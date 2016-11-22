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منزل عصري مسبق التصنيع جاهز إلى التنقل

shereen gouda shereen gouda
Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten منازل
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عندما نذكر المنازل المسبق تصنيعها يأتي على الفور في ذهننا صورة ليست جذابة فنتخيل الهيكل الصارخ والحوائط غير المستوية التي يظهر بها كل تفاصيل الإنشاء. و إذا ذكرنا المنازل الخشبية نتخيل كوخ لا يتوفر فيه عوامل المعيشة العصرية أو تصميم ريفي بسيط وكل هذه التوقعات في الحقيقة هي من نسج خيالنا فقد تفوقت العمارة والتكنولوجيا على خيالنا وقاموا الخبراء بتصميم منازل مسبقة التصنيع بإستخدام الأخشاب بأشكال مختلفة تكاد تتنافس في عوامل الجمال والعملية مع المنازل التقليدية، و هذه المميزات يتصدرها ميزة ثالثة وهي أن مثل هذا التصميم يكون صديق البيئة لما فيه من عناصر طبيعية لا تحتاج إلى معالجات ومواد مصنعة. لذا في الواقع هذا الأسلوب الإنشائي أصبح في عصرنا هذا أفضل بكثير من حيث العملية ونظافة البيئة مع العنصر الجمالي.

لكي نثبت لك أن ما نقوله حقيقة و ليس خيال جئنا لك بمثال واقعي قام فريق التصميم فيه بتنفيذ الحلم بإبداع و تفنن بتكاليف ضئيلة،، والرائع هنا أن هذا المنزل سوف يكون خير برهان على أنك تستطيع تحقيق المعادلة بين التصميم المستدام والتصميم الأنيق خارجياً وداخلياً في منزل مسبق الصنع.

التراس يرحب بنا و بقدوم فصل الربيع

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten منازل
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

تجانس رائع في المدخل بين الأرض الأسمنبية مع المساحة الخضراء وأخشاب واجهة المنزل

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten منازل
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

نوافذ الواجهة الكبيرة تتيح الإستمتاع والتواصل مع المناظر الطبيعية الخلابة خارجياً

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten منازل
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

مبين هنا الإطلالة الرائعة من الحمام وكأنك في الوسط الهواء الطلق

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten حمام
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

تصميم المطبخ به توجه مستقبلي مع سيطرة النمط التبسيطي

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten مطبخ
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

غرفة المعيشة بسيطة وعملية مع الحفاظ على الأناقة

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten صالة الرياضة
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

و أخيراً تذكر أنك إن أردت إضافة عنصر خلاب بداخل تصميم تبسيطي يمكنك اللجوء إلى الألوان الجريئة

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten غرفة نوم
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
10 جدران رائعة مزينة بالاحجار
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