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17 فكرة لطلاء الجدران لتبدو أكثر جمالا

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify غرفة نوم
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عادة ما يكون طلاء الجدران هو العمل الأخير الذي تنهي به تأسيس المنزل استعدادا لاستقبال الأثاث والمفروشات، وقد جمعنا لك اليوم مجموعة من النصائح وقائمة بالخامات التي يمكن أن تغطي بها جدران المنزل، وسواء كان المنزل جديد أو كنت ممن يبحثون عن أفكار للتجديد ستجد أفكارا تتناسب كل الميزانيات والأذواق والتفضيلات..تعال لنبدأ.

1.حجر فيتشنزا

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl جدران حجر Beige
Grassi Pietre srl

Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl

حجر فيتشنزا هو حجر رملي طبيعي، لكنه أثبت على مر الزمان قدرته القوية على التحمل، يمكن لهذا الحجر أن يأتي بمظهر لامع ومصقول أيضا.

2. أجواء ريفية

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos غرفة السفرةطاولات
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

كما ترى فإن الأحجار الكبيرة والثقيلة والغير موحدة الشكل غير مقتصرة على التصميمات الخارجية فقط، فيمكن استخدمها مثلا لبناء جدار فاصل بين قطاعين بالغرفة كما حدث هنا بالفعل، لكن نظرا للحضور القوي لهذا التصميم من الحجر يفضل أن تبقى الأجواء من حوله بسيطة.

3. أناقة الرخام

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl جدران رخام White
Grassi Pietre srl

Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl

من الخامات التي أثبتت وجودها منذ عصر الرومان والإغريق وحتى يومنا هذا، هناك تنوع هائل في ألوان تجزيعات الرخام لتتناسب مع ديكور منزلك.

4. جدار الطوب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الطوب في الأساس ليس خامة مخصصة لتغطية الجدران، لكن البعض يستخدمها لمنح المكان مظهر حميمي ودافئ.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حيلة ذكية للحصول على ملمس الطوب ومظهره دون اللجوء لتغطية الجدران به في الحقيقة، وهى تتلخص في الاستعانة بآداة من البلاستيك محفور عليها تصميم الطوب ويقوم العامل بطبعها على الأسمنت أو الجبس الرطب لتحصل في النهاية على نفس المظهر.

5. جدران الميلامين

Villa T, arkham project arkham project حمام
arkham project

arkham project
arkham project
arkham project

خامة مختلفة كليا وتعطي مظهر أنيق وجرئ خاصة بملمسها الناعم، ميزة الملامين أنه مرن للغاية لتماشى مع أشي شكل أو حجم للجدران.

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6. أحجار للديكور

FELANITX RENOVATION, munarq munarq غرفة السفرة
munarq

munarq
munarq
munarq

تصميم آخر للجدران الحجرية ولكنها في التصميم الحالي أقل عفوية، فتجد مثلا أن الجدار أملس ومسطح تماما عكس التصميم السابق، وهو ما يؤكد على الأسلوب الحداثي للغرفة.

7. الخشب

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

من العناصر التي تتلاءم مع أي بيئة، فهو مرن وأنيق ويمكن تطويعه بأي تصميم تريده، هذا إلى جانب الدفء والحميمة التي ينشرها بالمكان.

خشب ملون

Landelijke badkamer met steigerhout, Taps&Baths Taps&Baths حماممغاسل
Taps&amp;Baths

Taps&Baths
Taps&amp;Baths
Taps&Baths

ميزة الخشب أيضا أنه يسهل طلاءه، وفي هذه الحالة ستحصل على مميزات الخشب مع لون الطلاء المفضل لك.

8. موزايك

Black Lip Mother of Pearl in Bathroom Renovation in Kentfield, California, USA ShellShock Designs حمام
ShellShock Designs

Black Lip Mother of Pearl in Bathroom Renovation in Kentfield, California, USA

ShellShock Designs
ShellShock Designs
ShellShock Designs

الموزايك هو قطع صغيرة من الزجاج أو الأحجار، تستخدم عادة في الأماكن الرطبة كالحمامات مثلا، عيبها أنها مكلفة بعض الشيء لكنها تستحق كل جنيه ستصرفه.

9. المرايا

Mirrors, bandesign bandesign مساحات تجارية مطاعم
bandesign

Mirrors

bandesign
bandesign
bandesign

اعتدنا أن نرى المرايا تغطي الجدران الداخلية للمنازل، لكن أن تراها على كامل الواجهة، فهذه جرأة شديدة رغم المظهر الاستثنائي الذي منحته للمنزل، النصيحة التي تقدها هوميفاي لك هو تجنب هذه الفكرة إذا كان منزلك في منطقة غربية أو جنوبية غربية، أو في مناطق يكثر فيها البرق.

10. سيراميك ثلاثي الأبعاد

PANELADOS CCH, Cordoba CreativeHeritage Cordoba CreativeHeritage مساحات تجارية فنادق
Cordoba CreativeHeritage

Cordoba CreativeHeritage
Cordoba CreativeHeritage
Cordoba CreativeHeritage

وهو من أحدث الصيحات في عالم السيراميك، ميزته أنه مثير للاهتمام وحضوره قوي للغاية، كمان أنه سيصنع ظلالا مختلفة مع تغير اتجاه الإضاءة.

11. البورسيلين

Loft Manatí, T+E ARQUITECTOS T+E ARQUITECTOS غرفة نوم زجاج Transparent
T+E ARQUITECTOS

T+E ARQUITECTOS
T+E ARQUITECTOS
T+E ARQUITECTOS

يتميز البورسيلين بتنوع تصميماته وملمسه، سواء للجدران أو الأرضيات، يمكنك منح الغرفة مظهر فاخر وأنيق باختيارك لتغطية الجدران بالبورسيلين.

12. البلاط

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design حمام
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

من الخامات التي تتناسب مع الأماكن الرطبة أيضا، ميزة البلاط هو قطعه الصغيرة التي تمكن من تصميم جداريات عن طريق اللعب بتوزيع البلاط، خاصة مع التنوع الهائل للأل

13. الجبس

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

من الخامات الاقتصادية والصديقة لبيئة التي يمكنك الاستعانة بها في طلاء الجدران خاصة الخارجية، ميزة الجبس أنه يحافظ على لونه ويمنح الجدران مظهر مشرق.

14. الصلب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ماذا عن الصلب؟ إذا كان منزلك قد بني من الخرسان أو الخشب او أي مواد بناء خفيفة الوزن، يمكنك دعمها بطبقة من المواد العازلة كالألياف الزجاجية ثم طبقة من الصلب، عند اختيارك للصلب تأكد من أن يكون الطلاء مضاد للتآكل وبالطبع هذا الاختيار يتناسب مع الجدران الخارجية أو الواجهة.

15. الخشب المضغوط

148 m2 de uma remodelação no centro do Porto, URBAstudios URBAstudios الممر والمدخل
URBAstudios

URBAstudios
URBAstudios
URBAstudios

من الخامات المرنة للغاية والتي لها تنوع هائل من التصميمات، وسيمنح الجدار مظهر أنيق وحداثي للغاية.

16. الأسمنت

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

من الخامات التي سمحت التنقيات الحديثة في التحكم الكامل بمظهرها وملمسها أيضا، فيمكنك أن تجدها لامعة ملساء بمظهر حداثي أنيق، الميزة أنك ستحصل على الشكل الذي تريده.

17. الخرسان العرضي

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office شبابيك
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

البعض يلجا لتغطية الجدران بالخرسان ولكن بشكل أفقي كمان، ثم طلاءها باللون المفضل.

لمزيد من الأفكار لتزيين الجدران يمكنك قراءة هذا المقال

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