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15 تصميم مبدع لجدران من الحجارة

هنادى موسى هنادى موسى
SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
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تعد الحجارة من المواد الطبيعية المتواجدة فى أى بناء وتتميز بتنوعها سواء فى الأشكال أو الأحجام، وتضيف لمسات مميزة ومؤثرة فى ديكورات المنزل الداخلية أو الخارجية أيضًا وخلال جولتنا فى هذا الكتاب سنعرض لكم 15 طريقة تمكنك من استخدام الأحجار فى تصميمات مميزة ومختلفة.

1- تشكيل قاعدة أساس بار المطبخ

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores قبو النبيذ
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

فى المطبخ الآتى صُمم البار من الأحجارة الرملية الملونة مع كراسى عالية من البامبو تتمازج مع تكوين البار.

2- أى جدار

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. بلكونة أو شرفة
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

سيمفونية من الألوان بين الأثاث والسجاد مع الجدار الحجرى الذى يعمل كديكور أيضًا فى تكوين الغرفة.

3- منزل ريفى حقًا

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

إن كنت تبحث عن تصميم ريفى لمنزلك عليك بذلك التصميم.

4- جدران بيضاء

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

حمام عصرى جدًا مرفق به مساحة خارجية مفتوحة على الطبيعة وتزود الحمام بالإنارة الطبيعية، واستخدمت الحجارة فى تغطية الجدار الخارجى بألوان بيضاء تتماشى مع ألوان الحمام.

5- جدار التراس

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

دائمًا ماتلعب الجدران الحجرية دورًا أساسى فى إضافة ديكور جميل للتراس مع النباتات.

6- لمزيد من المظهر المختلف

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

كما أشرنا من قبل فجدران حجرية للتراس تمثيزه دائمًا بتصميم مختلف خاصة مع تطعيم الأرضية ببعض الأحجار الصغيرة لتوحد من التصميم الكلى للتراس.

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7- جدار أنيق للغاية

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة المعيشة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

عندما تخصص جدار لتغطيته بالحجارة فى الغرفة حافظ على وجود ديكور بسيط جدًا على الجدار حتى لا تشعر بإزدحام الغرفة.

8- لمسة من روح الريف

homify جدران ألواح خشب مضغوط Beige
homify

homify
homify
homify

عندما ترغب فى إضافات لمسات بسيطة من أجواء الريف دخل تصميم المنزل الداهلى عليك بتجربة تلك الفكرة فى المطبخ.

9- شبيه بالخشب

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

فى هذا الركن المخصص للتدفئة وتخزين الخشب يمكنك تغطية الجدار بأحجار مشابهة للخشب لتحصل على تصميم بسيط ومتناسق.

10- الإضاءة

Casas Trapecio, INDICO INDICO جدران حجر
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

تضيف الإضاءة تأثيرات سحرية مميزة على الجدارن الحجرية .

11- جدار من الحجارة الملونة

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS جدران
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

من الأزرق للرمادى استخدم التصميم أحجار متدرجة فى الألوان لتحصل على جدار فريد خاصة مع انعكاسات الأضواء على الألوان المختلفة.

12- مع الأحجار السميكة

homify جدران
homify

homify
homify
homify

استخدمنا فى هذا التصميم أحجار أكثر سماكة لتتحمل وتتماشى مع الأدوات التى نود تركيبها بالجدران.

13- تمازج جميل بين الحجارة السميكة والألوان

Mi Hogar, Liferoom Liferoom جدران
Liferoom

Liferoom
Liferoom
Liferoom

المعيار الأساسى عند اختيارك للأحجار هو النمط الذى تتبعه فى التصميم الداخلى لمنزلك  من حيث الألوان والأحجام لتحصل على تصميم كامل متناغم.

14- إطار من الحجارة كصورة فنية على الجدران

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

عندما تجد جدار مهملًا وغير مستغل يمكنك تحويله إلى لوحة فنية من الحجارة مع وحدات إضاءة بسيطة توفرلك إضاءة هادئة بالغرفة.

15- إطار حول المرآة

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

تفصيلة مذهلة فى الحمام مثل إطار من الحجارة حول المرآة يغير من التصميم الكلى للحمام ليصبح أكثر عصرية وإشراق.

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