أفكار رائعة لاستخدامات الزجاج في بيتك

الجدار المنفرد في الركن الخاص بك يمكن أن يكون مصنوعاً من الزجاج بالكامل ، و هذا حتى تحقق التأمل الكامل و الاسترخاء الخاص بك في مكانك المفضل، و تنعم بالمشهد الكامل دون أي ازعاج ، و يعمل الزجاج في تلك الحالة كعازل الصوت الطبيعي لذا يفضل أن يكون الزجاج من النوع السميك حتى يتحمل العزل و ضبط المشهد دون انكسار للضوء أو تغيير له