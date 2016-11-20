10 طاولات مبتكرة لمطابخ صغيرة

إذا كنت تريد أن تصل إلى التصميم الداخلي المثالي على الفراغ أن يتكون من الوظائف الأساسية التي تتطلبها متحققة بكفاءة عالية مع الحفاظ على نسب الأثاث المتناسبة و قد نقع في بعض الأخطاء الجسيمة إذا تجاهلنا عنصر النسب و خصوصاً إذا قمنا بدمج أكثر من وظيفة في نفس المساحة. عند تصميم المطبخ بالتحديد نود جميعاً أن نستمتع بالوجبات السريعة في المطبخ لما في هذا الأمر من عملية ولكن أحذر أن تضع طاولة طعام تأخذ حيزاً كبيراً وتطغى الوظيفة الجانبية على الأساسية و هي مهمة الطبخ. لكي نساعدك على تحقيق هذا الحلم الذي يطمح له الكثير جئنا بمجموعة من 10 مطابخ تحتوي على طاولة طعام وكل تصميم به فكرة مختلفة، لذا كفانا مقدمات ولنبدأ التعرف على ما يميز كل تصميم.
بين تفاصيل تصميم المطبخ الحداثي هنا يوجد أحد أهم أسباب جمال هذه المساحة وهو إمتداد مساحة المطبخ بصرياً والفضل في ذلك يعود مباشرةً إلى البار الممتد الذي من شأنه يخدم الطرفين: من بداخل أو خارج المطبخ. قد يبدو تنفيذ هذا التصميم سهلاً ولكن عليك مراعاة أن في الوضعين لن يوجد عائق لأي حركة أولاً ، وثانياً يجب أن توفر عرض مناسب لهذا الرف كي يتمكن من أحتواء الأطباق بسهولة.
أحياناً تجد اختلاف في أذواق أفراد الأسرة في شكل المجلس المفضل و ارتفاعه، و إن كنت تسعى وراء تحقيق الراحة والعملية إلى كل فرد بلا تضحيات فلم لا تجازف و تقوم بتنفيذ ما فعله المصمم هنا؟ هناك فروق واضحة بين المجلسين وليس فقط في ارتفاع الكرسي ولكن أيضاً في توجه البصر أثناء الجلوس و من الذكي أن ما فعله المصمم كان بحرفية تامة حيث لا يظهر أي تعدي على مساحة المطبخ الرئيسية.
لمن يتمتعون بمساحات كبيرة في مطبخهم عليهم أن يقوموا بتصميم جزئية في منتصف المطبخ لما في هذه الوحدة من مزايا لا يمكن انكارها. أول هذه المزايا هو اضافة وحدة أنيقة و عصرية متمركزة في المطبخ مما يرفع من قيمة التصميم، وثانياً هو إيجاد مساحة اضافية لتخزين أكثر. من أهم المزايا أيضاً هو أنه بإمكانك أن تستغل حيز منه ليعمل كطاولة طعام مثل هذا التصميم الأنيق.
قد لا تسمح لك المساحة بداخل المطبخ بوجود طاولة طعام مريحة ولكن إن كنت متمسك برغبة تناول الطعام في سياق عملي و عصري عليك أن تتجه إلى هذا الحل السهل و هو اتصال غرفة السفرة مع المطبخ.
أترك أنطباع قوي و جريء في مطبخك العصري المفتوح باستخدام ألوان مميزة و غير معتادة لإبراز مكان تناول الطعام خالقاً أجواء احتفالية و مبهجة في حياتك اليومية.
ربط المطبخ بغرفة السفرة هو حل يسير و يناسب جميع الأذواق فأنت تحترم كل وظيفة على حدة بلا ضرورة التضحية بمساحة أي منهما.
نحن جميعاً بلا شك نبحث عن أفكار عملية يحتاجها مطبخنا و قد يكون مطبخك بحاجة إلى هذه الأضافة الذكية، فهذ الرف المتصل بوحدات المطبخ به جانب هام في الديكور وأيضاً حل عملي لإيجاد مسطح لتناول الوجبات السريعة.
إن كان كل ما تحتاجه هو ركن لكي تستمتع به بمشروب دافئ أو وجبة الافطار السريعة فعليك بهذا الحل العملي والبسيط.
البعض يعاني من ساحة المطبخ الصغيرة فإن كنت من هؤلاء لا تظن أنه عليك التنازل بالركن الذي تحلم به ولك هذا المثال الرائع لإيجاد المكان المثالي في مطبخ متناهي الصغر.
من بين الصيحات الجديدة في وحدات المطباخ لاقت هذه الفكرة المبتكرة القبول لدى الجميع فهي طاولة متخفية يمكنك أستخراجها وقت الحاجة.