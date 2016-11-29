7 أفكار لمطبخك: سيبدو لطيف مع القليل من المال!

هل مطبخك صغير؟ هل هو مكان ممل، ولا تعرف ماذا تفعل؟ هل ترى المجلات وبرامج التصميم، حيث المساحات والآلاف من الدولارات المتاحة لإعادة تشكيل المطبخ، وأنت تريد أن تفعل الشيء نفسه ولكن ليس لديك الميزانية أو المساحة الكافية؟ إذا كانت هذه هي قضيتك، هذه المقال مخصصه لك.

ربما لن يكون لديك المال لهدم الجدران، لو لشراء مطبخ كبير أو لتغيير كل الأثاث أو لتضع أرضية جديدة، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك أن تملك مطبخ جميل. صحيح أن إعادة تشكيل أو ترتيب للمنزل سيتطلب استثمار للوقت والمال، ولكن هناك طرق اقتصادية لتسليط الضوء على مطبخك بتفاصيل صغيرة.

تابع القراءة لهذا المقال سيوجهك إلى 7 أفكار من شأنها أن تساعدك على تغيير مظهر مطبخك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال.