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13 أفكار لتزيين جدران منزلك بالحجر لتبدو حديثة جدا!

Heba khlili Heba khlili
Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
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هناك العديد من الطرق لتحسين مظهر منزلنا، إما عن طريق الطلاء أو استخدام اللوحات الجدارية، وبسبب كثرة الأفكار، اخترنا لك احد افضل الطرق وهي استخدام الحجر كخيار ممتاز لتجديد جدران المنزل. من المهم قبل البدء بتغطية جدرانك بالحجر أن تجيب على بعض الأسئلة، كم ينبغي أن تشتري من الحجارة؟ هل هو مكلف؟ وكيف تحصل على التصميم الجيد؟ من المهم قبل الشراء أن تقوم بالقياسات الصحيحة للجدران والأفضل الاستعانة بخبير قياسات لضمان الكمية المراد شرائها، بالنسبة للأسعار بسبب التنوع في أشكال وأنواع الأحجار، فان السعر يكون متغير، ولكن أسعارها بالمجمل تكون مقبولة، ولتحصل على تصميم الجيد يجب عليك أن تكون حذر في ذلك وهذا يعتمد على القياسات الصحيحة التي قمت بها، لان العمل مع الحجارة يشبه لعبة البزل، فمن الأفضل قبل البدء بالعمل أن تضع تصميمك على الأرض، ومن ثم أن تنقله على الجدار بعد التأكد من صحة العمل وبهذا ستضمن النجاح والتصميم الجيد.
تابعو معنا 13 تصميم حجري لجدران منزلك… ستبهرك

1. أكثر بكثير من تجديد

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design غرفة السفرة
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

عند استخدام الحجر باي شكل من أشكاله لتغطية جدار منزلك، فهو ليس فقط لتجديد الأسلوب، إنما أيضا يُكسب حماية إضافية لسطح الجدار من تأثيرات الطقس ومشاكل الرطوبة.

2. تفاصيل جميلة

La Matera, Estudio Emilio Maurette Arquitectos Estudio Emilio Maurette Arquitectos غرفة المعيشة
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

باستخدام الحجر المصفوف بشكل عشوائي على الجدار والذي أعطى طابع عفوي اكثر، اضف بعض التفاصيل والعناصر الزخرفية لقفص الشموع المعدنية وبعض سلل الخيزران ستعطي لمسة من الدفء.

3. ليس لكامل الجدار

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

ميزة أخرى يمكننا تسليط الضوء على استخدام الحجر كعنصر زخرفي لمنزلك هو أنه ليس من الضروري أن تغطي الجدار كله، فقط اختر القسم الذي تريد تغطيته بالحجر وحدد العمق والحجم، سيعطي هذا الجزء بحد ذاته لمسة مميزة للجدار.

4. ريفي الطابع

A Coruña for rent!, Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

من افضل الغرفة لتغطية جدرانها بالحجر هي غرفة الطعام. غرفة تجمع العائلة ومليئة بالدفء، فالدمج بين التصميم الريفي والحجر امر غاية في الجمال.

5. الجدار المثالي في الركن المناسب

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

عندما يسمع الناس جدران مغطاة بحجر، يفكرون بجدران الحديقة أو جدران خارجية، والحقيقة هي أن مادة الحجر مفيدة لكل المساحات الخارجية والداخلية.

6. مدخل مرحب جدا

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores منازل
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

أن تغطي جدران ممر استقبال الضيوف بالحجر الرمادي المصقول، امر مميز ويدل على ترحيب خاص ومميز للضيوف.

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7. مجموعة متنوعة من الألوان بميزانية قليلة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

معظم الألوان المرغوبة في السوق هي الوان القهوة، الرمادي، وتدرجات الأحمر وهي الوان تتناسب مع الوان الحجر المستخدمة.

8. تأثيرات مختلفة لكل ذوق واسلوب

SPA Matlali, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حديقة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

للدش المخصص للمسبح يمكنك تغطية جدرانه بالحجر، وهنا الدليل على أن الحجر مناسب للتغطية الداخلية والخارجية للجدران.

9. لجدران الحمام

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos حمام دوش وأحواض إستحمام
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

ميزة أخرى للحجر عند تغطيته للجدران أنها تعطي تغيرات متطورة وبيئة أنيقة. انظروا إلى هذا الحمام الجميل بفضل لمسة من الحجر على الجدران، عمل مبدع من المهندسين المعماريين من  KABABIE

10. حديقة صغيرة

Casas Trapecio, INDICO INDICO بلكونة أو شرفة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

كلمسات تزيينيه أخرى يمكنك زرع حوض من النباتات عند قاعدة الجدار المغطى بالحجر الرمادي الغامق ستعيطه مزيد من الجمال.

11. لتجميل مدخل القاعة

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

من بين الخيارات الموجودة في السوق لتغطية الجدار، فان استخدام الحجر هو واحد من أسهل وأسرع خيار، وذو ديمومة اكثر.

12. . جعل أي غرفة أكثر دفءً

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura غرفة المعيشة
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

هي السمة الأكثر وضوح في الحجر انه يجعل الغرفة اكثر دفء واسترخاء وعائلية.

13. غرفة الجدران الحجرية

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

الحجر كخيار لتغطية الجدار، هو خيار يدوم على المدى الطويل ولعدة سنوات، لذلك لا تقلق لأن لها شعبية كبيرة وفوائد عظيمة.

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