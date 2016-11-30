الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار رائعة لاستخدامات الزجاج في بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design حمام
Loading admin actions …

استخدامات الزجاج عديدة و متنوعة و ليست قاصرة على الرفوف أو النوافذ فقط، سنحاول أن نستوضح سوياً عدداً من الاستخدامات الجميلة للزجاج التي من شأنها تزويدك بكتالوج شخصي لاستخدامات مستقبلية للزجاج في بيتك من بين الأشكال الجميلة و الوظيفة العملية الضرورية التي ستدفعك لتفضيل الزجاج في تلك التطبيقات لتفوقه الكبير و مميزاته المتنوعة في كل استخداماته بالمقارنة مع أي مواد أخرى ..

الفواصل داخل الحمام

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design حمام
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

هل تلاحظ ذلك الجدار الزجاجي اللامع الذي يفصل الحمام لقسمين ، ذلك الاستخدام أكثر من رائع خصوصاً أنه لا يضيق مساحة الحمام في الوقت الذي يقوم فيه بشغل مساحة لذلك التقسيم ، و يستخدم كذلك بنفس تلك الفكرة ككابينة للاستحمام أو جدار يفصل بين المدخل و الحوض و باقي المكونات الأخرى في الحمام مثل هذا النموذج تماماً

الأبواب المفصلية المطلة على الشرفات

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design شبابيك
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

الأبواب المفصلية يفضل أن تكون من الزجاج المحاط بالاخشاب حيث يوجد فيها ميزة اضافية متمثلة في عدم حجب الرؤية بين الداخل و الخارج خصوصاً لو كان الخارج يستحق الرؤية باستمرار من مناظر طبيعية أو طاقة لدخول الضوء للداخل و يساعد كذلك الزجاج الشفاف في زيادة الشعور بالمساحة و البعد عن الشعور بالضيق

الأبواب الجرارة الزجاجية

Residência LB - Carlos Bratke , Joana França Joana França بلكونة أو شرفة
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

نوافذ بانورامية تليق ببيتك المطل على شكل جميل من الخارج، الغرفة بأكملها ستكون عبارة عن منصة لرؤية الإبداع، حاول أن يكون الزجاج نظيفاً دائماً عن طريق المكانس المخصصة لتنظيف الشوائب و الأتربة يوم بعد يوم حتى تضمن نظرة ساحرة لا يشوبها شيء و أضواء ساطعة تزين جدران غرفتك في الليل والنهار

اقرأ : 36 فكرة للطراز التبسيطي الذي يحبه ذوي الذوق الرفيع

سور سلم زجاجي

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

أسوار السلالم من الزجاج، فكرة جديدة و غير معتادة في البيوت نظراص لرسميتها الشديدة فهي تناسب أكثر الشركات و مراكز المؤتمرات لكن استخدامها في المنزل يضيف لمسة جمالية على السلالم ، خصوصاً لو كانت تميل للون آخر غير الشفاف مثل هذا التصميم الذي يميل فيه الزجاج للون الأخضر ، و هو ما غير من شكل السلم تماماً و جعل الصعود عليه يمنح شعوراً بالافتخار و الأهمية

واجهة من الزجاج

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura بلكونة أو شرفة
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

يمكن أن يستخدم الزجاج في كل الواجهة الامامية للمنزل سواء في الأدوار العليا أو الأرضية و ستعطي شكلاً فخماً مع انعكاس الضوء عليها و كذلك ستظهر الجمال الداخلي للخارج بشرط أن يكون المكان غير مجروحاً و يتمتع بقدر من الخصوصية بمعنى أن يكون السور الخارجي للمنزل بعيد بمسافة كافية حتى لا تظهر تفاصيل المنزل للخارج بكل سهولة و ليمكن في حالة الحفاظ على الخصوصية أن يتم تركيب نظام ستائر لتغطي الزجاج عند الحاجة

مساحة خاصة عازلة للصوت

London Townhouse The Silkroad Interior Design غرفة المعيشة
The Silkroad Interior Design

London Townhouse

The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design

الجدار المنفرد في الركن الخاص بك يمكن أن يكون مصنوعاً من الزجاج بالكامل ، و هذا حتى تحقق التأمل الكامل و الاسترخاء الخاص بك في مكانك المفضل، و تنعم بالمشهد الكامل دون أي ازعاج ، و يعمل الزجاج في تلك الحالة كعازل الصوت الطبيعي لذا يفضل أن يكون الزجاج من النوع السميك حتى يتحمل العزل و ضبط المشهد دون انكسار للضوء أو تغيير له

5 عمليات تجديد للمطبخ...سوف تعطيك الكثير من الأفكار
تطبيقات  عديدة للزجاج في بيتك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً