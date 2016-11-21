7 أفكار بسيطة بإمكانك أتباعها كي تجدد مطبخك

لمن يمارس هواية الطبخ بتفنن وإبداع لا بد أنه يواجه بعض العثرات من جهة نظافة المطبخ بعد الطبخ و من أكثر المسطحات التي تعاني من البقع التي من الصعب إزالتها هي الحوائط ولكن لا تفقد الأمل فقد جئنا بفكرة مبتكرة سوف تمكنك من تجنب هذه الأزمة. كما ترى في هذا التصميم يوجد إضافة تجليد عصري مصنوع من البلاستيك لكي يقوم بمهمة العازل بين الماء والمغسلة والحائط وهو مسطح يتحمل الرطوبة و سهل تنظيفه. الخبر السار هو أن هذا الحل عملي للغاية ولا يكلف الكثير و يمكنك تركيبه بنفسك مستعيناً بخامة لاصقة مناسبة لجدار مطبخك. كي تترك لمسة ديكورية قم بإختيار ملصق به كلمات أو أنماط عصرية تضيف روح مبهجة و عصرية و تبرز بها جانب شخصيتك الجريء.