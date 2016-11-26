منزل حديث في روما مدهش

لدينا اليوم جوهرة في شكل منزل ذو تصميم متميز ينتمي إلى الطراز الحديث ولكن بنظرة تبسيطية واضحة، وعلى الرغم من اللمحة التبسيطية فيه ولكننا نلحظ الفخامة الواضحة فيه باستخدام اللون الأبيض في جميع عناصره بشكل محبب وبدون ملل أو رتابة.

المنزل يقع في روما وقد تكلف بناؤه 100,377.00 يورو ويعتبر مثالًا يحتذى في احترام البيئة المحيطة مع المثالية في الأداء الحراري والإضاءة داخل المنزل.

سوف نرى في هذا المنزل كيفية التصميم بلون موحد في جميع الفراغات مع الحفاظ على الوظيفة المطلوبة من كل فراغ وإعطاءه شخصية مميزة على حدة و الحفاظ على التناغم في المنزل ككل .. فهيا بنا لنستكشف هذه الجوهرة المعمارية: