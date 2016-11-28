6 أكواخ من تركيا بمقدرة الجميع بناء مثيل لهم

امتلاك منزل في الواقع يعني أن يكون لك ملجأ تود دائماً اللجوء إليه و سوف يظل كل تفاصيله عالقة في ذهنك لما ترى فيه من ذكريات، و إمتلاك منزل يأثر فينا إيجابياً ويعكس شخصياتنا الفريدة هو حلم مشترك بين الجميع نطمح دائماً لتحقيقه. ليس بالضرورة أن يكون منزل الأحلام يحتوي على أعداد هائلة من الغرف أو مساحات ضخمة بل لكي تصل إلى منزل أحلامك عليك ان تتوصل إلى تصميم يحقق لك الراحة و يساعدك على إتمام روتين حياتك اليومية بقمة السعادة و السهولة و إن أمكن فعلى المنزل أيضاً أن يرفع من مستوى معيشتك. إن كنت تبحث عن منزل به كل عوامل النجاح هذه وتخشى أن تكلفك أموال باهظة لقد أتينا لك بحل مناسب وهو تصميم الأكواخ ذات البناء الذاتي.
قد نخشى أن مثل هذا النمط لا يناسب إلا بلدان محددة ولكن قديماً كان هناك أختلاف في تفضيلات المعماريين بين البلدان المختلفة حيث يتجه مصممون البلدة الواحدة إلى نفس النمط المعتاد والمفضل ولكن الآن تغيير الوضع مع انفتاح العالم لذا قد ترى النمط الريفي في وسط المدينة أو ترى منزل يتبع الطراز الحداثي في قلب بلدة ريفية وبالتالي أصبح لديك حرية اختيار النمط الذي يليق بشخصيتك. . لذا لمن يفضلون الحياة التي بها توازن بين البساطة والرقي و يحبون أسلوب الحياة الريفية الخلابة قد أتينا لكم بمجموعة من 6 تصاميم للاكواخ صممها معماريون من تركية بحرفية فائقة سوف تذهلك، ومن أحد أهم سبب نجاح أسلوب بناء الاكواخ في عصرنا الحديث هو إمكانية تنفيذها ذاتياً وأنها تصاميم صديقة للبيئة. دعونا نلقي نظرة عن قرب على هذه المنازل الجميلة.
لكي يكون تصميم الكوخ متكامل لابد من استخدام الخشب كخامة البنية الأساسية فهي من الخامات التي تحاقظ على رونقها و تكون في انسجام تام مع محيط المنزل الطبيعي.
يظهر لنا المنزل هنا في محيط من الطبيعة الخلابة وكأنك في معزل تام عن الحياة المدنية مما ألهم المصمم ان يخلق هذا الكوخ كي تكتمل اللوحة الخلابة. تصميم المنزل هنا يتسم ببعض التفاصيل الراقية حتى لا يظهر المنزل بدائي وهذا ما يجعل هذا المنزل بالتحديد أنسب لأي ذوق ففيه من البساطة والأناقة ما يلقى إعجاب الجميع.
رغم صغر حجم هذا الكوخ إلا أنه عملي و مصمم بكفاءة عالية. قد يكون مثالي لقضاء أجازتك السنوية و سط الطبيعة المنعشة.
تصميم الأكوخ لم يعد يقتصر على منازل العطلات الذي تتجه إلى بضع أسابيع في العام بل يمكن أن يكون منزلك و مقرك الدائم. هذا الهيكل الضخم هو الأنسب لمثل هذا الهدف فهيكله مثالي لكل الفصول الأربعة.
ان يكزن البيت مكون من جدران و سقف ليس كافي ليصبح ملجأك الذي تشعر فيه بالراحة والأمان، لكن يجب ان يكون يحمل بصمتك وذوقك في كل تفاصيله مثل هذا البيت المميز. بالرغم من بساطة التصميم إلا أنه يعكس فكر متميز
قد تطرقنا إلى أنواع المنازل المستدامة في مقالات سابقة و أحد أبرز المنازل المستدامة في تميز خاماتها هي المنازل المصنوعة باستخدام القش الخام و هنا أمامنا أحد هذه المنازل المميزة. المنزل هو طابق واحد ذو هيكل فريد من نوعه حيث نرى دمج بين القش والخشب في صورة غير تقليدية. إن كنت تحبذ أن تختلف عن جموع الناس وتفضل أن يكون منزلك صديق للبيئة إذن اتبع حدسك الجريء و قم بإتباع هذا الأسلوب في البناء.
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