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7 طرق مثالية لفصل غرفة المعيشة عن المدخل

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة المعيشةرفوف
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الحلم المشترك بين الجميع هو امتلاك منزل الأحلام الذي يتحقق فيه كل الوظائف بكفاءة مع تصميم أنيق يجعل المهام اليومية سهلةو مع التصاميم المعمارية العصرية قد نواجه بعض العوائق من حيث المساحات الصغيرة وهو الأمر الذي قد يؤدي المصممين إلى حل اللجوء إلى المساحات المفتوحة والتخلي عن بعض الحوائط معمارياً سعياً إلى حلول أكثر مرونة في التصميم الداخلي، ولكن لا يحبذ الجميع هذا الأمر وبالتحديد في مساحة المدخل، فبعض البيوت الأكثر تحفظاً تفضل أن يكون المدخل منفصلاً نسبياً عن غرفة المعيشة. نحن هنا في homify دائماً نسعى لحل كل العوائق التي تمر أمام الجميع عند تصميم منزل الأحلام  وهذا هو هدفنا الأوحد لذا قمنا بجمع بعض التصاميم التي يقترحها الخبراء لكي تتجنب المشكلة التي طرحناها مسبقاً، وهي مجموعة من مكاتب وفواصل جديرة بحل هذه الأزمة بلا التعدي على وظيفة أي من الفراغيين.

وحدة لحمل الإكسسوارات

homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Beige
homify

homify
homify
homify

تصميم هذا الفاصل هو أسلم الحلول فهو يجمع بين العامل العملي والجمالي وما يضيف من جماله هو أنه يلائم أي نمط.

وحدة التلفاز

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

إذا كنت تريد أن تضرب عصفورين بحجر واحد إليك هذا الحل الرائع فهذا التصميم ستكون من مكتبة وحامل التلفاز وفاصل بين غرفة المعيشة والمدخل، وبهذا ستكون أستغليت المساحة بأعلى الطرق كفاءة

مكتبة متكاملة

homify غرفة المعيشةرفوف
homify

homify
homify
homify

توصل المصممين المحترفين إلى حلول تناسب جميع الأذواق وهذه الوحدة هي خير برهان فهي وحدة متكاملة تعمل كجدار فاصل مع تواجد باب بها لسهولة المرور بين فراغين مع احفاظ على المعادلة المثالية بين عزل الرؤية و أمتداد المساحة. ما يجعل هذا التصميم عالمي أيضاً هو تعدد أشكال الوحدة مما يمكن من تخزين أغراض مختلفةمن كتب وأكسسوارات وحتى الأجهزة.

الأرفف المعلقة

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

قد يهتم البعض بالتصاميم الأكثر جرأة وتعبر عن الذوق والشخصية الشبابية الجريئة وهؤلاء سوف يجدون في هذا التصميم ما يبحثون عنه فهو تصميم ذو هيكل يثير فضول و إعجاب الجميع ولا يجرأ على اختياره إلى قليل. هذا التصميم لا يفصل تماماً بين المساحات ولكن كافي ليقوم بفصل الوظائف مع تيسير الحركة بين المدخل وغرفة المعيشة.

طاولة عملية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في حين أن البعض قد يواجه الصعاب في مساحة المنزل الصغيرة قد يتمتع البعض أيضاُ لمساحات هائلة فيكون بإستطاعتهم أن يتجهوا إلى تعدد الوظائف في الفراغ الواحد ففي مثل هذا التصميم العصري خلق المصمم في البهو فاصل يستخدم كطاولة طعام وهو حل يعد غاية في الذكاء.

أنماط عصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بالطبع لن يتفق الجميع على نفس الحلول ففي حين أن البعض سوف يظن أن إدخال الوحدات كفاصل بين فراغين هو حل عملي للغاية سوف يظن البعض الآخر أنه ليس الحل الأقرب إلى ذوقهم وفد يقوموا باختيار مثل هذا الفاصل الجريء كي يضيفوا لمسة جمالية و يتحول الفاصل إلى عنصر أساسي في الديكور.

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