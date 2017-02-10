7 طرق مثالية لفصل غرفة المعيشة عن المدخل

بالطبع لن يتفق الجميع على نفس الحلول ففي حين أن البعض سوف يظن أن إدخال الوحدات كفاصل بين فراغين هو حل عملي للغاية سوف يظن البعض الآخر أنه ليس الحل الأقرب إلى ذوقهم وفد يقوموا باختيار مثل هذا الفاصل الجريء كي يضيفوا لمسة جمالية و يتحول الفاصل إلى عنصر أساسي في الديكور.

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