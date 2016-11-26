المنازل المصنعة: 7 نصائح قبل الشراء

إن كنت تعمل طوال حياتك لتحصل على منزلك خاص بك فبالتأكيد تعرف كيف يكلف بناء منزل مالًا ووقت ومجهود، لذلك عندما تجد مايوفر عليك بعض الخطوات والتفاصيل ستتنفس الصعداء لوجود بعض التسهيلات التى تختصر عليك الطريق لشراء منزلك.

فبعد البحث وحساب الوقت الذى يستهلكه بناء منزل والتفاصيل الكثيرة التى تحتاج للقيام بها، اتجه العديد من الأشخاص إلى شراء المنازل المصنعة والتى يمكنك تركيبها بسهولة فى وقت قصير وبتكلفة أقل.

فهذه المنازل تباع مصممة بالكامل من نوافذ وجدران وأسقف ويتم تركيبها فى الأرض المخصصة لها مباشرةً، والنتيجة أصبح لديك منزل اقتصادى مميز يحتوى على كل ماتحتاجه!

ولكن قبل خوض التجربة عليك بمعرفة بعض القواعد الأساسية فانضم إلينا.