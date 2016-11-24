6 صور لمطبخ صغير ستساعدك على تجديد مطبخك

نستقبل اليوم إحدى التصميمات الرائعة لمطبخ صغير المساحة و لكن صمم بعناية فائقة ليتناسب مع تلك المساحة المحدودة و تم تصميمه بطريقة حداثية نوعاً ما بها شرفة مفتوحة على الخارج لامكانية التواصل مع المحيطين و عدم الشعور بالعزلة داخله و جمع في تصميمه بين المواد الطبيعية مثل الخشب و الطوب و بين المواد الصناعية الجميلة مثل السيراميك و معدن الالومونيوم في الخزانات و البلاسيتيك المقوى في الكراسي ، كل شيء في هذا المطبخ الصغير مصنوع بدقة و منفذ ببراعة يشعرك كأنك في خلية نحل صغيرة، اليكم 6 صور تناقش ذلك المطبخ الجميل مع قليل من الوصف و زيادة من حرية التأمل