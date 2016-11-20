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سحر التصميم والديكورات في شقة صغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
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في سحر البرازيل الذي لا ينتهي صمم مكتب MARTINS VALENTE للهندسة و التصميم الداخلي شقة صغيرة في مدينة ساوباولو – الساحلية – باسلوب مبسط و راقي  في الوقت ذاته بامكانيات متوسطة و تكلفة معقولة تناسب الجميع، الشقة معتادة في تنوع غرفها و لكنها ليست عادية في طريقة تنسيقها و اختيار الالوان فيها و نوعية الأثاث و المفروشات أيضاً ، لذا أحببنا أن تجمعنا جولة في تلك الشقة البرازيلية الجميلة لنستخلص منها بعض النقاط التي ربما تفيدنا في خطط التصميم  المقبلة التي ننوي تنفيذها .

غرفة معيشة متكاملة

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرةطاولات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

غرفة المعيشة في تلك الشقة الصغيرة جاءت متكافئة تماماً مع المساحة المتوفرة، و بالتالي تم دمج أكثر من جزء فيها لاستيعاب الغرف المطلوبة و الضرورية للتواجد في الشقة براحة كبيرة و انسيابية في التنسيق و التصميم، نلاحظ وجود غرفة المعيشة بجوار الشرفة لتخلق لها مساحة اضافية و كذلك بعض المساحات كالمكتب خلفها في ركن خاص يتمتع بالخصوصية كذلك السفرة في مقدمة المشهد 

سفرة دائرية

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرةخزانات وبوفيه
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

استخدام السفرة بهذا الشكل الدائري لتقليل المساحة التي قد تشغلها في جوار غرفة المعيشة و لتكون قادرة على استيعاب أكبر قدر من الجلوس، و تم تخصيص نجفة طولية الشكل لتكسر حدة الاستدارة في شكلها، فهي مثالية في تصميمها و موقعها من الكراسي و حتى النجفة

أريكة مريحة

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

الأريكة المستخدمة في غرفة المعيشة قد تم مراعاة أريحيتها لأناه تعتبر الوحيدة التي ستسوعب عدد أكبر من الجالسين بالمقارنة بكل الجلسات في هذا المسطح المقسم لأكثر من غرض، تم استغلال الجانب الأيمن لها ليكون كالمكتبة المصغرة و رفوف بسيطة تستوعب الأغراض الصغيرة و بعض الفازات

بار مودرن

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

البار الموجود في أقصى المسطح من الجهة الأخرى لغرفة المعيشة صمم بألوان متلفة ليبرز و يكون واضحاً، و نوعية الكراسي الطولية حداثية بامتياز لتناسب المطبخ المفتوح على الطراز الأمريكي و يحيطه الشرفة من جانبه ، و هي فكرة رائعة لاستغلال الشرفة بجوار مطبخ اضافي صغير

مطبخ لتحضير الأغراض السريعة

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

من زاوية أخرى نلاحظ أن هذا المطبخ عبارة عن مكان لتقديم و تخزين الأغراض السريعة من مأكولات و مشروبات أمام النافذة الزجاجية الكبيرة التي فتحت المشهد المحيط على مصراعية فزادت التصميم روعة

مطبخ داخلي

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

المطبخ الرئيسي في تلك الشقة جاء مثالياً هوا لآخر، حيث صمم على شكل مفرغ من الوسط و به بار منفصل مغطى بالرخام لتسهيل التحضير والتقديم، كما أن الخزانات المستخدمة في المطبخ بشكل كامل تعتبر هي أحلى اللمسات فيه، بالنسبة للونها و عدم وجود مقابض بها قد تكون مربكة لتصميم المطبخ 

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من زاوية أخرى

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مطبخرفوف وأدراج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

يتضح الشكل الرائع الناجم عن استخدام الموزايك على الجدران ، فمزيج اللون الأبيض و الأسود نشر حالة الغموض على المطبخ بأكمله، و لكن الخزانات الناصعة البياض خففت من حدة التوتر التي قد يسببها ذلك الغموض 

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غرفة نوم هادئة

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

غرفة النوم بسيطة للغاية مثال للهدوء و الاسترخاء، لا يوجد زخرفة متكلفة و لا مصطنعة، فقط بعض ورق الحائط الهاديء و ألوان فاتحة تتدرج من الأبيض و هي مثالية لعشاق البساطة 

حمام رئيسي بمرآة رائعة ، تظهر فيها الفخامة الكلاسيكية و الفن في التصميم ، و موقعها مناسب للغاية في وسط الحمام في مقابل الباب لتكون أول ما يلاحظه الضيوف عند استخدامهم الحمام

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حماممغاسل
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

حمام إضافي

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حماممغاسل
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

هذا الحمام به لمسات رائعة للغاية في السيراميك و في اختيار الأدوات الصحية و تنسيق الرفوف الزجاجية بجوار الحوض ، كما أن المرآة المستخدمه فيه جاءت كبيرة الحجم لتناسب ضيق مساحته 

نظرة شاملة للحمام الأنيق

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامخزانة الاسعافات الأولية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

الحمام من تلك الزاوية يتضح جماله و تبرز الجماليات الفنية فيه، و منها الكابينة الزجاجية في البانيو الأرضي و كذلك استخدام الزهور البنفسجية في محيط أبيض يساعد على جذب الانتباه بكل نجاح

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مكاتب العمل والمحال التجارية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرةطاولات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores سلالم وأروقة مقاعد
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
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