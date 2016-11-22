17 فكرة لطلاء الجدران لتبدو أكثر جمالا

ماذا عن الصلب؟ إذا كان منزلك قد بني من الخرسان أو الخشب او أي مواد بناء خفيفة الوزن، يمكنك دعمها بطبقة من المواد العازلة كالألياف الزجاجية ثم طبقة من الصلب، عند اختيارك للصلب تأكد من أن يكون الطلاء مضاد للتآكل وبالطبع هذا الاختيار يتناسب مع الجدران الخارجية أو الواجهة.