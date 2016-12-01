شقة عائلية مودرن من لندن

من أكثر الاستخدامات حفاظاً على التقاليد الحداثية هو هذا الحمام البسيط في تفاصيله و الجميل في شكله النهائي، استخدام وحدة حوض للتخزين من الخشب الطبيعي المضاد للماء و كبر حجم الحوض فوقها اختصر الكثير من التفاصيل التي يمكن أن تضاف للحمام لحفظ الأغراض و المتعلقات ، و شكل الأدراج الكبير كذلك يسمح باستيعاب كمية كبيرة منها ، الفراغات في الحائط تم استغلالها للتزيين بواسطة الضوء الأبيض القوي ليجعلها تشع و كأنها نافذة ، حجم الدش متناسب تماماً مع عدم وجود بانيو في الأرضية ، و هو ما حتم على المصمم تحديد الجزء المخصص للاستحمام بفاصل زجاجي رائع .