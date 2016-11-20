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10 طاولات مبتكرة لمطابخ صغيرة

shereen gouda shereen gouda
Kitchen Past-IT (Hands Made Ideas), Simona Garufi Simona Garufi مطبخ
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إذا كنت تريد أن تصل إلى التصميم الداخلي المثالي على الفراغ أن يتكون من الوظائف الأساسية التي تتطلبها متحققة بكفاءة عالية مع الحفاظ على نسب الأثاث المتناسبة و قد نقع في بعض الأخطاء الجسيمة إذا تجاهلنا عنصر النسب و خصوصاً إذا قمنا بدمج أكثر من وظيفة في نفس المساحة. عند تصميم المطبخ بالتحديد نود جميعاً أن نستمتع بالوجبات السريعة في المطبخ لما في هذا الأمر من عملية ولكن أحذر أن تضع طاولة طعام تأخذ حيزاً كبيراً وتطغى الوظيفة الجانبية على الأساسية و هي مهمة الطبخ. لكي نساعدك على تحقيق هذا الحلم الذي يطمح له الكثير جئنا بمجموعة من 10 مطابخ تحتوي على طاولة طعام وكل تصميم به فكرة مختلفة، لذا كفانا مقدمات ولنبدأ التعرف على ما يميز كل تصميم.

1- طاولة ممتدة تخدم الجهتين

APARTAMENTO BA, Ocapi Arquitetura Ocapi Arquitetura مطبخ جرانيت White
Ocapi Arquitetura

Ocapi Arquitetura
Ocapi Arquitetura
Ocapi Arquitetura

بين تفاصيل تصميم المطبخ الحداثي هنا يوجد أحد أهم أسباب جمال هذه المساحة وهو إمتداد مساحة المطبخ بصرياً والفضل في ذلك يعود مباشرةً إلى البار الممتد الذي من شأنه يخدم الطرفين: من بداخل أو خارج المطبخ. قد يبدو تنفيذ هذا التصميم سهلاً ولكن عليك مراعاة أن في الوضعين لن يوجد عائق لأي حركة أولاً ، وثانياً يجب أن توفر عرض مناسب لهذا الرف كي يتمكن من أحتواء الأطباق بسهولة.

2- التعدد في الأرتفاعات

Riviera Apartment, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

أحياناً تجد اختلاف في أذواق أفراد الأسرة في شكل المجلس المفضل و ارتفاعه، و إن كنت تسعى وراء تحقيق الراحة والعملية إلى كل فرد بلا تضحيات فلم لا تجازف و تقوم بتنفيذ ما فعله المصمم هنا؟ هناك فروق واضحة بين المجلسين وليس فقط في ارتفاع الكرسي ولكن أيضاً في توجه البصر أثناء الجلوس و من الذكي أن ما فعله المصمم كان بحرفية تامة حيث لا يظهر أي تعدي على مساحة المطبخ الرئيسية.

3- الجزيرة متعددة الاستخدامات

Casa em Sao Francisco - Potrero Hill, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc مطبخ
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

لمن يتمتعون بمساحات كبيرة في مطبخهم عليهم أن يقوموا بتصميم جزئية في منتصف المطبخ لما في هذه الوحدة من مزايا لا يمكن انكارها. أول هذه المزايا هو اضافة وحدة أنيقة و عصرية متمركزة في المطبخ مما يرفع من قيمة التصميم، وثانياً هو إيجاد مساحة اضافية لتخزين أكثر.  من أهم المزايا أيضاً هو أنه بإمكانك أن تستغل حيز منه ليعمل كطاولة طعام مثل هذا التصميم الأنيق.

4- أتصال بين غرفتين

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

قد لا تسمح لك المساحة بداخل المطبخ بوجود طاولة طعام مريحة ولكن إن كنت متمسك برغبة تناول الطعام في سياق عملي و عصري عليك أن تتجه إلى هذا الحل السهل و هو اتصال غرفة السفرة مع المطبخ.

5- ألوان جريئة

Kitchen Past-IT (Hands Made Ideas), Simona Garufi Simona Garufi مطبخ
Simona Garufi

Simona Garufi
Simona Garufi
Simona Garufi

أترك أنطباع قوي و جريء في مطبخك العصري المفتوح باستخدام ألوان مميزة و غير معتادة لإبراز مكان تناول الطعام خالقاً أجواء احتفالية و مبهجة في حياتك اليومية.

6- إتدماج غرفتين في واحدة

Проект кухни в доме серии П44Т с эркером, ID project ID project مطبخ
ID project

ID project
ID project
ID project

ربط المطبخ بغرفة السفرة هو حل يسير و يناسب جميع الأذواق فأنت تحترم كل وظيفة على حدة بلا ضرورة التضحية بمساحة أي منهما.

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7- رف متعدد الاستخدامات

Cobertura Gutierrez, Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração مطبخ
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração

Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração

نحن جميعاً بلا شك نبحث عن أفكار عملية يحتاجها مطبخنا و قد يكون مطبخك بحاجة إلى هذه الأضافة الذكية، فهذ الرف المتصل بوحدات المطبخ به جانب هام في الديكور وأيضاً حل عملي لإيجاد مسطح لتناول الوجبات السريعة.

8- أثاث بسيط

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

إن كان كل ما تحتاجه هو ركن لكي تستمتع به بمشروب دافئ أو وجبة الافطار السريعة فعليك بهذا الحل العملي والبسيط.

9- حل يناسب المطبخ الصغير

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

البعض يعاني من ساحة المطبخ الصغيرة فإن كنت من هؤلاء لا تظن أنه عليك التنازل بالركن الذي تحلم به ولك هذا المثال الرائع لإيجاد المكان المثالي في مطبخ متناهي الصغر.

10- طاولة متخفية

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores مطبخ
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

من بين الصيحات الجديدة في وحدات المطباخ لاقت هذه الفكرة المبتكرة القبول لدى الجميع فهي طاولة متخفية يمكنك أستخراجها وقت الحاجة.

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