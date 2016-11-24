13 تصميم إضاءة لجعل سقف الغرفة يبدو رائع

الإضاءة في المنزل هي واحدة من أهم النقاط في التصميم والديكور، ليس فقط لوظيفتها العملية للسماح برؤية واضحة في المساحة، بل أيضا لما لها من ناحية جمالية في إظهار التفاصيل الزخرفية والتباين بين الظل والضوء. يمكن للإضاءة أن تخلق تأثيرات مثيرة للاهتمام، وهذا يتوقف على نوع من الأضواء المستخدمة. دعونا لا نطيل عليك وتابعوا معي مقال اليوم الذي يقدم 13 فكرة ملهمة لتنير بها سقف غرفتك.
حتى وقت قريب، تم فهم معنى إضاءة السقف واختيار المصباح تبعا لارتفاع السقف ، فاذا كان السقف منخفض تستخدم المصابيح الصغيرة وللسقف العالي تستخدم المصابيح الكبيرة.
سابقا كانت الإضاءة فقط لإعطاء الضوء، أما في الوقت الحاضر قد تغير هذا المفهوم، ونلاحظ في التصاميم الحديثة وجود مؤثرات ضوئية مثيرة للاهتمام فيها الكثير من الاندماج مع السقف.
تعتبر إضاءة LED من أهم أنواع الإضاءة، حيث تستهلك اقل 80% من الطاقة التي تستهلكها اللمبات المتوهجة، كما تعتبر الاختيار المستدام والذكي والعملي. وهي المفضلة في ديكور المنزل. تتميز بانه يمكنك التحكم بتوجيه الإضاءة للمنطقة المراد إنارتها دون فقدان الطاقة في أشعة الضوء التي تذهب في اتجاهات أخرى، وبالتالي زيادة الضوء.
ميزة أخرى من الإضاءة LED هو القدرة على إعادة إنتاج مجموعة مختلفة ومتنوعة من الألوان اعتماداً على المواد المصنوع منها الصمام الثنائي.
الغرض من بناء النقوش الإسمنتية هو العزل، لعزل الصوت وتجميل المساحات. وفي الوقت نفسه إدماج أضواء متكاملة في تلك الهياكل الإسمنتية للسقف، الذي يسمح باللعب بالأشكال وتوفير مساحة كافية. فكرة اقتصادية وبيئية يتبناها مصمم الإضاءة لأنها توفر إضاءة أكثر كفاءة ويمكن وضعها في مناطق استراتيجية لضمان الاستخدام الأنسب.
المصباح ليس فقط لإلقاء الضوء على السقف والغرفة، ولكن أيضا لإنارة التصاميم المدهشة التي يمكن أن نجدها في الغرفة، والتي سوف تضيف شخصية وديكور اكثر للغرفة، كما ترون في هذه الصورة.
تٌفضل المصابيح الأرضية لقدرتها على خلق تأثيرات مذهلة في الجو العام. مصباح على الأرض بتصميم حديث كما نرى في الصورة، يتميز ليس فقط بقدرته على تسليط الضوء المباشر على منطقة محددة، إنما أيضا يعكس أشكال مثيرة على السقف التي تضيء وتزيين.
أضواء الراحة هي من أنواع الإضاءة الداخلية للمنزل المثيرة. هي أضواء تندمج على نحو أفضل مع الهندسة المعمارية للمنزل: في الممرات والغرف، لأنها مخفية ولا تظهر خارجاً على عناصر الديكور، ولكن تسمح بتسليط الضوء على التفاصيل الديكورية للمنزل. كما في الصورة، نلاحظ كم الدفء والترحاب الذي تعطيه على السقف الخشبي.
أضواء المسار مثالية لتوجيه الضوء على مناطق محددة بالإضافة إلى كونها جميلة مع سحر النمط الحديث. مع هذه الأضواء على السقف، يمكنك تسليط وإلقاء الضوء على عدة نقاط من الغرفة بسهولة أكبر.
المطبخ هو واحد من الغرف التي تحتاج إلى إضاءة مثالية بسبب الأنشطة الكثيرة فيه. يجب أن يكون الضوء الطبيعي جزء مهم من تلك الإضاءة، وينبغي أيضا وجود مصادر إضاءة اصطناعية، ولهذا السبب نعود مرا أخرى إلى أضواء LED للحصول على إضاءة جيدة لتسهيل الوصول إلى المناطق الداخلية، مثل الإضاءة المحيطة وبين أثاث المطبخ وعلى الاكسسوارات وأي مكان نريد اضائتة.
واحدة من أكثر الأماكن الصعبة لإلقاء الضوء عليها بسبب الحجم، هي منطقة الدرج. في هذا الاقتراح يمكن أن نجد أفكار مثيرة للاهتمام، من خلال شريط من الضوء في السقف، الذي يولد تأثيرات مميزة في الفضاء، كما يمكن استخدام أضواء الراحة التي توجه هالة تجاه الأرض، وتوفر إضاءة فعالة تسمح بمشاهدة كل شيء بوضوح.
يجب ان يكون مدخل منزلنا بصورة مرحبة وصديقة للبيئة، وكذلك مشرق. إذا لم تكن هناك مساحة كافية لوضع مصابيح ارضية فإن السقف هو حليفنا. لذا نقترح عليك المصابيح الخفية. ركبها بشكل مائل على السقف، ستعطي انعكاسا ساحر على الجدران البيضاء.
فتحة ضوئية إما من نافذة على الجدران أومن فتحة في السقف مع الزجاج يسمح لضوء الشمس بالمرور ويسمح بجو لطيف. على الرغم من أنها ليست شائعة جدا، ولكننا ننجذب لجمال الضوء الطبيعي، وبالإضافة فإنها تجعل المنزل يظهر بتصميم خاص ومميز مع وجود هذه الفتحات المليئة بالضوء.
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