7 منازل صغيرة سوف ترغب بامتلاكها

للأذواق ألوان! أو كما يقال في المثل، وبما أن التصميمات تختلف فإنه من الأفضل أن نطلع على كل البدائل الممكنة، حتى هذه البدائل التي لا تعنينا. لماذا؟ لأننا بهذا سوف نكتشف الكثير من المشاريع المختلفة التي ستجعلنا ننبهر.
عندما يتعلق الأمر بالتفاخر في تصميم المنزل فإننا دائمًا نربطه بالمساحات الواسعة، ولكن..لماذا لا نفكر في المساحات الصغيرة لنفس الأمر؟ فليس هناك شئ يحتوى الدقة والبساطة والرحابة المكتملة أفضل من مشروع صغير محدد المعالم، فالحدود المريحة والمقبولة معروفة من قبل المصممين بأنها من الممكن أن تحتوي جنة صغيرة بداخلها.
ونحن في Homify نفكر في هذه الأشياء المميزة من أجلك، لذا فإننا قد جلبنا لك اليوم 7 مشاريع خاصة صغيرة لمنازل غامرة البهجة ومصممة بشكل يرفع الروح المعنوية.
هذا البيت قد صمم على الطراز التقليدي ولكن مع بعض التفاصيل الصغيرة التي تضفي عليه بعض التحديث.
بيت بسيط من الداخل مع بعض الأجزاء الخاصة في الناحية اليمنى مما يجعل الواجهة تعمل رأسيًا وتعطي ديكورًا مميزًا ورائعًا.
منزل متكامل من الطراز الحداثي البسيط في شكله المحبوب من الجميع بلا شك، إنه منزل صغير،نصفه مغطى بالخشب مع الكورنيشة في السقف للعب بشكل الظلال في النوافذ. إنه مصمم ليكون فقط من الخشب،مما يعطي شعورًا مريحًا للتحاور مع البيئة الطبيعية الجميلة.
هذا المنزل الصغير قد صنع خصيصًا لهؤلاء الذين يحبون المساحات الصغيرة، الفراغ المتكامل الذي يعطي النقاء التام، ويسمح للضوء أن يتخلل المنزل كله. إنه يحتوي على طابق آخر، وفراغ مزدوج الارتفاع والذي يستخدم كغرفة مما يوفر درجة من الخصوصية، ولكنها لا تحتوي على مرفقات. شئ بارع!
لفراغ لا يمكن أن يسمى ضيقًا.
الطراز الكلاسيكي والريفي هما الأسهل في إعطاء لمسة من الدفء.
فراغ متكامل إذا كان مخصصًا لأناس يحبون البساطة.
الأثاث المصنع من الخشب البالي يعطي إحساسًا بالريف المحبب، والجدران المبنية من الطوب تعطي إحساسًا بالطراز الصناعي، وهذه الألوان المحايدة تضفي على الفراغ جمالًا وترحابًا.
إنه من الأفضل أن نفكر بألا نزحم الفراغ بالأثاث، التفكير في اللون الأبيض هو مفتاح هذا الأمر.
الحفاظ على لون محايد كقاعدة، تمامًا كما لو كان مفرشًا نريد تطريزه، مع إضافة ألوان وملمس للأثاث. ليس وظيفيًا فقط ولكن جماليًا أيضًا، إنه ملمح مؤكد من الحداثة ويعمل بشكل رائع مع لمسة من الطراز الصناعي.
هيا بنا نخلط كل شئ! إنه بديل جيد إذا كنا محتارين في الاختيار بين الطرز المختلفة.
بالطبع فإن المفتاح لذلك هو أن نحتفظ باللون الأساسي الأبيض كقاعدة، حتى نستطيع الجمع بين جميع العناصر الأخرى.
هذا المنزل يعطي للون الداكن أيضًا مدخلًا لإظهار التباين والفخامة والرصانة لهذا الفراغ المتنوع الاستخدامات.
منزل صغير يمكنه أن يمتلك أفضل المميزات. وهذا الفراغ هو مثال حي لذلك، فهو فراغ صغير ولكنه يحتوي على العديد من العناصر مثل غرفة الطعام الصغيرة في آخره مع تفاصيل صغيرة في الديكور، مثل هذه المكتبة الصغيرة، ولكنها تصبح واسعة جدًا للعين عندما تكتمل بالنافذة العريضة المفتوحة على الشرفة، شيء من شأنه أن يعطي الإضاءة المثالية منزلك وينوع البدائل للحركة في داخله.
الأمر كله متعلق بالتفكير بشكل كبير ولكن في مساحات صغيرة! إنها استراتيجية متبعة يعرفها الخبراء والتي تعطينا القدرة على الحصول على أكبر قدر ممكن من المشاريع المتميزة التي تفاجئنا بجمالها، الرفاهية ليست حكرًا على المساحات الواسعة أليس كذلك؟
إذا كانت فكرة المنازل الصغيرة قد أعجبتك فإنك لابد أن ترى 8 منازل صممت بحكمة لا تتعدى مساحتها 75 متر مربع.