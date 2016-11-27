13 أفكار لتزيين جدران منزلك بالحجر لتبدو حديثة جدا!

الحجر كخيار لتغطية الجدار، هو خيار يدوم على المدى الطويل ولعدة سنوات، لذلك لا تقلق لأن لها شعبية كبيرة وفوائد عظيمة.

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