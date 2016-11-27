16 تصميم لدش استحمام ذو فاصل زجاجي

اختلاف الأذواق في اختيار التصميم المناسب هو أمر طبيعي ومتوقع حدوثه بالتحديد عند تصميم المنزل. نجد اختلافات في الأذواق في القرارات الصغيرة والكبيرة لأن لكل منا احتياجاته، و من الغرف التي تشهد هذا الاختلاف الملحوظ هو الحمام لما نقضي فيه من وقت لا بأس به بصفة يومية. قد يفضل البعض أن يكون مكان الأستحمام يتسم بالعملية والبعض الآخر يفضل الحلول والتصاميم العملية ونحن هنا كي نريك مجموعة من تصاميم وحدات الاستحمام ذات الفواصل الزجاجية لما فيها من تصاميم تكفل العنصرين بالإضافة لكونهم قمة في الأناقة والرقي. تابع معنا كيف يمكنك توظيف هذه الوحدة في حمامك بما يلائم احتياجاتك وذوقك.