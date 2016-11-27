16 تصميم لدش استحمام ذو فاصل زجاجي

اختلاف الأذواق في اختيار التصميم المناسب هو أمر طبيعي ومتوقع حدوثه بالتحديد عند تصميم المنزل. نجد اختلافات في الأذواق في القرارات الصغيرة والكبيرة لأن لكل منا احتياجاته، و من الغرف التي تشهد هذا الاختلاف الملحوظ هو الحمام لما نقضي فيه من وقت لا بأس به بصفة يومية. قد يفضل البعض أن يكون مكان الأستحمام يتسم بالعملية والبعض الآخر يفضل الحلول والتصاميم العملية ونحن هنا كي نريك مجموعة من تصاميم وحدات الاستحمام ذات الفواصل الزجاجية لما فيها من تصاميم تكفل العنصرين بالإضافة لكونهم قمة في الأناقة والرقي. تابع معنا كيف يمكنك توظيف هذه الوحدة في حمامك بما يلائم احتياجاتك وذوقك.
هذا التصميم اكتفى بوضع فاصل زجاجي كي يعزل الماء اثناء الاستحمام، وهو حل بسيط لا يكلف الكثير مطلقاً. إذا دققت النظر سوف تلاحظ أن حتى خامات غرفة الاستحمام هي نفس خامة أرض الحمام مما يجعل الحمام متكامل و ناعم في ذوقه لعدم وجود تباين كبير في الألوان والخامات.
أكثر الخامات التي ترفع من قيمة الحمامات بالتحديد هو الرخام لما فيه من قيمة وتحمل، وبالرغم من أسعارها المرتفعة أحياناً إلا أن ما يضيفه من أناقة ورقي في الذوق يجعله يستحق العناء. هنا كابينة الحمام على سبيل المثال رائعة الجمال وهذا لإستخدام المصمم هذا النوع القيم من الرخام وبالتأكيد كان الفاصل الزجاجي ذو شفافية مطلقة كي يعرض تصميم الكابينة بفخر.
شفافية الوحدة و الفاصل الزجاجي هنا يجعل الوحدة تبدو كأنها جزء لا يتجزأ من باقي الحمام و حتى استمرارية الخامات من حوائط وأرضيات جعل وحدة منسجمة تماماً مع تصميم الحمام.
على عكس الأساليب السابقة نلاحظ أن التصميم هنا اتجه لكي يوضح الوظائف المختلفة فانفصل حوض الاستحمام تماماً عن باقي الحمام ولكن يحتوي على وظيفة الاستحمام مع وجود مرحاض لما تحتاج هذان الوظيفتين من خصوصية ولكل منهم باب مخصص
كي يظهر اختلاف الوظائف أظهر لنا المصمم هنا تصميم مميز لهذه الوحدة بإختيار الموزايك بألوان متباينة مع الحمام.
يتمتع البعض بمساحات كبيرة في حمام منزلهم ولهؤلاء نقدم لكم هذا التصميم ذو الوظيفة المزدوجة فهذا الحمام هو خير برهان أنك لا تحتاج إلى أي تضحية أو اتخاذ قرار صارم بل بإمكانك أن توجد مساحة للدش محاط بعازل زجاجي مع الحفاظ على وجود البانيو لإستحمام تنعم فيه بالاسترخاء.
ميز المصمم هنا وحدة الدش باختيار اللون الرمادي كي يخلق توازن مع لون الخشب الدافئ الخارجي فإن استمر الخشب في الدش كانت الكابينة ستبدو مختنقة
لمن يفضلون العملية والاناقة إليكم هذا التصميم المذهل فلم يكتفي المصمم هنا من تنفيذ فاصل زجاجي يعزل الرؤية بل قام باستخدام الفاصل كأنه جدار كي يعلق عليه المرايا ليظهر لنا الحمام كأنه يضاهي جمال حمامات الفتادق الراقية. ألا تحلم أن تمتلك مثل هذا التصميم في بيتك؟
لا يجب أن يكون الدش محاط بالفاصل الزجاجي فحسب بل يمكنك اتباع هذا التصميم و تقوم ببناء فاصل جداري من جهة.
إذا كنت تريد تجنب انتشار الماء من خلال الباب التقليدي لم لا تتجه إلى اختيار الباب الزجاجي الجرار؟ فهو حل عملي و أيسر في غلقه و فتحه.
يمكنك أن تقوم باخيار أرضية مختلفة لوحدة الدش كي تبدو أكثر أناقة و تميزها عن باقي الوظائف.
قد يحتوي بعض ىالحمامات على ركن يستحيل أن يتم توظيفه ولكن المصممون لا يعترفون بهذه الكلمة فكما نرى هنا أوجد المصمم من هذا الركي الغريب وحدة دش ميزة مع مراعاة أن الوحدة لا تشكل عائقاً في التحركات داخل و خارج الوحدة.
لا تقيد نفسك بشكل الفاصل الزجاجي التقليدي بل قم بالتعرف على كل الإختيارات المتاحة لكي تصل إلى التصميم الأكثر تميزاً وأقرب إلى ذوقك.
لم يعفى الومن بعد على مثل هذا التصميم فهو أكثر الحلول عملية لما يوفر من مساحة منفصلة تماماً لا يتم تسرب الماء من خلالها الى الحمام.
أختيار التجاليد الحجرية هنا أضفى الكثير من الأناقة لوحدة الدش مع وجود وحدة في الحائط متباينة بقوة مع التصميم.
فضل المصمم هنا إظهار الوحدة بصورة عصرية و جريئة أكثر بإظهار الفاصل الزجاجي بهيكله الجريء.