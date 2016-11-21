7 أفكار بسيطة بإمكانك أتباعها كي تجدد مطبخك

عندما ترغب في تطوير اختيارات أثاث منزلك القديم أو إضافة بعض اللمسات الديكورية قد يكون ما يعيقك على اتخاذ هذه الخطوة هو عدم توفر ميزانية ضخمة تشجع على الإقدام بلا تردد، وقد مررنا جميعاً بهذه الأفكار وبالتحديد فيما يخص تجديد المطبخ لما فيه من استخدام يومي قد يجعل هيئته ورونقه الجديد يتلاشى مع مرور الوقت. في الوهلة الأولى قد تظن أنك بحاجة لتغيير كل عناصر المطبخ كي تعيد رونقه بأموال طائلة ولكن نحن هنا لكي نعيد لك تصحيح المفاهيم الخاطئة فسوف نرى اليوم بعض الأفكار والخطوات البسيطة التي سوف تقدم حلول ذكية دون الحاجة إلى استثمار مبالغ كبيرة و هم 7 طرق بسيطة مقترحة من قبل المصممين ذوي الخبرة.
لمن يمارس هواية الطبخ بتفنن وإبداع لا بد أنه يواجه بعض العثرات من جهة نظافة المطبخ بعد الطبخ و من أكثر المسطحات التي تعاني من البقع التي من الصعب إزالتها هي الحوائط ولكن لا تفقد الأمل فقد جئنا بفكرة مبتكرة سوف تمكنك من تجنب هذه الأزمة. كما ترى في هذا التصميم يوجد إضافة تجليد عصري مصنوع من البلاستيك لكي يقوم بمهمة العازل بين الماء والمغسلة والحائط وهو مسطح يتحمل الرطوبة و سهل تنظيفه. الخبر السار هو أن هذا الحل عملي للغاية ولا يكلف الكثير و يمكنك تركيبه بنفسك مستعيناً بخامة لاصقة مناسبة لجدار مطبخك. كي تترك لمسة ديكورية قم بإختيار ملصق به كلمات أو أنماط عصرية تضيف روح مبهجة و عصرية و تبرز بها جانب شخصيتك الجريء.
دتئماً ما تكون الحلول المفضلة لدى الجميع هي الحلول التي يتوفر بها العوامل العملية من المتطلبات الوظيفية مع الجودة الجمالية ذات الذوق الفريد وإذا نظرنا إلى هذا التصميم المميز سوف نرى كيف أن هذه الجزيرة جمعت بين هذه العناصر. الجزيرة تحتوي على مسطح الرخام كي يكون مساحة خدمية و يوجد شكل دائري من الخشب كي تمارس عليه كل مهام التقطيع بسهولة وهو حل غاية في الذكاء.
تغيير أثاث المطبخ في أغلب الأوقات يكون عملية صعبة ومكلفة لذا لم لا تعيد التفكير والتخطيط فيما يخص وحدات تخزين المطبخ؟ لا يعني هذا بالضرورة تخليك عن مساحات التخزين ولكن بإمكانك أن تدخل عنصر الأرفف والوحدات المفتوحة كبديل عن ذاك المغلقة فكلما زادت لوحدات المفتوحة كلما أضفت إلى مساحة المطبخ بصرياً. من أهم مميزات وجود أرفف في مطبخك هو وجود قابلية لإضافة مزيد من الإكسسوارات التي ستزيد من جمال وأناقة المطبخ. لاحظ هنا على سبيل المثال أن المصمم قام بإختيار تصميم فيه تكامل بين الوحدات المغلقة والأرفف مما أدى إلى مطبخ أنيق و متسع.
إضف بعض الأكسسوارات ذات الألوان المبهجة إذا كان مطبخ يفتقد إلى شخصية قوية وبإمكانك أيضاً أن تستخدم أدوات المطبخ كالإكسسوارات فهي بدورها سوف تضيف بعد جمالي وأنيق إلى أي تصميم.
النباتات هي الخيار الطبيعي والممتع لتغييرديكور المطبخ بثمن بخسو سوف تضيف هواء نقي ومنعش إلى الأجواء المحيطة.
قد تمر بعملية بحث مطولة كي تجد تصميم النطبخ الذي سوفتقوم بتقليده ولكن في نهاية المطاف عليك أن تتوصل إلى تصميم المطبخ المناسب لك ولذوقك و هذا بأن تقوم بإبتكار أفكار وأساليب جديدة تليق بشخصيتك كي تترك بصمتك الخاصة في التصميم. يمكنك إعادة تشكيل أو تدوير أغراض قديمة غير تقليدية مثل الأواني أو مقتنيات قديمة وثمينة كي تستخدمها في المطبخ أو تقوم بوضع ماسورة لتعليق أدوات المطبخ والأفكار من هذا المنطلق لا نهائية كل ما عليك فعله هو أن تطلق العنان لمخيلتك.
السجاد قد يبدو حل غير تقليدي في المطبخ ولكنه كفيل بتحويل شكل المطبخ من ممل إلى مبهج و مبتكر.