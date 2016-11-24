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13 تصميم إضاءة لجعل سقف الغرفة يبدو رائع

Heba khlili Heba khlili
Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects غرفة المعيشة
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الإضاءة في المنزل هي واحدة من أهم النقاط في التصميم والديكور، ليس فقط لوظيفتها العملية للسماح برؤية واضحة في المساحة، بل أيضا لما لها من ناحية جمالية في إظهار التفاصيل الزخرفية والتباين بين الظل والضوء. يمكن للإضاءة أن تخلق تأثيرات مثيرة للاهتمام، وهذا يتوقف على نوع من الأضواء المستخدمة. دعونا لا نطيل عليك وتابعوا معي مقال اليوم الذي يقدم 13 فكرة ملهمة لتنير بها سقف غرفتك.

1. مصابيح كبيرة او صغيرة؟

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة المعيشة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

حتى وقت قريب، تم فهم معنى إضاءة السقف واختيار المصباح تبعا لارتفاع السقف ، فاذا كان السقف منخفض تستخدم المصابيح الصغيرة وللسقف العالي تستخدم المصابيح الكبيرة.

2. الاضاءة للتزيين

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

سابقا كانت الإضاءة فقط لإعطاء الضوء، أما في الوقت الحاضر قد تغير هذا المفهوم، ونلاحظ في التصاميم الحديثة وجود مؤثرات ضوئية مثيرة للاهتمام فيها الكثير من الاندماج مع السقف.

3. سحر أضواء LED

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

تعتبر إضاءة LED من أهم أنواع الإضاءة، حيث تستهلك اقل 80% من الطاقة التي تستهلكها اللمبات المتوهجة، كما تعتبر الاختيار المستدام والذكي والعملي. وهي المفضلة في ديكور المنزل. تتميز بانه يمكنك التحكم بتوجيه الإضاءة للمنطقة المراد إنارتها دون فقدان الطاقة في أشعة الضوء التي تذهب في اتجاهات أخرى، وبالتالي زيادة الضوء.

4. تأثيرات الإضاءة

Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects غرفة المعيشة
Paul Wiggins Architects

Semi-detached glory hole

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

ميزة أخرى من الإضاءة LED هو القدرة على إعادة إنتاج مجموعة مختلفة ومتنوعة من الألوان اعتماداً على المواد المصنوع منها الصمام الثنائي.

5. مع النقوش الإسمنتية

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

الغرض من بناء النقوش الإسمنتية هو العزل، لعزل الصوت وتجميل المساحات. وفي الوقت نفسه إدماج أضواء متكاملة في تلك الهياكل الإسمنتية للسقف، الذي يسمح باللعب بالأشكال وتوفير مساحة كافية. فكرة اقتصادية وبيئية يتبناها مصمم الإضاءة لأنها توفر إضاءة أكثر كفاءة ويمكن وضعها في مناطق استراتيجية لضمان الاستخدام الأنسب.

6. مع المصابيح المذهلة

Chic Living Room homify غرفة المعيشة Blue living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

المصباح ليس فقط لإلقاء الضوء على السقف والغرفة، ولكن أيضا لإنارة التصاميم المدهشة التي يمكن أن نجدها في الغرفة، والتي سوف تضيف شخصية وديكور اكثر للغرفة، كما ترون في هذه الصورة.

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7. الاضاءة قد تاتي أيضا من الارض

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

تٌفضل المصابيح الأرضية لقدرتها على خلق تأثيرات مذهلة في الجو العام. مصباح على الأرض بتصميم حديث كما نرى في الصورة، يتميز ليس فقط بقدرته على تسليط الضوء المباشر على منطقة محددة، إنما أيضا يعكس أشكال مثيرة على السقف التي تضيء وتزيين.

8. أضواء الراحة

Sam's Creek homify غرفة المعيشة
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

أضواء الراحة هي من أنواع الإضاءة الداخلية للمنزل المثيرة. هي أضواء تندمج على نحو أفضل مع الهندسة المعمارية للمنزل: في الممرات والغرف، لأنها مخفية ولا تظهر خارجاً على عناصر الديكور، ولكن تسمح بتسليط الضوء على التفاصيل الديكورية للمنزل. كما في الصورة، نلاحظ كم الدفء والترحاب الذي تعطيه على  السقف الخشبي.

9. أضواء المسار

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects غرفة المعيشة
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

أضواء المسار مثالية لتوجيه الضوء على مناطق محددة بالإضافة إلى كونها جميلة مع سحر النمط الحديث. مع هذه الأضواء على السقف، يمكنك تسليط وإلقاء الضوء على عدة نقاط من الغرفة بسهولة أكبر.

10. الضوء في المطبخ

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli مطبخ
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

المطبخ هو واحد من الغرف التي تحتاج إلى إضاءة مثالية بسبب الأنشطة الكثيرة فيه. يجب أن يكون الضوء الطبيعي جزء مهم من تلك الإضاءة، وينبغي أيضا وجود مصادر إضاءة اصطناعية، ولهذا السبب نعود مرا أخرى إلى أضواء LED للحصول على إضاءة جيدة  لتسهيل الوصول إلى المناطق الداخلية، مثل الإضاءة المحيطة وبين أثاث المطبخ وعلى الاكسسوارات وأي مكان نريد اضائتة.

11. إلقاء الضوء على منطقة الدرج

Veletta in cartongesso Moderna Milano Monza illuminata con LED., TecnoArtEdil TecnoArtEdil سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Beige
TecnoArtEdil

TecnoArtEdil
TecnoArtEdil
TecnoArtEdil

واحدة من أكثر الأماكن الصعبة لإلقاء الضوء عليها بسبب الحجم، هي منطقة الدرج. في هذا الاقتراح يمكن أن نجد أفكار مثيرة للاهتمام، من خلال شريط من الضوء في السقف، الذي يولد تأثيرات مميزة في الفضاء، كما يمكن استخدام أضواء الراحة التي توجه هالة تجاه الأرض، وتوفر إضاءة فعالة تسمح بمشاهدة كل شيء بوضوح.

12. مدخل المنزل

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

يجب ان يكون مدخل منزلنا بصورة مرحبة وصديقة للبيئة، وكذلك مشرق. إذا لم تكن هناك مساحة كافية لوضع مصابيح ارضية فإن السقف هو حليفنا. لذا نقترح عليك المصابيح الخفية. ركبها بشكل مائل على السقف، ستعطي انعكاسا ساحر على الجدران البيضاء.

13. مع إضاءة طبيعية من فتحات متنوعة

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

فتحة ضوئية إما من نافذة على الجدران أومن فتحة في السقف مع الزجاج يسمح لضوء الشمس بالمرور ويسمح بجو لطيف. على الرغم من أنها ليست شائعة جدا، ولكننا ننجذب لجمال الضوء الطبيعي، وبالإضافة فإنها تجعل المنزل يظهر بتصميم خاص ومميز مع وجود هذه الفتحات المليئة بالضوء.

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