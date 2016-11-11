9 أفكار رائعة لدش حمامك

نحتاج بين وقت و آخر أن نستطلع أكثر من رأي و ذوق قبل أي خطوة قد نتخذها في تجديد أو تصميم حمام المستقبل الخاص بنا أو إجراء تعديلات بسيطة على حمامنا الحالي، لذلك فاليوم سنساعدكم على استخلاص أكثر من فكرة مفيدة لحمام الأحلام من خلال رحلة سنقوم بها سوياً في 9 تصميمات مختلفة لحمامات رائعة بها لفتات جمالية تبرز إبداع و براعه التصميم على أكثر من جانب فني و لأكثر من طراز و لك مطلق الحرية في اختيار أيهم الأكثر قرباً لخيالك و الأقرب لقلبك مع مراعاة ما يناسب مساحة حمامك و الطراز المستخدم في منزلك .