المنازل المصنعة: 7 نصائح قبل الشراء

إن كنت تعمل طوال حياتك لتحصل على منزلك خاص بك فبالتأكيد تعرف كيف يكلف بناء منزل مالًا ووقت ومجهود، لذلك عندما تجد مايوفر عليك بعض الخطوات والتفاصيل ستتنفس الصعداء لوجود بعض التسهيلات التى تختصر عليك الطريق لشراء منزلك.
فبعد البحث وحساب الوقت الذى يستهلكه بناء منزل والتفاصيل الكثيرة التى تحتاج للقيام بها، اتجه العديد من الأشخاص إلى شراء المنازل المصنعة والتى يمكنك تركيبها بسهولة فى وقت قصير وبتكلفة أقل.
فهذه المنازل تباع مصممة بالكامل من نوافذ وجدران وأسقف ويتم تركيبها فى الأرض المخصصة لها مباشرةً، والنتيجة أصبح لديك منزل اقتصادى مميز يحتوى على كل ماتحتاجه!
ولكن قبل خوض التجربة عليك بمعرفة بعض القواعد الأساسية فانضم إلينا.
عندما يأتى اسم المنازل المصنعة سابقًا أول مانفكر فيه التكلفة هل تكلف الكثير؟ الإجابة لا، فتكلفة المنازل المصنعة من الخشب أو الأسمنت قد تساوى 50% من تكلفة بناء منزل من الحجارة.
فشراء أجزاء كاملة مجهزة للمنزل يكلف أقل من بنائها كل ماتحتاجة أن تمهد الأرض لتصبح متساوية قبل تركيب المنزل بعد ذلك سينتهى تسليم المنزل فى مدة قصيرة.
من المميزات الأخرى للمنال المصنعة غير التكلفة عامل الوقت، فتركيب منزل مصنع بالفعل يستغرق مدة قصيرة بين 3:6 أسابيع فى حين ان بناء المنازل التقليدية يستغرق على الأقل 3 شهور.
فانظر إلى المكتب الآتى مثال لجمال التصميمات المجهزة السريعة فى السيلفادورويعتمد على استخدام خامات خفيفه بتكلفة أقل.
صيانة منزل مصنع مشابهة لصيانة المنازل التقليدية فخمس سنوات مدة كفاية لصيانة الكهرياء والصيانة الهيدروليكية حتى يظل المنزل فى حالة جيدة.
وفى حالات المنازل الخشبية من الضرورى جدًا أن تقدم عناية للخشب لمواجهة التغييرات الجوية وبشكل عام تقدم الشركات خدمات الصيانة اللازمة للأنواع المختلفة من المنازل المصنعة.
المنازل المصنعة من الخشب من أشهر المنازل المتوفرة والشائعة فى السوق، وتقدم المنازل الخشبية تشيكلات متنوعة من الموديلات لاختيار مايناسب ذوقك.
والمنازل المصممة من البناء الأسمنتى تتميز بمقاومة ممتازة للتغيرات المناخية فبالتالى تحتاج لصيانة أقل وفى النهاية اختيار موديل المنزل قرار خاص بذوقك المفضل.
تتميز المنازل المصنعة بتعدد نماذج التصميم بتافصيل كثيرة مختلفة لتقابل احتياجاتك، ومعظم النماذج الشائعه فى هذا النمط من المنازل النمط المستطيل ذو مساحة أفقية كبيرة كما توفر معظطم الشركات إمكانية إضافة اختيارين بالمنزل على ذوقك.
فيفضل أن تبنى فى ذهنك خطوط عامة لاحتياجاتك من المنزل حتى تستطيع اختيار المناسب لك.
تتميز واجهات المنازل المصنعة بالترحيب والتميز وكذلك التصميم الداخلى للمنزل الذى يطغى عليه بوضوح استخدام الخشب وتبعًا لنموذج التصميم المختار فالمساحات الصغيرة تتيح لنا الفرصة لتزيين المنزل بديكور دافىء وفريد.
بخصوص العناية بالمنازل المصنعه: المنازل المصنعة من الخشب تحتاج لصيانة دورية، صيانة أخرى دورية لأرض المنزل المقام عليها النموذج، فحص آخر للمواد الأساسية المصنع منها المنزل.
والآن استمتع بتزيين منزلك من الداخل بديكور مميز وفريد.