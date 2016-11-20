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15 تصميم حديث لمداخل مناسبة لمنازلكم

Heba khlili Heba khlili
Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES منازل
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يعتبر مدخل المنزل الصورة التي تعكس التصميم الداخلي للمنزل، فكلما كان مميز وأنيق دل ذلك على اهتمامك بتصميم منزلك، كما يعتبر المدخل المكان الأول الذي تُظهر فيه مدى ترحيبك بضيوفك ومدى اهتمامك بهم. وتختلف تصاميم مداخل المنزل حسب الذوق الشخصي وحسب مساحة المنزل، فيوجد المداخل ذات عريشة أو مظلة، والمداخل الحجرية، والمداخل المغطاة بالنباتات او بالمرايا المائية والمداخل الملونة ايضا.

للحصول على الإلهام وبعض الأفكار، نطلب منك عزيزي القارئ أن تتمتع بهذه الصور حتى تتمكن من البدء في تصميم مدخلك.

1.المرآة المائية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ستصل إلى المنزل بعد صعودك جسر خشبي مضيئ يطفو على مرآة مائية، ستنظر خلفك مرسوم على وجهك معالم الدهشة والإعجاب.

2. الحجر والمعدن

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura منازل
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

مدخل بزاويتين مختلفتين، زاوية حجرية داكنة، وزاوية شبكية أفقية، أما الإضاءة فهي الرفيق لكلا الزاويتين، لإعطاء المنظر الجميل ولإظهار التفاصيل الصغيرة بشكل أوضح.

3. التضاريس المنحدرة

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

الحديقة الضيقة، الدرجات العريضة، الأرضية الترابية اللون الملساء… .. النتيجة مدخل منعش مليئ برائحة الطبيعة.

4. المسار الخشبي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مدخل مشرق بضوء الشمس المنعش، ومسار بلون خشبي فاتح مضاء بأنوار الشمس.

5. النقوش

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

مدخل فني مع باب المنزل المنقوش برسومات بسيطة، وجدار من الحجارة في تصميم متناغم.

6. الإسمنت

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ستمشي على طريق اسمنتي، ستصل للمنزل يواجهك باب خشبي بشكل الواح أفقيه… . تصميم فريد من نوعه

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7. مع درج مضيئ

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI منازل
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

مدخل عالي بدرج ضيق تحيط به النباتات الخضراء، مع مجموعة مثيرة من الإضاءة للمزيد من الأمان عند استخدام الدرج الضيق ليلاً.

8. السلم العريض

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES منازل
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

مدخل عالي أخر مكون من درجات عريضة ومريحة للاستخدام، مع نخيلتين على طرفي المدخل لتكمل الأناقة ولزيادة الترحيب.

9. العناصر الاساسية

Casa La Estancia, DLPS Arquitectos DLPS Arquitectos بلكونة أو شرفة
DLPS Arquitectos

DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos

يمكنك جمع كل العناصر الأساسية في مدخل منزلك. واجهة خشبية صغيرة، أبواب زجاجية، وجدار حجري، مع بركة اصطناعية جميلة.

10. الحديقة العامودية

Laurel Rojo, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

تجانس ووئام تام بين الباب الخشبي واللون الأخضر للحديقة عمودية. الكثير من الترحيب المنعش ومناسبة لأي مساحة.

11. حجر مع حجر

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حديقة
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

مزيج مثير للاهتمام من الأحجار المتناثرة على الأرض مع الدرجات الحجرية العريضة، وتجانس مميز ما بين اللون الرمادي الغامق والفاتح. 

12. الحجر الابيض

Entry door 08023 Architects منازل
08023 Architects

Entry door

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

مدخل بسيط التصميم من الحجر الأبيض المشرق، يرافقه مساحة صغيرة من اللون الأخضر.

13. المنحوتات

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. منازل
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

درج عريض محاط بحديقة عشبية، يرافقه المنحوتات التي يمكنك اختيارها حسب رغبتك.

14. جدار خرساني

Residência em condomínio, Central de Projetos Central de Projetos منازل
Central de Projetos

Central de Projetos
Central de Projetos
Central de Projetos

جدار خرساني مكون مع عدة رفوف، مثالي لخلق حديقة عمودية بسيطة مع تعليق بعض الفوانيس ستعطي طابع ريفي وإنارة مميزة.

15. العناصر الطبيعية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

مسار مكون من الواح خشبية متناثر حولها الطوب الأحمر، يرافقه جذوع الخيزران والصبار العامودية بطريقة راقية وأنيقة جدا، وكأنهم أشخاص يرحبون بك..

مدخل منزلك هو مرآة لمدى ترتيبك واهتمامك بمنزلك، وهو دليل اهتمامك بضيوفك أيضا.

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