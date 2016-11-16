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منزل مبهر للغاية متناغم مع الطبيعة!

هنادى موسى هنادى موسى
House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
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نصحبكم اليوم فى جولة مميزة لمنزل فى غاية الجمال والإبداع بجنوب إفريقيا يتمتع بكل تفاصيل التصميمات العصرية الجذابة للغاية ستجعلك تحلم بإمتلاك منزل مثله فهيا بنا نتجول فى رحلة فريدة داخل ذلك المنزل.

واجهة فى منتهى الأناقة

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

تعبر واجهات المنازل عن محتواها الداخلى لذلك يحرص المصممين على تناسق وتكامل التصميم الخارجى للمنزل مع تصميمه الداخلى،  كما نلاحظ اعتماد تصميم المنزل على التوسع الأفقى ليتيح أكبر مشهد طبيعى مميز يمكنك الاستمتاع به من داخل المنزل كما تزود المنزل بالإضاءة الطبيعية الوفيرة.

نلاحظ أيضًا تناسق تصميم الحديقة والتنوع فى النباتات.

مرحبًا بكم فى الهدوء

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

مدخل المنزل الانيق يوفر لك الهدوء والسكينة بمجرد عبورك على الجسر بين البحيرات الصناعية والأشجار.

نظرة كلية على المنزل

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

تخطيط مثالى يعتمد على المساحات المفتوحة الأفقية والرأسية لتشعر بالبراح، فالطابق الأسفل من المنزل يتكون من غرفة معيشة وعشاء والمطبخ أيضًا. وتتكون معظم غالبية الجدران من الزجاج لتستمتع بأكبر قدر من الإضاءة والطبيعة داخل الغرف ، وبالأعلى توجد غرف النوم والحمامات.

سلم زجاجى شفاف

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

تصميم فريد للسلم الواصل بين الطابقين ويجاور حوائط زجاجية تعكس الضوء على أدراج السلم فتملأ الغرفة بإضاءة مميزة.

ديكورات بسيطة

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

يتدلى من السقف بعض وحدات الإضاءة الطويلة تعمل كديكور ومصدر إضاءة فى نفس الوقت.

مطبخ أنيق جدًا

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects مطبخ
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

يتمتع المطبخ بتصميم عصرى أنيق وينقسم لمنطقة الطهى ومنطقة أخرى لتناول الطعام مزودة بأسطح ملساء بألوان دافئة.

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الركن الرياضى بالمنزل

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects صالة الرياضة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

خصصت مساحة بالمنزل لوجود أدوات الرياضة اللازمة مع تصميم الجدار الكامل للغرفة من الزجاج لتستمتع بالطبيعة أثناء ممارسة الرياضة.

غرفة النوم

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

يتمتع التصميم الداخلى للمنزل بالرفاهية والأناقة عن طريق استخدام الخشب والرخام والزجاج فى تكوين المنزل. فهنا نلاحظ غرفة نوم بتصميم شيك وبسيط مكونة من خامات عالية الجودة تلعب دور رئيسى فى جمال التصميم .

ونلاحظ أيضًا وجود حمام بداخل الغرفة يفصل بينهم جدار زجاجى بسيط.

حمام غير تقليدى

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects حمام
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

حوض استحمام محاط بالرخام وعند استخدامه يمكنك الاستمتاع بالطبيعة الخارجية عن طريق النوافذ لتقضى وقت مريح وتحصل على بعض الهدوء والاسترخاء.

استراحة سريعة

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

وخارج غرفة النوم ستجد كراسى مريحة بإنتظارك إن كنت تحب أن تسترخى لبعض الوقت فى الهواء الطلق.

تراس فى الهواء الطلق

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

ننهى جولتنا بالعبور إلى التراس المخصص لأوقات الاستمتاع فى وجود الاهل والأصدقاء. يتمتع بتصميم مريح على أرضية مرصعة بالرخام الأبيض والأثاث العصرى بألوان داكنة، وفى أوقات الصيف يمكنك استخدام المسبح لمزيد من الانتعاش!

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House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
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