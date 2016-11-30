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منزل الحاوية منزل من الأناقة والجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify منازل حديد
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هل تصدق أن حاوية يمكنها أن تصبح منزلاً غاية فى الجمال والأناقة، ربما يبدو الأمر جنونياً بعض الشئ ويصعب تصديقه لكن هذا ما تم فى تصميم هذا المنزل، منزل على شكل حاوية مصمم بتفاصيل جمالية ستبهرك، وكما عودناكم دائماً فى هوميفاى تسليط الضوء على كل الفنون المعمارية المختلفة من حول العالم، لذلك دعونا نأخذ جولة داخل تصميم هذا المنزل حتى نتعرف عليه أكثر.

الواجهة

Container home front street view homify منازل حديد
homify

Container home front street view

homify
homify
homify

البداية مع واجهة المنزل وتصميمها المثالى، الواجهة تشعرك انك أمام حاوية حقيقية أكثر لتقترب وتجد نفسك أمام منزلاً متكاملاً. الألوان فى تصميم كانت أكثر من رائعة فى تصميم هذا المنزل، اختيار الأخضر من بالتة الألوان الباستيل كان متميزة جداً خاصةً فى امتزاجها مع الطبيعة المحيطة بها خلقت تناغماً بطريقة واضحة كما نرى.

غرفة نوم بسيطة

Master bedroom and bathroom homify غرفة نوم
homify

Master bedroom and bathroom

homify
homify
homify

داخل المنزل وجدنا غرفة النوم تلك بتصميمها البسيط والمتميز، غرفة غلب عليها اللون الأبيض بالكامل، الجدران من الباركيه الخشبى، جدران بيضاء صافية تجملت بتلك اللمسة المبهجة من ديكورات من خلال لمسة تلك البراويز الملونة على جدران الغرفة بالكامل، حتى اختيار اثاث الغرفة كان بسيطاً وامتاز بالأناقة المفرطة.

غرفة السفرة

Dining area homify غرفة السفرة
homify

Dining area

homify
homify
homify

وبنظرة علوية على غرفة السفرة وجدنا تصميمها أنيق ومثالى جداً، الأرضيات رائعة بتصميمها كما نرى، أثاث بسيط طاولة خشبية صغيرة تحاوطها بعض الكراسى الصغيرة، وتقابلها من الجهة الأخرى غرفة المعيشة التى انفصلت عن غرفة السفرة فقط من خلال تلك الأريكة.

المطبخ

Galley kitchen homify مطبخ
homify

Galley kitchen

homify
homify
homify

المطبخ أيضاً بتصميمه لم يختلف عن جمال وبساطة المنزل بالكامل، اثاث بسيط وعملى جداً، المطبخ بالكامل مصمم بنمط عصرى ليوفرلك كل العناصر التى تحتاجها بعملية ويعطيك أيضاً لمسة من الأناقة والجمال.

غرفة المعيشة

Living room homify غرفة المعيشة
homify

Living room

homify
homify
homify

وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع غرفة المعيشة المتميزة بكم من الأناقة المفرطة والتفاصيل، الأرضيات  من الرخام الرماى الأنيق جداً مع الأثاث الكلاسيكى البسيط من اللون الرمادى الهادئ، مع لمسات من الديكور البسيطة التى سيطر عليها اللون الأحمر الداكن.

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