15 تصميم مبدع لجدران من الحجارة

تعد الحجارة من المواد الطبيعية المتواجدة فى أى بناء وتتميز بتنوعها سواء فى الأشكال أو الأحجام، وتضيف لمسات مميزة ومؤثرة فى ديكورات المنزل الداخلية أو الخارجية أيضًا وخلال جولتنا فى هذا الكتاب سنعرض لكم 15 طريقة تمكنك من استخدام الأحجار فى تصميمات مميزة ومختلفة.
فى المطبخ الآتى صُمم البار من الأحجارة الرملية الملونة مع كراسى عالية من البامبو تتمازج مع تكوين البار.
سيمفونية من الألوان بين الأثاث والسجاد مع الجدار الحجرى الذى يعمل كديكور أيضًا فى تكوين الغرفة.
إن كنت تبحث عن تصميم ريفى لمنزلك عليك بذلك التصميم.
حمام عصرى جدًا مرفق به مساحة خارجية مفتوحة على الطبيعة وتزود الحمام بالإنارة الطبيعية، واستخدمت الحجارة فى تغطية الجدار الخارجى بألوان بيضاء تتماشى مع ألوان الحمام.
دائمًا ماتلعب الجدران الحجرية دورًا أساسى فى إضافة ديكور جميل للتراس مع النباتات.
كما أشرنا من قبل فجدران حجرية للتراس تمثيزه دائمًا بتصميم مختلف خاصة مع تطعيم الأرضية ببعض الأحجار الصغيرة لتوحد من التصميم الكلى للتراس.
عندما تخصص جدار لتغطيته بالحجارة فى الغرفة حافظ على وجود ديكور بسيط جدًا على الجدار حتى لا تشعر بإزدحام الغرفة.
عندما ترغب فى إضافات لمسات بسيطة من أجواء الريف دخل تصميم المنزل الداهلى عليك بتجربة تلك الفكرة فى المطبخ.
فى هذا الركن المخصص للتدفئة وتخزين الخشب يمكنك تغطية الجدار بأحجار مشابهة للخشب لتحصل على تصميم بسيط ومتناسق.
من الأزرق للرمادى استخدم التصميم أحجار متدرجة فى الألوان لتحصل على جدار فريد خاصة مع انعكاسات الأضواء على الألوان المختلفة.
استخدمنا فى هذا التصميم أحجار أكثر سماكة لتتحمل وتتماشى مع الأدوات التى نود تركيبها بالجدران.
المعيار الأساسى عند اختيارك للأحجار هو النمط الذى تتبعه فى التصميم الداخلى لمنزلك من حيث الألوان والأحجام لتحصل على تصميم كامل متناغم.
عندما تجد جدار مهملًا وغير مستغل يمكنك تحويله إلى لوحة فنية من الحجارة مع وحدات إضاءة بسيطة توفرلك إضاءة هادئة بالغرفة.
تفصيلة مذهلة فى الحمام مثل إطار من الحجارة حول المرآة يغير من التصميم الكلى للحمام ليصبح أكثر عصرية وإشراق.