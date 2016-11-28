من أجل حماية منزلك 10 تصميمات للقضبان الحديدية

المنزل فى مفهومة يعنى أكثر الأماكن التى تشعر بداخلها بالراحة والأمان، لذلك عنصر الشعور بالأمان داخل منزلك من العناصر المهمة فى تصميم أى منزل، ومن أهم الأساسيات التى تجعلك تشعر بالأمان عند تصميم منزلك هى الأهتمام بتصميم البوابة والنوافذ لذلك سنقدم لكم اليوم فى هوميفاى 10 تصميمات عبقرية جداً للقضبان الحديدية ستساعدك على تعزيز الشعور بالأمان داخل المنزل وتصميمه.
تصميم لبوابة مصممة من الخشب والحديد معاً، البوابة خشبية فخمة وأنيقة بطريقة واضحة جداً، تناسب البوابات الكبيرة وتشعرك بمزيد من الأمان بسبب تصميمها المتميز الجذاب.
بلمسة ريفية بسيطة جاء تصميم تلك البوابة المميزة على النمط الريفى، بوابة حديدية تحاوطها لمسة من الطوب الحجرى فى تصميم البوابة بالكامل، تصميم تلك البوابة يناسب المنازل ذات التصميم الريفى البسيط.
وهنا تصميم لواجهة حديدية بسيطة مصممة من قضبان سوداء تحاوطها الزجاج ليضيف مزيداً من الجمال على تصميم البوابة بالكامل، من التصميمات المميزة جداً للقضبان الحديدية التى ستنال اعجابك حقاً خاصةً مع تناغمها بطريقة رائعة مع الطبيعة المحيطة بها.
ليس بالضرورة أن يتمثل عنصر الأمان فى تصميم البوابات فقط، بل احياناً يتمثل عنصر الشعور بالأمان فى تصميم القضبان سوراً من القضبان الحديدية يحاوط البلكونة أو النافذة الخاصة بك.
بطريقة رائعة كان تصميم تلك اللمسة التى تتسبب فى الشعور بالأمان من خلال هذ التصميم من الستائر الحديدية والتى اختلفت عن التصميم الخاص بالقضبان الحديدية التقليدية.
وهنا نجد تصميماً متميزاً جداً لتصميم واجهة من الحديد، التصميم مثالى جداً لنعزيز عنصر الأمان داخل المنزل من خلال تصميم الواجهة المتميز جداً، هذة من الافكار التى قد تساعدك على الشعور بمزيد من الراحة.
شبابيك من الحديد مصممة بطريقة مميزة جداً تشعرك بالجمال والأمان معاً.
وهنا تصميم مميز للشبابيك الخشبية التى تتخللها تلك الأطارات من القضبان الحديدية، لتأتى تلك اللمسة البسيطة من العريشة فوق النافذة لتضيف جمال بطريقة مميزة على تصميم تلك القضبان.
كما ذكرنا فالأمان الذى يتحقق من القضبان الحديدية لا يعتمد عل وجودها فى البوابات فقط فأحياناً وجودها فى الشبابيك يصبح أمراً ضرورياَ لتعزيز الأمان فى منزلك، وهنا فكرة أخرى ومختلفة لتعزيز عنصر الأمان من خلال القضبان الحديدية فهنا تم تثبيت القضبان الحديدية بشكل خارجى ثم أتت النوافذ الخشبية من الداخل كما نرى.
يمكنك الأستعانة بشبكة حديدية وستفعل لديك عنصر الأمان أيضاً لمنزلك بدلاً من القضبان الحديدية التقليدية.
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