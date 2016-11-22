منزل عصري مسبق التصنيع جاهز إلى التنقل

عندما نذكر المنازل المسبق تصنيعها يأتي على الفور في ذهننا صورة ليست جذابة فنتخيل الهيكل الصارخ والحوائط غير المستوية التي يظهر بها كل تفاصيل الإنشاء. و إذا ذكرنا المنازل الخشبية نتخيل كوخ لا يتوفر فيه عوامل المعيشة العصرية أو تصميم ريفي بسيط وكل هذه التوقعات في الحقيقة هي من نسج خيالنا فقد تفوقت العمارة والتكنولوجيا على خيالنا وقاموا الخبراء بتصميم منازل مسبقة التصنيع بإستخدام الأخشاب بأشكال مختلفة تكاد تتنافس في عوامل الجمال والعملية مع المنازل التقليدية، و هذه المميزات يتصدرها ميزة ثالثة وهي أن مثل هذا التصميم يكون صديق البيئة لما فيه من عناصر طبيعية لا تحتاج إلى معالجات ومواد مصنعة. لذا في الواقع هذا الأسلوب الإنشائي أصبح في عصرنا هذا أفضل بكثير من حيث العملية ونظافة البيئة مع العنصر الجمالي.

لكي نثبت لك أن ما نقوله حقيقة و ليس خيال جئنا لك بمثال واقعي قام فريق التصميم فيه بتنفيذ الحلم بإبداع و تفنن بتكاليف ضئيلة،، والرائع هنا أن هذا المنزل سوف يكون خير برهان على أنك تستطيع تحقيق المعادلة بين التصميم المستدام والتصميم الأنيق خارجياً وداخلياً في منزل مسبق الصنع.