تصميم ملهم لأرضية بنقشات مميزة

المطبخ من الغرف الرئيسية بالمنزل التى تسترعى الانتباه لتجديدها حتى نحصل على مكان مريح وعملى، وبعد التجديد حصلنا على هذا التصميم الذى يتضمن مساحة رئيسية بوحدات تخزين بسيطة على النمط العصرى، بجانب مساحة عمل ناعمة بألوان دافئة تعمل كطاولة طعام فى نفس الوقت وتتوزع الألوان بتناسق يتمازج مع ألوان المطبخ الرئيسية وتناسب السقف الخشبى.