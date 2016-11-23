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تصميم هندسي لمنزل صغير و جميل

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura منازل خشب
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كم رأينا منزل الاحلام في خيالنا و فشلنا في وصفه لمن سينفذه على أرض الواقع فيتم بشكل مغاير لما كنا نتمناه، اليوم سنبرهن لكم كيف أن الرسم الهندسي هو الأساس في تنفيذ أي منزل او أي شيء مبني من أي نوع .

إن  الرسم الهندسي الفني للتصميم قبل انجازه يعتبر الحلقة الاهم من الناحية الاحترافية للديكور و لهذا يسمى من يقوم به مهندس ديكور لما فيه من هندسة بحته في رسم الشكل الامثل سواء في المساحات و استغلالها على الورق أولاً ثم باستخدام برامج الكمبيوتر و الجرافيك ليصبح شيئاً أقرب للحقيقة ثم التصميم النهائي بالطوب و الحديد و الأسمنت اخيراً ، و كل خطوة لا تقل أهمية عن ذي قبل

تصميم مبدئي جرافيك

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura منازل خشب
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

التصميمات المرسومة على الورق الهندسي يمكن أن تكون غير مفهومة بالنسبة لقطاع عريض من الناس العاديين لذا كانت برامج الجرافيك و التصميم الواقعي أثر كبير في توضيح الصورة قبل البدء في التنفيذ، و نلاحظ كيف أن هذا البيت سيكون مريحاً بالنسبة لركن السيارات في مرأب مفتوح يشكل نصف واجهته الأنيقة التي اتسمت بتصميم مغلق ليس به فتحات للداخل أو الخارج سوى الباب الرئيسي في رسالة تأكيد حول خصوصية كبيرة يقدمها هذا التصميم 

الرسم الهندسي لابد منه

Elevation Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Elevation

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

الرسومات الهندسية توضح لنا تحديداً المقاسات الدقيقة التي سيتم تنسيق و تقسيم كل متر في المنزل من خلالها ، و يظهر هنا التصميم الجرافيكي الذي رأيناه في الصورة الاولى واضحاً في الجهة اليسرى من هذا الرسم الهندسي بمساحة السيارة و الطاقة الاستيعابية للمرأب و من جهة أخرى نلاحظ كيف تم تقسيم الغرف بتناغم تام و بمساحات متقاربة للغاية 

Elevation Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Elevation

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

الرسم رأسياً يوضح الأدوار العليا في المنزل و الشكل الخارجي للواجهة و يظهر التدرج فيها بوضوح مثل درجات السلم تماماً، و تبدو النوافذ واضحة تماماً في جانبي المنزل من الخارج و هو ما يؤكد حرص المصمم على مسك العصا من المنتصف بالنسبة لعامل الخصوصية في التصميم

على أرض الواقع

Main Entrance (Entrada principal) homify منازل خشب Wood effect
homify

Main Entrance (Entrada principal)

homify
homify
homify

الرسم أصبح حقيقة لا تقبل الشك و الدقة في التنفيذ تظهر جيداً في مطابقتها للرسومات الجرافيكية التي رأيناها في البداية و لكن لمسة الحقيقة تبدو أحلى في تنفيذها و روح الطبيعة و النباتات و الأخشاب التي تزين الواجهة

المدخل يتضح أنه من باب له نفس لون و تصميم و شكل باقي الجدار الخشبي الرئيسي الذي يزين السقف كذلك

Front (Fachada frontal) homify منازل حجر Wood effect
homify

Front (Fachada frontal)

homify
homify
homify

في مراحل التنفيذ

Kitchen (Cozinha) homify مطبخ سيراميك
homify

Kitchen (Cozinha)

homify
homify
homify

كما الرسم تماماً يظهر المطبخ على حرف L  و به نافذة مستطيلة تسمح بدخول كمية أكبر من الضوء اللازم لزيادة الاحساس بمساحة المطبخ الذي لولاه سنشعر أنه صغير المساحة و ضيق بالرغم من أنه متسع لجميع الأغراض بأريحية كبيرة و هنا تظهر قوة الضوء

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هذا السلم له رسومات خاصة سنشاركها معكم في الصورة المقبلة و يظهر أنه المؤدي الوحيد للدور العلوي كما ظهر لنا و تم تخصيص اللون الأبيض لما هو حوله حتى يبدو مبهجاً نظراً لطوله

Escada revestida de mármore homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام
homify

Escada revestida de mármore

homify
homify
homify

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

الرسم من الناحية الأفقية يختص بالمستوى الأرضي و  يوضح الحدود و النهايات لكل الاستخدامات الخرسانية الأساسية في المنزل و لونها باللون الأسود لتظهر لنا مثل أعمدة المرأب الخارجي و المطبخ و الحمامات أما الخطوط الرفيعة البيضاء فهي تمثل الاستخدامات الأخرى و الخامات المغايرة للخرسانة المستخدمة في الجدران المتبقية مثل الأخشاب و الأحجار و المعادن 

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و هذا النموذج للمستوى العلوي في الطابق الأول للمنزل

First Floor Plan (Planta do pavimento superior) Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

First Floor Plan (Planta do pavimento superior)

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Section BB Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Section BB

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

هذا الشكل في الرسوم للسلم و نهاياته و يوضح أنه مصنوع من الخرسانة كالجدران الراسخة باللون الأسود في الرسم، و نرى أن المدخل المخصص للسلم بينه و بين المرأب الخارجي جدار واحد و به نافذة أو مدخل غير رسمي للمنزل و يظهر باللون الرمادي الخفيف

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