سحر التصميم والديكورات في شقة صغيرة

في سحر البرازيل الذي لا ينتهي صمم مكتب MARTINS VALENTE للهندسة و التصميم الداخلي شقة صغيرة في مدينة ساوباولو – الساحلية – باسلوب مبسط و راقي في الوقت ذاته بامكانيات متوسطة و تكلفة معقولة تناسب الجميع، الشقة معتادة في تنوع غرفها و لكنها ليست عادية في طريقة تنسيقها و اختيار الالوان فيها و نوعية الأثاث و المفروشات أيضاً ، لذا أحببنا أن تجمعنا جولة في تلك الشقة البرازيلية الجميلة لنستخلص منها بعض النقاط التي ربما تفيدنا في خطط التصميم المقبلة التي ننوي تنفيذها .
غرفة المعيشة في تلك الشقة الصغيرة جاءت متكافئة تماماً مع المساحة المتوفرة، و بالتالي تم دمج أكثر من جزء فيها لاستيعاب الغرف المطلوبة و الضرورية للتواجد في الشقة براحة كبيرة و انسيابية في التنسيق و التصميم، نلاحظ وجود غرفة المعيشة بجوار الشرفة لتخلق لها مساحة اضافية و كذلك بعض المساحات كالمكتب خلفها في ركن خاص يتمتع بالخصوصية كذلك السفرة في مقدمة المشهد
استخدام السفرة بهذا الشكل الدائري لتقليل المساحة التي قد تشغلها في جوار غرفة المعيشة و لتكون قادرة على استيعاب أكبر قدر من الجلوس، و تم تخصيص نجفة طولية الشكل لتكسر حدة الاستدارة في شكلها، فهي مثالية في تصميمها و موقعها من الكراسي و حتى النجفة
الأريكة المستخدمة في غرفة المعيشة قد تم مراعاة أريحيتها لأناه تعتبر الوحيدة التي ستسوعب عدد أكبر من الجالسين بالمقارنة بكل الجلسات في هذا المسطح المقسم لأكثر من غرض، تم استغلال الجانب الأيمن لها ليكون كالمكتبة المصغرة و رفوف بسيطة تستوعب الأغراض الصغيرة و بعض الفازات
البار الموجود في أقصى المسطح من الجهة الأخرى لغرفة المعيشة صمم بألوان متلفة ليبرز و يكون واضحاً، و نوعية الكراسي الطولية حداثية بامتياز لتناسب المطبخ المفتوح على الطراز الأمريكي و يحيطه الشرفة من جانبه ، و هي فكرة رائعة لاستغلال الشرفة بجوار مطبخ اضافي صغير
من زاوية أخرى نلاحظ أن هذا المطبخ عبارة عن مكان لتقديم و تخزين الأغراض السريعة من مأكولات و مشروبات أمام النافذة الزجاجية الكبيرة التي فتحت المشهد المحيط على مصراعية فزادت التصميم روعة
المطبخ الرئيسي في تلك الشقة جاء مثالياً هوا لآخر، حيث صمم على شكل مفرغ من الوسط و به بار منفصل مغطى بالرخام لتسهيل التحضير والتقديم، كما أن الخزانات المستخدمة في المطبخ بشكل كامل تعتبر هي أحلى اللمسات فيه، بالنسبة للونها و عدم وجود مقابض بها قد تكون مربكة لتصميم المطبخ
يتضح الشكل الرائع الناجم عن استخدام الموزايك على الجدران ، فمزيج اللون الأبيض و الأسود نشر حالة الغموض على المطبخ بأكمله، و لكن الخزانات الناصعة البياض خففت من حدة التوتر التي قد يسببها ذلك الغموض
غرفة النوم بسيطة للغاية مثال للهدوء و الاسترخاء، لا يوجد زخرفة متكلفة و لا مصطنعة، فقط بعض ورق الحائط الهاديء و ألوان فاتحة تتدرج من الأبيض و هي مثالية لعشاق البساطة
هذا الحمام به لمسات رائعة للغاية في السيراميك و في اختيار الأدوات الصحية و تنسيق الرفوف الزجاجية بجوار الحوض ، كما أن المرآة المستخدمه فيه جاءت كبيرة الحجم لتناسب ضيق مساحته
الحمام من تلك الزاوية يتضح جماله و تبرز الجماليات الفنية فيه، و منها الكابينة الزجاجية في البانيو الأرضي و كذلك استخدام الزهور البنفسجية في محيط أبيض يساعد على جذب الانتباه بكل نجاح