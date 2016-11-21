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7 أفكار بسيطة بإمكانك أتباعها كي تجدد مطبخك

shereen gouda shereen gouda
Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
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عندما ترغب في تطوير اختيارات أثاث منزلك القديم أو إضافة بعض اللمسات الديكورية قد يكون ما يعيقك على اتخاذ هذه الخطوة هو عدم توفر ميزانية ضخمة تشجع على الإقدام بلا تردد، وقد مررنا  جميعاً بهذه الأفكار وبالتحديد فيما يخص تجديد المطبخ لما فيه من استخدام يومي قد يجعل هيئته ورونقه الجديد يتلاشى مع مرور الوقت.  في الوهلة الأولى قد تظن أنك بحاجة لتغيير كل عناصر المطبخ كي تعيد رونقه بأموال طائلة ولكن نحن هنا لكي نعيد لك تصحيح المفاهيم الخاطئة فسوف نرى اليوم بعض الأفكار والخطوات البسيطة التي سوف تقدم حلول ذكية دون الحاجة إلى استثمار مبالغ كبيرة و هم 7 طرق بسيطة مقترحة من قبل المصممين ذوي الخبرة.

1- أحمي حوائط المطبخ من البقع المتناثرة

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

لمن يمارس هواية الطبخ بتفنن وإبداع لا بد أنه يواجه بعض العثرات من جهة نظافة المطبخ بعد الطبخ و من أكثر المسطحات التي تعاني من البقع التي من الصعب إزالتها هي الحوائط ولكن لا تفقد الأمل فقد جئنا بفكرة مبتكرة سوف تمكنك من تجنب هذه الأزمة. كما ترى في هذا التصميم يوجد إضافة تجليد عصري مصنوع من البلاستيك لكي يقوم بمهمة العازل بين الماء والمغسلة والحائط وهو مسطح يتحمل الرطوبة و سهل تنظيفه. الخبر السار هو أن هذا الحل عملي للغاية ولا يكلف الكثير و يمكنك تركيبه بنفسك مستعيناً بخامة لاصقة مناسبة لجدار مطبخك. كي تترك لمسة ديكورية قم بإختيار ملصق به كلمات أو أنماط عصرية تضيف روح مبهجة و عصرية و تبرز بها جانب شخصيتك الجريء.

2- أفكاروحلول عملية

Oak chopping board Bordercraft مطبخألواح المطبخ
Bordercraft

Oak chopping board

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

دتئماً ما تكون الحلول المفضلة لدى الجميع هي الحلول التي يتوفر بها العوامل العملية من المتطلبات الوظيفية مع الجودة الجمالية ذات الذوق الفريد وإذا نظرنا إلى هذا التصميم المميز سوف نرى كيف أن هذه الجزيرة جمعت بين هذه العناصر. الجزيرة تحتوي على مسطح الرخام  كي يكون مساحة خدمية و يوجد شكل دائري من الخشب كي تمارس عليه كل مهام التقطيع بسهولة وهو حل غاية في الذكاء.

3- إعادة توزيع الوحدات بذكاء

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

تغيير أثاث المطبخ في أغلب الأوقات يكون عملية صعبة ومكلفة لذا لم لا تعيد التفكير والتخطيط فيما يخص وحدات تخزين المطبخ؟ لا يعني هذا بالضرورة تخليك عن مساحات التخزين ولكن بإمكانك أن تدخل عنصر الأرفف والوحدات المفتوحة كبديل عن ذاك المغلقة فكلما زادت لوحدات المفتوحة كلما أضفت إلى مساحة المطبخ بصرياً. من أهم مميزات وجود أرفف في مطبخك هو وجود قابلية لإضافة مزيد من الإكسسوارات التي ستزيد من جمال وأناقة المطبخ. لاحظ هنا على سبيل المثال أن المصمم  قام بإختيار تصميم فيه تكامل بين الوحدات المغلقة والأرفف مما أدى إلى مطبخ أنيق و متسع.

4- إكسسوارات أنيقة

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

إضف بعض الأكسسوارات ذات الألوان المبهجة إذا كان مطبخ يفتقد إلى شخصية قوية وبإمكانك أيضاً أن تستخدم أدوات المطبخ كالإكسسوارات فهي بدورها سوف تضيف بعد جمالي وأنيق إلى أي تصميم.

5- لمسة طبيعية من النباتات

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

النباتات هي الخيار الطبيعي والممتع لتغييرديكور المطبخ بثمن بخسو سوف تضيف هواء نقي ومنعش إلى الأجواء المحيطة.

6- كن مبتكراً

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

قد تمر بعملية بحث مطولة كي تجد تصميم النطبخ الذي سوفتقوم بتقليده ولكن في نهاية المطاف عليك أن تتوصل إلى تصميم المطبخ المناسب لك ولذوقك و هذا بأن تقوم بإبتكار أفكار وأساليب جديدة تليق بشخصيتك كي تترك بصمتك الخاصة في التصميم. يمكنك إعادة تشكيل أو تدوير أغراض قديمة غير تقليدية مثل الأواني أو مقتنيات قديمة وثمينة كي تستخدمها في المطبخ أو تقوم بوضع ماسورة لتعليق أدوات المطبخ والأفكار من هذا المنطلق لا نهائية كل ما عليك فعله هو أن تطلق العنان لمخيلتك.

7- تأثير السجاد

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

السجاد قد يبدو حل غير تقليدي في المطبخ ولكنه كفيل بتحويل شكل المطبخ من ممل إلى مبهج و مبتكر.

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