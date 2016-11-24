9 أفكار للدش لحمام أكثر جاذبية

بعض الناس يمتلك طقوسًا خاصة للاستحمام، فنشاط الاستحمام لديهم ليس قاصرًا على النظافة وإنما هو طقس خاص بالاستجمام والمتعة والراحة النفسية، ولهؤلاء بالطبع متطلبات أكثر من العادية في الدش المثالي المتناسب مع ديكور الحمام ومع أحلامهم في الدش الذي يوفر الراحة التي يسعون لها.

تناسق الشكل مع الديكور العام للحمام ومع الطراز المتبع في المنزل ككل والمواد المستخدمة التي لابد أن تكون عملية ومريحة ليس كل ما يتمناه محبو التميز فقط وإنما أكثر من ذلك.

واليوم قررنا في Homify أن نجمع لك 9 أفكار جذابة ومتميزة للدش قد تساعدك على اختيار الطراز المناسب للدش الذي تسعى إليه في حمامك.. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار الجديدة: