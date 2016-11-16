منزل مبهر للغاية متناغم مع الطبيعة!

تعبر واجهات المنازل عن محتواها الداخلى لذلك يحرص المصممين على تناسق وتكامل التصميم الخارجى للمنزل مع تصميمه الداخلى، كما نلاحظ اعتماد تصميم المنزل على التوسع الأفقى ليتيح أكبر مشهد طبيعى مميز يمكنك الاستمتاع به من داخل المنزل كما تزود المنزل بالإضاءة الطبيعية الوفيرة.

نلاحظ أيضًا تناسق تصميم الحديقة والتنوع فى النباتات.