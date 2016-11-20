15 تصميم حديث لمداخل مناسبة لمنازلكم

يعتبر مدخل المنزل الصورة التي تعكس التصميم الداخلي للمنزل، فكلما كان مميز وأنيق دل ذلك على اهتمامك بتصميم منزلك، كما يعتبر المدخل المكان الأول الذي تُظهر فيه مدى ترحيبك بضيوفك ومدى اهتمامك بهم. وتختلف تصاميم مداخل المنزل حسب الذوق الشخصي وحسب مساحة المنزل، فيوجد المداخل ذات عريشة أو مظلة، والمداخل الحجرية، والمداخل المغطاة بالنباتات او بالمرايا المائية والمداخل الملونة ايضا.
للحصول على الإلهام وبعض الأفكار، نطلب منك عزيزي القارئ أن تتمتع بهذه الصور حتى تتمكن من البدء في تصميم مدخلك.
ستصل إلى المنزل بعد صعودك جسر خشبي مضيئ يطفو على مرآة مائية، ستنظر خلفك مرسوم على وجهك معالم الدهشة والإعجاب.
مدخل بزاويتين مختلفتين، زاوية حجرية داكنة، وزاوية شبكية أفقية، أما الإضاءة فهي الرفيق لكلا الزاويتين، لإعطاء المنظر الجميل ولإظهار التفاصيل الصغيرة بشكل أوضح.
الحديقة الضيقة، الدرجات العريضة، الأرضية الترابية اللون الملساء… .. النتيجة مدخل منعش مليئ برائحة الطبيعة.
مدخل فني مع باب المنزل المنقوش برسومات بسيطة، وجدار من الحجارة في تصميم متناغم.
ستمشي على طريق اسمنتي، ستصل للمنزل يواجهك باب خشبي بشكل الواح أفقيه… . تصميم فريد من نوعه
مدخل عالي بدرج ضيق تحيط به النباتات الخضراء، مع مجموعة مثيرة من الإضاءة للمزيد من الأمان عند استخدام الدرج الضيق ليلاً.
مدخل عالي أخر مكون من درجات عريضة ومريحة للاستخدام، مع نخيلتين على طرفي المدخل لتكمل الأناقة ولزيادة الترحيب.
يمكنك جمع كل العناصر الأساسية في مدخل منزلك. واجهة خشبية صغيرة، أبواب زجاجية، وجدار حجري، مع بركة اصطناعية جميلة.
تجانس ووئام تام بين الباب الخشبي واللون الأخضر للحديقة عمودية. الكثير من الترحيب المنعش ومناسبة لأي مساحة.
مزيج مثير للاهتمام من الأحجار المتناثرة على الأرض مع الدرجات الحجرية العريضة، وتجانس مميز ما بين اللون الرمادي الغامق والفاتح.
مدخل بسيط التصميم من الحجر الأبيض المشرق، يرافقه مساحة صغيرة من اللون الأخضر.
درج عريض محاط بحديقة عشبية، يرافقه المنحوتات التي يمكنك اختيارها حسب رغبتك.
جدار خرساني مكون مع عدة رفوف، مثالي لخلق حديقة عمودية بسيطة مع تعليق بعض الفوانيس ستعطي طابع ريفي وإنارة مميزة.
مسار مكون من الواح خشبية متناثر حولها الطوب الأحمر، يرافقه جذوع الخيزران والصبار العامودية بطريقة راقية وأنيقة جدا، وكأنهم أشخاص يرحبون بك..
مدخل منزلك هو مرآة لمدى ترتيبك واهتمامك بمنزلك، وهو دليل اهتمامك بضيوفك أيضا.
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