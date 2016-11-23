تصميم هندسي لمنزل صغير و جميل

كم رأينا منزل الاحلام في خيالنا و فشلنا في وصفه لمن سينفذه على أرض الواقع فيتم بشكل مغاير لما كنا نتمناه، اليوم سنبرهن لكم كيف أن الرسم الهندسي هو الأساس في تنفيذ أي منزل او أي شيء مبني من أي نوع .

إن الرسم الهندسي الفني للتصميم قبل انجازه يعتبر الحلقة الاهم من الناحية الاحترافية للديكور و لهذا يسمى من يقوم به مهندس ديكور لما فيه من هندسة بحته في رسم الشكل الامثل سواء في المساحات و استغلالها على الورق أولاً ثم باستخدام برامج الكمبيوتر و الجرافيك ليصبح شيئاً أقرب للحقيقة ثم التصميم النهائي بالطوب و الحديد و الأسمنت اخيراً ، و كل خطوة لا تقل أهمية عن ذي قبل