10 أفكار لتزيين واجهة لبيتك تخطف الأنظار

مع التنوع الهائل في الخامات التي يمكن أن نستخدمها في تغطية واجهات المنازل، صارت مهمة الحصول على واجهة منزل مثيرة أمرا أسهل مهما كان المنزل صغير، بالإضافة إلى أن الدمج بين يخلق مزيد من التنوع في ملمس ولون الواجهة وهو بالطبع ما سيثري جمالها.
الخرسان والخشب والمعادن والأحجار والزجاج خامات إذا قام المصمم باللعب بها باحترافية في تصميم الواجهة مؤكد النتيجة ستكون مبهرة، واليوم لدينا 10 صور تثبت لك أن حتى الواجهات الصغيرة مع هذه الخامات ستبدو مذهلة.
الحجر من الخامات التي يسهل الجمع بينها وبين باقي عناصر ديكور الواجهات وتعطي مظهر مذهلن خاصة مع تنوع الأشكال وظلال الألوان بالحجر.
هنا في هذه الواجهة الصغيرة منحها الحجر المرصوص أفقيا مظهر ساحر بسبب الظلال الناتجة عن البروزات الحجرية والإضاءة المصممة بعناية.
الطوب الأحمر من العناصر التي تتلاءم مع أغلب تصميمات الواجهات، لكن إذا تم استغلاله بشكل أمثل، في هذه الواجهة منحها طريقة ترتيب الطوب الغير معتادة شخصية فريدة ومرحة، كما أنه تناغم بسلاسة مع باقي عناصر الواجهة.
الحجر كان خامة البناء الرئيسية من قبل التاريخ، ومع صلابته والحماية القصوى التي يوفرها، فهو أيضا له حضور قوي عندما يدمج مع الخامات الأخرى مثل الصلب أو الأسمنت، كما هو الحال هنا في هذا التصميم الذي يجمع بين الحجر الداكن، والصلب عى الجانب الآخر مع الإضاءة التي أبرزت جمال الجانبين.
الخشب من أشهر مواد البناء، ميزته الكبرى أنه يوفر العزل الحراري للمنزل إذا ما استخدم في الواجهة، لكن هنا بعض الاحتياطات التي يجب أن تأخذها مثل اختيار النوع المناسب، والصيانة الدورية له لتزيد من عمره.
أفضل أنواع الخشب لتغطية الواجهات هو الصنوبر، وخشب الأرز الأحمر، والساج، أنا الخشب الاستوائي فقد يميل لونه إلى الرمادي مع الوقت إن لم يتم تلميعه بزيوت طبيعية والتي تعزز من مقاومته للماء.
يعد استخدام الزجاج في تصميم الواجهات من أحدث الصيحات والتي زادت انتشارها مؤخرافي التصميمات العصرية، وذلك بفضل تكنولوجيا صناعة الزجاج التي سهلت ادخاله في تصميم الواجهات.
المثير في الزجاج أنه خامة بها الكثير من التنافضات فهو صلب وهش، قابل للانصهار وإعادة التشكيل، شفاف لكنه أيضا يمتص الألوان، ببساطة مذهل. بفضل هذه الخصائص فهو الواجهة أكثر إشراقا، ويمنحها رحابة وانسياب لا يقدر عليه عنصر آخر.
المرايا لديها قدرات ساحرة لتمنح المكان مظهر مذهل، ومع الواجهات الأمر يتضاعف، هنا في هذه الواجهة تم تغطية الجدارين بزاية محددة لتضمن عكس المرآة لأشجار الكرز وتستبعد صخب المدينة، تطبيق ذكي للغاية.
تغطية الواجهة بالمعدن يمنحها مظهر مثير للاهتمام، وميزته أنه منخفض التكلفة نسبيا، وقدرته على تغطية مساحات كبيرة، وسهولة تطويعه وطلاءه أو حتى تركه بلونه الطبيعي.
من أكثر المعادن شيوعا في الواجهات؛ الزنك والفولاذ المقاوم للصدأ، والألمونيوم، إذا كنت ترغب في مزيد من الدفء بالواجهة يمكنك الجمع بين المعدن والخشب كما هو الحال في هذا التصميم.
الخرسان من أشهر المواد المستخدمة في دعم وبناء المباني، لكن مؤخرا بدأ استخدامها كنوع من الطلاء للجدران خاصة مع ملمسها ونسيجها الخشن الذي يعزز من قوة شخصية المكان.
في هذا التصميم تجد تناغم هائل في الجمع بين خامات؛ الخشب، المعدن، الزجاج، وبالطبع الخرسان، ستلاخط هنا أيضا التدرج اللوني للخرسان من الأبيض للون الرمادي الطبيعي وذلك بفضل الإضاءة المميزة للواجهة.
واجهة صغيرة بملمس الطوب، حيث تم طلاء الواجهة بالجبس وبعدها يتم حفر شكل الطوب ليمنح التصميم بروزا ملفتا للانتباه. اختيار اللون الأبيض هنا كان مثاليا، فالواجهة صغيرة للغاية وبها كثير من التفاصيل من الباب الخشبي النوافذ الزجاجية ذات الإطارات المعدنية، أي لون آخر سوى الأبيض كان سينتج عنه زحام بصري كبير وانطباع أقوى بصغر حجم الواجهة
في تناغم هائل بين المعدن والخشب والخرسان والزجاج ومجموعة من الألوان الواقعية والمحايدة خرجت الواجهة بهذا المظهر المذهل معبرا عن الأناقة والرقي، بالفعل نموذج مثالي للواجهة التي تخطف الأنظار.
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