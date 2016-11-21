10 تصاميم لدش الحمام… ستجعلك تزيل حوض الاستحمام

دائما ما نستعرض في مقالاتنا تصاميم لأحواض الحمام، لذلك قررنا في هذا المقال أن نتعرف معا على بعض تصاميم الدش الذي يفضله البعض، لأنه مناسب للمساحات الصغيرة ويعطي تميز وأيضا اكثر عملياً. ولا يقل جمالية تصميم الدش عن حوض الاستحمام أو البانيو فكلاهما لهما ميزات وطرق تصاميم مختلفة. الألوان، عنصري الحجر والزجاج، والمعدن كلها أمور يمكنك التحكم بها لتصمم بها الدش الخاص بحمامك.

لنتابع سوياً 10 تصاميم مميزة لدش الحمام واستعد لتغير حوض الحمام.