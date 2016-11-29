9 غرف نوم مميزة

لمسات لونية بسيطة استطاعت أن تخبرك عن طبيعة صاحب الغرفة، حيث استطعنا بفضل اللون الأحمر في الكرسي والوسادة والشماعات أن نميز أن الغرفة لأنثى، ورغم ضآلة مساحة الغرفة لكنك تشعر باتساعها بفضل المرآة التي تمتد من الجدار إلى الجدار أعلى السرير، لفت انتباهي كثيرا وحدة الإضاءة المثبتة بالسقف والتي يمكن تغيير اتجاهها سواء إلى السرير أو المكتب، وهو ما يوفر في عدد وحدات الإضاءة بفاعلية شديدة.