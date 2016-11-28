من أجل حماية منزلك 10 تصميمات للقضبان الحديدية

كما ذكرنا فالأمان الذى يتحقق من القضبان الحديدية لا يعتمد عل وجودها فى البوابات فقط فأحياناً وجودها فى الشبابيك يصبح أمراً ضرورياَ لتعزيز الأمان فى منزلك، وهنا فكرة أخرى ومختلفة لتعزيز عنصر الأمان من خلال القضبان الحديدية فهنا تم تثبيت القضبان الحديدية بشكل خارجى ثم أتت النوافذ الخشبية من الداخل كما نرى.