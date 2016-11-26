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منزل حديث في روما مدهش

آية علم الدين آية علم الدين
Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
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لدينا اليوم جوهرة في شكل منزل ذو تصميم متميز ينتمي إلى الطراز الحديث ولكن بنظرة تبسيطية واضحة، وعلى الرغم من اللمحة التبسيطية فيه ولكننا نلحظ الفخامة الواضحة فيه باستخدام اللون الأبيض في جميع عناصره بشكل محبب وبدون ملل أو رتابة.

المنزل يقع في روما وقد تكلف بناؤه 100,377.00 يورو ويعتبر مثالًا يحتذى في احترام البيئة المحيطة مع المثالية في الأداء الحراري والإضاءة داخل المنزل.

سوف نرى في هذا المنزل كيفية التصميم بلون موحد في جميع الفراغات مع الحفاظ على الوظيفة المطلوبة من كل فراغ وإعطاءه شخصية مميزة على حدة و الحفاظ على التناغم في المنزل ككل .. فهيا بنا لنستكشف هذه الجوهرة المعمارية:

غرفة المعيشة المتألقة

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

عندما يكون الفراغ المخصص لغرفة المعيشة كبيرًا فإن الأمر لايقتصر على الأريكة المريحة والشكل المبسط فقط وإنما لابد من وضع كل هذه العناصر بشكل متناسق وغني حتى لو كنا سنتبع الطراز التبسيطي، فهنا في غرفة المعيشة الكبيرة نرى أن الخبراء اختاروا اللون الأبيض كلون أساسي غالب على المنزل ككل ومن ثم على غرفة المعيشة التي تعتبر الفراغ الرئيسي فيه.

فقد استخدم اللون الأبيض في الأرضية والسقف والأريكة الكبيرة مع إطارات الشبابيك الزجاجية الكبيرة المفتوحة على الطبيعة الخلابة في الخارج، وقد كسر توحيد اللون بالسجادة الرمادية الوثيرة وبعض القطع من الخشب الطبيعي.

الإضاءة المميزة

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

للإضاءة على  التصميم الداخلي تأثير كبير، ليس فقط من ناحية التوزيع وإنما من ناحية شكل وحدات الإضاءة ولون الإضاءة نفسه.

وهنا في المنزل فقد كان لابد من اختيار إضاءة مناسبة للفراغات المفتوحة مع اللون الأبيض الغالب على المنزل، فنجد أن الوحدات الصغير الموزعة في السقف بعناية تتناسب مع توزيع الأثاث ومع اللجوء إلى السقف الصناعي والإضاءة الغير مباشرة بشكل مبسط متلائم مع الطراز المتبع في المنزل وقد أكمل جمال الإضاءة الشكل المميز للنجف الحديث الدائري فوق أثاث المعيشة خصيصًا.

غرفة الطعام الخشبية مع الأبيض المشرق

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة السفرة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

أما في غرفة الطعام فنرى أن الأبيض الغالب لم يمنع استخدام الخشب الطبيعي في المنضدة الكبيرة و جسم الكراسي التي صنعت حشواتها من الاسفنج المكسو بالجلد الأبيض الفخم، ومع استخدام السجادة الرمادية المحايدة و بعض الزينة الجانبية من النباتات المنزلية الجميلة.

المطبخ العصري الأبيض

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

في المطبخ نرى أن التميز جاء متناسقًا مع تصميم المنزل ككل أيضًا، فقد تميز المطبخ باستخدام الزجاج في المقاعد التي تتوسط مساحة المطبخ كمنضدة إفطار صغيرة بداخله.

أيضًا نجد أن الخزانات قد اتخذت اللون الأسود العصري الأنيق مع اللون الأبيض المشرق في جميع عناصر المطبخ حتى في المبرد الكبير، كما نلاحظ وحدات الإضاءة المميزة على شكل كريستالات متألقة.

غرفة النوم البسيطة

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

في غرفة النوم نرى أن السمة المميزة لها هي البساطة، فنجد أن الأبيض قد تخللته بعض اللمحات من الرمادي والأزرق في مفرش السرير وفي السجادة واللوحات الجمالية خلف السرير، أما بقية العناصر فقد احتفظت باللون الأبيض الرائق الذي جعل الغرفة مكانًا جميلًا ومريحًا للنوم و الاسترخاء وراحة الأعصاب.

الحمام واستخدام الفسيفساء

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

الفسيفساء أو الموزاييك هي العنصر الجاذب في الحمام مع استخدام اللون الأبيض وكأنه قانون سائد في هذا المنزل المريح، فنجد أن المصممين قد استخدموه بشكل جيد في كسوة وحدة الحوض مع استخدام حوض غير مألوف من الزجاج ذو اللون المائل للأخضر ومع مرايا بسيطة.

أضفت هذه العناصر جميعها على الحمام اتساعًا أكبر وإشراقًا للتصميم.

الممر المتناغم مع طبيعة المنزل

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

في الممر نجد أن اللون الأبيض مميز حتى ولو كان مكررًا ، فالقبوات لم تتخذ الأشكال المألوفة فيه وإنما قد اتخذت أقواسًا خفيفة الشكل مميزة ، كما أن استخدام اللون الأبيض عامة خلق اتساعًا ورحابة ملموسين في جميع فراغات المنزل حتى الممرات الصغيرة.

ولمزيد من الممرات المميزة يمكنك الاطلاع على هذا الموضوع الذي يتناول أفكارًا لممرات ستحيي منزلك من جديد.

16 فكرة مذهلة لتحديث الحمام!!
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