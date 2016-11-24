13 تصميم إضاءة لجعل سقف الغرفة يبدو رائع

الإضاءة في المنزل هي واحدة من أهم النقاط في التصميم والديكور، ليس فقط لوظيفتها العملية للسماح برؤية واضحة في المساحة، بل أيضا لما لها من ناحية جمالية في إظهار التفاصيل الزخرفية والتباين بين الظل والضوء. يمكن للإضاءة أن تخلق تأثيرات مثيرة للاهتمام، وهذا يتوقف على نوع من الأضواء المستخدمة. دعونا لا نطيل عليك وتابعوا معي مقال اليوم الذي يقدم 13 فكرة ملهمة لتنير بها سقف غرفتك.