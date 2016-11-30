شقة على الطراز المودرن تضاهي القصور الفاخرة

في البرازيل وتحديدًا في مدينة ساوباولو الساحرة تقع الشقة التي سنأخذكم في جولة داخلها اليوم.
تتميز هذه الشقة الجذابة بالمزج المثالي بين الطرازين الكلاسيكي والحديث أو ما يسمى طراز المودرن كلاسيك وهو الطراز الذي يحتوي على بعض التفاصيل الديكورية ذات اللمحات الكلاسيكية مع تبسيط يتلائم مع الحداثة والعصرية تجعل استخدامه أكثر عملية كما سنرى في هذه الشقة الخلابة.
ليس هذا فقط وإنما تتميز أيضًا بمساحتها الكبيرة التي سمحت للمصممين بأن يصنعوا منها قصرًا فاخرًا داخل شقة ويظهر ذلك جليًا في التصميم الفريد الذي استخدم فيه الرخام الفاخر مع الخشب الطبيعي مع الزجاج بشكل استثنائي الجمال.
من البداية يظهر لنا هذا الباب بتصميمه الذي يتميز بالفخامة ويعدنا بجولة مميزة داخل هذه الشقة، فالباب نفسه قد صنع من الخشب المكسو بطبقة لامعة من الفورمايكا تتناسب مع الرخام الأنيق الأبيض مع أجزاء من الأسود و مع اللون الأبيض في الحوائط المزينة باللوحات الفنية المميزة.
في غرفة المعيشة نجد أن المصمم قد استخدم خشب الMDF في تجليد أحد الحوائط مع الرخام في الأرضية ومع الأثاث ذو الزوايا الحادة والأذرع الخشبية للمقاعد والأباجورات المزخرفة ذات اللون الأسود واللوحات الفنية الأنيقة على الحائط.
لمزيد من الرفاهية صممت هذه المساحة المخصصة للتلفاز والتي اتخذت حوائطها اللون الأبيض مع كساء الحائط الحامل للتلفاز بخشب الMDF اللامع مع الخزانات من الكوريان البني اللامع، ونلاحظ الفخامة في المواد المستخدمة أيضًا في الستائر التي صنعت من القطيفة ذات اللون البيج والأريكة من القطيفة السوداء أيضًا مع مقعد استرخاء مت الجلد الراقي.
لا تكتمل الرفاهية مع القطيفة في الأريكة السوداء والستائر والمقعد الجلدي و السجادة ذات النقوشات الكلاسيكية إلا بلمسات الديكور الأنيقة والنباتات المنزلية ذات الشكل الجمالي الأنيق.
في غرفة الطعام نجد أن الدفء هو السمة الأساسية في الفراغ عن طريق استخدام التجليد الخشبي للحوائط مع المقاعد المكسوة بقماش القطيفة الفاخر ذو الملمس الدافئ ومع النجفة الكريستالية الكبيرة التي تبعث الدفء من مصابيحها الصفراء.
أما السلم المؤدي إلى الدور العلوي فإننا نجده قد اتخذ ملمحًا آخرًا من التميز وهو الدرابزين الزجاجي و الدرجات الرخامية بلا أنوف التي صنعت شكلًا مميزًا للسلم، وقد اكتملت الفخامة فيه مع وضع المزهريات الكبيرة عند بدايته واللوحة الزخرفية ذات اللون الفيروزي.
في أحد أركان المنزل نجد هذه الجلسة المريحة والبسيطة التي لا تخلو من أناقة ورقي في التصميم، فنجد المقاعد من الجلد مع الستائر البيضاء الشفافة و أمامها المزهرية الخشبية الكبيرة و أريكة صغيرة من القماش المزخرف بألوان دافئة جميلة.
أما في الشرفة فإن المنظر الرائع يسلب الألباب ، الجدار الحجري الرمادي اللون مع الدرابزين الزجاجي الذي يطل على المدينة بالكامل من ارتفاع شاهق والشواية في الجوار مع المناضد الخشبية الدائرية المتراصة التي تفتح الشهية وتعد بوجبات فريدة الطعم بجوار كل هذا الجمال.
في ركن من أركان الشرفة نجد أن المصممين قد وضعوا مطبخًا صغيرًا مجهزًا بشكل جذاب عبارة عن خزانة خشبية بجوراها شواية تعلوها مدخنة فضية و خزانة علوية من الكوريان اللامع وخلفهم حائط من الطوب الحراري يتوسط جدراين حجريين في تناسق فريد.
في الشرفة أيضًا نجد أن المساحة الجيدة للشقة سمحت بوجود حمام سباحة مستطيل الشكل لاستكمال الرفاهية والاستجمام.
أما هذا الحمام فقد جاء متميزًا بالطراز الذي اتبعه وهو طراز البحر المتوسط ذو النقوشات الملونة الجذابة و الأشكال المتعددة التي جعلت له شخصية مختلفة.
أما هذه الغرفة ذات الألوان الهادئة المريحة فقد وجدت للاستخدامات المتعددة، فنجد بها أريكة يمكن استخدامها كسرير لشخص واحد مع هذه الخزانات على الحائط التي من الممكن استخدامها كخزانات ملابس أو كتب و أمامهم منضدة يمكن استخدامها للمذاكرة خاصة مع هذين المقعدين الزجاجيين ذوي الشكل المحبب.
أما في غرفة المكتب فإننا نلاحظ أنها صممت بحيث يمكن استخدامها من أكثر من شخص واحد، ففي الواجهة نجد مكتبين متجاورين وعلى الجوانب نجد أريكة للراحة من القطيفة البنية أمامها خزانات خشبية أنيقة.
في غرفة النوم نجد أن اللون الأبيض قد استخدم كقاعدة للألوان ولكنه لم يطغ عليها فنجد أن اللون البني بدرجاته قد استخدم في ورق الحائط على الحائط الخلفي للسرير بشكل جذاب مع اللون البني في الستائر أيضًا وفي ظهر السرير مع الأريكة الجلدية المنخفضة أمام السرير والتي أكملت أناقة التصميم.
أما في هذا الحمام فنجد أن الأبيض له أبعاد أخرى، فقد استخدم في الفسيفساء على الحائط بشكل جذاب وبألوان متدرجة من الأبيض للرمادي بتميز هائل.
أما هذه الغرفة الرومانسية ذات اللون المريح للعين والجذاب فإنها تميزت باللون الوردي الجميل والأناقة في التصميم عن طريق دمج اللون الأبيض مع الوردي في خشب الخزانات والمقاعد مع الحوائط ومع مراعاة التناسق في الأرضية الخشبية لإنتاج غرفة نوم كغرف الأميرات.
وفي حمام هذه الغرفة الرومانسية كان من الضروري استكمال الحالة الجمالية في ديكوراتها بهذا الحمام ذو الألوان المتألقة الرومانسية من الوردي مع الأبيض بشكل جذاب ومريح للأعصاب.
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