8 أفكار لمنزل صغيرالمساحة لكن عصرى

المنازل الصغيرة تحتاج دائماً إلى تفكير أكثر حتى تستطيع الحصول على منزل صغير ولكنه منظم، لذلك يجب اختيار تفاصيل الديكور الخاص بالمنازل الصغيرة بعناية دائماً، ونحن اليوم فى هوميفاى وكمت عودناكم فى تقديم كل ما يخص عالم الديكور والتصميمات المعمارية حتى يسهل عليكم الأختيار دائماً، سنقدم لكم 12 فكرة متميزة للمنازل صغيرة المساحة حتى تساعدكم على الحصول على منزل منظم وعصرى.
الأضاءة من العوامل التى تلعب دوراً متميزاً جداً فى اى تصميم، وهى أيضاً تلعب دوراً مميزاً فى أضافة وخلق مساحات أضافية ومميزة فى المنازل ذات المساحات الصغيرة، لذلك اهتم دائماً بلمسة الأضاءة عند تصميم منزلك الصغير، واهتم أيضاً بأختيار النجف والسبوتات ذات الأحجام الصغيرة.
الأرفف من التفاصيل التى يمكنك أضافتها للمنازل صغيرة المساحة وستعطيك بدورها مساحة للتخزين الأغراض وعدم استهلاك للمساحات الصغيرة للمنزل.
المرايا معروفة بقدرتها الرهيبة على خلق مساحات أضافية داخل تصميم المنازل صغيرة المساحة، ولذلك تم الأستعانة بها هنا فى تصميم هذا الحمام صغير المساحة حتى يعكس مساحات أضافية فى التصميم.
الجدران الملونة تعتبر من الحلول العبقرية جداً في الديكور والتى توفر المساحات داخل الغرفة بطريقة مميزة ، فهنا على سبيل المثال تم الأستعانة باللون البيج،الأصفر والأخضر لتحقيق المثالية في تصميم المطبخ صغير المساحة وبالتالى الشعور بمساحة أكبر، والتخلص من الشعور بالرتابة داخل تلك المطبخ، فأى شعور بالرتابة يمكن أن تشعر به داخل مطبخ بتلك الألوان المبهجة والأضاءة المتناثرة في كل مكان بشكل مبهج ومميز.
وضعية المرايا مهمة جداً عند وضعها فى المنازل ذات المساحات الصغيرة حتى تستطيع خلق مساحة اضافية فى المنزل، لذلك اختار الوضعية التى تكون مقابلة للأثاث داخل الغرفة مثل تصميم غرفة النوم تلك.
يمكنك استغلال جدران المنزل الخاصة بك فى وضع لمسات من الديكور ووضع الأرفف واستغلالها فى وضع الديكورات المثالية والأشياء البسيطة التى تحتاج إلى تخزينها.
فى تصميم غرفة السفرة صغيرة المساحة يمكنك الأستعانة بالأريكة بدلاً من الكراسى التقليدية، ستوفر لك المساحة المناسبة داخل غرفة السفرة وفى نفس الوقت ستضيف لك لمسة جمالية على تصميم المنزل بالكامل.
الأبداع دائماً وأبداً سيعطيك أفكار متميزة داخل أى تصميم، وهنا كانت الأفكار الأبداعية فى تصميم هذا المنزل متميزة جداً، فقد تم استغلال الجدار لوضع الأرفف الغير تقليدية تلك كما نرى عليه.
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