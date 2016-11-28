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من أجل حماية منزلك 10 تصميمات للقضبان الحديدية

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify شبابيك
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المنزل فى مفهومة يعنى أكثر الأماكن التى تشعر بداخلها بالراحة والأمان، لذلك عنصر الشعور بالأمان داخل منزلك من العناصر المهمة فى تصميم أى منزل، ومن أهم الأساسيات التى تجعلك تشعر بالأمان عند تصميم منزلك هى الأهتمام بتصميم البوابة والنوافذ لذلك سنقدم لكم اليوم فى هوميفاى 10 تصميمات عبقرية جداً للقضبان الحديدية ستساعدك على تعزيز الشعور بالأمان داخل المنزل وتصميمه.

1-الحديد والخشب معاً

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

تصميم لبوابة مصممة من الخشب والحديد معاً، البوابة خشبية فخمة وأنيقة بطريقة واضحة جداً، تناسب البوابات الكبيرة وتشعرك بمزيد من الأمان بسبب تصميمها المتميز الجذاب.

2- بوابة ريفية بسيطة

CASA DE CAMPO EM ITUPEVA – SAUNA E BANHOS, Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. منازل
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

بلمسة ريفية بسيطة جاء تصميم تلك البوابة المميزة على النمط الريفى، بوابة حديدية تحاوطها لمسة من الطوب الحجرى فى تصميم البوابة بالكامل، تصميم تلك البوابة يناسب المنازل ذات التصميم الريفى البسيط.

3- واجهة حديدية بسيطة

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta حديقة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

وهنا تصميم لواجهة حديدية بسيطة مصممة من قضبان سوداء تحاوطها الزجاج ليضيف مزيداً من الجمال على تصميم البوابة بالكامل، من التصميمات المميزة جداً للقضبان الحديدية التى ستنال اعجابك حقاً خاصةً مع تناغمها بطريقة رائعة مع الطبيعة المحيطة بها.

4- سوراً من القضبان

homify حدائقأسوار وجدران
homify

homify
homify
homify

ليس بالضرورة أن يتمثل عنصر الأمان فى تصميم البوابات فقط، بل احياناً يتمثل عنصر الشعور بالأمان فى تصميم القضبان سوراً من القضبان الحديدية يحاوط البلكونة أو النافذة الخاصة بك.

5- ستائر وليس مجرد قضبان حديدية

Dom w Gorzowie nr 2, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski منازل
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

بطريقة رائعة كان تصميم تلك اللمسة التى تتسبب فى الشعور بالأمان من خلال هذ التصميم من الستائر الحديدية والتى اختلفت عن التصميم الخاص بالقضبان الحديدية التقليدية.

6- واجهة من الحديد

Casa Acassuso, moarqs moarqs حديقة
moarqs

moarqs
moarqs
moarqs

وهنا نجد تصميماً متميزاً جداً لتصميم واجهة من الحديد، التصميم مثالى جداً لنعزيز عنصر الأمان داخل المنزل من خلال تصميم الواجهة المتميز جداً، هذة من الافكار التى قد تساعدك على الشعور بمزيد من الراحة.

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7- شبابيك من الحديد

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

شبابيك من الحديد مصممة بطريقة مميزة جداً تشعرك بالجمال والأمان معاً.

8- أناقة وجمال

homify شبابيك و أبوابشبابيك
homify

homify
homify
homify

وهنا تصميم مميز للشبابيك الخشبية التى تتخللها تلك الأطارات من القضبان الحديدية، لتأتى تلك اللمسة البسيطة من العريشة فوق النافذة لتضيف جمال بطريقة مميزة على تصميم تلك القضبان.

9-شبابيك وقضبان

homify شبابيك و أبوابشبابيك
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا فالأمان الذى يتحقق من القضبان الحديدية لا يعتمد عل وجودها فى البوابات فقط فأحياناً وجودها فى الشبابيك يصبح أمراً ضرورياَ لتعزيز الأمان فى منزلك، وهنا فكرة أخرى ومختلفة لتعزيز عنصر الأمان من خلال القضبان الحديدية فهنا تم تثبيت القضبان الحديدية بشكل خارجى ثم أتت النوافذ الخشبية من الداخل كما نرى.

10- شبكة حديدية

homify شبابيك خشب
homify

homify
homify
homify

يمكنك الأستعانة بشبكة حديدية وستفعل لديك عنصر الأمان أيضاً لمنزلك بدلاً من القضبان الحديدية التقليدية.

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