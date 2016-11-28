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10 تصميمات مودرن لبوابة بيتك الخارجية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
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بوابة المنزل هي المكان الوحيد الذي يمكن لأي شخص الدخلو إلي بيتك من خلاله، فهو ممر حتمي في ديكور بيتك لابد أن يجد منك الاهتمام اللازم لجعله على قدر مستوى المسئولية التي ستلقى على عاتقه لتحديد جمال بيتك وواجهته و رونقه من أول وهلة، هنا سوف نستعرض سوياً أكثر من شكل و نموذج لبوابات خارجية أنيقة يمكنها أن تشغل اعجاب ضيوفك و تساؤلاتهم ، و تلك البوابات تتمتع بالصلابة و الجمال في الوقت ذاته لتؤدي دورها  المطلوب منها في الجهتين .. 

1- بوابة بضلع مفرغ

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. شبابيك
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

البوابة الخارجية المغلقة تماماً عدا طاقة صغيرة تسمح برؤية من يطلب الدخول للبيت من الخارج، كما أنها تتمتع ببعض الغموض و بعض الخصوصية حول اغلاقها المجال البصري تماماً أمام الناظر من بعيد لما هو داخل المنزل و لن يظهر شيء سوى لمن اقترب فقط، و هو تصميم رائع للبيوت التي يحيطها أسوار متوسطة العلو و الفاتحة الألوان

2- بوابة حديدية مزخرفة

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. باب الكراج
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

يمكن ان تكون البوابة مغلقة تماماً و لكن يوجد بها بعض اللمسات الفنية مثل هذا النموذج، حيث يوجد تضافر بين القطع الحديدية المكونة لتلك البوابة تظهر في نقشتها و هي مقبولة شكلاً و قوية عملياً و مفيدة في مسألة زيادة الخصوصية لأنها لا تظهر أي شيء من الداخل و الخارج

3- حديدية مزخرفة رقم 2

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. باب الكراج
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

ذلك النموذج كذلك هو نقيض النموذج السابق مع استخدام بسيط للون الباب و خامة الحديد في جزء من السور  و لكن الاختلاف في السور و الأبواب  هو الأبرز و تلك هي المعادلة التي يجب أن نضعها في الاعتبار ، اختلاف الباب الحديدي عن السور في اللون و النقشات 

4- زخارف رقيقة

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

يمكن أن تكون الفتحات اللازمة لرؤية من بالخارج جزءاً من الديكور، فهذا النقش البسيط عبارة عن فتحات و لكنها تعطي شكلاً للبوابة لأنها جاءت على شكل نبات جميل و متكرر في الثلاثة اقسام من البوابة

5- بوابة الخصوصية

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. شبابيك
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

يمكن أن تأتي البوابة على هيئة قسم واحد فقط كباب المنزل الداخلي العادي دون مفاصل في الوسط أو تقسيم داخلي و هذا في حالة زيادة الخصوصية و الحماية بمد السور حول المنزل و ترك جزء صغير فقط للمرور للخارج و هي خاصية متبعة في المنازل ذات الاهمية الامنية أو المجروحة من أكثر من زاوية بالخارج أو على شارع عمومي

6- بوابة مضلعة من الوسط

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 شبابيك
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

تلك النوعية من البوابات تعتبر من الاكثر استخداماً خصوصاً في الكومباوندات و المدن السكنية المغلقة على نفسها، لانها تتميز بحماية أقل و بنسبة جمالية عالية ، و تكون رائعة للغاية لو كانت متكررة في جميع البيوت المحيطة بالتناسق بين الألوان و الحجم بكل تأكيد

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7- تكامل و توازن

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. شبابيك
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

في تلك البوابة نمط جديد في استخدام الشكل الحديدي للباب في جزء من السور الجانبي له، و هي خاصية تسبب التوازن بين شكل السور و بين الباب خصوصاً لو لم يكن هناك رابط بصري بينهما

8- لمحبي الانطلاق و الحرية

Visual Barriers Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Visual Barriers

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

تلك البوابة تشبه الاسوار و هي جمالية أكثر ما هي متينة أو تتمتع بالخصوصية و الأمان، و ميزتها أنها تجعل الشكل حول المنزل مبدعاً لأقصى درجة بفضل تمايز نهايات الأضلاع فيها، و الفراغات التي بها تضفي شعوراً فريداً من الانطلاق و الحرية

9- بوابة كهربائية

Portón ascendente, Elite Puertas Automaticas Elite Puertas Automaticas مرآب~ كراج حديد Brown
Elite Puertas Automaticas

Elite Puertas Automaticas
Elite Puertas Automaticas
Elite Puertas Automaticas

بوابة مفرغة و بها توازي و تبادل في حجم و سمك الحديد بمعنى أنه كل عودين رفيعين يتبعهما ضلع أكبر و هكذا، و هذه البوابة مناسبه لنظم الفتح و الغلق الالكترونية التي تفتح لأعلى بالكهرباء

10- بوابة بسقيفة

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco شبابيك
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

ذلك الباب الخارجي لهذا المنزل يتميز بوجود سقيفة من المعدن فوقه و ذلك لتخصصه و نبرزه عن باقي السور لأنه صغير الحجم و لونه قريب من السور ، و فائده السقيفة هنا زيادة الشعور بلطافة الجو و امداد الظلال والشعور بالانتعاش لمداخل المنزل

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كيف تكون البوابة الخارجية جميلة

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