14 فكرة ستغير رأيك في تصميم باب بيتك

الأبواب هي الأمان و الحماية لبيتنا من أي شيء غير مرغوب في دخوله إليها، و لكن بجانب تلك المعاني القوية يظهر لدينا كمهتمين بالديكور والتصميم الشكل الجمالي لتلك الأبواب كيف يكون، مع الوضع في الاعتبار أن الشكل العام للمدخل كجزء من جمال تصميم البيت لا يكتمل براعته سوى بجمال تصميم الأبواب، لذا سنصحبكم اليوم في جولة فريدة من نوعها لرؤية 14 باباً مختلفاً في تصميمه عن المعتاد و جميعهم يتمتع بالمتانة و العظمة و الفخامة إلى جانب ذلك الإبداع في شكلها النهائي .