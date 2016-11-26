10 أفكار لتزيين واجهة لبيتك تخطف الأنظار

مع التنوع الهائل في الخامات التي يمكن أن نستخدمها في تغطية واجهات المنازل، صارت مهمة الحصول على واجهة منزل مثيرة أمرا أسهل مهما كان المنزل صغير، بالإضافة إلى أن الدمج بين يخلق مزيد من التنوع في ملمس ولون الواجهة وهو بالطبع ما سيثري جمالها.

الخرسان والخشب والمعادن والأحجار والزجاج خامات إذا قام المصمم باللعب بها باحترافية في تصميم الواجهة مؤكد النتيجة ستكون مبهرة، واليوم لدينا 10 صور تثبت لك أن حتى الواجهات الصغيرة مع هذه الخامات ستبدو مذهلة.