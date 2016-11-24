دليلك لختيار الدرابزين المناسب لك

يمكنك الاستغناء عن الدرابزين كليا واستبداله بعناصر أخرى توفر لك قدر من الحماية، في هذه الحالة مثلا تم الاستعانة بأصص زرع بقواعد خشبية، يمكنك التفكير في عناصر أخرى حسب رغبتك، لكن هذه الفكرة لا تصلح على الإطلاق للمنازل التي بها أطفال.