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16 فكرة مذهلة لتحديث الحمام!!

Heba khlili Heba khlili
Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
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تريد أن تجدد وتغير في الحمام؟ ولكن لا تعرف كيف تبدأ؟ هناك الكثير من الأفكار والطرق التي من خلالها تستطيع ان تجدد في الحمام، والاهم انه ليس عليك تغيير الحمام ككل، لذلك هوميفاي تساعدك في هذا المقال على إعطائك بعض الأفكار والتصاميم لتجديد الحمام، اما بإضافة او بتغيير بعض العناصر دون هدم الحمام.

تابع معنا 16 فكرة لتحديث الحمام دون بنائه مرة أخرى.

1. الجدران الشفافة

San Lorenzo, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

جدران من الزجاج الشفاف أو نصف الشفاف هي خيار يوفر الكثير من الإضاءة والخصوصية خاصة عندما يكون لديك حمام مظلم، لأنه يسمح بدخول الضوء دون فقدان الخصوصية.

2. نغمات أنيقة

proyecto residencial "Montebello", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حمام
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الإضاءة الصفراء تساعد على إعطاء أجواء أنيقة داخل الحمام، وقد تجعله اكثر تميز بدمجه مع عناصر ذهبية، مثل إطار هذه المرآة.

3. أشكال مختلفة

PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حمام
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

غيًر الشكل الكلاسيكي المستطيل لمصرف المغسلة ستحصل على تصميم مختلف. سواء قمت بتغيير المادة أو الشكل أو كلاهما. كما في الصورة مصرف من البورسلان بشكل دائري يبدو رائعا. ماذا لو كانت مصنوعه من الصخور أو من البلاط الملون ستبدو أصلية جدا!!

4. الإضاءة

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

الضوء هو واحدة من أكثر الأمور التي يمكن أن تساعد في تغيير مظهر الحمام. ولتكون الإضاءة مميزة ضعها خلف مرآة أو أثاث حوض المغسلة، ستعطي تأثيرات جميلة وجذابة جدا.

5. الألوان

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أملئ الحمام بالفسيفساء الملونة، ستتذكر لوحة الرسام Gustav Klimt، وضع بعض النباتات ستعطي لمسة طبيعية.

6. الأساليب الحديثة

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

كما أن الإضاءة الصفراء تعطيك لمسة أنيقة، يوفر الضوء الأبيض لمسة عصرية. ضع الضوء الأبيض المزرق على حافة المرآة جنبا إلى جنب مع الأثاث الأبيض سيعطي تأثير فريد من نوعه.

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7. جدران جديدة

REMODELACION DE BAÑO, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

ضع جدار حجري داخل الحمام لإعطاء بنية جديدة. يمكنك بناء جدار حجري كحاجز داخل الحمام أو اجعل احد الجدران الموجودة اساساً من نسيج حجري.

8. الفسيفساء الأصلية

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos حمامديكورات
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

بدلا من تأطير المرآة، لماذا لا تضع مجموعه من الأطر حول المرآة وبهذا ستحصل على مرآة حمام بعدة اطر وبجمالية ساحرة.

9. تفاصيل صغيرة

Conca, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

التغييرات لا تأتي دائما من أشياء عظيمة مثل تغيير المرايا أو الأثاث. وضع شريط صغير من البلاط الملون يمكن أن يعطي التغيير الذي تحتاجه داخل الحمام.

10. البلاط المزخرف

Azulejos rústicos, INTERAZULEJO INTERAZULEJO حمام
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

لإعطاء لمسة رومانسية للحمام، استخدم البلاط المزخرف. تبدو جذابة المظهر على الجدران، وقد تجدها بألوان مختلفة. يمكنك اختيارها مع الزخرفة الذهبية ستعطي لمسة أنيقة.

11. أضواء ملونة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

نوع آخر من الإضاءة مع مختلف الألوان. من أكثر الألوان أناقة باللون الأزرق، وتختلف حسب ذوقك الشخصي وحسب النمط والبيئة الذي تريد، يمكنك أن تختار اللون الأصفر لحمام الطفل.

12. الجدران الصخرية

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

حجارة النهر فكرة جيدة للزينة. يمكنك استخداماها إما بوضعها على كل الجدران أو فقط على الأرض أو على كلاهما.

13. اكسسوارات الحمام

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d حمام
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

إكسسوارات الحمام متنوعه ومختلفة مثل الشموع، والتماثيل أو المزهريات كما في الصورة . وضع بعض هذه الإكسسوارات يعطي المزيد من الدفء والأناقة إلى حمامك.

14. الحديقة المخفية

Casa NB, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño حمام
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

خلف المرايا من الممكن وضع النباتات الصغيرة التي تتلقى الضوء بفضل النافذة خلفها. أما بالنسبة للمرايا، فإن أفضل خيار إما تعليقها أو وضعها على أسس حديدية متينة، ويمكنك رعاية  نباتاتك دون تعرضها لأي أذى من قبل المرايا.

15. المصابيح الخارجة عن المألوف

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

استخدم مصابيح بتصميم فريد، كتلك المصابيح الزجاجية التي تشبه الهوابط الجليدية لتزيين حمامك، وقاعدة المغسلة من الجرانيت. مزيج أنيق وراقي سترغب بالتأكيد أن يكون في حمامك.

16. أسلوب الحد الأدنى

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA حمام
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التصاميم البسيطة، هذا الحمام سيلبي الطلب. مرآة بعرض الحائط، مع الألوان الترابية للأرضية والجدران والأثاث، وصنبور ماء سيذكرك بصنابير المياه في روما.

تذكر دائما، البساطة هي مفتاح الجمال والتجدد.

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الأفكار الضوئية أم الحجرية أو ذات المرآة، ايهما اعجبك اكثر؟

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