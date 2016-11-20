15 تصميم حديث لمداخل مناسبة لمنازلكم

يعتبر مدخل المنزل الصورة التي تعكس التصميم الداخلي للمنزل، فكلما كان مميز وأنيق دل ذلك على اهتمامك بتصميم منزلك، كما يعتبر المدخل المكان الأول الذي تُظهر فيه مدى ترحيبك بضيوفك ومدى اهتمامك بهم. وتختلف تصاميم مداخل المنزل حسب الذوق الشخصي وحسب مساحة المنزل، فيوجد المداخل ذات عريشة أو مظلة، والمداخل الحجرية، والمداخل المغطاة بالنباتات او بالمرايا المائية والمداخل الملونة ايضا.

للحصول على الإلهام وبعض الأفكار، نطلب منك عزيزي القارئ أن تتمتع بهذه الصور حتى تتمكن من البدء في تصميم مدخلك.