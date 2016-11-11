9 أفكار رائعة لدش حمامك

نحتاج بين وقت و آخر أن نستطلع أكثر من رأي و ذوق قبل أي خطوة قد نتخذها في تجديد أو تصميم حمام المستقبل الخاص بنا أو إجراء تعديلات بسيطة على حمامنا الحالي، لذلك فاليوم سنساعدكم على استخلاص أكثر من فكرة مفيدة لحمام الأحلام من خلال رحلة سنقوم بها سوياً في 9 تصميمات مختلفة لحمامات رائعة بها لفتات جمالية تبرز إبداع و براعه التصميم على أكثر من جانب فني و لأكثر من طراز و لك مطلق الحرية في اختيار أيهم الأكثر قرباً لخيالك و الأقرب لقلبك مع مراعاة ما يناسب مساحة حمامك و الطراز المستخدم في منزلك .
استخدام الموزاييك في إحدى جدران الحمام تبعث على البهجة و الشعور الراقي بالتصميم ، لأن الموزايك متداخل بشكل عجيب و له أثر فني معروف باسم الفسيفساء ، يحتاج لمهارة عالية للغاية لتنفيذه و لكن تكنولوجيا صناعة الموزاييك قد وفرت كثيراً من أعمال الفسيفساء اليدوية أصلاً، ستشعر أن حمامك مختلفاً في وجود الموزاييك بفضل تنوع ألوانه و درجات لمعانه الكبيرة
يمكن أن تستخدم مرآة كبيرة في جوار البانيو سبا بداخل حمامك، ستضاعف الرؤية تماماً و تجعلك تشعر أن لديك عدد 2 بانيو سبا و لو وضعت في الجهة الأخرى مرآة أخرى سيكون لديك 4 و لكن تلك اللمسة غير محببة بالنسبة للحمامات الكبيرة و تعتبر مثالية للحمامات الصغيرة و المتوسطة
اللون الأبيض في الحمام يزيده اشراقاً و وضاءه و بهجة، يفضل استخدامه في الحمامات الصغيرة في كل المكونات بدرجات متفاوتة ، و يفضل أن يكون البانيو أو القطع الصحية الاخرى لامعة بدرجة تفرقها عما حولها من تفاصيل ، و الكابينة الزجاجية هي الاخرى مناسبة جداً مع اللون الأبيض في تقليل الشعور بالضيق
النمط الصناعي مثير لمحبي الحمامات غير التقليدية ، و لمحبي مظهر الحديد و المعادن في تصميم الجدران، و هو ما يظهر في هذا الحمام بكل وضوح، حيث التقسيم الجيد و الجدران و النوافذ الصناعية التي توحي بأن الحمام مصمم في حاوية بضائع و لكنها أنيقة بالطبع، الأطقم الصحية هنا تكون أكثر بساطة و الديكور في تفاصيله يكون أقرب إلى البعد عن الزخرفة تماماً سواء في الأرضيات او على الجدران
الخشب راقي و يعطي مظهر مثالي في ارضية الحمام، حاول أن تستخدم خشب مضاد للماء أو سيراميك على شكل خشب حتى لا يجعله الماء بشعاً بعد فترة و يعرضه للتلف و سيحتاج للتغيير حتماً و سيفقد بريقه و لمعانه سريعاً
المنحنيات لعشاق الهدوء و الرومانسية حيث يكون شكل المنحنى في زاوية واحدة من الحمام و ليكم مكان الاستحمام حتى يفصل الشكل تماماً بينه و بين باقي الحمام، و يمكن إبراز تلك المنحنيات بالعواميد المحددة بالألوان الزاهية لتساعد على ابرازها و يمكن استخدام المزاييك الهاديء فيها كذلك
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النافذة تأخذك من مساحة الحمام إلى أفق أوسع، فضلاً عن قيامها بدور صحي في دخول الضوء و الهواء للحمام ، و كذلك الضوء النهاري الذي يزيد من بريق و جمال و اناقة الحمام، لو كان لديك محيطاً جميلاً يطل الحمام عليه فلا تحرم حمامك من ميزة قد تعتبر الأهم في تصميمه
الاستخدام الطبيعي للألوان و المكونات في الحمام له عشاقه، يمكنك استخدام الاحجار أو الرخام كما تريد و كذلك الزينة من النباتات على الجدران و الخشب أيضاً يمكن أن يزين بعضاً من الرفوف
الميل أو التدرج في الحوائط مناسب للغاية في أماكن الاستحمام بحد ذاتها أو خلف الحوض فقط، لأنه يؤثر على الشعور بالمساحة فيفضل عدم التوسع في استخدامه، نلاحظ في هذا الحمام التدرج في داخل كابينة الاستحمام و تصنع سيمفونية رائعة مع الضوء الطبيعي الساقط عليها من النافذة كما ينبغي عليك أن تحرص على تسليط الأضواء الليلية من المصابيح الليد عليها و احرص أن تكون الأضواء مبهرة تظهر تلك الانحناءات المثيرة