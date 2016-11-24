دليلك لختيار الدرابزين المناسب لك

وأنت تفكر في اختيار درابزين مميز للدرج بمنزك قد تصيبك الحيرة من التصميمات المتنوعة، لكنك في الأساس تبحث عن الحماية التي سيوفرها لك الدرابزين أثناء الصعود والنزول على الدرج، خاصة مع وجود أطفال أو كبار بالسن.
في كتابة الأفكار اليوم جمعنا لك 16 تصميم مميز لدرابزين يوفر لك الحماية وفقا لاحتيجاتك.
إذا كن منزلك خاليا من الأطفال فأنت لست بحاجة لتوفير حماية قصوى للدرابزين، فسيكون لديك الفرصة في الاستعانة بخامات خفيفة وتصميمات بسيطة لتؤدي دورها في دعم الدرج.
نوع الحماية التي ترغبها من الدرابزين أنت من يحددها ككل شئ آخر بمنزلك، البعض مثلا لا يفضل أن يكون الدرابزين بتصميم عالي بينما الأهم لهم أن يكون كل موطئ قدم على الدرج موفر لها الحماية الكافية.
الغرض من الدرابزين هو توفير الحماية كي لا تقع وأنت على الدرج، لكن هذا لا يشترط أن يكون محكم للغاية، فلا مشكلة من بعض الفراغات التي ستثري التصميم.
الزجاج من الخامات المميزة في تصميم الدرابزين، فهو سيوفر لك الحماية الكاملة لخطواتك بتصميم هادئ وأنيق.
عندما يتعلق الأمر باختيار تصميم لدرابزين خارجي سواء بالمدخل أو الحديقة مثلا ضع في اعتبارك التأثيرات المناخية في المنطقة لكي تختار الخامة والتصميم المناسب، لكن في كل الأحوال الدرابزين المعدني هو الأقوى على الإطلاق في هذه الحالة.
يمكنك الاستغناء عن الدرابزين كليا واستبداله بعناصر أخرى توفر لك قدر من الحماية، في هذه الحالة مثلا تم الاستعانة بأصص زرع بقواعد خشبية، يمكنك التفكير في عناصر أخرى حسب رغبتك، لكن هذه الفكرة لا تصلح على الإطلاق للمنازل التي بها أطفال.
أحيانا يختار البعض تصميمات لا تحقق الوظيفة الرئيسية للدرابزين وهي الحماية، لكن يعتبرونه عنصر للديكور، وهذا ما حدث في هذه الحالة، خطوط الصلب هنا شكلت دعما للحفاظ على التوازن في شكل السلم.
وأنت تختار تصميم الدرابزين ضع في اعتبارك أن يتناغم مع ديكور المنزل، الجمع بين الخامات حيلة ذكية لتحقيق هذا التناغم.
عندما يتعلق الأمر بالدرج الحلزوني فالدرابزين عنصر لا يمكن الاستغناء عنه بغض النظر عن تصميمه العالي أو المنخفض.
الخشب أيضا من العناصر الغنية التي قد تستعين بها في تصميم الدرابزين بسبب صفاته التي لا تقبل المنافسة، فهو يوفر الحماية الكاملة والصلابة بالإضافة إلى الجمال البصري والملمس.
هذه الحيلة تتتناسب تماما مع المنازل صغيرة المساحة، يمكنك تصميم الدرابزين بين جدارين كما هو الحال في الصور لتوفير أقصى مساحة ممكنة.
حاول بقدر الإمكان اختيار تصميم أنيق وفريد يعبر عن شخصية منزلك، هنا مثلا جمع الدرابزين بين الزجاج في الدور الأول والخيوط المعدنية التي وكأنها تدلى من السقف في الدور الثاني.
في التصميم الحالي حماية مضاعفة ليس فقط لموطئ القدم ولكن للحفاظ على التوازن أثناء الصعود والنزول بالإتكاء على الدرابزين المخروطي.
البعض يفضل التصاميم التي توفر مزيد من الخصوصية، في هذه الحالة سيكون الخشب عنصر مميز للاستعانة به، أو يكون درابزين جداري.
تصميم مميز ومنطقي، استغنى المصمم عن الدرابزين في الجزء السفلي من الدرج بينما شدد الحماية بالأعلى، تفكير منطقي لأن الوقوع من أعلى سيكون بالتأكيد أشد ضررا من الوقوع من الدرجة الأولى أو الثانية.
في أغلب الدرج الداخلية يكون الدرابزين على جانب واحد، لكن لأمر يختلف أحيانا مع الدرج بالخارج التي قد تحتاج درابزين على الجانبين، هناك بعض التصميمات الحديثة التي تستغني تماما عنها لكننا لا نرشحها على الإطلاق، أمنك هو الأهم.