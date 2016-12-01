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شقة عائلية مودرن من لندن

Mohammed Awad Mohammed Awad
Hampstead Family Home, London, DDWH Architects DDWH Architects غرفة المعيشة
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اليوم نصحبكم في جولة من أمتع جولات هوميفاي لمعرفة أسرار و خبايا تصميم إحدى أجمل البيوت  العائلية المشرقة  و الذي يقع في العاصمة البريطانية لندن – مدينة الضباب – و صممه مكتب DDWH ARCHITECTS بذوق رفيع غلب عليه إسلوب شغل الفراغات و تنويع استخدام التحف و التماثيل بأكثر من نمط و طريقة ، الطراز المودرن هو الغالب على تصميم المنزل في كل غرفه ، و الاستخدام الدقيق لكل المكونات من أثاث و دهانات و إضاءة كانت هي السمة الأبرز في هذا المنزل الذي نتشرف بدعوتكم لخوض جولة رائعة فيه .. 

مدخل هاديء

Garden DDWH Architects حديقة
DDWH Architects

Garden

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

مدخل المنزل دائماً ما يشير إلى الأسلوب المتبع في باقي التصميم بالداخل، و هنا يظهر مدى الانضباط في مكونات التصميم بشكل واضح سواء في تنسيق السلم بالنباتات و الأضواء على حوافه ، كما أن هناك تدرج في أنواع النباتات حول السلم بشكل بديع للغاية ، فيما كان استخدام السلم من الأصل ليعبر عن الفخامة و مدى اناقة المنزل الذي سنبدأ في الدخول إليه الآن

غرفة معيشة مودرن بالتحف

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

غرفة المعيشة  قادرة على احتضان كل أفراد الأسرة و  تتسم بكونها على الطراز الحداثي الإنجليزي الذي يهتم بالتفاصيل و لا يخرج عن المألواف أبداً و مهما كلف الأمر، و هو ما يظهر في الالتزام باللون الأبيض و عدم الخروج إلا في بعض اللون الأسود في السجاد ليس إلا، أما المثير في الأمر حقاً هو اعتماد المصمم على التحف و التماثيل كجزء من ديكور غرفة المعيشة و هو تصرف رائع أكمل المشهد الجمالي بشكل مباشر

هكذا تشرق الغرفة

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

من العلامات الصحية في أي منزل عائلي أن يكون مشرقاً يدخله ضوء الشمس باستمرار دون عوائق و هي مسئولية المصمم الجيد في استغلال المحيط لفتح النوافذ التي تمكن الضوء من الدخول للمنزل بكل أريحية و انتشار و بالتالي سيتجدد الهواء النقي تلقائياً ، و هي مسألة صحية زيادة على كونها من دواعي تحسين شكل الغرفة و زيادة بريقها و الراحة النفسية فيها ، فإن هذا التجدد سيشجعلك على المكوث فترات أطول في حالة استرخاء و تأمل و اقبال على الحياة 

استخدام الكتب في التزيين

Study DDWH Architects مكتب عمل أو دراسة
DDWH Architects

Study

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

استخدم المصمم في إحدى زوايا غرفة المعيشة بعض الكتب للتزيين و هذا اعتماداً على ألوانها المتماشية مع ألوان اللوحة التي أمامها و هي فكرة ذكية جداً ، و نلاحظ كذلك عدم تخلي المصمم عن التحف في آخر رف و اللون الأبيض كذلك في الرفوف و الركن بأكمله .

تحف و تماثيل

Living room feature wall DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living room feature wall

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

تم استخدام التحف و التماثيل القديمة بحرفية عالية داخل هذا المنزل فنلاحظ كيف أن لكل فتحة في الحائط تمثالاً أو تحفة تشغل ذلك الفراغ الموضوعه فيه ، و من أجمل اللمسات أيضاً اضافة مصابيح اعلى تلك الرفوف و تسليط ضوئها على تلك التحف من الأعلى لتعطي شكلاً مبهراً 

مطبخ مريح

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

المطبخ صمم ليكون مرتباً و لا يوجد فيه أي فرصة للفوضى، الرخام السكري فوق الخزانات الأرضية رائع، كما أن اللمعان في الخزانات العلوية مثالي و متقابل مع ضوء النهار و ضوء النجف و هو ما يزيد من لمعانه ، و من حسن استغلال المساحات اختيار مكان فارغ في الخزانات لوضع الفرن الكهربي بطريقة فريدة من نوعها ، يمكننا أن نستلهم منها مكان الفرن الكهربائي في مطبخنا

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غرفة النوم بأضواء كالنجوم

Bedroom DDWH Architects غرفة نوم
DDWH Architects

Bedroom

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

انتشار المصابيح الليد في السقف بشكل متناثر يجلب للذهن مشهد النجوم في السماء الصافية و هكذا صور المصمم في تلك الغرفة التي تشعرك بالتأمل بمجرد دخولها و و قد تمت مراعاة أن تكون الغرفة صحية أيضاً عن طريق فتح شرفة زجاجية كبيرة في جانب السرير تسمح بدخول كميات معقولة من الضوء و الهواء النقي

حمام بسيط

En-Suite DDWH Architects حمام
DDWH Architects

En-Suite

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

من أكثر الاستخدامات حفاظاً على التقاليد الحداثية هو هذا الحمام البسيط في تفاصيله و الجميل في شكله النهائي، استخدام وحدة حوض للتخزين من الخشب الطبيعي المضاد للماء و كبر حجم الحوض فوقها اختصر الكثير من التفاصيل التي يمكن أن تضاف للحمام لحفظ الأغراض و المتعلقات ، و شكل الأدراج الكبير كذلك يسمح باستيعاب كمية كبيرة منها ، الفراغات في الحائط تم استغلالها للتزيين بواسطة الضوء الأبيض القوي ليجعلها تشع و كأنها نافذة ، حجم الدش متناسب تماماً مع عدم وجود بانيو في الأرضية ، و هو ما حتم على المصمم تحديد الجزء المخصص للاستحمام بفاصل زجاجي رائع .

منزل الحاوية منزل من الأناقة والجمال

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