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6 صور لمطبخ صغير ستساعدك على تجديد مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design مطبخالأجهزة الكهربائية
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نستقبل اليوم إحدى التصميمات الرائعة لمطبخ صغير المساحة و لكن صمم بعناية فائقة ليتناسب مع تلك المساحة المحدودة و تم تصميمه بطريقة حداثية نوعاً ما بها شرفة مفتوحة على الخارج لامكانية التواصل مع المحيطين و عدم الشعور بالعزلة داخله و جمع في تصميمه بين المواد الطبيعية مثل الخشب و الطوب و بين المواد الصناعية الجميلة مثل السيراميك و معدن الالومونيوم في الخزانات و البلاسيتيك المقوى في الكراسي ، كل شيء في هذا المطبخ الصغير مصنوع بدقة و منفذ ببراعة يشعرك كأنك في خلية نحل صغيرة، اليكم  6 صور تناقش ذلك المطبخ الجميل مع قليل من الوصف و زيادة من  حرية التأمل 

1- شرفة تتيح لك التواصل مع الجميع أثناء الطهي

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design مطبخإضاءة
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

و هذا هام للغاية حتى لا نشعر بالممل أثناء تحضير الطعام والشراب و يسمح للجميع بتبادل أطراف الحديث في كل مكان بالمنزل و ليس فقط في الجلسات المخصصة لذلك، و هي فكرة مبدعة لزيادة التآلف بين جميع من في المنزل

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2- الألوان المحايدة تسيطر على المطبخ و نسق القوام بين كل المكونات مع ترك مساحة ملائمة لحرية الحركة

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design مطبخالأجهزة الكهربائية
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

3- خزانات أنيقة استخدمت لتحتوي كل الأغراض بما فيها الفرن الكهربائي الذي لم يظهر منه سوى بابه فقط

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

4- المطبخ صمم على شكل حرف L ليكون مناسباً للمساحة التي صمم فيها و تكون كل الجهات فيه قريبة من المتناول

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design مطبخألواح المطبخ
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

و هذا الأسلوب و التصميم متبع للغاية للاستغلال الأمثل للمساحة  بجانب لون الجدران و الأرضيات و يضمن وجود كل شيء مراد استخدامه في متناول يديك و يتوقف على مساحة الرف الرخامي المستخدم لتحديد ذلك الحرف في بداية المطبخ و نهايته

5- استخدام البلاط (سيراميك الزليج ) بهذه الطريقة المتباينة جعل هناك براحاً و خداعاً بصرياً مفيداً في ذلك الجدار فوق الحوض

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design مطبخالأجهزة الكهربائية
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

6- مزيج المواد الطبيعية و الصناعية جعل من هذا المطبخ لوحة فنية متكاملة تجمع بين الحداثة و الأصالة في تصميم واحد لتلببية كل الأذواق

Compact kitchen, Cucine e Design Cucine e Design مطبخالأجهزة الكهربائية
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design
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