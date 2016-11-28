10 تصميمات مودرن لبوابة بيتك الخارجية

بوابة المنزل هي المكان الوحيد الذي يمكن لأي شخص الدخلو إلي بيتك من خلاله، فهو ممر حتمي في ديكور بيتك لابد أن يجد منك الاهتمام اللازم لجعله على قدر مستوى المسئولية التي ستلقى على عاتقه لتحديد جمال بيتك وواجهته و رونقه من أول وهلة، هنا سوف نستعرض سوياً أكثر من شكل و نموذج لبوابات خارجية أنيقة يمكنها أن تشغل اعجاب ضيوفك و تساؤلاتهم ، و تلك البوابات تتمتع بالصلابة و الجمال في الوقت ذاته لتؤدي دورها المطلوب منها في الجهتين ..