16 فكرة مذهلة لتحديث الحمام!!

تريد أن تجدد وتغير في الحمام؟ ولكن لا تعرف كيف تبدأ؟ هناك الكثير من الأفكار والطرق التي من خلالها تستطيع ان تجدد في الحمام، والاهم انه ليس عليك تغيير الحمام ككل، لذلك هوميفاي تساعدك في هذا المقال على إعطائك بعض الأفكار والتصاميم لتجديد الحمام، اما بإضافة او بتغيير بعض العناصر دون هدم الحمام.
تابع معنا 16 فكرة لتحديث الحمام دون بنائه مرة أخرى.
جدران من الزجاج الشفاف أو نصف الشفاف هي خيار يوفر الكثير من الإضاءة والخصوصية خاصة عندما يكون لديك حمام مظلم، لأنه يسمح بدخول الضوء دون فقدان الخصوصية.
الإضاءة الصفراء تساعد على إعطاء أجواء أنيقة داخل الحمام، وقد تجعله اكثر تميز بدمجه مع عناصر ذهبية، مثل إطار هذه المرآة.
غيًر الشكل الكلاسيكي المستطيل لمصرف المغسلة ستحصل على تصميم مختلف. سواء قمت بتغيير المادة أو الشكل أو كلاهما. كما في الصورة مصرف من البورسلان بشكل دائري يبدو رائعا. ماذا لو كانت مصنوعه من الصخور أو من البلاط الملون ستبدو أصلية جدا!!
الضوء هو واحدة من أكثر الأمور التي يمكن أن تساعد في تغيير مظهر الحمام. ولتكون الإضاءة مميزة ضعها خلف مرآة أو أثاث حوض المغسلة، ستعطي تأثيرات جميلة وجذابة جدا.
أملئ الحمام بالفسيفساء الملونة، ستتذكر لوحة الرسام Gustav Klimt، وضع بعض النباتات ستعطي لمسة طبيعية.
كما أن الإضاءة الصفراء تعطيك لمسة أنيقة، يوفر الضوء الأبيض لمسة عصرية. ضع الضوء الأبيض المزرق على حافة المرآة جنبا إلى جنب مع الأثاث الأبيض سيعطي تأثير فريد من نوعه.
ضع جدار حجري داخل الحمام لإعطاء بنية جديدة. يمكنك بناء جدار حجري كحاجز داخل الحمام أو اجعل احد الجدران الموجودة اساساً من نسيج حجري.
بدلا من تأطير المرآة، لماذا لا تضع مجموعه من الأطر حول المرآة وبهذا ستحصل على مرآة حمام بعدة اطر وبجمالية ساحرة.
التغييرات لا تأتي دائما من أشياء عظيمة مثل تغيير المرايا أو الأثاث. وضع شريط صغير من البلاط الملون يمكن أن يعطي التغيير الذي تحتاجه داخل الحمام.
لإعطاء لمسة رومانسية للحمام، استخدم البلاط المزخرف. تبدو جذابة المظهر على الجدران، وقد تجدها بألوان مختلفة. يمكنك اختيارها مع الزخرفة الذهبية ستعطي لمسة أنيقة.
نوع آخر من الإضاءة مع مختلف الألوان. من أكثر الألوان أناقة باللون الأزرق، وتختلف حسب ذوقك الشخصي وحسب النمط والبيئة الذي تريد، يمكنك أن تختار اللون الأصفر لحمام الطفل.
حجارة النهر فكرة جيدة للزينة. يمكنك استخداماها إما بوضعها على كل الجدران أو فقط على الأرض أو على كلاهما.
إكسسوارات الحمام متنوعه ومختلفة مثل الشموع، والتماثيل أو المزهريات كما في الصورة . وضع بعض هذه الإكسسوارات يعطي المزيد من الدفء والأناقة إلى حمامك.
خلف المرايا من الممكن وضع النباتات الصغيرة التي تتلقى الضوء بفضل النافذة خلفها. أما بالنسبة للمرايا، فإن أفضل خيار إما تعليقها أو وضعها على أسس حديدية متينة، ويمكنك رعاية نباتاتك دون تعرضها لأي أذى من قبل المرايا.
استخدم مصابيح بتصميم فريد، كتلك المصابيح الزجاجية التي تشبه الهوابط الجليدية لتزيين حمامك، وقاعدة المغسلة من الجرانيت. مزيج أنيق وراقي سترغب بالتأكيد أن يكون في حمامك.
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التصاميم البسيطة، هذا الحمام سيلبي الطلب. مرآة بعرض الحائط، مع الألوان الترابية للأرضية والجدران والأثاث، وصنبور ماء سيذكرك بصنابير المياه في روما.
تذكر دائما، البساطة هي مفتاح الجمال والتجدد.
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