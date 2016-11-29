9 غرف نوم مميزة

غرفة النوم هى الملاذ بعد يوم طويل، لذا من المهم أن تعطيها اهتمام مضاعف في الديكور بعناصر تعبر عنك وعن شخصيتك واهتمامتك لتجد فيها راحتك. يمكنك تطبيق ذلك من خلال استخدام بالتة الألوان المفضلة أو الأكسسوارات الأنيقة وبالطبع الأثاث المريح. اليوم لدينا مجموعة مميزة جدا لغرف نوم بتصميمات فريدة سترى فيها كيف أدخل المصمم لمسات شخصية تعبر عن أصحاب الغرف.
لمسات لونية بسيطة استطاعت أن تخبرك عن طبيعة صاحب الغرفة، حيث استطعنا بفضل اللون الأحمر في الكرسي والوسادة والشماعات أن نميز أن الغرفة لأنثى، ورغم ضآلة مساحة الغرفة لكنك تشعر باتساعها بفضل المرآة التي تمتد من الجدار إلى الجدار أعلى السرير، لفت انتباهي كثيرا وحدة الإضاءة المثبتة بالسقف والتي يمكن تغيير اتجاهها سواء إلى السرير أو المكتب، وهو ما يوفر في عدد وحدات الإضاءة بفاعلية شديدة.
الجدران الخشبية مع اللون الأصفر لمفرش السرير كان لهما بالغ الأثر في زيادة الشعور بالدفء بالغرفة، تصميم مسند السرير أيضا مميز للغاية حيث أضاف مع لوحة العصافير أعلاه شخصية مميزة للغرفة، خاصة مع التصميم الفريد لوحدة الإضاءة الجانبية الذي جاء على شكل صدفة وهو ما عزز من رومانسية الغرفة.
في التصميم الحالي تجد أن الألوان النابضة بالحياة طالت كل شئ، الجدران والسقف والمنسوجات ومسند السرير وحتى الأكسسوارات، وليخفف المصمم من حدة اللون الأحمر على الجدار غطاه بألواح خشبية مفرغة تحطيها الإضاءة من كل اتجاه، لكني أشك أن هذا القدر الكبير من الألوان مناسب لغرفة النوم التي أكثر ما تحتاجه فيها هو الهدوء والاسترخاء.
تداخل مميز للغاية لدرجات متنوعة من الألوان الهادئة (الباستيل)، ميزة ألوان الباستيل أنها تهدئ النفس وتساعد على الاسترخاء، في التصميم الحالي عززت ظلال اللون الزهري والأزرق الهادئ من رومانسية الغرفة.
المنسوجات تلعب دور كبير في ديكور الغرف، هنا مثلا الابيض يكسو الغرفة من كل اتجاه عدا بعض الوسائد المريحة باللون الزهري وهو ما أضاف الحيوية للغرفة مع إشراقة الضوء الطبيعي.
تصميم فريد وراقي لغرفة نوم بألوان ترابية، وهى البالتة المثالية لنوم عميق ومريح، ظلال الرمادي والألوان الداكنة منحا المكان رقيا وأناقة. المرآة الأنيقة ذات التصميم الفريد هى بطلة المشهد بالغرفة، خاصة مع اللون المعدني للإطار الذي تناغم مع هيكل السرير.
الرحابة والشعور بالراحة من أهم ما يميز تصميم هذه الغرفة الكلاسيكية، خاصة مع الأرضية الخشبية والألوان الهادئة للأثاث.
وجود أثاث للجلوس عليه يميز غرف النوم كثيرا، ويزيد من عناصر الراحة بها، خاصة مع مجموعة الألوان المستخدمة بالغرفة والإضاءة الطبيعية القوية التي زادت من إشراق الغرفة.
راحة جسدك هى الوظيفة الأهم لغرفة النوم، حقق المصمم عنصر الراحة بالغرفة في أكثر من قطعة، مثلا الكرسي المنجد ذو المساند العالية، مسند السرير المنجد والذي سيوفر لظهرك الراحة، وأيضا الملمس الناعم لمفرش السرير. لم يهمل المصمم الجانب الجمالي للغرفة، فحقق توازن رائع في الدمج بين درجات الأبيض والبني والأحمر وهو ما أنتج في النهاية تصميما راقيا.
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