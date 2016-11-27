7 منازل صغيرة سوف ترغب بامتلاكها

للأذواق ألوان! أو كما يقال في المثل، وبما أن التصميمات تختلف فإنه من الأفضل أن نطلع على كل البدائل الممكنة، حتى هذه البدائل التي لا تعنينا. لماذا؟ لأننا بهذا سوف نكتشف الكثير من المشاريع المختلفة التي ستجعلنا ننبهر.

عندما يتعلق الأمر بالتفاخر في تصميم المنزل فإننا دائمًا نربطه بالمساحات الواسعة، ولكن..لماذا لا نفكر في المساحات الصغيرة لنفس الأمر؟ فليس هناك شئ يحتوى الدقة والبساطة والرحابة المكتملة أفضل من مشروع صغير محدد المعالم، فالحدود المريحة والمقبولة معروفة من قبل المصممين بأنها من الممكن أن تحتوي جنة صغيرة بداخلها.

ونحن في Homify نفكر في هذه الأشياء المميزة من أجلك، لذا فإننا قد جلبنا لك اليوم 7 مشاريع خاصة صغيرة لمنازل غامرة البهجة ومصممة بشكل يرفع الروح المعنوية.