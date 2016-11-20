15 تصميم مبدع لجدران من الحجارة

تعد الحجارة من المواد الطبيعية المتواجدة فى أى بناء وتتميز بتنوعها سواء فى الأشكال أو الأحجام، وتضيف لمسات مميزة ومؤثرة فى ديكورات المنزل الداخلية أو الخارجية أيضًا وخلال جولتنا فى هذا الكتاب سنعرض لكم 15 طريقة تمكنك من استخدام الأحجار فى تصميمات مميزة ومختلفة.