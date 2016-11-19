12 فكرة عن قرب من مطبخ رائع صغير

فكرة تزيين المطابخ تغيرت كثيراً في السنوات القليلة الماضية ما بين الاكسسوارات و الألوان و الأحجام و التكيف مع المساحات المتباينة ، لذا فكرنا اليوم أن نغوص سوياً في التفاصيل أكثر و أكثر ، تفاصيل التصميم و الكماليات و المكونات الرئيسية لمطبخ أنيق و لكن صغير المساحة و لكن الأهم في الموضوع أكبر من مساحته هي كمية التفاصيل المستخدمة في مساحة صغيرة للغاية و التي ساهمت في خروجه بشكل رائع و متكامل ..