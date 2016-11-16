منزل مبهر للغاية متناغم مع الطبيعة!

نصحبكم اليوم فى جولة مميزة لمنزل فى غاية الجمال والإبداع بجنوب إفريقيا يتمتع بكل تفاصيل التصميمات العصرية الجذابة للغاية ستجعلك تحلم بإمتلاك منزل مثله فهيا بنا نتجول فى رحلة فريدة داخل ذلك المنزل.
تعبر واجهات المنازل عن محتواها الداخلى لذلك يحرص المصممين على تناسق وتكامل التصميم الخارجى للمنزل مع تصميمه الداخلى، كما نلاحظ اعتماد تصميم المنزل على التوسع الأفقى ليتيح أكبر مشهد طبيعى مميز يمكنك الاستمتاع به من داخل المنزل كما تزود المنزل بالإضاءة الطبيعية الوفيرة.
نلاحظ أيضًا تناسق تصميم الحديقة والتنوع فى النباتات.
مدخل المنزل الانيق يوفر لك الهدوء والسكينة بمجرد عبورك على الجسر بين البحيرات الصناعية والأشجار.
تخطيط مثالى يعتمد على المساحات المفتوحة الأفقية والرأسية لتشعر بالبراح، فالطابق الأسفل من المنزل يتكون من غرفة معيشة وعشاء والمطبخ أيضًا. وتتكون معظم غالبية الجدران من الزجاج لتستمتع بأكبر قدر من الإضاءة والطبيعة داخل الغرف ، وبالأعلى توجد غرف النوم والحمامات.
تصميم فريد للسلم الواصل بين الطابقين ويجاور حوائط زجاجية تعكس الضوء على أدراج السلم فتملأ الغرفة بإضاءة مميزة.
يتدلى من السقف بعض وحدات الإضاءة الطويلة تعمل كديكور ومصدر إضاءة فى نفس الوقت.
يتمتع المطبخ بتصميم عصرى أنيق وينقسم لمنطقة الطهى ومنطقة أخرى لتناول الطعام مزودة بأسطح ملساء بألوان دافئة.
خصصت مساحة بالمنزل لوجود أدوات الرياضة اللازمة مع تصميم الجدار الكامل للغرفة من الزجاج لتستمتع بالطبيعة أثناء ممارسة الرياضة.
يتمتع التصميم الداخلى للمنزل بالرفاهية والأناقة عن طريق استخدام الخشب والرخام والزجاج فى تكوين المنزل. فهنا نلاحظ غرفة نوم بتصميم شيك وبسيط مكونة من خامات عالية الجودة تلعب دور رئيسى فى جمال التصميم .
ونلاحظ أيضًا وجود حمام بداخل الغرفة يفصل بينهم جدار زجاجى بسيط.
حوض استحمام محاط بالرخام وعند استخدامه يمكنك الاستمتاع بالطبيعة الخارجية عن طريق النوافذ لتقضى وقت مريح وتحصل على بعض الهدوء والاسترخاء.
وخارج غرفة النوم ستجد كراسى مريحة بإنتظارك إن كنت تحب أن تسترخى لبعض الوقت فى الهواء الطلق.
ننهى جولتنا بالعبور إلى التراس المخصص لأوقات الاستمتاع فى وجود الاهل والأصدقاء. يتمتع بتصميم مريح على أرضية مرصعة بالرخام الأبيض والأثاث العصرى بألوان داكنة، وفى أوقات الصيف يمكنك استخدام المسبح لمزيد من الانتعاش!