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9 غرف نوم مميزة

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify غرفة نوم
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غرفة النوم هى الملاذ بعد يوم طويل، لذا من المهم أن تعطيها اهتمام مضاعف في الديكور بعناصر تعبر عنك وعن شخصيتك واهتمامتك لتجد فيها راحتك. يمكنك تطبيق ذلك من خلال استخدام بالتة الألوان المفضلة أو الأكسسوارات الأنيقة وبالطبع الأثاث المريح. اليوم لدينا مجموعة مميزة جدا لغرف نوم بتصميمات فريدة سترى فيها كيف أدخل المصمم لمسات شخصية تعبر عن أصحاب الغرف.

لمسات حمراء

apartamento Peninsula - Barra da Tijuca, Isabela Lavenère Arquitetura Isabela Lavenère Arquitetura غرفة نوم
Isabela Lavenère Arquitetura

Isabela Lavenère Arquitetura
Isabela Lavenère Arquitetura
Isabela Lavenère Arquitetura

لمسات لونية بسيطة استطاعت أن تخبرك عن طبيعة صاحب الغرفة، حيث استطعنا بفضل اللون الأحمر في الكرسي والوسادة والشماعات أن نميز أن الغرفة لأنثى، ورغم ضآلة مساحة الغرفة لكنك تشعر باتساعها بفضل المرآة التي تمتد من الجدار إلى الجدار أعلى السرير، لفت انتباهي كثيرا وحدة الإضاءة المثبتة بالسقف والتي يمكن تغيير اتجاهها سواء إلى السرير أو المكتب، وهو ما يوفر في عدد وحدات الإضاءة بفاعلية شديدة.

غرفة دافئة

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design غرفة نوم
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

الجدران الخشبية مع اللون الأصفر لمفرش السرير كان لهما بالغ الأثر في زيادة الشعور بالدفء بالغرفة، تصميم مسند السرير أيضا مميز للغاية حيث أضاف مع لوحة العصافير أعلاه شخصية مميزة للغرفة، خاصة مع التصميم الفريد لوحدة الإضاءة الجانبية الذي جاء على شكل صدفة وهو ما عزز من رومانسية الغرفة.

ألوان زاهية

Спальня со львом.Проект для TV ПРО декор на ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign غرفة نوم
Yucubedesign

Yucubedesign
Yucubedesign
Yucubedesign

في التصميم الحالي تجد أن الألوان النابضة بالحياة طالت كل شئ، الجدران والسقف والمنسوجات ومسند السرير وحتى الأكسسوارات، وليخفف المصمم من حدة اللون الأحمر على الجدار غطاه بألواح خشبية مفرغة تحطيها الإضاءة من كل اتجاه، لكني أشك أن هذا القدر الكبير من الألوان مناسب لغرفة النوم التي أكثر ما تحتاجه فيها هو الهدوء والاسترخاء.

ألوان هادئة

Suite Love - Decoração de Quarto, White Glam White Glam غرفة نوم
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

تداخل مميز للغاية لدرجات متنوعة من الألوان الهادئة (الباستيل)، ميزة ألوان الباستيل أنها تهدئ النفس وتساعد على الاسترخاء، في التصميم الحالي عززت ظلال اللون الزهري والأزرق الهادئ من رومانسية الغرفة.

وسائد ملونة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المنسوجات تلعب دور كبير في ديكور الغرف، هنا مثلا الابيض يكسو الغرفة من كل اتجاه عدا بعض الوسائد المريحة باللون الزهري وهو ما أضاف الحيوية للغرفة مع إشراقة الضوء الطبيعي.

ألوان ترابية

Quinta de Cravel | 2008, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة نوم Grey
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

تصميم فريد وراقي لغرفة نوم بألوان ترابية، وهى البالتة المثالية لنوم عميق ومريح، ظلال الرمادي والألوان الداكنة منحا المكان رقيا وأناقة. المرآة الأنيقة ذات التصميم الفريد هى بطلة المشهد بالغرفة، خاصة مع اللون المعدني للإطار الذي تناغم مع هيكل السرير.

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غرفة كلاسيكية رحبة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الرحابة والشعور بالراحة من أهم ما يميز تصميم هذه الغرفة الكلاسيكية، خاصة مع الأرضية الخشبية والألوان الهادئة للأثاث.

غرفة مريحة

MODERN&DARING, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة نوم
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

وجود أثاث للجلوس عليه يميز غرف النوم كثيرا، ويزيد من عناصر الراحة بها، خاصة مع مجموعة الألوان المستخدمة بالغرفة والإضاءة الطبيعية القوية التي زادت من إشراق الغرفة.

الراحة والرقي في آن واحد

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

راحة جسدك هى الوظيفة الأهم لغرفة النوم، حقق المصمم عنصر الراحة بالغرفة في أكثر من قطعة، مثلا الكرسي المنجد ذو المساند العالية، مسند السرير المنجد والذي سيوفر لظهرك الراحة، وأيضا الملمس الناعم لمفرش السرير. لم يهمل المصمم الجانب الجمالي للغرفة، فحقق توازن رائع في الدمج بين درجات الأبيض والبني والأحمر وهو ما أنتج في النهاية تصميما راقيا. 

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