6 أكواخ من تركيا بمقدرة الجميع بناء مثيل لهم

امتلاك منزل في الواقع يعني أن يكون لك ملجأ تود دائماً اللجوء إليه و سوف يظل كل تفاصيله عالقة في ذهنك لما ترى فيه من ذكريات، و إمتلاك منزل يأثر فينا إيجابياً ويعكس شخصياتنا الفريدة هو حلم مشترك بين الجميع نطمح دائماً لتحقيقه. ليس بالضرورة أن يكون منزل الأحلام يحتوي على أعداد هائلة من الغرف أو مساحات ضخمة بل لكي تصل إلى منزل أحلامك عليك ان تتوصل إلى تصميم يحقق لك الراحة و يساعدك على إتمام روتين حياتك اليومية بقمة السعادة و السهولة و إن أمكن فعلى المنزل أيضاً أن يرفع من مستوى معيشتك. إن كنت تبحث عن منزل به كل عوامل النجاح هذه وتخشى أن تكلفك أموال باهظة لقد أتينا لك بحل مناسب وهو تصميم الأكواخ ذات البناء الذاتي.

قد نخشى أن مثل هذا النمط لا يناسب إلا بلدان محددة ولكن قديماً كان هناك أختلاف في تفضيلات المعماريين بين البلدان المختلفة حيث يتجه مصممون البلدة الواحدة إلى نفس النمط المعتاد والمفضل ولكن الآن تغيير الوضع مع انفتاح العالم لذا قد ترى النمط الريفي في وسط المدينة أو ترى منزل يتبع الطراز الحداثي في قلب بلدة ريفية وبالتالي أصبح لديك حرية اختيار النمط الذي يليق بشخصيتك. . لذا لمن يفضلون الحياة التي بها توازن بين البساطة والرقي و يحبون أسلوب الحياة الريفية الخلابة قد أتينا لكم بمجموعة من 6 تصاميم للاكواخ صممها معماريون من تركية بحرفية فائقة سوف تذهلك، ومن أحد أهم سبب نجاح أسلوب بناء الاكواخ في عصرنا الحديث هو إمكانية تنفيذها ذاتياً وأنها تصاميم صديقة للبيئة. دعونا نلقي نظرة عن قرب على هذه المنازل الجميلة.