22 أمثلة لمداخل وممرات استثنائية

مدخل البيت هو أول ما يراه ضيوفك عند زيارتك و يترك إنطباع قوي عن ذوقك و أختياراتك لذا فقد وجب عليك أن تضع هذه المساحة من ضمن لائحة الأولويات الأساسية في تصميم المنزل. الكثير يعيد النظر في تصميم بهو المدخل على مر الزمن كي يدخلوا عنصر مبهج و عملي يجعل الروتين اليومي أكثر كفاءة وراحة وهي فكرة جيدة بالفعل ولكن كيف لنا أن نقوم بتنفيذها؟ نحن أعتدنا أن نأتيك بأفضل الأفكار لتصميم منزل أحلامك واليوم سوف نعرض 22 فكرة لأروقة ومداخل مميزة يمكنك تقليدها بلمسات وتغييرات بسيطة. سواء كان في منزلك بهو مدخل متسع أو رواق ضيق سوف تجد ما تبحث عنه ضمن هذه المجموعة.