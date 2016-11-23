تصميم هندسي لمنزل صغير و جميل

كم رأينا منزل الاحلام في خيالنا و فشلنا في وصفه لمن سينفذه على أرض الواقع فيتم بشكل مغاير لما كنا نتمناه، اليوم سنبرهن لكم كيف أن الرسم الهندسي هو الأساس في تنفيذ أي منزل او أي شيء مبني من أي نوع .
إن الرسم الهندسي الفني للتصميم قبل انجازه يعتبر الحلقة الاهم من الناحية الاحترافية للديكور و لهذا يسمى من يقوم به
مهندس ديكور لما فيه من هندسة بحته في رسم الشكل الامثل سواء في المساحات و استغلالها على الورق أولاً ثم باستخدام برامج الكمبيوتر و الجرافيك ليصبح شيئاً أقرب للحقيقة ثم التصميم النهائي بالطوب و الحديد و الأسمنت اخيراً ، و كل خطوة لا تقل أهمية عن ذي قبل
التصميمات المرسومة على الورق الهندسي يمكن أن تكون غير مفهومة بالنسبة لقطاع عريض من الناس العاديين لذا كانت برامج الجرافيك و التصميم الواقعي أثر كبير في توضيح الصورة قبل البدء في التنفيذ، و نلاحظ كيف أن هذا البيت سيكون مريحاً بالنسبة لركن السيارات في مرأب مفتوح يشكل نصف واجهته الأنيقة التي اتسمت بتصميم مغلق ليس به فتحات للداخل أو الخارج سوى الباب الرئيسي في رسالة تأكيد حول خصوصية كبيرة يقدمها هذا التصميم
الرسومات الهندسية توضح لنا تحديداً المقاسات الدقيقة التي سيتم تنسيق و تقسيم كل متر في المنزل من خلالها ، و يظهر هنا التصميم الجرافيكي الذي رأيناه في الصورة الاولى واضحاً في الجهة اليسرى من هذا الرسم الهندسي بمساحة السيارة و الطاقة الاستيعابية للمرأب و من جهة أخرى نلاحظ كيف تم تقسيم الغرف بتناغم تام و بمساحات متقاربة للغاية
الرسم رأسياً يوضح الأدوار العليا في المنزل و الشكل الخارجي للواجهة و يظهر التدرج فيها بوضوح مثل درجات السلم تماماً، و تبدو النوافذ واضحة تماماً في جانبي المنزل من الخارج و هو ما يؤكد حرص المصمم على مسك العصا من المنتصف بالنسبة لعامل الخصوصية في التصميم
الرسم أصبح حقيقة لا تقبل الشك و الدقة في التنفيذ تظهر جيداً في مطابقتها للرسومات الجرافيكية التي رأيناها في البداية و لكن لمسة الحقيقة تبدو أحلى في تنفيذها و روح الطبيعة و النباتات و الأخشاب التي تزين الواجهة
كما الرسم تماماً يظهر المطبخ على حرف L و به نافذة مستطيلة تسمح بدخول كمية أكبر من الضوء اللازم لزيادة الاحساس بمساحة المطبخ الذي لولاه سنشعر أنه صغير المساحة و ضيق بالرغم من أنه متسع لجميع الأغراض بأريحية كبيرة و هنا تظهر قوة الضوء
الرسم من الناحية الأفقية يختص بالمستوى الأرضي و يوضح الحدود و النهايات لكل الاستخدامات الخرسانية الأساسية في المنزل و لونها باللون الأسود لتظهر لنا مثل أعمدة المرأب الخارجي و المطبخ و الحمامات أما الخطوط الرفيعة البيضاء فهي تمثل الاستخدامات الأخرى و الخامات المغايرة للخرسانة المستخدمة في الجدران المتبقية مثل الأخشاب و الأحجار و المعادن
هذا الشكل في الرسوم للسلم و نهاياته و يوضح أنه مصنوع من الخرسانة كالجدران الراسخة باللون الأسود في الرسم، و نرى أن المدخل المخصص للسلم بينه و بين المرأب الخارجي جدار واحد و به نافذة أو مدخل غير رسمي للمنزل و يظهر باللون الرمادي الخفيف