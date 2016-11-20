سحر التصميم والديكورات في شقة صغيرة

في سحر البرازيل الذي لا ينتهي صمم مكتب MARTINS VALENTE للهندسة و التصميم الداخلي شقة صغيرة في مدينة ساوباولو – الساحلية – باسلوب مبسط و راقي في الوقت ذاته بامكانيات متوسطة و تكلفة معقولة تناسب الجميع، الشقة معتادة في تنوع غرفها و لكنها ليست عادية في طريقة تنسيقها و اختيار الالوان فيها و نوعية الأثاث و المفروشات أيضاً ، لذا أحببنا أن تجمعنا جولة في تلك الشقة البرازيلية الجميلة لنستخلص منها بعض النقاط التي ربما تفيدنا في خطط التصميم المقبلة التي ننوي تنفيذها .