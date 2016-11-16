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36 فكرة للطراز التبسيطي الذي يحبه ذوي الذوق الرفيع

آية علم الدين آية علم الدين
Attico sullo Stretto, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese منازل
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الطراز التبسيطي يحتوى بالضبط على العناصر التي على الرغم من أناقتها ودقة ديكوراتها إلا أنها تجمع بين الجمال والوظيفة، كل ما نعرفه في الطراز التبسيطي هوأن الأقل هو الأكثر،أي كلما قلت التفاصيل كلما زادت القيمة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكننا أن نحقق الطراز التبسيطي في الديكورات الداخلية؟ إن المنزل الذي يتبع الطراز التبسيطي يمكنه أن يكون قطعة من الجنة مخصصة للراحة والاستجمام بعيدًا عن الارتباك والإزعاج في الخارج.

القاعدة الأولى التي يجب اتباعها عند يتعلق الأمر بالطراز التبسيطي هي التنظيم: يجب أن يكون كل شئ في موضعه، وعند عدم الحاجة إليه لابد من تخزينه بعيدًا عن الأعين، في الغرفة، على سبيل المثال، فإن وجود الضوء الطبيعي هو مفتاح المنزل التبسيطي الحقيقي، كما أن اللون الأبيض هو بالتأكيد المفضل لهذا الطراز.

إذا كنت من محبي هذا الطراز فإنك محظوظ، لأننا اليوم سوف نعرض عليك 36 فكرة للمنزل التبسيطي سوف تعجز أمام جمالها عن التعليق:

1- الحياة التبسيطية المتكاملة

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

2- المطبخ الذي يجمع كل العناصر

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ مطبخ
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

3- الطراز التبسيطي يعني الدرج المثير للإعجاب

TOTAL WHITE, Serenella Pari design Serenella Pari design الممر والمدخل
Serenella Pari design

Serenella Pari design
Serenella Pari design
Serenella Pari design

4- المطبخ الكبير الذي يخفي كل شئ

Attico sullo Stretto, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese منازل
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

5- الحل التبسيطي الأمثل لتقسيم فراغ المدخل

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

6- المطبخ التبسيطي مع مجموعة من التباينات في التصميم

viavenezia, ALESSIO TOSTI DESIGN ALESSIO TOSTI DESIGN مطبخ خشب White
ALESSIO TOSTI DESIGN

ALESSIO TOSTI DESIGN
ALESSIO TOSTI DESIGN
ALESSIO TOSTI DESIGN

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7- الفصل الذكي بين غرفة النوم وغرفة المعيشة

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura غرفة المعيشة
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

8- الحمام التبسيطي عابر الزمن

homify حمام
homify

homify
homify
homify

9- المطبخ التبسيطي على شكل حرف L

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects مطبخ
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

10- الجدران البيضاء والأرضيات الأسمنتية

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura غرفة المعيشة
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

11- الفراغ التبسيطي المفتوح

Z House, EXiT architetti associati EXiT architetti associati غرفة المعيشة خشب
EXiT architetti associati

Z House

EXiT architetti associati
EXiT architetti associati
EXiT architetti associati

12- غرفة المعيشة من الخشب مع بعض العناصر السوداء

APPARTAMENTO A MILANO, bdastudio bdastudio غرفة المعيشة
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

13- الحمام التبسيطي مع مرآة كبيرة

ostia lido, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

14- الدور العلوي في الطراز التبسيطي

01_appartamento a Verona, moovdesign moovdesign منازل
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

15- المطبخ الصغير مع الشرفة

APPARTAMENTO A MILANO, bdastudio bdastudio مطبخ
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

16- الإضاءة في السقف

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

17- الحمام ذو الخطوط المستقيمة

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI حمام
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

18- فراغ مفتوح مع سرير مزدوج

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

19- الزجاج المعالج مع الدش العلوي

Loft interior in rural complex, Edoardo Pennazio Edoardo Pennazio حمام
Edoardo Pennazio

Edoardo Pennazio
Edoardo Pennazio
Edoardo Pennazio

20- أحد الحلول لاستوديو صغير

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

21- المطبخ على الطراز التبسيطي للعائلة الكبيرة

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi مطبخ White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

22- غرفة المعيشة بيضاء بالكامل.. بالطبع تبسيطية

ostia lido, stefania eugeni stefania eugeni غرفة المعيشة
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

23- حمام من الأبيض والبيج فقط

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

24- المطبخ الشريطي التبسيطي

Casa A&C, Giuseppina PIZZO Giuseppina PIZZO مطبخ
Giuseppina PIZZO

Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO

25- حوض الاستحمام

case Bircat, Cattaneo Brindelli architetti associati Cattaneo Brindelli architetti associati حمام
Cattaneo Brindelli architetti associati

Cattaneo Brindelli architetti associati
Cattaneo Brindelli architetti associati
Cattaneo Brindelli architetti associati

26- الفراغات التبسيطية ذات التكلفة المنخفضة

zero6studio San Giovanni, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

27- شقة ذات طابقين

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

28- حمام مع مجموعة من التباينات في التصميم

CASA C+D, 3C+M architettura 3C+M architettura حمام
3C+M architettura

3C+M architettura
3C+M architettura
3C+M architettura

29- الحل التبسيطي لتقسيم فراغ المطبخ

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

30- غرفة النوم ذات الحمام

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi غرفة نوم Beige
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

31- غرفة نوم مع حوض استحمام

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl غرفة نوم
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

32- مطبخ تبسيطي مع شرفة طويلة

RIQUALIFICAZIONE DI UN LOTTO GOTICO, STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI مطبخ
STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI

STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI
STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI
STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI

33- الحل الموفر للمساحة في الممر

Appartamento a Milano, bdastudio bdastudio الممر والمدخل
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

34- الحل الموفر للمساحة في غرفة النوم

Loft DUQUE DE ALBA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos غرفة نوم
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

35- الشرفة مع الأثاث العصري

Attico sullo Stretto, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese بلكونة أو شرفة
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

36- الشرفة مع الأثاث التبسيطي والأرضيات الخشبية

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 بلكونة أو شرفة خشب
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14
13 فكرة لتصميم مدخل منزلك بشكل جميل
أي هذه الأفكار تعتقد أنه سهل التنفيذ؟ شاركنا برأيك

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