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تصميم ملهم لأرضية بنقشات مميزة

هنادى موسى هنادى موسى
Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
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هل تفكر بتجديد ديكورات منزلك؟ تود تجديد روح المنزل ببعض اللمسات المختلفة ولا تعرف كيف؟ لا تقلق فأنت فى المكان المناسب فاستعد لنصحبك فى جولة ملهمة داخل منزل صغير استعان بخبرائنا للحصول على بعض التجديدات فى التصميم الداخلى للمنزل لتصبح أكثر عصرية وأناقة فريدة.

المطبخ

Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

المطبخ من الغرف الرئيسية بالمنزل التى تسترعى الانتباه لتجديدها حتى نحصل على مكان مريح وعملى، وبعد التجديد حصلنا على هذا التصميم الذى يتضمن مساحة رئيسية بوحدات تخزين بسيطة على النمط العصرى، بجانب مساحة عمل ناعمة بألوان دافئة تعمل كطاولة طعام فى نفس الوقت وتتوزع الألوان بتناسق يتمازج مع ألوان المطبخ الرئيسية وتناسب السقف الخشبى.

لمسات كلاسيكية

Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة المعيشة طوب Brown
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

وحدة المساحات للغرف المفتوحة تعد واحد من العناصر الغير تقليدية التى تعطى إحساس بالبراح واتساع المساحة. فالجدران الفاصلة بين الغرف تشغل حيز من مساحات الغرف الصغيرة وتعطى احساس بضيق المكان.

فهذا مثال لما نشير إليه فقمنا بتركيب أرضية واحدة للغرف ليصبح المكان كغرفة واحدة كبيرة بها المطبخ وغرفة المعيشة والعشاء، ونلاحظ تأثير الأرضية على الغرفة تمتلأ بالإضاءة والإشراق خاصة مع النافذة الكبيرة بالغرفة.

غرف بمساحات مفتوحة

Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

منظور آخر للغرفة يوضح مميزات التصميم المفتوح، كما أن مزج الألوان والأضواء فى المطبخ وغرفة المعيشة يشكل سيموفنية مميزة بأجواء المنزل.

تصميم مثالى لعشاق الرومانسية

Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة نوم أسمنت Beige
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

هل تواجه مشكلة فى غرفة النوم؟ تفكر بما يمكنك القيام به لتجدد من تصميم الغرفة؟ 

عندما ترغب فى اضافة بعض اللمسات المختلفة عليك القيام بالتجربة على مساحة صغيرة مثل تغيير ألوان الجدار أو تجديد المفارش.

فتصميم مثل الآتى يتميز بالبساطة والأناقة بتناغم ألوان الغرفة الموزعة بين الأثاث والأقمشة والحدران كما يلحق بالغرفة شرفة صغيرة تملأ الغرفة بالإنارة الطبيعية الدافئة.

الحمام

Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia حمام بلاط White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

عندما نفكر فى تغيير شىء فالحمام من المساحات التى تمر بتجديدات، وفى هذه الحالة قمنا بتجديد الحمام لآخر يتمتع بعملية أكبر وبساطة على الطريقة العصرية.

سحر التفاصيل

Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia حمام بلاط White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

فى نفس المكان نلاحظ وجود بعض الأسرار التى تصنع فروق كبيرة بالمكان، فاختيار أرضية مميزة يغير تصميم الحمام بأكمله.

كما يمكنك اختيار قطع أساس غير تقليدية ستعطى نفس التأثير فتميز التصميم بتفاصيل مميزة.

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