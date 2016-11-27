13 أفكار لتزيين جدران منزلك بالحجر لتبدو حديثة جدا!

هناك العديد من الطرق لتحسين مظهر منزلنا، إما عن طريق الطلاء أو استخدام اللوحات الجدارية، وبسبب كثرة الأفكار، اخترنا لك احد افضل الطرق وهي استخدام الحجر كخيار ممتاز لتجديد جدران المنزل. من المهم قبل البدء بتغطية جدرانك بالحجر أن تجيب على بعض الأسئلة، كم ينبغي أن تشتري من الحجارة؟ هل هو مكلف؟ وكيف تحصل على التصميم الجيد؟ من المهم قبل الشراء أن تقوم بالقياسات الصحيحة للجدران والأفضل الاستعانة بخبير قياسات لضمان الكمية المراد شرائها، بالنسبة للأسعار بسبب التنوع في أشكال وأنواع الأحجار، فان السعر يكون متغير، ولكن أسعارها بالمجمل تكون مقبولة، ولتحصل على تصميم الجيد يجب عليك أن تكون حذر في ذلك وهذا يعتمد على القياسات الصحيحة التي قمت بها، لان العمل مع الحجارة يشبه لعبة البزل، فمن الأفضل قبل البدء بالعمل أن تضع تصميمك على الأرض، ومن ثم أن تنقله على الجدار بعد التأكد من صحة العمل وبهذا ستضمن النجاح والتصميم الجيد.
تابعو معنا 13 تصميم حجري لجدران منزلك… ستبهرك
عند استخدام الحجر باي شكل من أشكاله لتغطية جدار منزلك، فهو ليس فقط لتجديد الأسلوب، إنما أيضا يُكسب حماية إضافية لسطح الجدار من تأثيرات الطقس ومشاكل الرطوبة.
باستخدام الحجر المصفوف بشكل عشوائي على الجدار والذي أعطى طابع عفوي اكثر، اضف بعض التفاصيل والعناصر الزخرفية لقفص الشموع المعدنية وبعض سلل الخيزران ستعطي لمسة من الدفء.
ميزة أخرى يمكننا تسليط الضوء على استخدام الحجر كعنصر زخرفي لمنزلك هو أنه ليس من الضروري أن تغطي الجدار كله، فقط اختر القسم الذي تريد تغطيته بالحجر وحدد العمق والحجم، سيعطي هذا الجزء بحد ذاته لمسة مميزة للجدار.
من افضل الغرفة لتغطية جدرانها بالحجر هي غرفة الطعام. غرفة تجمع العائلة ومليئة بالدفء، فالدمج بين التصميم الريفي والحجر امر غاية في الجمال.
عندما يسمع الناس جدران مغطاة بحجر، يفكرون بجدران الحديقة أو جدران خارجية، والحقيقة هي أن مادة الحجر مفيدة لكل المساحات الخارجية والداخلية.
أن تغطي جدران ممر استقبال الضيوف بالحجر الرمادي المصقول، امر مميز ويدل على ترحيب خاص ومميز للضيوف.
معظم الألوان المرغوبة في السوق هي الوان القهوة، الرمادي، وتدرجات الأحمر وهي الوان تتناسب مع الوان الحجر المستخدمة.
للدش المخصص للمسبح يمكنك تغطية جدرانه بالحجر، وهنا الدليل على أن الحجر مناسب للتغطية الداخلية والخارجية للجدران.
ميزة أخرى للحجر عند تغطيته للجدران أنها تعطي تغيرات متطورة وبيئة أنيقة. انظروا إلى هذا الحمام الجميل بفضل لمسة من الحجر على الجدران، عمل مبدع من المهندسين المعماريين من KABABIE
كلمسات تزيينيه أخرى يمكنك زرع حوض من النباتات عند قاعدة الجدار المغطى بالحجر الرمادي الغامق ستعيطه مزيد من الجمال.
من بين الخيارات الموجودة في السوق لتغطية الجدار، فان استخدام الحجر هو واحد من أسهل وأسرع خيار، وذو ديمومة اكثر.
هي السمة الأكثر وضوح في الحجر انه يجعل الغرفة اكثر دفء واسترخاء وعائلية.
الحجر كخيار لتغطية الجدار، هو خيار يدوم على المدى الطويل ولعدة سنوات، لذلك لا تقلق لأن لها شعبية كبيرة وفوائد عظيمة.
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