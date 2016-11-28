5 واجهات مميزة لمنازل مكونه من طابقين

إذا كانت واجهة منزلك لا تتلقى الكم الكافي من أشعة الشمس يومياً، فعليك بتحويل بعض الجدران الخارجية إلى زجاج، إذا كنت تريد حقا استخدام الزجاج وتريد الشمس أن تنير منزلك لعدة ساعات من اليوم، سيكون عليك استخدام الستائر كالتي تراها في الصورة، التي تمنع أشعة الشمس وتتيح لك بنفس الوقت الحصول على درجة حرارة لطيفة داخل المنزل، وهذا يعتمد على الاستثمار والميزانية التي لديك.

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