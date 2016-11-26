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المنازل المصنعة: 7 نصائح قبل الشراء

هنادى موسى هنادى موسى
Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios منازل
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إن كنت تعمل طوال حياتك لتحصل على منزلك خاص بك فبالتأكيد تعرف كيف يكلف بناء منزل مالًا ووقت ومجهود، لذلك عندما تجد مايوفر عليك بعض الخطوات والتفاصيل ستتنفس الصعداء لوجود بعض التسهيلات التى تختصر عليك الطريق لشراء منزلك.

فبعد البحث وحساب الوقت الذى يستهلكه بناء منزل والتفاصيل الكثيرة التى تحتاج للقيام بها، اتجه العديد من الأشخاص إلى شراء المنازل المصنعة والتى يمكنك تركيبها بسهولة فى وقت قصير وبتكلفة أقل.

فهذه المنازل تباع مصممة بالكامل من نوافذ وجدران وأسقف ويتم تركيبها فى الأرض المخصصة لها مباشرةً، والنتيجة أصبح لديك منزل اقتصادى مميز يحتوى على كل ماتحتاجه!

ولكن قبل خوض التجربة عليك بمعرفة بعض القواعد الأساسية فانضم إلينا.

1- التكلفة

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri منزل جاهز للتركيب
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

عندما يأتى اسم المنازل المصنعة سابقًا أول مانفكر فيه التكلفة هل تكلف الكثير؟ الإجابة لا، فتكلفة المنازل المصنعة من الخشب أو الأسمنت قد تساوى 50% من تكلفة بناء منزل من الحجارة.

فشراء أجزاء كاملة مجهزة للمنزل يكلف أقل من بنائها كل ماتحتاجة أن تمهد الأرض لتصبح متساوية قبل تركيب المنزل بعد ذلك سينتهى تسليم المنزل فى مدة قصيرة.

2- السرعة

Casa Bromélia, Floco Arquitetura Modular Floco Arquitetura Modular White
Floco Arquitetura Modular

Floco Arquitetura Modular
Floco Arquitetura Modular
Floco Arquitetura Modular

من المميزات الأخرى للمنال المصنعة غير التكلفة عامل الوقت، فتركيب منزل مصنع بالفعل يستغرق مدة قصيرة بين 3:6 أسابيع فى حين ان بناء المنازل التقليدية يستغرق على الأقل 3 شهور.

فانظر إلى المكتب الآتى مثال لجمال التصميمات المجهزة السريعة فى السيلفادورويعتمد على استخدام خامات خفيفه بتكلفة أقل.

3- الصيانة

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

صيانة منزل مصنع مشابهة لصيانة المنازل التقليدية فخمس سنوات مدة كفاية لصيانة الكهرياء والصيانة الهيدروليكية حتى يظل المنزل فى حالة جيدة.

وفى حالات المنازل الخشبية من الضرورى جدًا أن تقدم عناية للخشب لمواجهة التغييرات الجوية وبشكل عام تقدم الشركات خدمات الصيانة اللازمة للأنواع المختلفة من المنازل المصنعة.

4- الخشب

Proyecto, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

المنازل المصنعة من الخشب من أشهر المنازل المتوفرة والشائعة فى السوق، وتقدم المنازل الخشبية تشيكلات متنوعة من الموديلات لاختيار مايناسب ذوقك.

والمنازل المصممة من البناء الأسمنتى تتميز بمقاومة ممتازة للتغيرات المناخية فبالتالى تحتاج لصيانة أقل وفى النهاية اختيار موديل المنزل قرار خاص بذوقك المفضل.

5- نمط التصميم

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

تتميز المنازل المصنعة بتعدد نماذج التصميم بتافصيل كثيرة مختلفة لتقابل احتياجاتك، ومعظم النماذج الشائعه فى هذا النمط من المنازل النمط المستطيل ذو مساحة أفقية كبيرة كما توفر معظطم الشركات إمكانية إضافة اختيارين بالمنزل على ذوقك.

فيفضل أن تبنى فى ذهنك خطوط عامة لاحتياجاتك من المنزل حتى تستطيع اختيار المناسب لك.

6- التصميم الداخلى

Projeto GP 02, HAUS HAUS منازل
HAUS

HAUS
HAUS
HAUS

تتميز واجهات المنازل المصنعة بالترحيب والتميز وكذلك التصميم الداخلى للمنزل الذى يطغى عليه بوضوح استخدام الخشب وتبعًا لنموذج التصميم المختار فالمساحات الصغيرة تتيح لنا الفرصة لتزيين المنزل بديكور دافىء وفريد.

7- العناية

Schoolmasters eco house build different منازل
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

بخصوص العناية بالمنازل المصنعه: المنازل المصنعة من الخشب تحتاج لصيانة دورية، صيانة أخرى دورية لأرض المنزل المقام عليها النموذج، فحص آخر للمواد الأساسية المصنع منها المنزل.

والآن استمتع بتزيين منزلك من الداخل بديكور مميز وفريد.

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