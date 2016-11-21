10 تصاميم لدش الحمام… ستجعلك تزيل حوض الاستحمام

دائما ما نستعرض في مقالاتنا تصاميم لأحواض الحمام، لذلك قررنا في هذا المقال أن نتعرف معا على بعض تصاميم الدش الذي يفضله البعض، لأنه مناسب للمساحات الصغيرة ويعطي تميز وأيضا اكثر عملياً. ولا يقل جمالية تصميم الدش عن حوض الاستحمام أو البانيو فكلاهما لهما ميزات وطرق تصاميم مختلفة. الألوان، عنصري الحجر والزجاج، والمعدن كلها أمور يمكنك التحكم بها لتصمم بها الدش الخاص بحمامك.
لنتابع سوياً 10 تصاميم مميزة لدش الحمام واستعد لتغير حوض الحمام.
الأسلوب المهيمن على الحمام الأسلوب الشرقي بالحجر الغامق لحوض المغسلة، أما الدش جدرانه مكسوة بنفس الحجر الغامق والأرضية من الخشب المعالج والمقاوم للماء، وبالطبع مغطى بالزجاج الشفاف. الدمج المريح للخشب والحجر خلق بيئة مريحة ومناسبة للجسم.
يظهر اهتمام واضح من قبل المصمم في طريقة تصميم الحمام، التي تُظهر الحمام وكأنه غرفة مخصصة للعناية بالجسم، كأنها غرفة معيشة حقيقية مجهزة بجميع وسائل الراحة. تم إدخال أثاث بسيط وعملي، و اكسسوارات صغيرة ولكن أنيقة… ..حمام مريح وانيق وعملي .
كيف يمكنك تصميم دش من نوع خاص وتنافس فيه أجمل أحواض الاستحمام؟ ببساطة عليك بتخصيص تصميم ليس فقط من حيث الهيكل ولكن أيضا من حيث التشطيبات والإطارات، والملامح والألوان، كما تلعب الإضاءة دور هام في إظهار جمالية التفاصيل. وبعض الزخارف البسيطة ستضفي بلا شك قيمة كبيرة.
في هذا الحمام الحديث حسن المظهر، يُسهم تصميم الفسيفساء للجدران والزجاج الشفاف للدش في خلق أجواء مفعمة بالحيوية، كما نلاحظ انه تم انشاء مكان الدش في وضع ممتاز للاستفادة من المساحات.
يظهر اللون والآثار الزخرفية بقوة حقيقة في هذا الحمام عصري التصميم. في جزء الدش يظهر طعم انتقائي مختلف وجرئه في الألوان، اللون الأحمر الناري الدافئ الذي تم اختياره لتصميم الجدار وأرضية الدش مع زخارف خفية على الجدار وزجاج شفاف يجعلك تستمتع بتك الإطلالة.
إذا كان حوض الاستحمام الذي في مخيلتك، هو العنصر الأساسي للاسترخاء في الحمام، هذا الدش سيغير رأيك في ذلك. صندوق مفتوح مع جدار منخفض موضوع في مساحة مريحة ومشرقة بإضاءة طبيعية . كيف لن ترغب في المساواة!
الحمام الأنيق هو كل ما يلزم لاستكمال معظم وسائل الراحة الحديثة للمنزل، خاصة اذا كان الحمام مصمم تماما كما في الصورة. دش بجدار صلب مستقل، وصنابير معدنية رائعة المظهر… حمام أنيق ويضمن لك الراحة المطلوبة يوميا.
حمام بتصميم حديث جدا. وهذا تصميم مناسب للمساحات الصغيرة حيث نلاحظ كيف أن المغسلة وحوض الحمام بالإضافة إلى مكان الاستحمام كلها على صف واحد وهذا أعطى مساحة اكبر للحمام، ومع الزجاج الشفاف سيبدو الحمام اكبر من المتوقع.
الطوب الأبيض الكلاسيكي يغطي الحمام وحتى جدران الدش، مما أعطى إشراق ومساحة كبيرة للحمام . مع أرضية ذات زخارف جميلة.
تصميم خلاب لحمام حديث، اثنين من المصارف، دش صغير ولكن مميز مع ستائر والأثاث أعطى بيئة دافئة. هذا هو التصميم المميز لحمام من الخشب مع اللون الأسود والأبيض.
استمتع بأخذ حمام دافئ يوميا واجعل تصميم الحمام مريح ومنعش.
اقرأ أيضا 15 حمام صغير لكن جميل