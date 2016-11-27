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16 تصميم لدش استحمام ذو فاصل زجاجي

shereen gouda shereen gouda
homify حمام سيراميك Beige
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اختلاف الأذواق في اختيار التصميم المناسب هو أمر طبيعي ومتوقع حدوثه بالتحديد عند تصميم المنزل. نجد اختلافات في الأذواق في القرارات الصغيرة والكبيرة لأن لكل منا احتياجاته، و من الغرف التي تشهد هذا الاختلاف الملحوظ هو الحمام لما نقضي فيه من وقت لا بأس به بصفة يومية. قد يفضل البعض أن يكون مكان الأستحمام يتسم بالعملية والبعض الآخر يفضل الحلول والتصاميم العملية ونحن هنا كي نريك مجموعة من تصاميم وحدات الاستحمام ذات الفواصل الزجاجية لما فيها من تصاميم تكفل العنصرين بالإضافة لكونهم قمة في الأناقة والرقي. تابع معنا كيف يمكنك توظيف هذه الوحدة في حمامك بما يلائم احتياجاتك وذوقك.

1-استمرارية الخامات

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم اكتفى بوضع فاصل زجاجي كي يعزل الماء اثناء الاستحمام، وهو حل بسيط لا يكلف الكثير مطلقاً. إذا دققت النظر سوف تلاحظ أن حتى خامات غرفة الاستحمام هي نفس خامة أرض الحمام مما يجعل الحمام متكامل و ناعم في ذوقه لعدم وجود تباين كبير في الألوان والخامات.

2- أستحمام في أجواء الفخامة

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura حمام
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

أكثر الخامات التي ترفع من قيمة الحمامات بالتحديد هو الرخام لما فيه من قيمة وتحمل، وبالرغم من أسعارها المرتفعة أحياناً إلا أن ما يضيفه من أناقة ورقي في الذوق يجعله يستحق العناء. هنا كابينة الحمام على سبيل المثال رائعة الجمال وهذا لإستخدام المصمم هذا النوع القيم من الرخام وبالتأكيد كان الفاصل الزجاجي ذو شفافية مطلقة كي يعرض تصميم الكابينة بفخر.

3- كابينة متخفية

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

شفافية الوحدة و الفاصل الزجاجي هنا يجعل الوحدة تبدو كأنها جزء لا يتجزأ من باقي الحمام و حتى استمرارية الخامات من حوائط وأرضيات جعل وحدة منسجمة تماماً مع تصميم الحمام.

4- غرفة منفصلة

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. حمام
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

على عكس الأساليب السابقة نلاحظ أن التصميم هنا اتجه لكي يوضح الوظائف المختلفة فانفصل حوض الاستحمام تماماً عن باقي الحمام ولكن يحتوي على وظيفة الاستحمام مع وجود مرحاض لما تحتاج هذان الوظيفتين من خصوصية ولكل منهم باب مخصص

5- تباين في الألوان

Malibu Decor by Erika Winters Inc. Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

كي يظهر اختلاف الوظائف أظهر لنا المصمم هنا تصميم مميز لهذه الوحدة بإختيار الموزايك بألوان متباينة مع الحمام.

6- تعدد الوظائف

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

يتمتع البعض بمساحات كبيرة في حمام منزلهم ولهؤلاء نقدم لكم هذا التصميم ذو الوظيفة المزدوجة فهذا الحمام هو خير برهان أنك لا تحتاج إلى أي تضحية أو اتخاذ قرار صارم بل بإمكانك أن توجد مساحة للدش محاط بعازل زجاجي مع الحفاظ على وجود البانيو لإستحمام تنعم فيه بالاسترخاء.

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7- اختلاف مميز

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

ميز المصمم هنا وحدة الدش باختيار اللون الرمادي كي يخلق توازن مع لون الخشب الدافئ الخارجي فإن استمر الخشب في الدش كانت الكابينة ستبدو مختنقة

8- تصميم عملي و مميز

homify حمام سيراميك Beige
homify

homify
homify
homify

لمن يفضلون العملية والاناقة إليكم هذا التصميم المذهل فلم يكتفي المصمم هنا من تنفيذ فاصل زجاجي يعزل الرؤية بل قام باستخدام الفاصل كأنه جدار كي يعلق عليه المرايا ليظهر لنا الحمام كأنه يضاهي جمال حمامات الفتادق الراقية. ألا تحلم أن تمتلك مثل هذا التصميم في بيتك؟

9- جدار فاصل

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام خشب White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

لا يجب أن يكون الدش محاط بالفاصل الزجاجي فحسب بل يمكنك اتباع هذا التصميم و تقوم ببناء فاصل جداري من جهة.

10- الباب الجرار

Casa Jardines, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño حمام سيراميك White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

إذا كنت تريد تجنب انتشار الماء من خلال الباب التقليدي لم لا تتجه إلى اختيار الباب الزجاجي الجرار؟ فهو حل عملي و أيسر في غلقه و فتحه.

11- تباين في الأرضيات.

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture حمام
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

يمكنك أن تقوم باخيار أرضية مختلفة لوحدة الدش كي تبدو أكثر أناقة و تميزها عن باقي الوظائف.

12- استغلال الركن بطريقة سليمة

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) حمام
Михаил Новинский (MNdesign)

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

قد يحتوي بعض ىالحمامات على ركن يستحيل أن يتم توظيفه ولكن المصممون لا يعترفون بهذه الكلمة فكما نرى هنا أوجد المصمم من هذا الركي الغريب وحدة دش ميزة مع مراعاة أن الوحدة لا تشكل عائقاً في التحركات داخل و خارج الوحدة.

13- فاصل مميز

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

لا تقيد نفسك بشكل الفاصل الزجاجي التقليدي بل قم بالتعرف على كل الإختيارات المتاحة لكي تصل إلى التصميم الأكثر تميزاً وأقرب إلى ذوقك.

14- التصميم التقليدي

Сан узлы с плиткой иммитирующей бетон, Your royal design Your royal design حمام
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

لم يعفى الومن بعد على مثل هذا التصميم فهو أكثر الحلول عملية لما يوفر من مساحة منفصلة تماماً لا يتم تسرب الماء من خلالها الى الحمام.

15- تصميم أنيق

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo حمام
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

أختيار التجاليد الحجرية هنا أضفى الكثير من الأناقة لوحدة الدش مع وجود وحدة في الحائط متباينة بقوة مع التصميم.

16- جرأة الأختيار

BlossomVale , Space Atelier Pte Ltd Space Atelier Pte Ltd حمام
Space Atelier Pte Ltd

BlossomVale

Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd
Space Atelier Pte Ltd

فضل المصمم هنا إظهار الوحدة بصورة عصرية و جريئة أكثر بإظهار الفاصل الزجاجي بهيكله الجريء.

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