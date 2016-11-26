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7 مداخل مودرن تناسب بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify شبابيك و أبوابأبواب
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مداخل المنازل هي العنوان الرئيسي لسائر رواية التصميم الداخلي و الديكور في سائر المنزل، اليوم قررنا أن نقدم إليكم تشكيلة رائعة من مداخل بسيطة و أنيقة تتسم بالرقة و تفاصيلها تعد على الأصابع و لكنها ذات تأثير كبير في الشكل العام للمدخل و بالتالي للبيت كله، اخترنا مجموعة متنوعة بين المكونات الخشبية و الطوب و الأحجار و ألوان متباينة بين السخونة و البرودة و الحيادية 

1- أحجار رمادية و باب معدني

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

هذا المدخل سيناسب كثيراً ذوقك الراقي و المحب لمظهر الطبيعة المتمثل في تعرجات الحجارة التي تزين بها الجدار، و اللون الرصاصي الذي يتدرج كلما تحركنا للداخل حتى يصل لذروته في الباب ما هو إلا تجسيد لشيء من الهدوء و بعض من الرسمية و كثير من الاناقة، هذا الباب المصنوع من المعدن يوضح كيف أن المعادن تقبل الدمج بجوار الاحجار و النباتات بكل سهولة و لها ألوان مختلفة تليق مع أي مكون آخر

2- مدخل رخامي في مزيج الخشب

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

من أجمل التطبيقات في استخدام الحصى و النبات بجوار الباب و المدخل الرئيسي هو هذا التصميم و لعل أجمل ما يميزه التكامل هنا هو اللون بين الأرض الرخامية و الباب الخشبي و جدار الزجاج المصقول و الجزء الممتليء بالحصوات و فوقه الزرع، تنوع غريب و لكن جميل في هذا المدخل البسيط الأنيق

3- هدوء اللون الطوبي

Casa unifamiliare Appiano, Arch. Gertrud Kofler Arch. Gertrud Kofler منازل أسمنت
Arch. Gertrud Kofler

Arch. Gertrud Kofler
Arch. Gertrud Kofler
Arch. Gertrud Kofler

الهدوء في هذا المدخل مختلف، حيث للمرة الاولى تقريباص يكون اللون الطوبي فيها غير مسيطر على المشهد بالرغم من كونه أكثر انتشاراً و لكن قوة اللون الأبيض و المرآة التي بجوار الباب الخشبي قد أحدثا التوازن المرغوب و كذلك لن نغفل قوة تأثير النبته المنفردة على اليمين فقد نوعت السحر في هذا المدخل الرقيق

4- مدخل بالعواكس

或る住宅地のヴィラ, MooS/ムース MooS/ムース شبابيك
MooS/ムース

MooS/ムース
MooS/ムース
MooS/ムース

هذا المدخل يجمع بين الرقة و الفخامة الشديدة و هذا بسبب العواكس الزجاجية على جانبي الباب البني و الخشبي و الذي تظهر فيه علامات الخشب الطبيعية دون طمس أو اخفاء، و السلم ذو الدرجة الواحدة زاد من هدوء و جمال هذا المدخل الذي يتميز بسقف خشبي أيضاً ليكمل المشهد الرائع مع الباب

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5- مدخل غير مباشر

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA منازل
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

من هذا المكان يظهر لنا التفكير الذي انتهجه المصمم في جعل الباب و المدخل بشكل عام غير مباشر و به فاصل واضح مع المرأب الكبير المفتوح بجواره و بين كل تلك التفاصيل و السلالم يختبيء الباب البني المصنوع من في هدوء تام ، و لكن العامل الأبرز هنا هو ذلك السور الفاصل الذي تحدثنا عنه و هذا دليل على أن مجرد عنصر واحد يغير تماماً من الشكل العام للتصميم

6- أناقة الطبيعة

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

البناتات تزيد من رقة و ألفة المداخل بشكل استثنائي و الباب الخشبي يقترب كثيراً من لون الشجر الذي يتزين بالنباتات في الغابات و البساتين، و اللون الرمادي الفاتح أحدث جمالاً و هدوءاً على المدخل كله و ربما المحيط الذي بجوار البيت بأكمله

7- حجارة مثيرة للتأمل

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

الأحجار التي تشبه الفنارات القديمة في الموانيء في علامة عشق للتحرر و الدفء في التفاصيل بالنسبة لأي جدار تستخدم فيها، الشحوب و اللون المطفي في كل قطعة حجر تنقلك لعالم من السحر و تجعل ذلك المدخل تحديداً حالة خاصة لكل من كان البحر و البيوت التي تحاوطه عاملاً في تشكيل ذكرياته و تفضيلاته، هذا المدخل اهداء خاص لكل محبي الشاعرية و الغوص في التفاصيل الصغيرة

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