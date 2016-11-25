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22 أمثلة لمداخل وممرات استثنائية

shereen gouda shereen gouda
I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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مدخل البيت هو أول ما يراه ضيوفك عند زيارتك و يترك إنطباع قوي عن ذوقك و أختياراتك لذا فقد وجب عليك أن تضع هذه المساحة من ضمن لائحة الأولويات الأساسية في تصميم المنزل. الكثير يعيد النظر في تصميم بهو المدخل على مر الزمن كي يدخلوا عنصر مبهج و عملي يجعل الروتين اليومي أكثر كفاءة وراحة وهي فكرة جيدة بالفعل ولكن كيف لنا أن نقوم بتنفيذها؟ نحن أعتدنا أن نأتيك بأفضل الأفكار لتصميم منزل أحلامك واليوم سوف نعرض 22 فكرة لأروقة ومداخل مميزة يمكنك تقليدها بلمسات وتغييرات بسيطة. سواء كان في منزلك بهو مدخل متسع أو رواق ضيق سوف تجد ما تبحث عنه ضمن هذه المجموعة.

1- مدخل به أثاث مفصل ومرآة لمساحة متسعة

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

2- مدخل مباشر إلى غرفة المعيشة مع جدار منحني لغرفة النوم

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design الممر والمدخل
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

3- بهو به درج خشبي مع الحفاظ على اللون الأبيض في حوائط الأروقة

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

4- الفصل بين المدخل والمطبخ باستخدام باب جرار

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

5- ممر المدخل بألوان هادئة وأضاءة مشعة وقوية

Casa M - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto الممر والمدخل
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

6- ممر ضيق وطويل مع سقف معلقولوحات فنية جذابة

PRIVATE APARTMENT_BO, cristianavannini | arc cristianavannini | arc الممر الحديث، المدخل و الدرج
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

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7- مكتبة في البهو تفصل بصرياً بين غرفة المعيشة و النوم

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

8- مدخل يتميز بإطارات وأعمال فنية غير معلقة

Attico contemporaneo , cristina zanni designer cristina zanni designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
cristina zanni designer

cristina zanni designer
cristina zanni designer
cristina zanni designer

9- مدخل ذو كفاءة عالية به وحدة تعليق المعطف وخزانة أسفلها على شكل منضدة

house#01, andrea rubini architetto andrea rubini architetto راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب Grey
andrea rubini architetto

andrea rubini architetto
andrea rubini architetto
andrea rubini architetto

10- مدخل يجمع بين الحداثة والكلاسيكية مع وجود شاشة LED للحكم عن بعد

Prati House, Mohamed Keilani Interiors Mohamed Keilani Interiors الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Mohamed Keilani Interiors

Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors
Mohamed Keilani Interiors

11- مدخل يتسم بالنمط الإنتقائي في إختيارات الأثاث والأكسسوارات

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

12- ممر تبسيطي مع وحدة مفصلة على قياس الممر

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
luigi bello architetto

13- مدخل عصري بها مكتبة مصغرة

NEAR Architecture Eur, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo الممر والمدخل
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

14- مدخل عصري بها طاولة جانبية حداثية

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects الممر والمدخل
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

15- بهو المدخل به وحدات معلقة قابلة للتحرك

Da un soggiorno con una scala in legno si sale in mansarda..., Falegnameria Ferrari Falegnameria Ferrari الممر الحديث، المدخل و الدرج
Falegnameria Ferrari

Falegnameria Ferrari
Falegnameria Ferrari
Falegnameria Ferrari

16- ممر العلية مصممة من الأرضية الخشبية والحوائط البيضاء

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

17- ردهة بها مكتبة تقليدية

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli الممر الحديث، المدخل و الدرج
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

18- الممر مع الإضاءة الذكية

respirando arte., desink.it desink.it الممر الحديث، المدخل و الدرج
desink.it

desink.it
desink.it
desink.it

19- ممر ضيق مع إطارات فنية من جهة و مكتبة معلقة من الجهة الأخرى

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

20- مدخل مع الأرفف الطائرة

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO الممر والمدخل
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

21- ​مدخل مستقل صغير يؤدي إلى باب الحمام ذو الفاصل الزجاجي

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

22- مدخل حداثي به أثاث أيكيا العملي

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy
8 أفكار لمنزل صغيرالمساحة لكن عصرى
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