منزل الحاوية منزل من الأناقة والجمال

هل تصدق أن حاوية يمكنها أن تصبح منزلاً غاية فى الجمال والأناقة، ربما يبدو الأمر جنونياً بعض الشئ ويصعب تصديقه لكن هذا ما تم فى تصميم هذا المنزل، منزل على شكل حاوية مصمم بتفاصيل جمالية ستبهرك، وكما عودناكم دائماً فى هوميفاى تسليط الضوء على كل الفنون المعمارية المختلفة من حول العالم، لذلك دعونا نأخذ جولة داخل تصميم هذا المنزل حتى نتعرف عليه أكثر.