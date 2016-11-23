وجود حديقة جميلة مع العديد من النباتات المتنوعة هي واحدة من متع الحياة. الاعتناء بها ورؤيتها تنمو وتزهر امر مفرح ولكن يتطلب بعض المجهود والعمل بجد لتنال بالنتيجة مكافأة من جمال الطبيعة. ليكون لديك حديقة لا تحتاج إلى مساحة كبيرة، مساحة صغيرة من الأرض ستفي بالغرض مع بعض الرعاية والري. أما في حال أردت أن تشكل حديقتك، فهذه مسألة أخرى. لذلك خصصنا هذا المقال الذي يساعدك بالخطوات على تشكيل حديقتك، مع طرق سهلة لتجعل حديقتك مكان لطيف وجميل، مع بضع خطوات سهلة، يمكنك أن تشكل وتنسق نباتات حديقتك بشكل بسيط وسهل. تذكر أن الحديقة تضيف إلى منزلك الهواء المنعش والنضارة الذي لا يمكنك الحصول عليه من أي عناصر زخرفية.
لنتابع سويا 6 طرق سهلة لتشكيل حديقتك واستعد للبدء بالعمل في الحديقة.
عندما نرى منزل مع حديقة نضرة وبصورة جيدة، نفكر انه يوجد شخص ما يعطي لنفسه حياة جيدة ويحب الحياة ويعرف كيف يعيش بشكل جيد، ونفكر أيضا أنه شخص منظم ونظيف، ويدرك أهمية العيش في وئام مع الطبيعة. فكرتنا هي باستخدام الماء كوسيلة ري لتشكيل حوض زراعي كبير، وذلك من خلال تحديد الحوض الزراعي بأنابيب الري، كيف؟ أولا اختيار الموقع المناسب للحوض الزراعي، بحيث يكون الحوض معرض لاشعة الشمس من 4 -6 ساعات وليس اقل حتى تنمو وتزهر النباتات بشكل مناسب وحتى لا تتعرض للعفونة وللطحالب والامراض فيما بعد، يجب أيضا تجنب زراعة الأشجار حول الحوض حتى لا تحجب اشعة الشمس ويمكن ايضا تزيينها بالحجارة، انها مسألة ذوق لاعطائها الشكل المرغوب.
فكرة جيدة لتشكيل حديقتك هي بناء السياج النباتي. يعتمد السياج بطبيعة الحال على المساحة المراد تسييجها، وعلى أساسه تختلف النباتات المستخدمة كسياج فيمكن أن تكون صغيرة مثل دائمة الخضرة أو الشجيرات الصغيرة، كما يمكن أن تكون متوسطة مثل الياسمين الأصفر، والعفص الشرقي، ويمكن أن تكون كبيرة، مثل تلك التي تستخدم لصد الرياح والغبار، مثل شجرة الاوكاليبتوس والصنوبر أو السرو، مع الانتباه إلى عدم وجود أي أسلاك كهربائية قد تعيق تلك الأشجار وتأثر بالتالي على الكهرباء وتؤدي إلى أخطار نحن في غنى عنها، كما يمكن استخدام السياج النباتية من النباتات المتسلقة أو ذات الروائح العطرية والأزهار الجميلة مثل ياسمين المطر، واللبلاب، والياسمين الصيني، وزهر العسل أو العسلية.
تذكر أن النباتات تحتاج إلى بعض الرعاية (إزالة الأوراق الجافة، الري، ووضعها في الأماكن المناسبة). كل هذا يتطلب الكثير من العمل، ولكن الأن هو وقت للاسترخاء والاستمتاع بجو منعش. لذلك قررنا أن نعطي فكرة جميلة لتشكيل حديقتك وهي بزراعة الشجيرات. الجميل في زراعة الشجيرات في الحديقة ليس فقط لشكلها الجمالي أنما أيضا لما تعطيه من خصوصية وحماية فهي تعمل كستار للحد من الرياح والغبار وأيضا من الجيران. يجب الأخذ بالاعتبار اختيار الشجيرات المناسبة، حيث يفضل الشجيرات دائمة الخضرة، وما الهدف الرئيسي لزراعة تلك الشجيرات. تذكر أن ظلال السياج ستكون أقصر في الصيف وأطول في الشتاء.
اذا كان لدينا حديقة صغيرة، أو شرفة ليس عليك الاستسلام لفكرة لا وجود للأشجار في الحديقة، بل على العكس يجب عليك اختيار الأشجار والشجيرات بنسبة وتناسب صحيحين. يوجد بعض الاعتبارات الأخرى لزراعة الأشجار والشجيرات، بالإضافة إلى حجم الحديقة، تقييم ماذا تحتاج الحديقة وفقا للموقع والوظائف، وتحديد ما هو الأفضل، زراعة الأنواع متساقطة الأوراق أو الأنواع المعمرة والأهم من ذلك هو تكيفها مع مناخ المنطقة، كما يحدد ارتفاع الشجرة السياج المخصص للحديقة، لذا يجب أن نكون حذرين من الظل واختيار الأشجار الصغيرة التي تعطي الظل وتسمح بتسرب أشعة الشمس .
تعطي الممرات في الحديقة جمالية منفردة وتساعد على المشي في الطريق الصحيح وتجنب المشي على النباتات المزروعة أو حديثة النمو. تختلف الممرات بين التي تقودك من البوابة الرئيسية إلى باب المدخل، والتي تخترق الحديقة بين النباتات. يمكنك بناء الممر بمواد وطرق بسيطة، على سبيل المثال يمكنك استخدام الطوب الأحمر، بوضعها بجانب بعضها البعض، أو استخدام الألواح الخشبية أو الحجرية، والتي تتكيف بسلاسة مع الأرض. ستعطي الممرات مجرد وضعها على الأرض منظر منظم للحديقة وتدل على مدى اهتمامك بنباتاتك وبطريقة توزيع وتقسيم الحديقة.
السياج بشكل عام يوفر لنا الخصوصية في الحديقة، وكذلك حماية المكان من خلال توفير الأمن. تختلف المواد المستخدمة لبناء السياج غير النباتية بين الخشبية والمعدنية. يمكنك استخدام السياج الخشبية بارتفاعات مختلفة وبأشكال مختلفة، حيث تتميز بسهولة تركيبها وانها غير مكلفة، أما السياج المعدنية فهي أكثر كلفة واصعب في تركيبها ولكنها ليست مستحيلة. على كل حال اختيار الخشبية أو المعدنية يعتمد على الذوق الشخصي والرغبة في العمل.
تشكيل الحديقة وامتلاك بيئة جميلة وخالية من التلوث هو هدية عظيمة لأنفسنا ولعائلتنا.