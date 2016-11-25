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8 أفكار لمنزل صغيرالمساحة لكن عصرى

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
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المنازل الصغيرة تحتاج دائماً إلى تفكير أكثر حتى تستطيع الحصول على منزل صغير ولكنه منظم، لذلك يجب اختيار تفاصيل الديكور الخاص بالمنازل الصغيرة بعناية دائماً، ونحن اليوم فى هوميفاى وكمت عودناكم فى تقديم كل ما يخص عالم الديكور والتصميمات المعمارية حتى يسهل عليكم الأختيار دائماً، سنقدم لكم 12 فكرة متميزة للمنازل صغيرة المساحة حتى تساعدكم على الحصول على منزل منظم وعصرى.

1- الأضاءة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

الأضاءة من العوامل التى تلعب دوراً متميزاً جداً فى اى تصميم، وهى أيضاً تلعب دوراً مميزاً فى أضافة وخلق مساحات أضافية ومميزة فى المنازل ذات المساحات الصغيرة، لذلك اهتم دائماً بلمسة الأضاءة عند تصميم منزلك الصغير، واهتم أيضاً بأختيار النجف والسبوتات ذات الأحجام الصغيرة.

2- الأرفف للتخزين

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

الأرفف من التفاصيل التى يمكنك أضافتها للمنازل صغيرة المساحة وستعطيك بدورها مساحة للتخزين الأغراض وعدم استهلاك للمساحات الصغيرة للمنزل.

3- المرايا

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

المرايا معروفة بقدرتها الرهيبة على خلق مساحات أضافية داخل تصميم المنازل صغيرة المساحة، ولذلك تم الأستعانة بها هنا فى تصميم هذا الحمام صغير المساحة حتى يعكس مساحات أضافية فى التصميم.

4- الألوان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الجدران الملونة تعتبر من الحلول العبقرية جداً في الديكور والتى توفر المساحات داخل الغرفة بطريقة مميزة ، فهنا على سبيل المثال تم الأستعانة باللون البيج،الأصفر والأخضر لتحقيق المثالية في تصميم المطبخ صغير المساحة  وبالتالى الشعور بمساحة أكبر، والتخلص من الشعور بالرتابة داخل تلك المطبخ، فأى شعور بالرتابة يمكن أن تشعر به داخل مطبخ بتلك الألوان المبهجة والأضاءة المتناثرة في كل مكان بشكل مبهج ومميز.

5- وضعية المرايا

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

وضعية المرايا مهمة جداً عند وضعها فى المنازل ذات المساحات الصغيرة حتى تستطيع خلق مساحة اضافية فى المنزل، لذلك اختار الوضعية التى تكون مقابلة للأثاث داخل الغرفة مثل تصميم غرفة النوم تلك.

6- استغلال الجدران

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

يمكنك استغلال جدران المنزل الخاصة بك فى وضع لمسات من الديكور ووضع الأرفف واستغلالها فى وضع الديكورات المثالية والأشياء البسيطة التى تحتاج إلى تخزينها.

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7- الأريكة لغرفة السفرة

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

فى تصميم غرفة السفرة صغيرة المساحة يمكنك الأستعانة بالأريكة بدلاً من الكراسى التقليدية، ستوفر لك المساحة المناسبة داخل غرفة السفرة وفى نفس الوقت ستضيف لك لمسة جمالية على تصميم المنزل بالكامل.

8- الأبداع

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

الأبداع دائماً وأبداً سيعطيك أفكار متميزة داخل أى تصميم، وهنا كانت الأفكار الأبداعية فى تصميم هذا المنزل متميزة جداً، فقد تم استغلال الجدار لوضع الأرفف الغير تقليدية تلك كما نرى عليه.

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