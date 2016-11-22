10 جدران رائعة مزينة بالاحجار

الجدران المزينة بالأحجار تنقل ديكور ماحولها لحالة أخرى من السحر و الجمال، مع زيادةا لإقبال على مثل هذا النوع من التزيين للجدران داخل الغرف و في الهواء الطلق قررنا أن نطلب منكم الذهاب في جولة سريعة بين 10 جدران مختلفة مزينة بإتقان و حرفية بواسطة الأحجار بأشكال و ألوان مختلفة و بالفعل أحدثت الفارق المرجو منها، تطلع في تلك النماذج جيداً فلربما تختار أحدها لتكون جدار غرفتك في المستقبل القريب ..
الأحجار الطبيعية لا حدود لاستخداماتها خصوصاً في الصالون (الريسبشن ) و بعض الممرات و ذلك بفضل شكلها الجذاب و الفوضوي الذي يشبه وجودها في الطبيعة تماماً، الألوان الداكنة و الحيادية من مثل هذا النوع من الاحجار يكون مناسباً للبيوت التي يوجد فيها لمسات طبيعية أخرى مثل النباتات أو الأخشاب أو حتى مياة متدفقة في نافورة هادئة بجوار الجدار.
في تلك المنطقة لا نحتاج لتداخل أكثر من لون و يكفينا فقط لون حجري واحد متناسق نزين به الجدار بجوار السلم و نترك الجزء الاكبر من التأثير يذهب لشكل السلم و تحديدات الحجارة المستخدمة على الحائط، يمكن تزيين الجدار ببعض الأباجورات أو النباتات الرقيقة سيعطي ذلك شكلاً مبهراً و دافئاً للسلم بأكمله
الأحجار المستخدمة خارج المنزل يفضل ان تكون فاتحة اللون لتتفاعل مع الضوء بكل سهولة و تعكس تعرجاتها و حدتها بكل وضوح، ويجب أن نعلم أن الجدار الحجري بالخارج يحتاج لمؤثرات أخرى بجوار الضوء مثل النباتات أو المياة المتدفقة أو حتى بعض التحف المعدنية المعلقة
تلك الأعمدة المتناثرة في بيوتنا تحتاج للمسة جمالية و ليس هناك أحلى من الاحجار لتقوم بذلك الدور ، يمكننا تزيين العامود بأحجار متعرجة طبيعية و نخصص نظام ضوئي لإظهار هذا الجمال الطبيعي مثلما يظهر في هذا النموذج مع مراعاة اختيار شدة الضوء المناسب و لونه
غرفة المعيشة لو كانت في مسطح يضم مدخل المنزل و السفرة يجب أن تتسم بالرسمية و الأحجار ذات اللون الواحد تقوم بهذا الدور في اضفاء مزيد من الوقار على الغرفة بأكملها خصوصاً لو تم تخصيص الضوء عليها و تسليطه من الأعلى لتظهر خشونتها و براعة تكوينها
الجدران أو الاعمدة الكبيرة في حجمها دائماً ما تكون مؤرقه في التصميم و لكن بفعل الأحجار يمكن تزيينها و جعلها مختلفة تماماً عما حولها ، و هذاعن طريق اختيار ألوان حجرية مختلفة عن الجدران الاخرى مثل هذا النموذج تماماً
الشكل الهاديء لا يغيب عن الأحجار بالرغم من قساوة طبيعته و ملمسه و لكن هناك بعض الانواع لدى محلات الديكور تتسم بالنعومة و التنسيق مثل السيراميك تماماً و ربما تجد أيضاً سيراميك على شكل أحجار، و تستخدم في الغرف الهادئة في ألوانها مثل تلك الغرفة التي يوجد بها ألوان و درجات البني و الأبيض في تناغم تام
من أجمل الاستخدامات للأحجار التي تستخدم بجوار المطبخ التي تطابق ألوانه و روح تصميمه، و ربما تعمل كفاصل طبيعي بين المطبخ و ما حوله خصوصاً لو كان بجواره دون أي فاصل غرف أخرى و استخدامات متعددة كالمعيشة والانترية و المدخل
حيث يمكنك أن تجعل أكثر من جدار مكسو بالحجر و لكن يتدرج في لونه أو ملمسة أو مظهرة بالخشونة و النعومة و اللونا لغامق و الفاتح و هكذا ، و هو ما يضفي لمسة أكثر قوة على التصميم و لكنه سيكون غير مناسب لمحبي التصميمات الشاعرية و أكثر مناسبة لمن هم يفضلون التصميمات الأكثر رسمية و أناقة
الأحجار متنوعة فيوجد منها الرفيع و السميك و الطبيعي المختلف في تكوينه و المصقول المتماثل في كل مقاساته كما السيراميك و تستطيع أن تشتريه وفقاص لمقاس الحجر كما البلاط تماماً ، و كل شيء يرجع لذوقك و اختياراتك فلو كنت من محبي الأحجار الطبيعية أكثر اختر غير المصقلة ، و لكن لا تسغني عن تلك اللمسة الحجرية الطبيعية أبداً في منزلك خصوصاً لو كنت من محبي الطبيعة و حضورها بقوة في منزلك