6 صور لمطبخ صغير ستساعدك على تجديد مطبخك

نستقبل اليوم إحدى التصميمات الرائعة لمطبخ صغير المساحة و لكن صمم بعناية فائقة ليتناسب مع تلك المساحة المحدودة و تم تصميمه بطريقة حداثية نوعاً ما بها شرفة مفتوحة على الخارج لامكانية التواصل مع المحيطين و عدم الشعور بالعزلة داخله و جمع في تصميمه بين المواد الطبيعية مثل الخشب و الطوب و بين المواد الصناعية الجميلة مثل السيراميك و معدن الالومونيوم في الخزانات و البلاسيتيك المقوى في الكراسي ، كل شيء في هذا المطبخ الصغير مصنوع بدقة و منفذ ببراعة يشعرك كأنك في خلية نحل صغيرة، اليكم 6 صور تناقش ذلك المطبخ الجميل مع قليل من الوصف و زيادة من حرية التأمل
و هذا هام للغاية حتى لا نشعر بالممل أثناء تحضير الطعام والشراب و يسمح للجميع بتبادل أطراف الحديث في كل مكان بالمنزل و ليس فقط في الجلسات المخصصة لذلك، و هي فكرة مبدعة لزيادة التآلف بين جميع من في المنزل
و هذا الأسلوب و التصميم متبع للغاية للاستغلال الأمثل للمساحة بجانب لون الجدران و الأرضيات و يضمن وجود كل شيء مراد استخدامه في متناول يديك و يتوقف على مساحة الرف الرخامي المستخدم لتحديد ذلك الحرف في بداية المطبخ و نهايته