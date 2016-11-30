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شقة على الطراز المودرن تضاهي القصور الفاخرة

آية علم الدين آية علم الدين
APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
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في البرازيل وتحديدًا في مدينة ساوباولو الساحرة تقع الشقة التي سنأخذكم في جولة داخلها اليوم.

تتميز هذه الشقة الجذابة بالمزج المثالي بين الطرازين الكلاسيكي والحديث أو ما يسمى طراز المودرن كلاسيك وهو الطراز الذي يحتوي على بعض التفاصيل الديكورية ذات اللمحات الكلاسيكية مع تبسيط يتلائم مع الحداثة والعصرية تجعل استخدامه أكثر عملية كما سنرى في هذه الشقة الخلابة.

ليس هذا فقط وإنما تتميز أيضًا بمساحتها الكبيرة التي سمحت للمصممين بأن يصنعوا منها قصرًا فاخرًا داخل شقة ويظهر ذلك جليًا في التصميم الفريد الذي استخدم فيه الرخام الفاخر مع الخشب الطبيعي مع الزجاج بشكل استثنائي الجمال.

المدخل الأنيق

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

من البداية يظهر لنا هذا الباب بتصميمه الذي يتميز بالفخامة ويعدنا بجولة مميزة داخل هذه الشقة، فالباب نفسه قد صنع من الخشب المكسو بطبقة لامعة من الفورمايكا تتناسب مع الرخام الأنيق الأبيض مع أجزاء من الأسود و مع اللون الأبيض في الحوائط المزينة باللوحات الفنية المميزة.

غرفة المعيشة الكلاسيكية الحديثة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

في غرفة المعيشة نجد أن المصمم قد استخدم خشب الMDF في تجليد أحد الحوائط مع الرخام في الأرضية ومع الأثاث ذو الزوايا الحادة والأذرع الخشبية للمقاعد والأباجورات المزخرفة ذات اللون الأسود واللوحات الفنية الأنيقة على الحائط.

جلسة التلفاز الخشبية

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

لمزيد من الرفاهية صممت هذه المساحة المخصصة للتلفاز والتي اتخذت حوائطها اللون الأبيض مع كساء الحائط الحامل للتلفاز بخشب الMDF اللامع مع الخزانات من الكوريان البني اللامع، ونلاحظ الفخامة في المواد المستخدمة أيضًا في الستائر التي صنعت من القطيفة ذات اللون البيج والأريكة من القطيفة السوداء أيضًا مع مقعد استرخاء مت الجلد الراقي.

رفاهية كاملة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

لا تكتمل الرفاهية مع القطيفة في الأريكة السوداء والستائر والمقعد الجلدي و السجادة ذات النقوشات الكلاسيكية إلا بلمسات الديكور الأنيقة والنباتات المنزلية ذات الشكل الجمالي الأنيق.

غرفة الطعام الدافئة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرةخزانات وبوفيه
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

في غرفة الطعام نجد أن الدفء هو السمة الأساسية في الفراغ عن طريق استخدام التجليد الخشبي للحوائط مع المقاعد المكسوة بقماش القطيفة الفاخر ذو الملمس الدافئ ومع النجفة الكريستالية الكبيرة التي تبعث الدفء من مصابيحها الصفراء.

السلم ذو الدرابزين الزجاجي

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

أما السلم المؤدي إلى الدور العلوي فإننا نجده قد اتخذ ملمحًا آخرًا من التميز وهو الدرابزين الزجاجي و الدرجات الرخامية بلا أنوف التي صنعت شكلًا مميزًا للسلم، وقد اكتملت الفخامة فيه مع وضع المزهريات الكبيرة عند بدايته واللوحة الزخرفية ذات اللون الفيروزي.

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جلسة بسيطة ومريحة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

في أحد أركان المنزل نجد هذه الجلسة المريحة والبسيطة التي لا تخلو من أناقة ورقي في التصميم، فنجد المقاعد من الجلد مع الستائر البيضاء الشفافة و أمامها المزهرية الخشبية الكبيرة و أريكة صغيرة من القماش المزخرف بألوان دافئة جميلة.

الطعام في الشرفة أمر مختلف

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

أما في الشرفة فإن المنظر الرائع يسلب الألباب ، الجدار الحجري الرمادي اللون مع الدرابزين الزجاجي الذي يطل على المدينة بالكامل من ارتفاع شاهق والشواية في الجوار مع المناضد الخشبية الدائرية المتراصة التي تفتح الشهية وتعد بوجبات فريدة الطعم بجوار كل هذا الجمال.

مطبخ صغير في الشرفة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

في ركن من أركان الشرفة نجد أن المصممين قد وضعوا مطبخًا صغيرًا مجهزًا بشكل جذاب عبارة عن خزانة خشبية بجوراها شواية تعلوها مدخنة فضية و خزانة علوية من الكوريان اللامع وخلفهم حائط من الطوب الحراري يتوسط جدراين حجريين في تناسق فريد.

حمام السباحة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مسبح
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

في الشرفة أيضًا نجد أن المساحة الجيدة للشقة سمحت بوجود حمام سباحة مستطيل الشكل لاستكمال الرفاهية والاستجمام.

حمام على طراز البحر المتوسط

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامخزانة الاسعافات الأولية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

أما هذا الحمام فقد جاء متميزًا بالطراز الذي اتبعه وهو طراز البحر المتوسط ذو النقوشات الملونة الجذابة و الأشكال المتعددة التي جعلت له شخصية مختلفة.

غرفة متعددة الاستخدامات

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة الأطفالخزانات وادراج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

أما هذه الغرفة ذات الألوان الهادئة المريحة فقد وجدت للاستخدامات المتعددة، فنجد بها أريكة يمكن استخدامها كسرير لشخص واحد مع هذه الخزانات على الحائط التي من الممكن استخدامها كخزانات ملابس أو كتب و أمامهم منضدة يمكن استخدامها للمذاكرة خاصة مع هذين المقعدين الزجاجيين ذوي الشكل المحبب.

غرفة المكتب الحديثة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

أما في غرفة المكتب فإننا نلاحظ أنها صممت بحيث يمكن استخدامها من أكثر من شخص واحد، ففي الواجهة نجد مكتبين متجاورين وعلى الجوانب نجد أريكة للراحة من القطيفة البنية أمامها خزانات خشبية أنيقة.

غرفة النوم الراقية

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

في غرفة النوم نجد أن اللون الأبيض قد استخدم كقاعدة للألوان ولكنه لم يطغ عليها فنجد أن اللون البني بدرجاته قد استخدم في ورق الحائط على الحائط الخلفي للسرير بشكل جذاب مع اللون البني في الستائر أيضًا وفي ظهر السرير مع الأريكة الجلدية المنخفضة أمام السرير والتي أكملت أناقة التصميم.

حمام من الفسيفساء

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامتجهيزات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

أما في هذا الحمام فنجد أن الأبيض له أبعاد أخرى، فقد استخدم في الفسيفساء على الحائط بشكل جذاب وبألوان متدرجة من الأبيض للرمادي بتميز هائل.

غرفة نوم وردية رومانسية

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة الأطفالخزانات وادراج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

أما هذه الغرفة الرومانسية ذات اللون المريح للعين والجذاب فإنها تميزت باللون الوردي الجميل والأناقة في التصميم عن طريق دمج اللون الأبيض مع الوردي في خشب الخزانات والمقاعد مع الحوائط ومع مراعاة التناسق في الأرضية الخشبية لإنتاج غرفة نوم كغرف الأميرات.

حمام رومانسي أيضًا

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامخزانة الاسعافات الأولية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

وفي حمام هذه الغرفة الرومانسية كان من الضروري استكمال الحالة الجمالية في ديكوراتها بهذا الحمام ذو الألوان المتألقة الرومانسية من الوردي مع الأبيض بشكل جذاب ومريح للأعصاب.

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