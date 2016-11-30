منزل الحاوية منزل من الأناقة والجمال

هل تصدق أن حاوية يمكنها أن تصبح منزلاً غاية فى الجمال والأناقة، ربما يبدو الأمر جنونياً بعض الشئ ويصعب تصديقه لكن هذا ما تم فى تصميم هذا المنزل، منزل على شكل حاوية مصمم بتفاصيل جمالية ستبهرك، وكما عودناكم دائماً فى هوميفاى تسليط الضوء على كل الفنون المعمارية المختلفة من حول العالم، لذلك دعونا نأخذ جولة داخل تصميم هذا المنزل حتى نتعرف عليه أكثر.
البداية مع واجهة المنزل وتصميمها المثالى، الواجهة تشعرك انك أمام حاوية حقيقية أكثر لتقترب وتجد نفسك أمام منزلاً متكاملاً. الألوان فى تصميم كانت أكثر من رائعة فى تصميم هذا المنزل، اختيار الأخضر من بالتة الألوان الباستيل كان متميزة جداً خاصةً فى امتزاجها مع الطبيعة المحيطة بها خلقت تناغماً بطريقة واضحة كما نرى.
داخل المنزل وجدنا غرفة النوم تلك بتصميمها البسيط والمتميز، غرفة غلب عليها اللون الأبيض بالكامل، الجدران من الباركيه الخشبى، جدران بيضاء صافية تجملت بتلك اللمسة المبهجة من ديكورات من خلال لمسة تلك البراويز الملونة على جدران الغرفة بالكامل، حتى اختيار اثاث الغرفة كان بسيطاً وامتاز بالأناقة المفرطة.
وبنظرة علوية على غرفة السفرة وجدنا تصميمها أنيق ومثالى جداً، الأرضيات رائعة بتصميمها كما نرى، أثاث بسيط طاولة خشبية صغيرة تحاوطها بعض الكراسى الصغيرة، وتقابلها من الجهة الأخرى غرفة المعيشة التى انفصلت عن غرفة السفرة فقط من خلال تلك الأريكة.
المطبخ أيضاً بتصميمه لم يختلف عن جمال وبساطة المنزل بالكامل، اثاث بسيط وعملى جداً، المطبخ بالكامل مصمم بنمط عصرى ليوفرلك كل العناصر التى تحتاجها بعملية ويعطيك أيضاً لمسة من الأناقة والجمال.
وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع غرفة المعيشة المتميزة بكم من الأناقة المفرطة والتفاصيل، الأرضيات من الرخام الرماى الأنيق جداً مع الأثاث الكلاسيكى البسيط من اللون الرمادى الهادئ، مع لمسات من الديكور البسيطة التى سيطر عليها اللون الأحمر الداكن.
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