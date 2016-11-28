الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أكواخ من تركيا بمقدرة الجميع بناء مثيل لهم

shereen gouda shereen gouda
Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ منازل
Loading admin actions …

امتلاك منزل في الواقع يعني أن يكون لك ملجأ تود دائماً اللجوء إليه و سوف يظل كل تفاصيله عالقة في ذهنك لما ترى فيه من ذكريات، و إمتلاك منزل يأثر فينا إيجابياً ويعكس شخصياتنا الفريدة هو حلم مشترك بين الجميع نطمح دائماً لتحقيقه. ليس بالضرورة أن يكون منزل الأحلام يحتوي على أعداد هائلة من الغرف أو مساحات ضخمة بل لكي تصل إلى منزل أحلامك عليك ان تتوصل إلى تصميم يحقق لك الراحة و يساعدك على إتمام روتين حياتك اليومية بقمة السعادة و السهولة و إن أمكن فعلى المنزل أيضاً أن يرفع من مستوى معيشتك. إن كنت تبحث عن منزل به كل عوامل النجاح هذه وتخشى أن تكلفك أموال باهظة لقد أتينا لك بحل مناسب وهو تصميم الأكواخ ذات البناء الذاتي.

قد نخشى أن مثل هذا النمط لا يناسب إلا بلدان محددة ولكن قديماً كان هناك أختلاف في تفضيلات المعماريين بين البلدان المختلفة حيث يتجه مصممون البلدة الواحدة إلى نفس النمط المعتاد والمفضل ولكن الآن تغيير الوضع مع انفتاح العالم لذا قد ترى النمط الريفي في وسط المدينة أو ترى منزل يتبع الطراز الحداثي في قلب بلدة ريفية وبالتالي أصبح لديك حرية اختيار النمط الذي يليق بشخصيتك. . لذا لمن يفضلون الحياة التي بها توازن بين البساطة والرقي و يحبون أسلوب الحياة الريفية الخلابة قد أتينا لكم بمجموعة من 6 تصاميم للاكواخ صممها معماريون من تركية بحرفية فائقة سوف تذهلك، ومن أحد أهم سبب نجاح أسلوب بناء الاكواخ في عصرنا الحديث هو إمكانية تنفيذها ذاتياً وأنها تصاميم صديقة للبيئة. دعونا نلقي نظرة عن قرب على هذه المنازل الجميلة.

مادة بناء لا غنى عنها: الخشب

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow مساحات تجارية فنادق
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

لكي يكون تصميم الكوخ متكامل لابد من استخدام الخشب كخامة البنية الأساسية فهي من الخامات التي تحاقظ على رونقها و تكون في انسجام تام مع محيط المنزل الطبيعي.

حياة بعيدة عن صخب المدينة

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ منازل
SAKLI GÖL EVLERİ

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

يظهر لنا المنزل هنا في محيط من الطبيعة الخلابة وكأنك في معزل تام عن الحياة المدنية مما ألهم المصمم ان يخلق هذا الكوخ كي تكتمل اللوحة الخلابة. تصميم المنزل هنا يتسم ببعض التفاصيل الراقية حتى لا يظهر المنزل بدائي وهذا ما يجعل هذا المنزل بالتحديد أنسب لأي ذوق ففيه من البساطة والأناقة ما يلقى إعجاب الجميع.

منزل لى شكل صندوق

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti منازل
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

رغم صغر حجم هذا الكوخ إلا أنه عملي و مصمم بكفاءة عالية. قد يكون مثالي لقضاء أجازتك السنوية و سط الطبيعة المنعشة.

معيشة في أربع فصول

BİLECİK OSMANELİ AHŞAP EV, AZRA AHŞAP EVLER AZRA AHŞAP EVLER منازل
AZRA AHŞAP EVLER

AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER

تصميم الأكوخ لم يعد يقتصر على منازل العطلات الذي تتجه إلى بضع أسابيع في العام بل يمكن أن يكون منزلك و مقرك الدائم. هذا الهيكل الضخم هو الأنسب لمثل هذا الهدف فهيكله مثالي لكل الفصول الأربعة.

لمن يطمحون إلى مزيد

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri منازل
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

ان يكزن البيت مكون من جدران و سقف ليس كافي ليصبح ملجأك الذي تشعر فيه بالراحة والأمان، لكن يجب ان يكون يحمل بصمتك وذوقك في كل تفاصيله مثل هذا البيت المميز. بالرغم من بساطة التصميم إلا أنه يعكس فكر متميز

الخشب والقش يجتمعان

homify منازل
homify

homify
homify
homify

قد تطرقنا إلى أنواع المنازل المستدامة في مقالات سابقة و أحد أبرز المنازل المستدامة في تميز خاماتها هي المنازل المصنوعة باستخدام القش الخام و هنا أمامنا أحد هذه المنازل المميزة. المنزل هو طابق واحد ذو هيكل فريد من نوعه حيث نرى دمج بين القش والخشب في صورة غير تقليدية. إن كنت تحبذ أن تختلف عن جموع الناس وتفضل أن يكون منزلك صديق للبيئة إذن اتبع حدسك الجريء و قم بإتباع هذا الأسلوب في البناء.

إذا أثار هذا المقال فضولك تعرف على مزيد من المنازل المثيرة للجدل من حيث تصميمها و صغر حجمها و تعرف على كل ما هو جديد في عالم العمارة والتصميم الداخلي من خلال متابعة موقعنا بصفة دائمة.

من أجل حماية منزلك 10 تصميمات للقضبان الحديدية
أي من هذه البيوت تحلم أن يكون منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً