5 واجهات مميزة لمنازل مكونه من طابقين

يأتي الوقت الذي تحتاج إلى تغيير صورة منزلك، وسيكون ذلك بسبب بعض التغييرات التي ستلاحظها على واجهة منزلك بسبب عوامل الطقس، وعمر البناء، وبالتالي ستضطر إلى تجديد وإعادة تشكيل واجهة المنزل. التغيير الذي قد تجريه في واجهة المنزل سيكون بعض التغييرات البسيطة وغير مكلفة لأنك ستقوم ببعض الطلاء وبعض أعمال الصيانة والترميم، لتحصل بالنتيجة على واجهة جميلة وجديدة.
في هذا المقال نحن بصدد استعراض 5 امثله على واجهات لمنازل مكونه من طابقين، التي ستلهمك في حال أردت إجراء بعض التغيير لواجهة منزلك.
تعتبر زراعة النباتات في واجهة المنزل من الأمور المنعشة والتي تعطي حيوية للمنزل وتجعل المنزل سعيد، ولكن عند زراعة النباتات يستلزم عليك التفكير ملياً في الامور الناتجة عن الزراعة وعن عملية الري والسقاية فهناك العديد من المشاكل التي قد تؤدي إلى تخريب في الواجهة، كاختيار الأشجار ذات الجذور السطحية التي ستؤدي بعد فترة من الزمن إلى تخريب الأرضية، وقد تظهر لديك مشكلة تسرب المياه وسوء تصريف المياه الشيء الذي سيؤدي إلى تعفن الجدران.
إذا كنت ترغب في فتح نوافذ جديدة في الجزء الأمامي من المنزل، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار موقع وحجم النوافذ الموجودة أساسا، ينبغي أن يتم ذلك من خلال دراسة مخطط منزلك، وفي حال لم تكن لديك، اقترح عليك التقاط صورة جيدة لواجهة منزلك وطباعتها وتكبيرها، ثم رسم النوافذ التي تريد على الورقة المطبوعة، ومن المفضل بعد ذلك أن تدع مهندس معماري خبير بإعطائك الراي الصحيح، وبذلك ستستمتع بإضافة نوافذ جديدة.
الحل لتلك الغرفة التي قمت بتوسيعها والموجودة في الزاوية، هو فتح نافذة صغيرة في الزاوية ولكن إذا كان هيكل بيتك يسمح بذلك. النوافذ المستوية الباقية مثل الموجودة في الصورة، متناسبة مع الواجهة واكثر تناسق، ومنظرها مقبول اكثر من تلك التي على الزاوية، ولكن نوافذ الزاوية ماهي إلا حل ونوع من التغيير والتجديد.
إعادة تشكيل الواجهة يمكن أن يتم أيضا عن طريق تغيير لون واجهة المنزل، أو طلاء الهيكل الكلي للمنزل أو لإطارات النوافذ، ويفضل اختيار الوان متناقضة مع اللون الأساسي للجدران لتظهر بشكل أوضح وبالتالي ستكون عملية التجديد والتغيير اكثر جمال.
إذا كانت واجهة منزلك لا تتلقى الكم الكافي من أشعة الشمس يومياً، فعليك بتحويل بعض الجدران الخارجية إلى زجاج، إذا كنت تريد حقا استخدام الزجاج وتريد الشمس أن تنير منزلك لعدة ساعات من اليوم، سيكون عليك استخدام الستائر كالتي تراها في الصورة، التي تمنع أشعة الشمس وتتيح لك بنفس الوقت الحصول على درجة حرارة لطيفة داخل المنزل، وهذا يعتمد على الاستثمار والميزانية التي لديك.
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