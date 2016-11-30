شقة على الطراز المودرن تضاهي القصور الفاخرة

في البرازيل وتحديدًا في مدينة ساوباولو الساحرة تقع الشقة التي سنأخذكم في جولة داخلها اليوم.

تتميز هذه الشقة الجذابة بالمزج المثالي بين الطرازين الكلاسيكي والحديث أو ما يسمى طراز المودرن كلاسيك وهو الطراز الذي يحتوي على بعض التفاصيل الديكورية ذات اللمحات الكلاسيكية مع تبسيط يتلائم مع الحداثة والعصرية تجعل استخدامه أكثر عملية كما سنرى في هذه الشقة الخلابة.

ليس هذا فقط وإنما تتميز أيضًا بمساحتها الكبيرة التي سمحت للمصممين بأن يصنعوا منها قصرًا فاخرًا داخل شقة ويظهر ذلك جليًا في التصميم الفريد الذي استخدم فيه الرخام الفاخر مع الخشب الطبيعي مع الزجاج بشكل استثنائي الجمال.