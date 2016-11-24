9 أفكار للدش لحمام أكثر جاذبية

بعض الناس يمتلك طقوسًا خاصة للاستحمام، فنشاط الاستحمام لديهم ليس قاصرًا على النظافة وإنما هو طقس خاص بالاستجمام والمتعة والراحة النفسية، ولهؤلاء بالطبع متطلبات أكثر من العادية في الدش المثالي المتناسب مع ديكور الحمام ومع أحلامهم في الدش الذي يوفر الراحة التي يسعون لها.
تناسق الشكل مع الديكور العام للحمام ومع الطراز المتبع في المنزل ككل والمواد المستخدمة التي لابد أن تكون عملية ومريحة ليس كل ما يتمناه محبو التميز فقط وإنما أكثر من ذلك.
واليوم قررنا في Homify أن نجمع لك 9 أفكار جذابة ومتميزة للدش قد تساعدك على اختيار الطراز المناسب للدش الذي تسعى إليه في حمامك.. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار الجديدة:
ما الذي سوف يحدث إذا استلهمنا من الطبيعة تصميمًا لمنطقة الاستحمام؟ أعتقد أن النتيجة ستكون خلابة كما نرى في هذه الصورة، فالمصمم هنا اختار الأحجار الصغيرة المتناثرة في الأرضية مع الرخام الطبيعي للأرضية والزرع الأخضر يغطي الحوائط مع كوة مستطيلة وسط الحائط الرخامي لحمل أغراض الاستحمام فجاء التصميم في منتهى الروعة.
لتصميم مختلف ومتميز نحتاج أحيانًا لظروف استثنائية لنظهر من خلالها تميز التصميم والتغلب على التحدي الذي نواجهه تمامًا مثل هذا الحمام الذي احتوى على هذه النافذة الكبيرة على الخارج فاختار المصمم استغلالها وجعل الدش على النافذة مباشرة مع إغلاق منطقة الاستحمام بالزجاج الشفاف.
الخطوط المنحنية في الحوائط والأسقف أحيانًا تعطي للحمام شكلًا مختلفًا خاصة إذا ميزت المنطقة الخاصة بالدش بها كما نرى، ومع استخدام اللون الأبيض مع الأحمربشكل جذاب نجد أن الدش اتخذ شكلًا جميلًا ومختلفًا.
في هذا الحمام نلحظ استخدام الألوان الحيادية مثل الأبيض والرمادي مع تدريج الرمادي من الغامق في الأسفل إلى الفاتح وصولًا للسقف مما أعطى للدش شكلًا جديدًا وغير معتاد كما أنه يعتبر مريحًا للعين من تداخل الألوان الكثير.
باستخدام الموزاييك يمكننا أن نصنع أشكالًا جميلة في الحائط تعطى تميزًا لمنطقة الاستحمام وتثري الديكور، فهنا مثلًا قد اختار المصمم اللون البني بدرجاته مع اللون البيج للسيراميك العادي.
في المساحات الكبيرة للحمامات يمكننا الاستفادة من كلا الحلين الخاصين بالاستحمام وهما البانيو والدش، فلكل واحد منها استخدام وتجاورهما يجعل الحمام أكثر رفاهية وراحة في الاستخدام كما أنه يعطي شكلًا جذابًا كما نرى في هذا الحمام.
اللون الأبيض ليس فقط أكثر الألوان عصرية وتلائمًا مع كل التصميمات ولكنه أيضًا هو أكثر الألوان التي تعطى انطباعًا بالاتساع والرحابة في الفراغ كما أنه يعطي إشراقًا في الحمام خاصة عندما تنعكس الإضاءة الطبيعية أو الصناعية عليه فتزيد من اتساعه مما يؤدي لراحة العين وزيادة المتعة والاستجمام.
وهنا نجد أن المصمم قد استخدم اللون الأبيض في حوائط الدش الجانبية عن طريق استخدام السيراميك الصغير والأرفف الغاطسة في الحائط التي تحمل أغراض الاستحمام والأرضية أيضًا وقد أكتمل التصميم الرائع للحمام باستخدام اللون الأبيض في معظم عناصر الحمام الأخرى.
من الأساليب الجديدة لتميز تصميم الدش أيضًا هي استخدام المواد الصناعية الحديثة مثل مادة المايكرو سيمنت التي تغطي الحوائط والأرضيات أحياناً وفي الغالب تأخذ اللون الرمادي الذي نراه في الصورة وهي مادة عملية جميلة تصلح لتركيب الصنابير عليها والدش مع الاحتفاظ بشكلها المميز… الطراز الصناعي اختيار ممتاز حقًا.
من المؤكد أن اختيار الخشب في الحمام هو اختيار جرئ خاصة في منطقة الدش الملئ باستخدام المياه ولكن مع وضع في الاعتبار العزل الخاص به والشكل المميز الذي يعطيه للحوائط فإن الاختيار قد لايستغرق منا الكثير من الوقت.
ففي هذا الحمام مثلًا نرى أن الحوائط قد كسيت بأكملها من الأرض إلى السقف بالخشب الطبيعي الجميل الشكل و قد ثبتت الصنابير وأدوات التحكم في المياة عليه بشكل جيد مع وضع حامل الصابون على الركن بشكل ربع دائري جذاب ومع استخدام الباب الزجاجي ذو الإطارات الفضية الذي يكشف جمال الخشب ودفئه.
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