10 جدران رائعة مزينة بالاحجار

الأحجار متنوعة فيوجد منها الرفيع و السميك و الطبيعي المختلف في تكوينه و المصقول المتماثل في كل مقاساته كما السيراميك و تستطيع أن تشتريه وفقاص لمقاس الحجر كما البلاط تماماً ، و كل شيء يرجع لذوقك و اختياراتك فلو كنت من محبي الأحجار الطبيعية أكثر اختر غير المصقلة ، و لكن لا تسغني عن تلك اللمسة الحجرية الطبيعية أبداً في منزلك خصوصاً لو كنت من محبي الطبيعة و حضورها بقوة في منزلك