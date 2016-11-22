17 فكرة لطلاء الجدران لتبدو أكثر جمالا

عادة ما يكون طلاء الجدران هو العمل الأخير الذي تنهي به تأسيس المنزل استعدادا لاستقبال الأثاث والمفروشات، وقد جمعنا لك اليوم مجموعة من النصائح وقائمة بالخامات التي يمكن أن تغطي بها جدران المنزل، وسواء كان المنزل جديد أو كنت ممن يبحثون عن أفكار للتجديد ستجد أفكارا تتناسب كل الميزانيات والأذواق والتفضيلات..تعال لنبدأ.
حجر فيتشنزا هو حجر رملي طبيعي، لكنه أثبت على مر الزمان قدرته القوية على التحمل، يمكن لهذا الحجر أن يأتي بمظهر لامع ومصقول أيضا.
كما ترى فإن الأحجار الكبيرة والثقيلة والغير موحدة الشكل غير مقتصرة على التصميمات الخارجية فقط، فيمكن استخدمها مثلا لبناء جدار فاصل بين قطاعين بالغرفة كما حدث هنا بالفعل، لكن نظرا للحضور القوي لهذا التصميم من الحجر يفضل أن تبقى الأجواء من حوله بسيطة.
من الخامات التي أثبتت وجودها منذ عصر الرومان والإغريق وحتى يومنا هذا، هناك تنوع هائل في ألوان تجزيعات الرخام لتتناسب مع ديكور منزلك.
الطوب في الأساس ليس خامة مخصصة لتغطية الجدران، لكن البعض يستخدمها لمنح المكان مظهر حميمي ودافئ.
حيلة ذكية للحصول على ملمس الطوب ومظهره دون اللجوء لتغطية الجدران به في الحقيقة، وهى تتلخص في الاستعانة بآداة من البلاستيك محفور عليها تصميم الطوب ويقوم العامل بطبعها على الأسمنت أو الجبس الرطب لتحصل في النهاية على نفس المظهر.
خامة مختلفة كليا وتعطي مظهر أنيق وجرئ خاصة بملمسها الناعم، ميزة الملامين أنه مرن للغاية لتماشى مع أشي شكل أو حجم للجدران.
تصميم آخر للجدران الحجرية ولكنها في التصميم الحالي أقل عفوية، فتجد مثلا أن الجدار أملس ومسطح تماما عكس التصميم السابق، وهو ما يؤكد على الأسلوب الحداثي للغرفة.
من العناصر التي تتلاءم مع أي بيئة، فهو مرن وأنيق ويمكن تطويعه بأي تصميم تريده، هذا إلى جانب الدفء والحميمة التي ينشرها بالمكان.
ميزة الخشب أيضا أنه يسهل طلاءه، وفي هذه الحالة ستحصل على مميزات الخشب مع لون الطلاء المفضل لك.
الموزايك هو قطع صغيرة من الزجاج أو الأحجار، تستخدم عادة في الأماكن الرطبة كالحمامات مثلا، عيبها أنها مكلفة بعض الشيء لكنها تستحق كل جنيه ستصرفه.
اعتدنا أن نرى المرايا تغطي الجدران الداخلية للمنازل، لكن أن تراها على كامل الواجهة، فهذه جرأة شديدة رغم المظهر الاستثنائي الذي منحته للمنزل، النصيحة التي تقدها هوميفاي لك هو تجنب هذه الفكرة إذا كان منزلك في منطقة غربية أو جنوبية غربية، أو في مناطق يكثر فيها البرق.
وهو من أحدث الصيحات في عالم السيراميك، ميزته أنه مثير للاهتمام وحضوره قوي للغاية، كمان أنه سيصنع ظلالا مختلفة مع تغير اتجاه الإضاءة.
يتميز البورسيلين بتنوع تصميماته وملمسه، سواء للجدران أو الأرضيات، يمكنك منح الغرفة مظهر فاخر وأنيق باختيارك لتغطية الجدران بالبورسيلين.
من الخامات التي تتناسب مع الأماكن الرطبة أيضا، ميزة البلاط هو قطعه الصغيرة التي تمكن من تصميم جداريات عن طريق اللعب بتوزيع البلاط، خاصة مع التنوع الهائل للأل
من الخامات الاقتصادية والصديقة لبيئة التي يمكنك الاستعانة بها في طلاء الجدران خاصة الخارجية، ميزة الجبس أنه يحافظ على لونه ويمنح الجدران مظهر مشرق.
ماذا عن الصلب؟ إذا كان منزلك قد بني من الخرسان أو الخشب او أي مواد بناء خفيفة الوزن، يمكنك دعمها بطبقة من المواد العازلة كالألياف الزجاجية ثم طبقة من الصلب، عند اختيارك للصلب تأكد من أن يكون الطلاء مضاد للتآكل وبالطبع هذا الاختيار يتناسب مع الجدران الخارجية أو الواجهة.
من الخامات المرنة للغاية والتي لها تنوع هائل من التصميمات، وسيمنح الجدار مظهر أنيق وحداثي للغاية.
من الخامات التي سمحت التنقيات الحديثة في التحكم الكامل بمظهرها وملمسها أيضا، فيمكنك أن تجدها لامعة ملساء بمظهر حداثي أنيق، الميزة أنك ستحصل على الشكل الذي تريده.
البعض يلجا لتغطية الجدران بالخرسان ولكن بشكل أفقي كمان، ثم طلاءها باللون المفضل.
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