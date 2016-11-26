7 مداخل مودرن تناسب بيتك

مداخل المنازل هي العنوان الرئيسي لسائر رواية التصميم الداخلي و الديكور في سائر المنزل، اليوم قررنا أن نقدم إليكم تشكيلة رائعة من مداخل بسيطة و أنيقة تتسم بالرقة و تفاصيلها تعد على الأصابع و لكنها ذات تأثير كبير في الشكل العام للمدخل و بالتالي للبيت كله، اخترنا مجموعة متنوعة بين المكونات الخشبية و الطوب و الأحجار و ألوان متباينة بين السخونة و البرودة و الحيادية
هذا المدخل سيناسب كثيراً ذوقك الراقي و المحب لمظهر الطبيعة المتمثل في تعرجات الحجارة التي تزين بها الجدار، و اللون الرصاصي الذي يتدرج كلما تحركنا للداخل حتى يصل لذروته في الباب ما هو إلا تجسيد لشيء من الهدوء و بعض من الرسمية و كثير من الاناقة، هذا الباب المصنوع من المعدن يوضح كيف أن المعادن تقبل الدمج بجوار الاحجار و النباتات بكل سهولة و لها ألوان مختلفة تليق مع أي مكون آخر
من أجمل التطبيقات في استخدام الحصى و النبات بجوار الباب و المدخل الرئيسي هو هذا التصميم و لعل أجمل ما يميزه التكامل هنا هو اللون بين الأرض الرخامية و الباب الخشبي و جدار الزجاج المصقول و الجزء الممتليء بالحصوات و فوقه الزرع، تنوع غريب و لكن جميل في هذا المدخل البسيط الأنيق
الهدوء في هذا المدخل مختلف، حيث للمرة الاولى تقريباص يكون اللون الطوبي فيها غير مسيطر على المشهد بالرغم من كونه أكثر انتشاراً و لكن قوة اللون الأبيض و المرآة التي بجوار الباب الخشبي قد أحدثا التوازن المرغوب و كذلك لن نغفل قوة تأثير النبته المنفردة على اليمين فقد نوعت السحر في هذا المدخل الرقيق
هذا المدخل يجمع بين الرقة و الفخامة الشديدة و هذا بسبب العواكس الزجاجية على جانبي الباب البني و الخشبي و الذي تظهر فيه علامات الخشب الطبيعية دون طمس أو اخفاء، و السلم ذو الدرجة الواحدة زاد من هدوء و جمال هذا المدخل الذي يتميز بسقف خشبي أيضاً ليكمل المشهد الرائع مع الباب
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من هذا المكان يظهر لنا التفكير الذي انتهجه المصمم في جعل الباب و المدخل بشكل عام غير مباشر و به فاصل واضح مع المرأب الكبير المفتوح بجواره و بين كل تلك التفاصيل و السلالم يختبيء الباب البني المصنوع من في هدوء تام ، و لكن العامل الأبرز هنا هو ذلك السور الفاصل الذي تحدثنا عنه و هذا دليل على أن مجرد عنصر واحد يغير تماماً من الشكل العام للتصميم
البناتات تزيد من رقة و ألفة المداخل بشكل استثنائي و الباب الخشبي يقترب كثيراً من لون الشجر الذي يتزين بالنباتات في الغابات و البساتين، و اللون الرمادي الفاتح أحدث جمالاً و هدوءاً على المدخل كله و ربما المحيط الذي بجوار البيت بأكمله
الأحجار التي تشبه الفنارات القديمة في الموانيء في علامة عشق للتحرر و الدفء في التفاصيل بالنسبة لأي جدار تستخدم فيها، الشحوب و اللون المطفي في كل قطعة حجر تنقلك لعالم من السحر و تجعل ذلك المدخل تحديداً حالة خاصة لكل من كان البحر و البيوت التي تحاوطه عاملاً في تشكيل ذكرياته و تفضيلاته، هذا المدخل اهداء خاص لكل محبي الشاعرية و الغوص في التفاصيل الصغيرة