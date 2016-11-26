7 مداخل مودرن تناسب بيتك

هذا المدخل سيناسب كثيراً ذوقك الراقي و المحب لمظهر الطبيعة المتمثل في تعرجات الحجارة التي تزين بها الجدار، و اللون الرصاصي الذي يتدرج كلما تحركنا للداخل حتى يصل لذروته في الباب ما هو إلا تجسيد لشيء من الهدوء و بعض من الرسمية و كثير من الاناقة، هذا الباب المصنوع من المعدن يوضح كيف أن المعادن تقبل الدمج بجوار الاحجار و النباتات بكل سهولة و لها ألوان مختلفة تليق مع أي مكون آخر