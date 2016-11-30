أفكار رائعة لاستخدامات الزجاج في بيتك

استخدامات الزجاج عديدة و متنوعة و ليست قاصرة على الرفوف أو النوافذ فقط، سنحاول أن نستوضح سوياً عدداً من الاستخدامات الجميلة للزجاج التي من شأنها تزويدك بكتالوج شخصي لاستخدامات مستقبلية للزجاج في بيتك من بين الأشكال الجميلة و الوظيفة العملية الضرورية التي ستدفعك لتفضيل الزجاج في تلك التطبيقات لتفوقه الكبير و مميزاته المتنوعة في كل استخداماته بالمقارنة مع أي مواد أخرى ..
هل تلاحظ ذلك الجدار الزجاجي اللامع الذي يفصل الحمام لقسمين ، ذلك الاستخدام أكثر من رائع خصوصاً أنه لا يضيق مساحة الحمام في الوقت الذي يقوم فيه بشغل مساحة لذلك التقسيم ، و يستخدم كذلك بنفس تلك الفكرة ككابينة للاستحمام أو جدار يفصل بين المدخل و الحوض و باقي المكونات الأخرى في الحمام مثل هذا النموذج تماماً
الأبواب المفصلية يفضل أن تكون من الزجاج المحاط بالاخشاب حيث يوجد فيها ميزة اضافية متمثلة في عدم حجب الرؤية بين الداخل و الخارج خصوصاً لو كان الخارج يستحق الرؤية باستمرار من مناظر طبيعية أو طاقة لدخول الضوء للداخل و يساعد كذلك الزجاج الشفاف في زيادة الشعور بالمساحة و البعد عن الشعور بالضيق
نوافذ بانورامية تليق ببيتك المطل على شكل جميل من الخارج، الغرفة بأكملها ستكون عبارة عن منصة لرؤية الإبداع، حاول أن يكون الزجاج نظيفاً دائماً عن طريق المكانس المخصصة لتنظيف الشوائب و الأتربة يوم بعد يوم حتى تضمن نظرة ساحرة لا يشوبها شيء و أضواء ساطعة تزين جدران غرفتك في الليل والنهار
أسوار السلالم من الزجاج، فكرة جديدة و غير معتادة في البيوت نظراص لرسميتها الشديدة فهي تناسب أكثر الشركات و مراكز المؤتمرات لكن استخدامها في المنزل يضيف لمسة جمالية على السلالم ، خصوصاً لو كانت تميل للون آخر غير الشفاف مثل هذا التصميم الذي يميل فيه الزجاج للون الأخضر ، و هو ما غير من شكل السلم تماماً و جعل الصعود عليه يمنح شعوراً بالافتخار و الأهمية
يمكن أن يستخدم الزجاج في كل الواجهة الامامية للمنزل سواء في الأدوار العليا أو الأرضية و ستعطي شكلاً فخماً مع انعكاس الضوء عليها و كذلك ستظهر الجمال الداخلي للخارج بشرط أن يكون المكان غير مجروحاً و يتمتع بقدر من الخصوصية بمعنى أن يكون السور الخارجي للمنزل بعيد بمسافة كافية حتى لا تظهر تفاصيل المنزل للخارج بكل سهولة و ليمكن في حالة الحفاظ على الخصوصية أن يتم تركيب نظام ستائر لتغطي الزجاج عند الحاجة
الجدار المنفرد في الركن الخاص بك يمكن أن يكون مصنوعاً من الزجاج بالكامل ، و هذا حتى تحقق التأمل الكامل و الاسترخاء الخاص بك في مكانك المفضل، و تنعم بالمشهد الكامل دون أي ازعاج ، و يعمل الزجاج في تلك الحالة كعازل الصوت الطبيعي لذا يفضل أن يكون الزجاج من النوع السميك حتى يتحمل العزل و ضبط المشهد دون انكسار للضوء أو تغيير له