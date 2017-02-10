7 طرق مثالية لفصل غرفة المعيشة عن المدخل

الحلم المشترك بين الجميع هو امتلاك منزل الأحلام الذي يتحقق فيه كل الوظائف بكفاءة مع تصميم أنيق يجعل المهام اليومية سهلةو مع التصاميم المعمارية العصرية قد نواجه بعض العوائق من حيث المساحات الصغيرة وهو الأمر الذي قد يؤدي المصممين إلى حل اللجوء إلى المساحات المفتوحة والتخلي عن بعض الحوائط معمارياً سعياً إلى حلول أكثر مرونة في التصميم الداخلي، ولكن لا يحبذ الجميع هذا الأمر وبالتحديد في مساحة المدخل، فبعض البيوت الأكثر تحفظاً تفضل أن يكون المدخل منفصلاً نسبياً عن غرفة المعيشة. نحن هنا في homify دائماً نسعى لحل كل العوائق التي تمر أمام الجميع عند تصميم منزل الأحلام وهذا هو هدفنا الأوحد لذا قمنا بجمع بعض التصاميم التي يقترحها الخبراء لكي تتجنب المشكلة التي طرحناها مسبقاً، وهي مجموعة من مكاتب وفواصل جديرة بحل هذه الأزمة بلا التعدي على وظيفة أي من الفراغيين.
تصميم هذا الفاصل هو أسلم الحلول فهو يجمع بين العامل العملي والجمالي وما يضيف من جماله هو أنه يلائم أي نمط.
إذا كنت تريد أن تضرب عصفورين بحجر واحد إليك هذا الحل الرائع فهذا التصميم ستكون من مكتبة وحامل التلفاز وفاصل بين غرفة المعيشة والمدخل، وبهذا ستكون أستغليت المساحة بأعلى الطرق كفاءة
توصل المصممين المحترفين إلى حلول تناسب جميع الأذواق وهذه الوحدة هي خير برهان فهي وحدة متكاملة تعمل كجدار فاصل مع تواجد باب بها لسهولة المرور بين فراغين مع احفاظ على المعادلة المثالية بين عزل الرؤية و أمتداد المساحة. ما يجعل هذا التصميم عالمي أيضاً هو تعدد أشكال الوحدة مما يمكن من تخزين أغراض مختلفةمن كتب وأكسسوارات وحتى الأجهزة.
قد يهتم البعض بالتصاميم الأكثر جرأة وتعبر عن الذوق والشخصية الشبابية الجريئة وهؤلاء سوف يجدون في هذا التصميم ما يبحثون عنه فهو تصميم ذو هيكل يثير فضول و إعجاب الجميع ولا يجرأ على اختياره إلى قليل. هذا التصميم لا يفصل تماماً بين المساحات ولكن كافي ليقوم بفصل الوظائف مع تيسير الحركة بين المدخل وغرفة المعيشة.
في حين أن البعض قد يواجه الصعاب في مساحة المنزل الصغيرة قد يتمتع البعض أيضاُ لمساحات هائلة فيكون بإستطاعتهم أن يتجهوا إلى تعدد الوظائف في الفراغ الواحد ففي مثل هذا التصميم العصري خلق المصمم في البهو فاصل يستخدم كطاولة طعام وهو حل يعد غاية في الذكاء.
بالطبع لن يتفق الجميع على نفس الحلول ففي حين أن البعض سوف يظن أن إدخال الوحدات كفاصل بين فراغين هو حل عملي للغاية سوف يظن البعض الآخر أنه ليس الحل الأقرب إلى ذوقهم وفد يقوموا باختيار مثل هذا الفاصل الجريء كي يضيفوا لمسة جمالية و يتحول الفاصل إلى عنصر أساسي في الديكور.
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