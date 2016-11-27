الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 منازل صغيرة سوف ترغب بامتلاكها

آية علم الدين آية علم الدين
Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
Loading admin actions …

للأذواق ألوان! أو كما يقال في المثل، وبما أن التصميمات تختلف فإنه من الأفضل أن نطلع على كل البدائل الممكنة، حتى هذه البدائل التي لا تعنينا. لماذا؟ لأننا بهذا سوف نكتشف الكثير من المشاريع المختلفة التي ستجعلنا ننبهر.

عندما يتعلق الأمر بالتفاخر في تصميم المنزل فإننا دائمًا نربطه بالمساحات الواسعة، ولكن..لماذا لا نفكر في المساحات الصغيرة لنفس الأمر؟ فليس هناك شئ يحتوى الدقة والبساطة والرحابة المكتملة أفضل من مشروع صغير محدد المعالم، فالحدود المريحة والمقبولة معروفة من قبل المصممين بأنها من الممكن أن تحتوي جنة صغيرة بداخلها.

ونحن في Homify نفكر في هذه الأشياء المميزة من أجلك، لذا فإننا قد جلبنا لك اليوم 7 مشاريع خاصة صغيرة لمنازل غامرة البهجة ومصممة بشكل يرفع الروح المعنوية.

1- شئ من التقليدية

Timber Clad Exterior Facit Homes منزل خشبي
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

هذا البيت قد صمم على الطراز التقليدي ولكن مع بعض التفاصيل الصغيرة التي تضفي عليه بعض التحديث.

بيت بسيط من الداخل مع بعض الأجزاء الخاصة في الناحية اليمنى مما يجعل الواجهة تعمل رأسيًا وتعطي ديكورًا مميزًا ورائعًا.

2- الحداثة في التشكيل

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD منزل جاهز للتركيب خشب
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

منزل متكامل من الطراز الحداثي البسيط في شكله المحبوب من الجميع بلا شك، إنه منزل صغير،نصفه مغطى بالخشب مع الكورنيشة في السقف للعب بشكل الظلال في النوافذ. إنه مصمم ليكون فقط من الخشب،مما يعطي شعورًا مريحًا للتحاور مع البيئة الطبيعية الجميلة.

3- التبسيط المتكامل

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier غرفة السفرة
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

هذا المنزل الصغير قد صنع خصيصًا لهؤلاء الذين يحبون المساحات الصغيرة، الفراغ المتكامل الذي يعطي النقاء التام، ويسمح للضوء أن يتخلل المنزل كله. إنه يحتوي على طابق آخر، وفراغ مزدوج الارتفاع والذي يستخدم كغرفة مما يوفر درجة من الخصوصية، ولكنها لا تحتوي على مرفقات. شئ بارع!

لفراغ لا يمكن أن يسمى ضيقًا.

4- شئ من الريفية

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

الطراز الكلاسيكي والريفي هما الأسهل في إعطاء لمسة من الدفء. 

فراغ متكامل إذا كان مخصصًا لأناس يحبون البساطة.

الأثاث المصنع من الخشب البالي يعطي إحساسًا بالريف المحبب، والجدران المبنية من الطوب تعطي إحساسًا بالطراز الصناعي، وهذه الألوان المحايدة تضفي على الفراغ جمالًا وترحابًا.

5- لمسة من الحداثة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إنه من الأفضل أن نفكر بألا نزحم الفراغ بالأثاث، التفكير في اللون الأبيض هو مفتاح هذا الأمر.

الحفاظ على لون محايد كقاعدة، تمامًا كما لو كان مفرشًا نريد تطريزه، مع إضافة ألوان وملمس للأثاث. ليس وظيفيًا فقط ولكن جماليًا أيضًا، إنه ملمح مؤكد من الحداثة ويعمل بشكل رائع مع لمسة من الطراز الصناعي.

6- لا شئ أكثر انتقائية من ذلك

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN مطبخ
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

هيا بنا نخلط كل شئ! إنه بديل جيد إذا كنا محتارين في الاختيار بين الطرز المختلفة.

بالطبع فإن المفتاح لذلك هو أن نحتفظ باللون الأساسي الأبيض كقاعدة، حتى نستطيع الجمع بين جميع العناصر الأخرى.

هذا المنزل يعطي للون الداكن أيضًا مدخلًا لإظهار التباين والفخامة والرصانة لهذا الفراغ المتنوع الاستخدامات.

7- العرض الأفضل

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة المعيشة
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

منزل صغير يمكنه أن يمتلك أفضل المميزات. وهذا الفراغ هو مثال حي لذلك، فهو فراغ صغير ولكنه يحتوي على العديد من العناصر مثل غرفة الطعام الصغيرة في آخره مع تفاصيل صغيرة في الديكور، مثل هذه المكتبة الصغيرة، ولكنها تصبح واسعة جدًا للعين عندما تكتمل بالنافذة العريضة المفتوحة على الشرفة، شيء من شأنه أن يعطي الإضاءة المثالية منزلك وينوع البدائل للحركة في داخله.

الأمر كله متعلق بالتفكير بشكل كبير ولكن في مساحات صغيرة! إنها استراتيجية متبعة يعرفها الخبراء والتي تعطينا القدرة على الحصول على أكبر قدر ممكن من المشاريع المتميزة التي تفاجئنا بجمالها، الرفاهية ليست حكرًا على المساحات الواسعة أليس كذلك؟

إذا كانت فكرة المنازل الصغيرة قد أعجبتك فإنك لابد أن ترى 8 منازل صممت بحكمة لا تتعدى مساحتها 75 متر مربع.

أناقة المودرن فى تصميم تلك المطابخ
أي هذه المنازل تود أن يكون منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً