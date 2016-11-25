8 أفكار لمنزل صغيرالمساحة لكن عصرى

الجدران الملونة تعتبر من الحلول العبقرية جداً في الديكور والتى توفر المساحات داخل الغرفة بطريقة مميزة ، فهنا على سبيل المثال تم الأستعانة باللون البيج،الأصفر والأخضر لتحقيق المثالية في تصميم المطبخ صغير المساحة وبالتالى الشعور بمساحة أكبر، والتخلص من الشعور بالرتابة داخل تلك المطبخ، فأى شعور بالرتابة يمكن أن تشعر به داخل مطبخ بتلك الألوان المبهجة والأضاءة المتناثرة في كل مكان بشكل مبهج ومميز.