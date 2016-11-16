36 فكرة للطراز التبسيطي الذي يحبه ذوي الذوق الرفيع

الطراز التبسيطي يحتوى بالضبط على العناصر التي على الرغم من أناقتها ودقة ديكوراتها إلا أنها تجمع بين الجمال والوظيفة، كل ما نعرفه في الطراز التبسيطي هوأن الأقل هو الأكثر،أي كلما قلت التفاصيل كلما زادت القيمة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكننا أن نحقق الطراز التبسيطي في الديكورات الداخلية؟ إن المنزل الذي يتبع الطراز التبسيطي يمكنه أن يكون قطعة من الجنة مخصصة للراحة والاستجمام بعيدًا عن الارتباك والإزعاج في الخارج.

القاعدة الأولى التي يجب اتباعها عند يتعلق الأمر بالطراز التبسيطي هي التنظيم: يجب أن يكون كل شئ في موضعه، وعند عدم الحاجة إليه لابد من تخزينه بعيدًا عن الأعين، في الغرفة، على سبيل المثال، فإن وجود الضوء الطبيعي هو مفتاح المنزل التبسيطي الحقيقي، كما أن اللون الأبيض هو بالتأكيد المفضل لهذا الطراز.

إذا كنت من محبي هذا الطراز فإنك محظوظ، لأننا اليوم سوف نعرض عليك 36 فكرة للمنزل التبسيطي سوف تعجز أمام جمالها عن التعليق: