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10 جدران رائعة مزينة بالاحجار

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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الجدران المزينة بالأحجار تنقل ديكور ماحولها لحالة أخرى من السحر و الجمال، مع زيادةا لإقبال على مثل هذا النوع من التزيين للجدران داخل الغرف و في الهواء الطلق قررنا أن نطلب منكم الذهاب في جولة سريعة بين 10 جدران مختلفة مزينة بإتقان و حرفية بواسطة الأحجار بأشكال و ألوان مختلفة و بالفعل أحدثت الفارق المرجو منها، تطلع في تلك النماذج جيداً فلربما تختار أحدها لتكون جدار غرفتك في المستقبل القريب ..

1- أحجار طبيعية (ريسبشن و ممرات )

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

الأحجار الطبيعية لا حدود لاستخداماتها خصوصاً في الصالون (الريسبشن ) و بعض الممرات و ذلك بفضل شكلها الجذاب و الفوضوي الذي يشبه وجودها في الطبيعة تماماً، الألوان الداكنة و الحيادية من مثل هذا النوع من الاحجار يكون مناسباً للبيوت التي يوجد فيها لمسات طبيعية أخرى مثل النباتات أو الأخشاب أو حتى مياة متدفقة في نافورة هادئة بجوار الجدار.

2- أحجار ناعمة ( في حائط السلم )

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe سلالم وأروقة سلالم
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

في تلك المنطقة لا نحتاج لتداخل أكثر من لون و يكفينا فقط لون حجري واحد متناسق نزين به الجدار بجوار السلم و نترك الجزء الاكبر من التأثير يذهب لشكل السلم و تحديدات الحجارة المستخدمة على الحائط، يمكن تزيين الجدار ببعض الأباجورات أو النباتات الرقيقة سيعطي ذلك شكلاً مبهراً و دافئاً للسلم بأكمله

3- في الهواء الطلق

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

الأحجار المستخدمة خارج المنزل يفضل ان تكون فاتحة اللون لتتفاعل مع الضوء بكل سهولة و تعكس تعرجاتها و حدتها بكل وضوح، ويجب أن نعلم أن الجدار الحجري بالخارج يحتاج لمؤثرات أخرى بجوار الضوء مثل النباتات أو المياة المتدفقة أو حتى بعض التحف المعدنية المعلقة 

4- في عامود صغير

Realizzazioni per privati, Attività Edili Cameli Marco Attività Edili Cameli Marco جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Attività Edili Cameli Marco

Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco

تلك الأعمدة المتناثرة في بيوتنا تحتاج للمسة جمالية و ليس هناك أحلى من الاحجار لتقوم بذلك الدور ، يمكننا تزيين العامود بأحجار متعرجة طبيعية و نخصص نظام ضوئي لإظهار هذا الجمال الطبيعي مثلما يظهر في هذا النموذج مع مراعاة اختيار شدة الضوء المناسب و لونه 

5- جدران رسمية في غرف المعيشة

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة المعيشة
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

غرفة المعيشة لو كانت في مسطح يضم مدخل المنزل و السفرة يجب أن تتسم بالرسمية و الأحجار ذات اللون الواحد تقوم بهذا الدور في اضفاء مزيد من الوقار على الغرفة بأكملها خصوصاً لو تم تخصيص الضوء عليها و تسليطه من الأعلى لتظهر خشونتها و براعة تكوينها 

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6- جدران منفصلة

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

الجدران أو الاعمدة الكبيرة في حجمها دائماً ما تكون مؤرقه في التصميم و لكن بفعل الأحجار يمكن تزيينها و جعلها مختلفة تماماً عما حولها ، و هذاعن طريق اختيار ألوان حجرية مختلفة عن الجدران الاخرى مثل هذا النموذج تماماً 

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7- رومانسية بالأحجار

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة المعيشة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

الشكل الهاديء لا يغيب عن الأحجار بالرغم من قساوة طبيعته و ملمسه و لكن هناك بعض الانواع لدى محلات الديكور تتسم بالنعومة و التنسيق مثل السيراميك تماماً و ربما تجد أيضاً سيراميك على شكل أحجار، و تستخدم في الغرف الهادئة في ألوانها مثل تلك الغرفة التي يوجد بها ألوان و درجات البني و الأبيض في تناغم تام 

8- مظهر جذاب بجوار المطبخ

Apartamento en El Rosal, Arquitectura 4rq Arquitectura 4rq غرفة المعيشة
Arquitectura 4rq

Arquitectura 4rq
Arquitectura 4rq
Arquitectura 4rq

من أجمل الاستخدامات للأحجار التي تستخدم بجوار المطبخ التي تطابق ألوانه و روح تصميمه، و ربما تعمل كفاصل طبيعي بين المطبخ و ما حوله خصوصاً لو كان بجواره دون أي فاصل غرف أخرى و استخدامات متعددة كالمعيشة والانترية و المدخل 

9- تشكيلات الأحجار

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة المعيشة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

حيث يمكنك أن تجعل أكثر من جدار مكسو بالحجر و لكن يتدرج في لونه أو ملمسة أو مظهرة بالخشونة و النعومة و اللونا لغامق و الفاتح و هكذا ، و هو ما يضفي لمسة أكثر قوة على التصميم و لكنه سيكون غير مناسب لمحبي التصميمات الشاعرية و أكثر مناسبة لمن هم يفضلون التصميمات الأكثر رسمية و أناقة 

10- نوعيات الأحجار

Apartamento 533, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO غرفة المعيشة
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

الأحجار متنوعة فيوجد منها الرفيع و السميك و الطبيعي المختلف في تكوينه و المصقول المتماثل في كل مقاساته كما السيراميك و تستطيع أن تشتريه وفقاص لمقاس الحجر كما البلاط تماماً ، و كل شيء يرجع لذوقك و اختياراتك فلو كنت من محبي الأحجار الطبيعية أكثر اختر غير المصقلة ، و لكن لا تسغني عن تلك  اللمسة الحجرية الطبيعية أبداً في منزلك خصوصاً لو كنت من محبي الطبيعة و حضورها بقوة في منزلك 

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