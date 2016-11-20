10 طاولات مبتكرة لمطابخ صغيرة

إذا كنت تريد أن تصل إلى التصميم الداخلي المثالي على الفراغ أن يتكون من الوظائف الأساسية التي تتطلبها متحققة بكفاءة عالية مع الحفاظ على نسب الأثاث المتناسبة و قد نقع في بعض الأخطاء الجسيمة إذا تجاهلنا عنصر النسب و خصوصاً إذا قمنا بدمج أكثر من وظيفة في نفس المساحة. عند تصميم المطبخ بالتحديد نود جميعاً أن نستمتع بالوجبات السريعة في المطبخ لما في هذا الأمر من عملية ولكن أحذر أن تضع طاولة طعام تأخذ حيزاً كبيراً وتطغى الوظيفة الجانبية على الأساسية و هي مهمة الطبخ. لكي نساعدك على تحقيق هذا الحلم الذي يطمح له الكثير جئنا بمجموعة من 10 مطابخ تحتوي على طاولة طعام وكل تصميم به فكرة مختلفة، لذا كفانا مقدمات ولنبدأ التعرف على ما يميز كل تصميم.