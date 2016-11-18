8 سلالم أنيقة للشياكة خلقت

السلالم داخل المنزل هى حلقة الوصل بين المنزل وباقى الغرف بداخله، وتحديداً هى حلقة الوصل بين الطابق العلوى والسفلى، بما أنها حلقة الوصل فهذا يعنى ان تصميمها يجب أن يكون متميزاً جداً بديكورات وتفاصيل أنيقة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أفكار متميزة جداً بالشياكة والأناقة لتصميم الدرج الخاص بمنزلك حتى تختار ما يناسبك ويناسب تصميم منزلك بالكامل وتصميم ديكوراته، إليك 7 سلالم أنيقة من الشياكة خلقت.