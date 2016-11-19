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12 فكرة عن قرب من مطبخ رائع صغير

Mohammed Awad Mohammed Awad
Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
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فكرة تزيين المطابخ تغيرت كثيراً في السنوات القليلة الماضية ما بين الاكسسوارات و الألوان و الأحجام و التكيف مع المساحات المتباينة ، لذا فكرنا اليوم أن نغوص سوياً في التفاصيل أكثر و أكثر ، تفاصيل التصميم و الكماليات و المكونات الرئيسية لمطبخ أنيق و لكن صغير المساحة و لكن الأهم في الموضوع أكبر من مساحته هي كمية التفاصيل المستخدمة في مساحة صغيرة للغاية و التي ساهمت في خروجه بشكل رائع و متكامل ..

1- خزانات من لونين متناقضين

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

الخزانات من لونين يمكن أن تستخدم على نطاق ضيق للغاية خصوصاً في المطابخ ذات المساحة الضيقة حتى لا تكدس المشهد بتباينها

2- مساحات واسعة للتخزين

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

المساحات الواسعة في الخزانات ليست لها علاقة بمساحة المطبخ فيمكنك ابتكار أماكن لها في الزوايا و الأركان 

3- مقابض حديثة على الأبواب و الادرج

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

المقابض الطولية الفضية في لونها تعتبر هي الاختيار الأمثل لمطابخ صغيرة، و يفضل وضعها رأسياً و ليس أفقياً 

4- الإضاءة و تركيزها

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

الإضاءة يجب أن تكون قوية و مسلطة على أماكن الثقل في التصميم مثل الرخام و الحوض و البوتوجاز ، و بالفعل يجب اختيار لونها يماثل اللون المسلط عليه أو على الأقل يكون أبيض نقي

5- الإضاءة الأصلية

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

الاضاءة الاصلية ليست تغني عن الاضاءة الفرعية الموجودة مثلاً هنا اسفل الخزانات و فوق رخام الحوض، و يقصد بالاضاءة الاصلية هي المصباح القوي الذي يوجد عادة في منتصف سقف المطبخ 

6- فرن كهربائي بغطاء زجاجي

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

الفرن الكهربائي بالتأكيد أكثر جمالاً وجاذبية بالنسبة لعشاق الحداثة في التصميمات ، و غطاء الفرن الزجاجي خصوصاً لو كان في مطبخ صغير سيساعد كثيراً على لمعان ذلك الجزء 

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7- فرن رأسي

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

طريقة تنسيق الفرن بشكل رأسي يكون مفيداً جداً و موفراً لمساحة المطبخ الصغير و هو حل عملي و تنسيقي مثالي

8- مدخنة البوتوجاز

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

المدخنة الذكية فوق الفرن الزجاجي لها رونق خاص، و لمعانها بسيط غير مبالغ فيه، الزوايا الزجاجية اختصرت كثيراً من مساحتها 

9- وحدة غسيل متكاملة

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

يجب تخصيص ركناً خاصاً لكل أعمال الغسيل و التحضير و الأواني ، و ليكن هذا الجزء هو الخاص بالحوض لأنه أكثر ملائمة لكل تلك المهام من أي جزء آخر بالمطبخ

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10 – تجهيزات فنية حول الحوض

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

اللمسات الجمالية يجب ألا تغيب عن الحوض، و يمكن أن يكون ذلك في شكل الصنبور ذاته أو محيط الرخام و شكله و تعرجاته الطبيعية 

11- سيراميك الأرضيات

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

السيراميك في الأرضيات يجب أن يكون رفيعاً بشكل طولي و ليس عرضي  و متجاوراً بقطع منفصلة لإبراز المساحة بشكل أكبر من الأرضيات التي لا يوجد بها فواصل

12- منفذ رائع للخارج

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

زيادة على كل ذلك لم يحرم التصميم المطبخ من نافذة طبيعية للضوء و الهواء النقي تزيد من جماله و تجعله مكاناً مقبولاً لقضاء بعض الوقت الممتع فيه 

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