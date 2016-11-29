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7 أفكار لمطبخك: سيبدو لطيف مع القليل من المال!

Heba khlili Heba khlili
Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
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هل مطبخك صغير؟ هل هو مكان ممل، ولا تعرف ماذا تفعل؟ هل ترى المجلات وبرامج التصميم، حيث المساحات والآلاف من الدولارات المتاحة لإعادة تشكيل المطبخ، وأنت تريد أن تفعل الشيء نفسه ولكن ليس لديك الميزانية أو المساحة الكافية؟ إذا كانت هذه هي قضيتك، هذه المقال مخصصه لك.
ربما لن يكون لديك المال لهدم الجدران، لو لشراء مطبخ كبير أو لتغيير كل الأثاث أو لتضع أرضية جديدة، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك أن تملك مطبخ جميل. صحيح أن إعادة تشكيل أو ترتيب للمنزل سيتطلب استثمار للوقت والمال، ولكن هناك طرق اقتصادية لتسليط الضوء على مطبخك بتفاصيل صغيرة.

تابع القراءة لهذا المقال سيوجهك إلى 7 أفكار من شأنها أن تساعدك على تغيير مظهر مطبخك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال.

1. ضع تفاصيل حديثة في المطبخ

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

ما هو الحاجز؟ يوجد الحاجز على الجدار الموجود خلف الموقد، والهدف من وجوده تلقي كل الزيوت أو البقع بسبب الطبخ. ولذلك يفضل أن يكون هذا الحاجز مصنوع من مواد سهلة الغسل لتجنب تلطيخ الحائط وراء موقد، ولكن أيضا لديه قيمة زخرفية واضحة حيث يمكنك اختياره بزخارف أو بالوان مختلفة وايضا من مواد متنوعه مثل الكيراميك، والمعادن، والجرانيت، والحجر أو أي مادة غير قابلة للاشتعال. وهناك حيلة بسيطة لتعديل مظهر من مطبخك وهو وجود تلك التعلوقة لتعليق بعض من المعالق المستخدمة في الطبخ، وإذا لم يكن لديك واحدة، ضع واحدة الان، لأنها ستلفت الانتباه خاصة اذا كانت بتصميم مميز.

2. ابحث عن الأشياء العملية والزخرفية في نفس الوقت… .ألواح التقطيع!

Oak chopping board Bordercraft مطبخألواح المطبخ
Bordercraft

Oak chopping board

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

ألواح التقطيع هي فكرتنا في تجديد المطبخ. هناك الكثير من الواح التقطيع الجميلة والأنيقة، ولكن هل يمكن لألواح التقطيع أن تضيف نمط وتنوع للمطبخ؟ الجواب هو نعم، ألواح التقطيع هي مركز ديكور المطبخ كما هو واضح في الصورة، ويمكن أن يكون مَعلم مميز في مطبخك. وجود الواح التقطيع على طاولة المطبخ سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ليس له فقط تأثير عملي، وجمالية أيضا. يمكنك شراء لوح تقطيع بنفس حجم طاولة المطبخ التي لديك، ووضعه كما لو كان هو سطح الطاولة، واذا كان ممكن أن تزيل السطح القديم ووضع لوح التقطيع الجديد. المهم في لوح التقطيع ان يكون مزدوج الاستثمار، ان يكون أداة أساسية للمطبخ وأيضا عنصر زخرفي مبتكر.

3. اختيار المواد الاقتصادية لأبواب الخزانة… .ماذا لو بدون أبواب؟

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

باستثناء أولئك الذين لديهم الخزانة بشكل منفصل عن المطبخ. حيث يحتل الأثاث الخاص بالطعام من الأنواع والأطباق الجزء الأكبر من المطبخ. وقد تكون قطعة جميلة من الأثاث، لكن الآن أنت بحاجة إلى تغيير في المطبخ، تغيير في الخزانة يمكن أن يساعد في تحويل مطبخك. أبسط تغيير يكون بإزالة أبواب الخزانة ولكنه غير مضمون النتائج، ولكن يستحق المحاولة. إذا كنت تخشى أن تقوم بإزالة كلياً للأبواب، يمكنك إزالة أبواب الخزانة جزئيا، أو قسم الباب إلى نصفين أو تهوية بعض الدروج أو حتى إزالة الأدراج. الاحتمالات لا حصر لها، ولكن لا تخاف المحاولة. مطبخك سيبدو حديث المنظر وأكثر عملية، وسيلاحظ الجميع التغيير.

4. عرض اواني المطبخ باسلوب مميز

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

هناك الناس الذين يحبون شراء الأواني لأشياء المطبخ بأسلوب وتصميم والوان مميزة، وأيضا الكثير يحبون التناسق بين الألوان بين ألة صنع القهوة وجرة حفظ الكعك، أو اخرين يحبون أن يستخدموا أشكال وتصاميم غريبة للملاعق الطبخ كالقلب الأحمر في الصورة، أو بكل بساطة يختارون لون فاقع كالأصفر لخزن المطبخ، ماهي ألا أفكار وتصاميم بسيطة لتجعل مطبخك يبدو بحلة جديدة.

5. النباتات والزهور لإعطاء الحياة لمطبخك

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

في مناسبات عديدة تحدثنا عن النباتات والزهور كعنصر زخرفي مهم. في حالة مطبخك، هذا التفصيل الصغير يصبح كبير كما أنه يضيف سلسلة جديدة من الألوان، والقوام، والروائح وأسلوب للمطبخ. لا داعي لزراعة غابة، فقط القليل من التفاصيل في المطبخ سيبدو مختلف. في النباتات حتى الحوض  ضروري. اختر حوض متناسق مع الجو العام للمطبخ، وضعها في مكان يجذب الانتباة ويمكن للجميع رؤيته. وهذة حيلة لن تكلفك الكثير من المال، فقط القليل من الاهتمام بالنباتات.

6. المناشف المميزة

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

مناشف المطبخ وظيفتها بالتأكيد تجفيف الصحون. عندما نمل من قطعة ملابس أو تصبح قديمة نستخدمها كمنشفة لتجفيف الصحون والتي تبدو مضحكة بعض الشيء لعدم تناسقها مع المطبخ ولأنها مصنوعه من مواد غير مناسبة لتجفيف الصحون. الحصول على مناشف جميلة للمطبخ مهمة سهلة وغير مكلفة، و يمكن أن تباع في كل مكان، في السوبر ماركت، وتختلف نقشاتها وزخارفها حسب المواسم وحسب المواضيع: عيد الميلاد، الصيف، وبجميع الألوان وجميع الأنماط، وعند إدراجها في تصميم المطبخ ، فمن الضروري اختيار التصميم المناسب للمطبخ، ستعطي لمسة خاصة. اختر المكان الذي تريد أن تضعها، حيث يمكنك وضع سلسلة من المناشف على الجدار، جنبا إلى جنب مع المقابض المثيرة، يمكنك تعليقها على مقبض الفرن، يمكنك وضعها مع المغناطيس على الثلاجة، بغض النظر عن المكان الذي وضعت فيه، الشيء المهم هو الحفاظ عليها نظيفة .

7. شيء بسيط وسريع: إضافة سجادة بلون ولمسة مختلفة

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

هذه الفكرة الأخيرة تبدو الأكثر جنون من الكل. بالعادة نضع السجاد في الحمامات في غرف النوم أو في الممرات، وأبدا في المطابخ. ونحن جميعا نعرف لماذا، لأن المطبخ هو المكان الأكثر قذارة في المنزل بسبب آثار الزيوت، والصلصات، والشوكولاتة، ولن يتم تنظيفها بسهولة. الأسباب وراء اقتراح السجاد: أولا هو أن وضع سجادة هو أسهل بكثير من تغيير الأرضية بكاملها، ثانيا يمكنك تغيير مظهر الأرض، والمطبخ كله مع سجادة تحت طاولة أو أمام الفرن بسجادة رقيقة من خشب الخيزران، أو منقوش عليها نقش مثير للاهتمام، أو سجادة مصنوعة من مواد اصطناعية أو من مواد جيدة  تُشعر قدميك بالراحة أثناء طهي الطعام.

لا تتوقف على تلك الأفكار فقط، واسعى إلى خلق بيئات جديدة في منزلك، كل تصميم فريد من نوعه، لذلك اطلق العنان لإبداعك وافتح الباب أمام المفاجآت!

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