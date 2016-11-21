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10 تصاميم لدش الحمام… ستجعلك تزيل حوض الاستحمام

Heba khlili Heba khlili
TER, studioSAL_14 studioSAL_14 حمام رخام
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دائما ما نستعرض في مقالاتنا تصاميم لأحواض الحمام، لذلك قررنا في هذا المقال أن نتعرف معا على بعض تصاميم الدش الذي يفضله البعض، لأنه مناسب للمساحات الصغيرة ويعطي تميز وأيضا اكثر عملياً. ولا يقل جمالية تصميم الدش عن حوض الاستحمام أو البانيو فكلاهما لهما ميزات وطرق تصاميم مختلفة. الألوان، عنصري الحجر والزجاج، والمعدن كلها أمور يمكنك التحكم بها لتصمم بها الدش الخاص بحمامك.
لنتابع سوياً 10 تصاميم مميزة لدش الحمام واستعد لتغير حوض الحمام.

1. إلهام شرقي

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الأسلوب المهيمن على الحمام الأسلوب الشرقي بالحجر الغامق لحوض المغسلة، أما الدش جدرانه مكسوة بنفس الحجر الغامق والأرضية من الخشب المعالج والمقاوم للماء، وبالطبع مغطى بالزجاج الشفاف. الدمج المريح للخشب والحجر خلق بيئة مريحة ومناسبة للجسم.

2. الحمام كغرفة معيشة

Interior with garden, mg2 architetture mg2 architetture حمام
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

يظهر اهتمام واضح من قبل المصمم في طريقة تصميم الحمام، التي تُظهر الحمام وكأنه غرفة مخصصة للعناية بالجسم، كأنها غرفة معيشة حقيقية مجهزة بجميع وسائل الراحة. تم إدخال أثاث بسيط وعملي، و اكسسوارات صغيرة ولكن أنيقة… ..حمام مريح وانيق وعملي .

3. دش من نوع خاص

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

كيف يمكنك تصميم دش من نوع خاص وتنافس فيه أجمل أحواض الاستحمام؟ ببساطة عليك بتخصيص تصميم ليس فقط من حيث الهيكل ولكن أيضا من حيث التشطيبات والإطارات، والملامح والألوان، كما تلعب الإضاءة دور هام في إظهار جمالية التفاصيل. وبعض الزخارف البسيطة ستضفي بلا شك قيمة كبيرة.

4. سطوع الموزاييك

Sottotetti Corso Garibaldi, Napoli, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO الغرف
GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

في هذا الحمام الحديث حسن المظهر، يُسهم تصميم الفسيفساء للجدران والزجاج الشفاف للدش في خلق أجواء مفعمة بالحيوية، كما نلاحظ انه تم انشاء مكان الدش  في وضع ممتاز للاستفادة من المساحات.

5. الألوان والتأثيرات الزخرفية

Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio حمام
CAFElab studio

Home Appia Antica

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

يظهر اللون والآثار الزخرفية بقوة حقيقة في هذا الحمام عصري التصميم. في جزء الدش يظهر طعم انتقائي مختلف وجرئه في الألوان، اللون الأحمر الناري الدافئ الذي تم اختياره لتصميم الجدار وأرضية الدش مع زخارف خفية على الجدار وزجاج شفاف يجعلك تستمتع بتك الإطلالة. 

6. الدش الريفي في العلية !!!

La Segreta, Marcello Gavioli Marcello Gavioli حمام
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

إذا كان حوض الاستحمام الذي في مخيلتك، هو العنصر الأساسي للاسترخاء في الحمام، هذا الدش سيغير رأيك في ذلك. صندوق مفتوح مع جدار منخفض موضوع في مساحة مريحة ومشرقة بإضاءة طبيعية . كيف لن ترغب في المساواة!

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7. عندما يكون الحمام بطل الرواية

Box doccia curvi, SILVERPLAT SILVERPLAT حمام دوش وأحواض إستحمام
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

الحمام الأنيق هو كل ما يلزم لاستكمال معظم وسائل الراحة الحديثة للمنزل، خاصة اذا كان الحمام مصمم تماما كما في الصورة. دش بجدار صلب مستقل،   وصنابير معدنية رائعة المظهر… حمام أنيق ويضمن لك الراحة المطلوبة يوميا.

8. حمام حديث

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 حمام رخام
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

حمام بتصميم حديث جدا. وهذا تصميم مناسب للمساحات الصغيرة حيث نلاحظ كيف أن المغسلة وحوض الحمام بالإضافة إلى مكان الاستحمام كلها على صف واحد وهذا أعطى مساحة اكبر للحمام، ومع الزجاج الشفاف سيبدو الحمام اكبر من المتوقع.

9. دش بأسلوب حضري

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN حمام
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

الطوب الأبيض الكلاسيكي يغطي الحمام وحتى جدران الدش، مما أعطى إشراق ومساحة كبيرة للحمام . مع أرضية ذات زخارف جميلة.

10. الابيض والاسود

Collezione 2010, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN حمام
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

تصميم خلاب لحمام حديث، اثنين من المصارف، دش صغير ولكن مميز مع ستائر والأثاث أعطى بيئة دافئة. هذا هو التصميم المميز لحمام من الخشب مع اللون الأسود والأبيض.

استمتع بأخذ حمام دافئ يوميا واجعل تصميم الحمام مريح ومنعش.

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