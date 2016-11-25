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14 فكرة ستغير رأيك في تصميم باب بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Puertas de exterior, Timberplan Timberplan شبابيك
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الأبواب هي الأمان و الحماية لبيتنا من أي شيء غير مرغوب في دخوله إليها، و لكن بجانب تلك المعاني القوية يظهر لدينا كمهتمين بالديكور والتصميم الشكل الجمالي لتلك الأبواب كيف يكون، مع الوضع في الاعتبار أن الشكل العام للمدخل كجزء من جمال تصميم البيت لا يكتمل براعته سوى بجمال تصميم الأبواب، لذا سنصحبكم اليوم في جولة فريدة من نوعها لرؤية 14 باباً مختلفاً في تصميمه عن المعتاد و جميعهم يتمتع بالمتانة و العظمة و الفخامة إلى جانب ذلك الإبداع في شكلها النهائي .

1- باب عظيم

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos شبابيك
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

هذا الباب الضخم و الجميل في الوقت ذاته يناسب بيتك لو كنت من محبي اضافة لمسات غريبة على تصميم مدخلك لأنه مختلف بالفعل في طريقة فتحه و لابد أن يكون لديك مساحة كبيرة كافية حول محيط دائري حوله ليفتح بدون مضايقات

2- رقة و جمال

Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

باب مزخرف باللون الذهبي و هو مصنوع من الخشب و مصمم بشكل استثنائي ليليق بمدخل رومانسي و حالم و ديكور هاديء ليس فيه ألوان ساخنة أو لمسات خارجة عن المألوف

3- فضيات

Puertas de exterior, Timberplan Timberplan شبابيك
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

ذلك الباب الفضي يناسب تماماً المداخل التي تطل على مناظر طبيعية يراد انعكاسها أمام الداخلين للمنزل من خلاله، اللون الفضي عاكس جيد للضوء و بالتالي يكون مضيئاً بأقل المصابيح المسلطة عليه ليلاً و كذلك يكون رائعاً و مشرقاً في لحظات النهار و سطوع الشمس و هو من الأبواب التي تحتاج مساحة كذلك

4- طبيعة ساحرة

MR House/Casa MR, Pascali Semerdjian Arquitetos Pascali Semerdjian Arquitetos شبابيك
Pascali Semerdjian Arquitetos

Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos

باب خشبي يتمتع بنقوش الخشب الطبيعية و يعتبر لمسة جمالية لمحبي و عشاق المواد المنتجة طبيعياً بجانب النباتات و الاحجار التي تدخل ضمن هذا الإطار أيضاً

5- تداخل و غموض

MP, Studio AZ Studio AZ شبابيك
Studio AZ

Studio AZ
Studio AZ
Studio AZ

ذلك الباب ذو التصميم المخادع للنظر، من أجمل التصميمات التي تعتبر متحررة قليلاً من قيود الحاجة للخصوصية و الانغلاق، التفريغ الداخلي في الباب يوضح الجمال المقصود فيه و الخداع البصري القوي الذي يسببه لنا فهو يستحق مزيداً من التأمل حيث كل نظره إليه تنقلنا لبعد آخر في روعته

6- ترخيم بالطلاء

Casa Alphaville 1, AURORA Arquitetura - Design 4 Stays AURORA Arquitetura - Design 4 Stays شبابيك
AURORA Arquitetura – Design 4 Stays

AURORA Arquitetura - Design 4 Stays
AURORA Arquitetura – Design 4 Stays
AURORA Arquitetura - Design 4 Stays

الأبواب ذات الطلاء و الرتوش الرخامية التي تجعلك تحتار هل هو مصنوع من رخام فعلاً أم لا، و الحقيقة أن هذا الباب مصنوع من المعدن و يمكن أن يصنع من الاخشاب و لكن الطلاء المبتكر هو من يصنع ذلك التضارب في الشعور

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7- شيكولاته

Casa CG, GLR Arquitectos GLR Arquitectos شبابيك
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

هذا الباب يشبه قطعة الشيكولاته في كل شيء حتى في لمعته و لونه الداكن الخيالي، و عند غلقه يصبح هو الحائط المحيط به سواء ليس هناك أي بروز سوى لمكان المفتاح فقط، فهو مناسب لمحبي الشيكولاته و هذا في المقام الأول و ثانياً يكون ملائماً لمحبي الغموض في مداخلهم

8- باب مهيب

Vivienda en Mugardos, AD+ arquitectura AD+ arquitectura أبواب رئيسية خشب Brown
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

ذلك الباب يشبه كثيراً الباب الأول الذي استعرضناه سوياً و لكن هذا تعتبر مفصلاته في نهايته و ليس في وسطه كما الأول، و لكن الحجم واحد تقريباً ، و هو يناسب كثيراً المداخل الواسعة من الداخل و البسيطة من الخارج لأنه يفتح للداخل

9- باب أميري

Keskin Konutu, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA شبابيك
QZENS MOBİLYA

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

ذلك الباب الملكي الكلاسيكي الذي استخدم الزجاج في دوائر الأخشاب و الأعمدة الإغريقية على حافتيه، لوحة فنية و ليس باباً ، هذا أقل ما يوصف به هذا التصميم الراقي الذي جعل المدخل بأكمله فخماً دون الحاجة لاضافة تفاصيل أخرى

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10 – اناقة رسمية

CASA CARRARA, Remy Arquitectos Remy Arquitectos شبابيك
Remy Arquitectos

Remy Arquitectos
Remy Arquitectos
Remy Arquitectos

استخدام الباب بتلك الطريقة يعني الترحاب الكبير لكل الزوار و يفتح أكثر من منفذ للدخول بدلاً من منفذ واحد فهو ينتفح للوسط ليعطي مساحة يميناً و يساراً للدخول و الاستمتاع بتصميمه الرسمي الساحر

11- مرآة في الوسط لما لا

Puertas de exterior, Timberplan Timberplan شبابيك
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

لمسة الزجاج الساحرة في قلب الخشب عملت على فصل الشكل العام للباب من هدوء للحركة و النشاط حيث تعكس المرآة الضوء الواقع عليها فتجعل وسط الباب مضيئاً كأنه مركب به مصابيح و لكن استخدام لوح زجاج آخر في مقابل الباب عزز ذلك الانعكاس لمضاعفات كثيرة ، فعند وجودك أمام ذلك الباب ستستطيع رؤية معظم المسطح المقابل في تلك الانعكاسات

12- ابداع زجاجي و معدني

DeRadigues, Modelmo ScPRL Modelmo ScPRL شبابيك
Modelmo ScPRL

Modelmo ScPRL
Modelmo ScPRL
Modelmo ScPRL

بين الضلوع و الزجاج و التطبيقات المعدنية يظهر جمال هذا الباب المتكامل و البسيط في حجمه و الرائع في تنفيذه فما أجمل تلك المقابض الطويلة التي تذكرنا بالطرازات السابقة الأصيلة و كذلك اللون المطلي به يضفي مزيداً من روح الدفء و الترحاب للمنزل باكمله

13- باب حديدي مشرق

French Chateaux, Allan Malouf Arquitetura e Interiores Allan Malouf Arquitetura e Interiores شبابيك
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

ذلك الباب الحديدي المأخوذ من الطراز الكلاسيكي الجميل، الفكرة توحي بالفخامة و حسن الاستغلال بالزجاج المصقول في التفاعل مع ضوء الشمس المباشر جعل المدخل من الداخل كله اشراق و نور ، و مع النظر للأرضيات  التي تأخذ نفس لونه سندرك تماماً السحر الكامن هنا

14- خشب ذهبي

Pachani's residence, Neogenesis+Studi0261 Neogenesis+Studi0261 شبابيك
Neogenesis+Studi0261

Pachani's residence

Neogenesis+Studi0261
Neogenesis+Studi0261
Neogenesis+Studi0261

لمسات الخشب الطبيعية مستخدمة بعناية فائقة لتحاكي الديكور و المربعات التي تجاورها، الباب لو تم حسن استغلال الضوء حوله بالشكل الأمثل سيكون أشبه بشيء من التحف الفنية النادرة و هذا ما نجح فيه هذا المصمم

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