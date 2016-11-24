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9 أفكار للدش لحمام أكثر جاذبية

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Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
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بعض الناس يمتلك طقوسًا خاصة للاستحمام، فنشاط الاستحمام لديهم ليس قاصرًا على النظافة وإنما هو طقس خاص بالاستجمام والمتعة والراحة النفسية، ولهؤلاء بالطبع متطلبات أكثر من العادية في الدش المثالي المتناسب مع ديكور الحمام ومع أحلامهم في الدش الذي يوفر الراحة التي يسعون لها.

تناسق الشكل مع الديكور العام للحمام ومع الطراز المتبع في المنزل ككل والمواد المستخدمة التي لابد أن تكون عملية ومريحة ليس كل ما يتمناه محبو التميز فقط وإنما أكثر من ذلك.

واليوم قررنا في Homify أن نجمع لك 9 أفكار جذابة ومتميزة للدش قد تساعدك على اختيار الطراز المناسب للدش الذي تسعى إليه في حمامك.. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار الجديدة:

1-الطبيعة الملهمة

Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira حمام
Gabriela Pereira

Gabriela Pereira
Gabriela Pereira
Gabriela Pereira

ما الذي سوف يحدث إذا استلهمنا من الطبيعة تصميمًا لمنطقة الاستحمام؟ أعتقد أن النتيجة ستكون خلابة كما نرى في هذه الصورة، فالمصمم هنا اختار الأحجار الصغيرة المتناثرة في الأرضية مع الرخام الطبيعي للأرضية والزرع الأخضر يغطي الحوائط مع كوة مستطيلة وسط الحائط الرخامي لحمل أغراض الاستحمام فجاء التصميم في منتهى الروعة.

2- الدش على النافذة

Urban Loft, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. حمام
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

لتصميم مختلف ومتميز نحتاج أحيانًا لظروف استثنائية لنظهر من خلالها تميز التصميم والتغلب على التحدي الذي نواجهه تمامًا مثل هذا الحمام الذي احتوى على هذه النافذة الكبيرة على الخارج فاختار المصمم استغلالها وجعل الدش على النافذة مباشرة مع إغلاق منطقة الاستحمام بالزجاج الشفاف.

3- المنحنيات في الحائط

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الخطوط المنحنية في الحوائط والأسقف أحيانًا تعطي للحمام شكلًا مختلفًا خاصة إذا ميزت المنطقة الخاصة بالدش بها كما نرى، ومع استخدام اللون الأبيض مع الأحمربشكل جذاب نجد أن الدش اتخذ شكلًا جميلًا ومختلفًا.

4- الألوان الحيادية

MAISON VITORIA, Barbara Dundes | ARQ + DESIGN Barbara Dundes | ARQ + DESIGN حمام
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

في هذا الحمام نلحظ استخدام الألوان الحيادية مثل الأبيض والرمادي مع تدريج الرمادي من الغامق في الأسفل إلى الفاتح وصولًا للسقف مما أعطى للدش شكلًا جديدًا وغير معتاد كما أنه يعتبر مريحًا للعين من تداخل الألوان الكثير.

5- الموزاييك

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com حمام
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

باستخدام الموزاييك يمكننا أن نصنع أشكالًا جميلة في الحائط تعطى تميزًا لمنطقة الاستحمام وتثري الديكور، فهنا مثلًا قد اختار المصمم اللون البني بدرجاته مع اللون البيج للسيراميك العادي.

6- الدش مع البانيو

KOLEJOWA, KAEL Architekci KAEL Architekci حمام خشب Brown
KAEL Architekci

KAEL Architekci
KAEL Architekci
KAEL Architekci

في المساحات الكبيرة للحمامات يمكننا الاستفادة من كلا الحلين الخاصين بالاستحمام وهما البانيو والدش، فلكل واحد منها استخدام وتجاورهما يجعل الحمام أكثر رفاهية وراحة في الاستخدام كما أنه يعطي شكلًا جذابًا كما نرى في هذا الحمام.

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7- اللون الأبيض

Residência Jardim do Sol - II, INOVA Arquitetura INOVA Arquitetura حمام
INOVA Arquitetura

INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura

اللون الأبيض ليس فقط أكثر الألوان عصرية وتلائمًا مع كل التصميمات ولكنه أيضًا هو أكثر الألوان التي تعطى انطباعًا بالاتساع والرحابة في الفراغ كما أنه يعطي إشراقًا في الحمام خاصة عندما تنعكس الإضاءة الطبيعية أو الصناعية عليه فتزيد من اتساعه مما يؤدي لراحة العين وزيادة المتعة والاستجمام.

وهنا نجد أن المصمم قد استخدم اللون الأبيض في حوائط الدش الجانبية عن طريق استخدام السيراميك الصغير والأرفف الغاطسة في الحائط التي تحمل أغراض الاستحمام والأرضية أيضًا وقد أكتمل التصميم الرائع للحمام باستخدام اللون الأبيض في معظم عناصر الحمام الأخرى.

8- الطراز الصناعي

homify حمام سيراميك Multicolored
homify

homify
homify
homify

من الأساليب الجديدة لتميز تصميم الدش أيضًا هي استخدام المواد الصناعية الحديثة مثل مادة المايكرو سيمنت التي تغطي الحوائط والأرضيات أحياناً وفي الغالب تأخذ اللون الرمادي الذي نراه في الصورة وهي مادة عملية جميلة تصلح لتركيب الصنابير عليها والدش مع الاحتفاظ بشكلها المميز… الطراز الصناعي اختيار ممتاز حقًا.

9- الخشب في الحمام

Dibond-Paneele bedruckt, Stones like Stones GmbH Stones like Stones GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام
Stones like Stones GmbH

Stones like Stones GmbH
Stones like Stones GmbH
Stones like Stones GmbH

من المؤكد أن اختيار الخشب في الحمام هو اختيار جرئ خاصة في منطقة الدش الملئ باستخدام المياه ولكن مع وضع في الاعتبار العزل الخاص به والشكل المميز الذي يعطيه للحوائط فإن الاختيار قد لايستغرق منا الكثير من الوقت.

ففي هذا الحمام مثلًا نرى أن الحوائط قد كسيت بأكملها من الأرض إلى السقف بالخشب الطبيعي الجميل الشكل و قد ثبتت الصنابير وأدوات التحكم في المياة عليه بشكل جيد مع وضع حامل الصابون على الركن بشكل ربع دائري جذاب ومع استخدام الباب الزجاجي ذو الإطارات الفضية الذي يكشف جمال الخشب ودفئه.

أما هنا فتستطيع أن تطلع على 13 فكرة رائعة لتزيين جدران حمامك.

دليلك لختيار الدرابزين المناسب لك
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