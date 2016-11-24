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دليلك لختيار الدرابزين المناسب لك

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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وأنت تفكر في اختيار درابزين مميز للدرج بمنزك قد تصيبك الحيرة من التصميمات المتنوعة، لكنك في الأساس تبحث عن الحماية التي سيوفرها لك الدرابزين أثناء الصعود والنزول على الدرج، خاصة مع وجود أطفال أو كبار بالسن.

في كتابة الأفكار اليوم جمعنا لك 16 تصميم مميز لدرابزين يوفر لك الحماية وفقا لاحتيجاتك.

1. أنابيب رقيقة لكن متعددة

Oficinas ECC, ARKOT arquitectura + construcción ARKOT arquitectura + construcción الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARKOT arquitectura + construcción

ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción

إذا كن منزلك خاليا من الأطفال فأنت لست بحاجة لتوفير حماية قصوى للدرابزين، فسيكون لديك الفرصة في الاستعانة بخامات خفيفة وتصميمات بسيطة لتؤدي دورها في دعم الدرج.

2. تصميم بسيط متتالي

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

نوع الحماية التي ترغبها من الدرابزين أنت من يحددها ككل شئ آخر بمنزلك، البعض مثلا لا يفضل أن يكون الدرابزين بتصميم عالي بينما الأهم لهم أن يكون كل موطئ قدم على الدرج موفر لها الحماية الكافية.

3. حماية رغم الفراغات

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

الغرض من الدرابزين هو توفير الحماية كي لا تقع وأنت على الدرج، لكن هذا لا يشترط أن يكون محكم للغاية، فلا مشكلة من بعض الفراغات التي ستثري التصميم.

4. شفافية الزجاج وأناقته

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN درج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

الزجاج من الخامات المميزة في تصميم الدرابزين، فهو سيوفر لك الحماية الكاملة لخطواتك بتصميم هادئ وأنيق.

5. المعادن تدعم كل شئ

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

عندما يتعلق الأمر باختيار تصميم لدرابزين خارجي سواء بالمدخل أو الحديقة مثلا ضع في اعتبارك التأثيرات المناخية في المنطقة لكي تختار الخامة والتصميم المناسب، لكن في كل الأحوال الدرابزين المعدني هو الأقوى على الإطلاق في هذه الحالة.

6. درابزين دون درابزين

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

يمكنك الاستغناء عن الدرابزين كليا واستبداله بعناصر أخرى توفر لك قدر من الحماية، في هذه الحالة مثلا تم الاستعانة بأصص زرع بقواعد خشبية، يمكنك التفكير في عناصر أخرى حسب رغبتك، لكن هذه الفكرة لا تصلح على الإطلاق للمنازل التي بها أطفال.

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7. شديد البساطة

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

أحيانا يختار البعض تصميمات لا تحقق الوظيفة الرئيسية للدرابزين وهي الحماية، لكن يعتبرونه عنصر للديكور، وهذا ما حدث في هذه الحالة، خطوط الصلب هنا شكلت دعما للحفاظ على التوازن في شكل السلم.

8. الجمع بين الخامات

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

وأنت تختار تصميم الدرابزين ضع في اعتبارك أن يتناغم مع ديكور المنزل، الجمع بين الخامات حيلة ذكية لتحقيق هذا التناغم.

9. درج حلزوني

Casa SDLV, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] الممر الحديث، المدخل و الدرج
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

عندما يتعلق الأمر بالدرج الحلزوني فالدرابزين عنصر لا يمكن الاستغناء عنه بغض النظر عن تصميمه العالي أو المنخفض.

10. درابزين خشبي

Stallausbau Friedenfelde/Uckermark, Gabriele Riesner Architektin Gabriele Riesner Architektin ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Gabriele Riesner Architektin

Gabriele Riesner Architektin
Gabriele Riesner Architektin
Gabriele Riesner Architektin

الخشب أيضا من العناصر الغنية التي قد تستعين بها في تصميم الدرابزين بسبب صفاته التي لا تقبل المنافسة، فهو يوفر الحماية الكاملة والصلابة بالإضافة إلى الجمال البصري والملمس.

11. درابزين جداري

Casa Feryvale, 2006, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

هذه الحيلة تتتناسب تماما مع المنازل صغيرة المساحة، يمكنك تصميم الدرابزين بين جدارين كما هو الحال في الصور لتوفير أقصى مساحة ممكنة.

12. خيوط من السقف إلى الدرج

House V Serrano Monjaraz Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

حاول بقدر الإمكان اختيار تصميم أنيق وفريد يعبر عن شخصية منزلك، هنا مثلا جمع الدرابزين بين الزجاج في الدور الأول والخيوط المعدنية التي وكأنها تدلى من السقف في الدور الثاني.

13. حماية مضاعفة

Casa M, alexandro velázquez alexandro velázquez الممر الحديث، المدخل و الدرج
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

في التصميم الحالي حماية مضاعفة ليس فقط لموطئ القدم ولكن للحفاظ على التوازن أثناء الصعود والنزول بالإتكاء على الدرابزين المخروطي.

14. مزيد من الخصوصية

Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tacher Arquitectos

Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos

البعض يفضل التصاميم التي توفر مزيد من الخصوصية، في هذه الحالة سيكون الخشب عنصر مميز للاستعانة به، أو يكون درابزين جداري.

15. حماية للأجزاء العليا

CASA OO, ARKOT arquitectura + construcción ARKOT arquitectura + construcción الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARKOT arquitectura + construcción

ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción

تصميم مميز ومنطقي، استغنى المصمم عن الدرابزين في الجزء السفلي من الدرج بينما شدد الحماية بالأعلى، تفكير منطقي لأن الوقوع من أعلى سيكون بالتأكيد أشد ضررا من الوقوع من الدرجة الأولى أو الثانية.

16. حماية على الجانبين

LC617, Grupo Siobles Grupo Siobles الممر الحديث، المدخل و الدرج
Grupo Siobles

Grupo Siobles
Grupo Siobles
Grupo Siobles

في أغلب الدرج الداخلية يكون الدرابزين على جانب واحد، لكن لأمر يختلف أحيانا مع الدرج بالخارج التي قد تحتاج درابزين على الجانبين، هناك بعض التصميمات الحديثة التي تستغني تماما عنها لكننا لا نرشحها على الإطلاق، أمنك هو الأهم.

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