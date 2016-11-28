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5 واجهات مميزة لمنازل مكونه من طابقين

Heba khlili Heba khlili
LA RIOJA, Arki3d Arki3d منازل
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يأتي الوقت الذي تحتاج إلى تغيير صورة منزلك، وسيكون ذلك بسبب بعض التغييرات التي ستلاحظها على واجهة منزلك بسبب عوامل الطقس، وعمر البناء، وبالتالي ستضطر إلى تجديد وإعادة تشكيل واجهة المنزل. التغيير الذي قد تجريه في واجهة المنزل سيكون بعض التغييرات البسيطة وغير مكلفة لأنك ستقوم ببعض الطلاء وبعض أعمال الصيانة والترميم، لتحصل بالنتيجة على واجهة جميلة وجديدة.
في هذا المقال نحن بصدد استعراض 5 امثله على واجهات لمنازل مكونه من طابقين، التي ستلهمك في حال أردت إجراء بعض التغيير لواجهة منزلك.

1. زارعة واجهة المنزل

Residencial em Condominio , Habitat arquitetura Habitat arquitetura منازل
Habitat arquitetura

Habitat arquitetura
Habitat arquitetura
Habitat arquitetura

تعتبر زراعة النباتات في واجهة المنزل من الأمور المنعشة والتي تعطي حيوية للمنزل وتجعل المنزل سعيد، ولكن عند زراعة النباتات يستلزم عليك التفكير ملياً في الامور الناتجة عن الزراعة وعن عملية الري والسقاية فهناك العديد من المشاكل التي قد تؤدي إلى تخريب في الواجهة، كاختيار الأشجار ذات الجذور السطحية التي ستؤدي بعد فترة من الزمن إلى تخريب الأرضية، وقد تظهر لديك مشكلة تسرب المياه وسوء تصريف المياه الشيء الذي سيؤدي إلى تعفن الجدران.

2. نوافذ جديدة على واجهة المنزل

Residencia em Condominio, Habitat arquitetura Habitat arquitetura منازل
Habitat arquitetura

Habitat arquitetura
Habitat arquitetura
Habitat arquitetura

إذا كنت ترغب في فتح نوافذ جديدة في الجزء الأمامي من المنزل، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار موقع وحجم النوافذ الموجودة أساسا، ينبغي أن يتم ذلك من خلال دراسة مخطط منزلك، وفي حال لم تكن لديك، اقترح عليك التقاط صورة جيدة لواجهة منزلك وطباعتها وتكبيرها، ثم رسم النوافذ التي تريد على الورقة المطبوعة، ومن المفضل بعد ذلك أن تدع مهندس معماري خبير بإعطائك الراي الصحيح، وبذلك ستستمتع بإضافة نوافذ جديدة.

3. نوافذ الزاوية

Puerta de Bosque, Arki3d Arki3d منازل
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

 الحل لتلك الغرفة التي قمت بتوسيعها والموجودة في الزاوية، هو فتح نافذة صغيرة في الزاوية ولكن إذا كان هيكل بيتك يسمح بذلك. النوافذ المستوية الباقية مثل الموجودة في الصورة، متناسبة مع الواجهة واكثر تناسق، ومنظرها مقبول اكثر من تلك التي على الزاوية، ولكن نوافذ الزاوية ماهي إلا حل ونوع من التغيير والتجديد.

4. تغيير اللون الواجهة

BOSQUES DE BUGAMBILIAS, Arki3d Arki3d منازل
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

إعادة تشكيل الواجهة يمكن أن يتم أيضا عن طريق تغيير لون واجهة المنزل، أو طلاء الهيكل الكلي للمنزل أو لإطارات النوافذ، ويفضل اختيار الوان متناقضة مع اللون الأساسي للجدران لتظهر بشكل أوضح وبالتالي ستكون عملية التجديد والتغيير اكثر جمال.

5. الواجهة الزجاجية

LA RIOJA, Arki3d Arki3d منازل
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

إذا كانت واجهة منزلك لا تتلقى الكم الكافي من أشعة الشمس يومياً، فعليك بتحويل بعض الجدران الخارجية إلى زجاج، إذا كنت تريد حقا استخدام الزجاج وتريد الشمس أن تنير منزلك لعدة ساعات من اليوم، سيكون عليك استخدام الستائر كالتي تراها في الصورة، التي تمنع أشعة الشمس وتتيح لك بنفس الوقت الحصول على درجة حرارة لطيفة داخل المنزل، وهذا يعتمد على الاستثمار والميزانية التي لديك.

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