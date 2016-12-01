شقة عائلية مودرن من لندن

اليوم نصحبكم في جولة من أمتع جولات هوميفاي لمعرفة أسرار و خبايا تصميم إحدى أجمل البيوت العائلية المشرقة و الذي يقع في العاصمة البريطانية لندن – مدينة الضباب – و صممه مكتب DDWH ARCHITECTS بذوق رفيع غلب عليه إسلوب شغل الفراغات و تنويع استخدام التحف و التماثيل بأكثر من نمط و طريقة ، الطراز المودرن هو الغالب على تصميم المنزل في كل غرفه ، و الاستخدام الدقيق لكل المكونات من أثاث و دهانات و إضاءة كانت هي السمة الأبرز في هذا المنزل الذي نتشرف بدعوتكم لخوض جولة رائعة فيه ..
مدخل المنزل دائماً ما يشير إلى الأسلوب المتبع في باقي التصميم بالداخل، و هنا يظهر مدى الانضباط في مكونات التصميم بشكل واضح سواء في تنسيق السلم بالنباتات و الأضواء على حوافه ، كما أن هناك تدرج في أنواع النباتات حول السلم بشكل بديع للغاية ، فيما كان استخدام السلم من الأصل ليعبر عن الفخامة و مدى اناقة المنزل الذي سنبدأ في الدخول إليه الآن
غرفة المعيشة قادرة على احتضان كل أفراد الأسرة و تتسم بكونها على الطراز الحداثي الإنجليزي الذي يهتم بالتفاصيل و لا يخرج عن المألواف أبداً و مهما كلف الأمر، و هو ما يظهر في الالتزام باللون الأبيض و عدم الخروج إلا في بعض اللون الأسود في السجاد ليس إلا، أما المثير في الأمر حقاً هو اعتماد المصمم على التحف و التماثيل كجزء من ديكور غرفة المعيشة و هو تصرف رائع أكمل المشهد الجمالي بشكل مباشر
من العلامات الصحية في أي منزل عائلي أن يكون مشرقاً يدخله ضوء الشمس باستمرار دون عوائق و هي مسئولية المصمم الجيد في استغلال المحيط لفتح النوافذ التي تمكن الضوء من الدخول للمنزل بكل أريحية و انتشار و بالتالي سيتجدد الهواء النقي تلقائياً ، و هي مسألة صحية زيادة على كونها من دواعي تحسين شكل الغرفة و زيادة بريقها و الراحة النفسية فيها ، فإن هذا التجدد سيشجعلك على المكوث فترات أطول في حالة استرخاء و تأمل و اقبال على الحياة
استخدم المصمم في إحدى زوايا غرفة المعيشة بعض الكتب للتزيين و هذا اعتماداً على ألوانها المتماشية مع ألوان اللوحة التي أمامها و هي فكرة ذكية جداً ، و نلاحظ كذلك عدم تخلي المصمم عن التحف في آخر رف و اللون الأبيض كذلك في الرفوف و الركن بأكمله .
تم استخدام التحف و التماثيل القديمة بحرفية عالية داخل هذا المنزل فنلاحظ كيف أن لكل فتحة في الحائط تمثالاً أو تحفة تشغل ذلك الفراغ الموضوعه فيه ، و من أجمل اللمسات أيضاً اضافة مصابيح اعلى تلك الرفوف و تسليط ضوئها على تلك التحف من الأعلى لتعطي شكلاً مبهراً
المطبخ صمم ليكون مرتباً و لا يوجد فيه أي فرصة للفوضى، الرخام السكري فوق الخزانات الأرضية رائع، كما أن اللمعان في الخزانات العلوية مثالي و متقابل مع ضوء النهار و ضوء النجف و هو ما يزيد من لمعانه ، و من حسن استغلال المساحات اختيار مكان فارغ في الخزانات لوضع الفرن الكهربي بطريقة فريدة من نوعها ، يمكننا أن نستلهم منها مكان الفرن الكهربائي في مطبخنا
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انتشار المصابيح الليد في السقف بشكل متناثر يجلب للذهن مشهد النجوم في السماء الصافية و هكذا صور المصمم في تلك الغرفة التي تشعرك بالتأمل بمجرد دخولها و و قد تمت مراعاة أن تكون الغرفة صحية أيضاً عن طريق فتح شرفة زجاجية كبيرة في جانب السرير تسمح بدخول كميات معقولة من الضوء و الهواء النقي
من أكثر الاستخدامات حفاظاً على التقاليد الحداثية هو هذا الحمام البسيط في تفاصيله و الجميل في شكله النهائي، استخدام وحدة حوض للتخزين من الخشب الطبيعي المضاد للماء و كبر حجم الحوض فوقها اختصر الكثير من التفاصيل التي يمكن أن تضاف للحمام لحفظ الأغراض و المتعلقات ، و شكل الأدراج الكبير كذلك يسمح باستيعاب كمية كبيرة منها ، الفراغات في الحائط تم استغلالها للتزيين بواسطة الضوء الأبيض القوي ليجعلها تشع و كأنها نافذة ، حجم الدش متناسب تماماً مع عدم وجود بانيو في الأرضية ، و هو ما حتم على المصمم تحديد الجزء المخصص للاستحمام بفاصل زجاجي رائع .