوراته، إليك 7 سلالم أنيقة من الشياكة خلقت.

1- الخشب والأناقة

Innen-Und Aussenaufnahmen einer Villa im Privatgebrauch, SONJA SPECK FOTOGRAFIE SONJA SPECK FOTOGRAFIE الممر الحديث، المدخل و الدرج
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

للخشب دائماً أناقة واضحة فى تفاصيل تصميمه،فدائماً ما يستطيع الخشب أضافة لمسات متميزة فى أى تصميم، وهنا نجد فى هذا السلم
بتصميمه المتميز من الخشب بشكل أضاف مزيد من الجمال على الغرفة بأضافة تصميم هذا السلم، الطوب الحجرى كان هو المهيمن على تصميم الجدران بالكامل مع مزجه بلمسة الخشب المتميزة.

2- حديدى وجذاب

Wohnhaus L - Erweiterung eines Einfamilienhauses, Architekturbüro Schumann Architekturbüro Schumann الممر الحديث، المدخل و الدرج
Architekturbüro Schumann

Architekturbüro Schumann
Architekturbüro Schumann
Architekturbüro Schumann

التصميم الحلزونى للسلالم من أشهر التصميمات للسلالم، وليس أشهرها فقط بل أشهرها وأقدمها أيضاً فالتصميم الحلزونى يعتبر من
أقدم التصميمات العريقة فى تصميمات سلالم المعابد الرومانية القديمة، وكان تصميم الدرج يعتمد على عنصر الحجر والخشب حتى تطور الأمر وأصبح تصميم الدرج الحلزونى بعناصر وتصميمات أكثر عصرية.

3- درج بسيط

Einfamilienhaus mit grosser Eck- Glas- Fassade, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

تصميم لسلم بسيط ومتميز جداً، الأرضيات كما هو واضح من الباركيه الخشبى الأنيق والمتميز بلمعته الخاصة، ومزجه مع لمسات الخشب والحجر المهيمنة على تصميم الغرفة بالكامل،  هذا المزيج أضاف على التصميم مزيد من التمييز والجمال.

4-الأضاءة

PLUS-Energie-Passivhaus, benthaus|architekten benthaus|architekten الممر الحديث، المدخل و الدرج
benthaus|architekten

benthaus|architekten
benthaus|architekten
benthaus|architekten

فى تصميم الدرج الأضاءة تلعب دوراً مميزاً فى ديكور السلم وتصميمه، وفى تصميم هذا الدرج برزت الأضاءة اللمسة الخشبية الأنيقة
للدرج، الدرج مصمم بالكامل من الخشب وتصميم الدرابزين أيضاً غلب عليه اللمسة الخشبية.

5-مضئ وجذاب

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

من الأفكار الأنيقة والمتميزة جداً فى تصميمات الدرج، الدرج الزجاجى الشفاف، فكما نرى هنا هذا الدرج  مصنوع من الزجاج الشفاف بدون درابزين ليخلق مساحة فى الفضاء مميزة، ولعبت الأضاءة دوراً كبيراً فى تزيين جمال هذا السلم الشفاف  من خلال أضافة لمسات من الأضاءة على درجات السلم.

6-لمسة الديكور

Haus N, marcbetz architektur marcbetz architektur الممر الحديث، المدخل و الدرج
marcbetz architektur

marcbetz architektur
marcbetz architektur
marcbetz architektur

الديكور قد يضيف لمسات من الجمال على أى تصميم، وهنا نجد فى تصميم هذا الدرج تفاصيل الديكور قد صنعت فارقاً فى التصميم بشكل واضح،درجات الدرج مصممة من الرخام ، هيمن اللون الأزرق الهادئ على التصميم بطريقة واضحة مع لمسات من الجمال فى تفاصيل الديكور والتابلوهات فى تصميم

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الخشب والحجر معاً

projekt Września, kabeDesign kasia białobłocka kabeDesign kasia białobłocka الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
kabeDesign kasia białobłocka

kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka
kabeDesign kasia białobłocka

الخشب والحجر معاً فى تصميماً واحداً يشعرك بالفخامة والجمال ، درج خشبى بتصميم أنيق ومثالى جداً مع هذا الجدار الحجرى المتميز، تصميماً يشعرك بجمال التفاصيل واندماجها معاً بشكل مثالى.

8- كلاسيكى وأنيق

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

درج كلاسيكى وأنيق جداً فى تفاصيله، يناسب المنازل ذات التصميمات الكلاسيكة الأنيقة، ومزيج من اللون البيج الهادئ مع البنى ولمسات من الأضاءة المميزة جداً.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أفكار لممرات ستحيي منزلك من جديد

قبل و بعد : تحول أسطوري ل 5 غرف نوم
شاركنا برأيك أى من تلك السلالم جذب انتباهك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً