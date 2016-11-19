12 فكرة عن قرب من مطبخ رائع صغير

فكرة تزيين المطابخ تغيرت كثيراً في السنوات القليلة الماضية ما بين الاكسسوارات و الألوان و الأحجام و التكيف مع المساحات المتباينة ، لذا فكرنا اليوم أن نغوص سوياً في التفاصيل أكثر و أكثر ، تفاصيل التصميم و الكماليات و المكونات الرئيسية لمطبخ أنيق و لكن صغير المساحة و لكن الأهم في الموضوع أكبر من مساحته هي كمية التفاصيل المستخدمة في مساحة صغيرة للغاية و التي ساهمت في خروجه بشكل رائع و متكامل ..
الخزانات من لونين يمكن أن تستخدم على نطاق ضيق للغاية خصوصاً في المطابخ ذات المساحة الضيقة حتى لا تكدس المشهد بتباينها
المساحات الواسعة في الخزانات ليست لها علاقة بمساحة المطبخ فيمكنك ابتكار أماكن لها في الزوايا و الأركان
المقابض الطولية الفضية في لونها تعتبر هي الاختيار الأمثل لمطابخ صغيرة، و يفضل وضعها رأسياً و ليس أفقياً
الإضاءة يجب أن تكون قوية و مسلطة على أماكن الثقل في التصميم مثل الرخام و الحوض و البوتوجاز ، و بالفعل يجب اختيار لونها يماثل اللون المسلط عليه أو على الأقل يكون أبيض نقي
الاضاءة الاصلية ليست تغني عن الاضاءة الفرعية الموجودة مثلاً هنا اسفل الخزانات و فوق رخام الحوض، و يقصد بالاضاءة الاصلية هي المصباح القوي الذي يوجد عادة في منتصف سقف المطبخ
الفرن الكهربائي بالتأكيد أكثر جمالاً وجاذبية بالنسبة لعشاق الحداثة في التصميمات ، و غطاء الفرن الزجاجي خصوصاً لو كان في مطبخ صغير سيساعد كثيراً على لمعان ذلك الجزء
طريقة تنسيق الفرن بشكل رأسي يكون مفيداً جداً و موفراً لمساحة المطبخ الصغير و هو حل عملي و تنسيقي مثالي
المدخنة الذكية فوق الفرن الزجاجي لها رونق خاص، و لمعانها بسيط غير مبالغ فيه، الزوايا الزجاجية اختصرت كثيراً من مساحتها
يجب تخصيص ركناً خاصاً لكل أعمال الغسيل و التحضير و الأواني ، و ليكن هذا الجزء هو الخاص بالحوض لأنه أكثر ملائمة لكل تلك المهام من أي جزء آخر بالمطبخ
اللمسات الجمالية يجب ألا تغيب عن الحوض، و يمكن أن يكون ذلك في شكل الصنبور ذاته أو محيط الرخام و شكله و تعرجاته الطبيعية
السيراميك في الأرضيات يجب أن يكون رفيعاً بشكل طولي و ليس عرضي و متجاوراً بقطع منفصلة لإبراز المساحة بشكل أكبر من الأرضيات التي لا يوجد بها فواصل
زيادة على كل ذلك لم يحرم التصميم المطبخ من نافذة طبيعية للضوء و الهواء النقي تزيد من جماله و تجعله مكاناً مقبولاً لقضاء بعض الوقت الممتع فيه